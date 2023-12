Scoreboard – Dec. 24, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BASKETBALL College men: Hawaiian Airlines Diamond Head Classic. Seventh place, Temple vs. Portland, 8:30 a.m. Fifth place: Old Dominion vs. UMass, 10:30 a.m. Third place, TCU vs. Hawaii, 1:30 p.m. Championship, Nevada vs. Georgia Tech, 4 p.m. Games at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

MONDAY

No local sporting events scheduled

ILH ALL-STARS

AIR RIFLERY

Boys

Shooter of the Year: Brady Jensik (Hanalani, Sr.)

Coach of the Year: Yuji Hata (Pac-Five)

First Team

Tyler Miyashiro (Hanalani, Sr.)

Dylan Fo (Hanalani, Jr.)

Makai‘o Nihipali (Island Pacific, Sr.)

Karch Cho-Tupua (Mid-Pacific, Jr.)

Felipe Montano (Pac-Five, Sr.)

Chasen Matsuoka (Punahou, Sr.)

Girls

Shooter of the Year: Ereyn Iwamoto (Mid-Pacific, Sr.)

Coach of the Year: Jerry Yuen (Sacred Hearts)

First Team

Ka‘imipono Khim (Island Pacific, Jr.)

Natasha Strongosky (Mid-Pacific, Jr.)

Miya Peterson (Punahou, Sr.)

Victoria Kaleikaimana Becket (Sacred Hearts, Sr.)

Paige Lum (Sacred Hearts, Sr.)

WATER POLO (BOYS)

DIVISION I

Player of the Year: Konnor Chang (Kamehameha, Jr.)

Coach of the Year: Kent “Kaz” Yoshiwara (Mid-Pacific)

First Team

Center: Caleb Wright (Kamehameha, Jr.); Jordan Clifford (Mid-Pacific, Sr.); Porter Blair (Punahou, Jr.)

Center Defender: Dylan Morris (Mid-Pacific, Sr.)

Attacker: Skyler Tjapkes (Punahou, Jr.); Nicholas Davidson (Punahou, So.)

Goalie: Tamahere “Tama” Alo (Mid-Pacific, Jr.)

Second Team

Attacker: Reef Hangai (‘Iolani, Sr.); Akahai Hudgens (Kamehameha, Jr.); Kodai Eskin (Punahou, So.)

Center Defender: Nigel Palalay (‘Iolani, Jr.); Hayden Dikeman (Punahou, Sr.)

Left-Hand Attacker: Rylind Butler (Mid-Pacific, Jr.)

Goalie: Talon Fong (Kamehameha, Fr.)

Honorable Mention

‘Iolani: Jackson Iwata (Sr.); Aaron Zhao (So.)

Kamehameha: Kaeo Andrade (So.); Kaej Kahana (So.); Kodi Kwan (Fr.)

LeJardin: Walker Slay (Sr.); Wilson Smith (Jr.); Beckson Pierce (So.)

Mid-Pacific: Derek Hunsaker (Sr.); Noah Yang (Sr.)

Punahou: Christian Ching (Jr.); Shota Eskin (So.)

DIVISION I-AA

Player of the Year: Oliko Hudgens (Kamehameha, So.)

Coach of the Year: Anthony Cabrera (Kamehameha)

First Team

Utility: Hako Hudgens (Kamehameha, Fr.); Lochlain Keenan (Punahou, Jr.)

Center Defender: Kamakoa Kaluhiwa (Kamehameha, Fr.)

Center: Milo Kiyabu (Mid-Pacific, So.); Tyler Lau (Punahou, Sr.)

Attacker: Jeffrey Ferrer (Punahou, Sr.)

Goalie: Samuel Bennett (Punahou, So.)

Second Team

Center: Noa Yamashiroya (‘Iolani, So.); Camden Fong (Kamehameha, Sr.); Achilles Thornton (Le Jardin, Jr.)

Driver: Anthony Klutz (Le Jardin, Fr.)

Attacker: Joseph Kukea (Mid-Pacific, Fr.); Raihau Sunaoka (Punahou, Fr.)

Goalie: Wyatt Morris (Mid-Pacific, Fr.)

Honorable Mention

‘Iolani: Vance Maeshiro (Jr.); Wan Hao Sun (Jr.); Kaiden Lee (Fr.)

Kamehameha: Drew Apuna (Sr.); Kyan Shigekane (Jr.); Kainoa Villalon (So.)

Le Jardin: Oliver Miller (So.)

Mid-Pacific: Jaxson Butler (Fr.)

Punahou: Kala‘i Shipman (So.); Maxmilian Regala (Fr.)

BOWLING

Boys

Bowler of the Year: Shane DeRego (Kamehameha, Jr.)

Co-Coaches of the Year: Greg Hayashi (Hawaii Baptist), Lynne Hayashi (Hawaii Baptist)

First Team

Kobe Chan (Hawaii Baptist, Jr.)

Evan Tamashiro (Hawaii Baptist, Jr.)

Eddy Vallesteros (Hawaii Baptist, Jr.)

Triton Keohokapu (Kamehameha, Sr.)

