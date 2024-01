Scoreboard – Jan. 7, 2024

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

GOLF

PGA:The Sentry, final round, 8 a.m. at Kapalua’s Plantation Course.

TENNIS

College men: UH/HPU/SMU Invitational, 3 p.m. at UH Tennis Complex.

College women: Weinman Foundation Invitational, 9 a.m. at UH Tennis Complex.

MONDAY

BASKETBALL

ILH boys, Varsity II: Kamehameha at Punahou, 6 p.m.; University at Saint Louis, 6 p.m.; Le Jardin at Damien, 6:30 p.m.; Hawaii Baptist at Hanalani, 6:30 p.m.

Varsity III: Lanakila Baptist vs. Island Pacific, 5 p.m. at Hawaiian Mission; Assets at

Hawaiian Mission, 6:30 p.m.

ILH girls, Varsity II: University at Damien, 5 p.m.; Maryknoll at Hanalani, 5 p.m.

Varsity III: Island Pacific at La Pietra, 6 p.m.

SOCCER

ILH girls: Kamehameha at ‘Iolani; Damien at Mid-Pacific; Punahou I-AA vs. Pac-Five at Kapiolani Park Field No. 2. Games start at 4:15 p.m.

OIA East: Kalani at Kailua (boys varsity at 2 p.m.).

TENNIS

College men: SMU vs. Hawaii, 3:30 p.m. at UH Tennis Complex.

SOCCER

OIA GIRLS

Moanalua 8, Kaimuki 0

Kailua 1, Kalani 1

Kalaheo 5, Farrington 0

ILH GIRLS

Pac-Five 9, Mid-Pacific 0

OIA BOYS

Castle 3, McKinley 0

Roosevelt 0, Kaiser 0

Moanalua 2, Kaumuki 0 (Forf)

PADDLING

ILH

Saturday

At Magic Island

Varsity Boys

1. Punahou (William Ancheta, Kaimana Sutterfield, Aka Pietch, Nick Lockwood, Lyon Tang, Charlie Kettley) 29:31:00; 2. Mid-Pacific 29:32:00; 3. Kamehameha 30:26:00; 4. ‘Iolani 31:07:00; 5. Saint Louis 33:01:00; 6. Pac-Five 34:01:00; 7. Maryknoll 34:26:00; 8. Damien 37:19:00

Varsity Girls

1. Kamehameha (Fay Nu’uhiwa, Hali’a Sniffen, Bethani “Mahie” Kaleleiki, Makani Matsumoto, Tatiana Dunhour, Eva Ponciano) 35:18:00; 2. Mid-Pacific 35:32:00; 3. Punahou 35:59:00; 4. ‘Iolani 38:02:00; 5. Sacred Hearts 40:08:00 ; 6. Le Jardin 40:05:00; 7. Pac-Five 41:49:00

Mixed Varsity

1. Kamehameha (Wailea Daniels, Kaiehu Kawainui, Sam Nourrie, Rain Keamo-Carnate, Faith “Kealoha” Brandt, and Sarah “Kama” Sataraka) 32:33:00; 2. ‘Iolani 32:52:00; 3. Punahou 33:12:00 ; 4. Le Jardin 33:40:00; 5. Mid-Pacific 36:40:00