Kaz Yamada (Mid-Pacific, Fr.)

Second Team

Kalani Castro (Damien, Sr.)

Connor Gum (Hawaii Baptist, Jr.)

Kameron Fujioka (Hawaii Baptist, So.)

Laine Shimokawa (‘Iolani, Sr.)

Andrew Cashman (Saint Louis, Sr.)

Girls

Bowler of the Year: Haydyn Ideue (Kamehameha, So.)

Coach of the Year: Myrtle “Mickie”

Ceberano (Kamehameha)

First Team

Taelor Maganis (Hanalani, Sr.)

Mia Patton (‘Iolani, Sr.)

Mariah Antoque (Kamehameha, Sr.)

Taylor Akau (Kamehameha, Jr.)

Caitlyn Chang (Mid-Pacific, Sr.)

Second Team

Kiyomi Tsue (Hanalani, So.)

Analise Mae Bishop (‘Iolani, Jr.)

Kailani Pajarillo (Kamehameha, Sr.)

Leina Lee (Kamehameha, So.)

Peyton Manning (Sacred Hearts, Fr.)

CHEERLEADLING

Co-Cheerleaders of the Year: Alika Onaga (Pac-Five, Sr.); Angelina Castaneda (Sacred Hearts, Sr.)

Coach of the Year: Da’Juan Parker (Pac-Five)

First Team

Base: Rylie Kubo (‘Iolani, Jr.); Katelyn Nishita (‘Iolani, Jr.); Michann Ayson (Kamehameha, So.); Kayleigh Walker (Pac-Five, Jr.); Aliana Le Lesch (Punahou, Sr.); Alana Travelstead (Sacred Hearts, So.)

Flyer: Jules Weaver (‘Iolani, So.); Alisa Yamamoto (Pac-Five, So.); Idy Li (Sacred Hearts, Jr.)

Back: Keira Covington (‘Iolani, Fr.); Kaimanapilialoha Spear (Punahou, Jr.); Railey Baltunado (Sacred Hearts, Jr.)

Utility: Taylor Tanoue (‘Iolani, Jr.); Shaeann Ayson (Kamehameha, So.)

Second Team

Base: Rylie Akau (‘Iolani, Jr.); Leah Kailiuli (Kamehameha, Jr.); Nyanna Araki (Pac-Five, So.); Natalie Caldeira (Punahou, Jr.); Ayla Prather (Sacred Hearts, Jr.); Layla Remmers (Sacred Hearts, Fr.)

Flyer: Ainsley Lee (‘Iolani, Jr.); Nicole Shibuya (Pac-Five, Sr.); Aileen Araujo

(Sacred Hearts, Jr.)

Back: Kymberly Fong (‘Iolani, Jr.); Kadence Fergerstrom (Kamehameha, Sr.); Anthony Dang (Pac-Five, So.)

Utility: Anika Wida (Punahou, Sr.); Leah Maroney (Sacred Hearts, Fr.)

Honorable Mention

‘Iolani: Mari Cheng (Jr.); Asialyn Horita (Jr.); Chanelle Datulayta (Fr.); Mia Roudebush (Fr.)

Kamehameha: Mya Perez (Sr.); Ayla Fisher-Kaaa (So.); Bailey Ishii (Jr.); Shania Shinsato (So.)

Pac-Five: Beck Maluihiikeaoihilani (Sr.); Cayte Akamu (Jr.); Taylor Tanigawa (Jr.)

Punahou: Ainsley Tasaka (Jr.); Kayla Koyanagi (So.)

Sacred Hearts: Lillian Kaleikini-Thompson (So.)

CROSS COUNTRY

Girls

First Team

Runner of the Year: Saige Miller (Hanalani, Jr.)

Coach of the Year: Jeremy Honold (Hanalani)

First Team

Jaymie Frith (‘Iolani, Sr.)

Renn Tanitomi (‘Iolani, Sr.)

Logan Pang (‘Iolani, So.)

Madison Murata (Kamehameha, Sr.)

Katie Blair (Punahou, Sr.)

Kyle Hasegawa (Punahou, Sr.)

Amelie Zeitz (Punahou, Jr.)

Second Team

Avrie Miller (Hanalani, Fr.)

Madison Callo (Hawaii Baptist, Sr.)

Callie Kubota (Hawaii Baptist, Sr.)

Peyton Basilio (‘Iolani, Jr.)

Kelsey Carvill (Le Jardin, Sr.)

Sophia May (Mid-Pacific, Jr.)

Synnove Robinson (Punahou, So.)

Boys

Runner of the Year: Benjamin Brown (Punahou, Sr.)

Coach of the Year: Kristen Imada (‘Iolani)

First Team

Jeddison Miller (Hanalani, Sr.)

Madan Abe (Hawaii Baptist, Fr.)

Cole Kaneshiro (‘Iolani, Sr.)

Keane Palmer (‘Iolani, Sr.)

Ian Kawamura (‘Iolani, So.)

Peter Lowell (Pac-Five, Sr.)

Griffin Chen (Punahou, Jr.)

Second Team

Dylan Terayama (Hawaii Baptist, Sr.)

Devin Pang (‘Iolani, Sr.)

Ethan Chock (‘Iolani, Jr.)

Spencer Lyau (‘Iolani, Jr.)

Nicolas Moses (‘Iolani, So.)

Hekili Kamalani (Kamehameha, Sr.)

Asa McCauley (Punahou, Jr.)

VOLLEYBALL (GIRLS)

DIVISION I

Player of the Year: Adrianna Arquette (Kamehameha, Sr.)

Coach of the Year: Christopher Blake (Kamehameha)

First Team

Middle Blocker: Tiana Barrett (‘Iolani, Sr.)

Outside Hitter: Kamanao‘okalani Goldstein (Kamehameha, Sr.); Kathleen Patiola Uluave (Punahou, Sr.)

Setter: Emma Lilo (Kamehameha, Sr.); Rella Binney (Punahou, Sr.)

Middle Blocker/Outside Hitter: Tia Kapihe (Kamehameha, Sr.)

Libero: Ashli Lum (Kamehameha, So.)

Honorable Mention

‘Iolani: Ambri Hanohano (OH/S, Sr.); Callie Pieper (OH/S, Jr.); Bailey Nakanelua (S, So.)

Kamehameha: Alohilani Chun (MB, Jr.)

Punahou: Indigo Clarke (OPP, Sr.); Haumea Marumoto (OH, Sr.); Reese Teves (L, Sr.)

DIVISION II

Player of the Year: Milliana Sylvester (University)

Coach of the Year: David Bayne (Mid-Pacific)

First Team

Outside Hitter/Opposite: Kiana Cueto (Damien, Sr.)

Outside Hitter: Kalia Kalama-Bajet (Damien, Jr.); Marisa Nakata (Hawaii Baptist, Jr.); Maiah Kalima-Izumi (University, Sr.)

Setter: Aundrea Oxentine (Maryknoll, Sr.)

Opposite: Payton Smith (Mid-Pacific, Sr.)

Libero: Kody Wengler (Damien, Sr.)

Second Team

Setter: Kenna Wengler (Damien, Sr.); Brooke Eglinton (Mid-Pacific, Sr.)

Outside Hitter: Caitlin Wong (Hawaii Baptist, Sr.); Sydni Gardner (Le Jardin, Jr.)

Setter/Outside Hitter: Jade McGuinn (Punahou, Sr.)

Opposite: Liliana Dutcher (University, Sr.)

Libero: Charis Kai (Mid-Pacific, Sr.)

Honorable Mention

Damien: Lacey Manzano (Sr.)

Hanalani: Maile Evaimalo (Jr.)

Hawaii Baptist: Leina Chu (Sr.); Katelynn Albano (Jr.); Jaclyn Miyazawa (Fr.)

‘Iolani: Sydney Schoonover (Sr.)

Le Jardin: Alyssa Courchene (Sr.); Sydney Kennedy (Jr.)

Maryknoll: Naya Martinez (Sr.); Tayah-Anne Toa (Sr.); Kelly Valdez (Jr.); Jada Souza (So.); Khanzas Tsuimataele (So.)

Mid-Pacific: Kanoelani Contreras (Sr.); Nikko Stack (Jr.); Milan Scanlan (Fr.)

Punahou: Chandell Dumbrique (Jr.); Abigail Simmons (Jr.); Julia Wong (Jr.)

Sacred Hearts: Daphne Ibrao (Sr.); JeTaime Paio (Jr.); Melina Cudiamet (So.)

University: Tai Sorenson (Jr.); Mayah Nakasato (So.)

DIVISION III

Player of the Year: Schylan Safotu (Hawaiian Mission, Sr.)

Coach of the Year: Nenny Safotu (Hawaiian Mission)

First Team

Setter: Ashley Marie Arakawa (Island Pacific, Sr.); Mia Porter (La Pietra, Sr.)

Outside Hitter: Thayleah Hall (Island Pacific, So.); Hannah Hirata (La Pietra, Sr.); Gabrielle Bowles (St. Andrew’s, Sr.); Saniya Ulukita (St. Andrew’s, Sr.)

Libero: Megan Burge (St. Andrew’s, Sr.)

Second Team

Middle Blocker/Outside Hitter: Jordyn Mckee (Assets, So.)

Setter: Lydia Defreitas (Christian Academy, Sr.); Colbie Nakamura (Hawaiian Mission,

Fr.)

Middle Blocker: Jaelyn Labajo (Christian Academy, So.); Kaiah Santos (Lanakila Baptist, So.)

Outside Hitter/Middle Blocker: Maya Kim (Hawaiian Mission, So.)

Libero: Heather Smith (La Pietra, Jr.)

Honorable Mention

Assets: Anuli Simmons (Sr.)

Christian Academy: Leia Gugudan (Fr.); Nya Mae Ibara (Fr.)

Hawaiian Mission: Maite Garcia (So.); Mia Bechard (Fr.)

St. Andrew’s: Hannah Moses (Sr.); Taaron Swafford (Jr.); Kaya Blum (Jr.); Moto O Salavea (Jr.)