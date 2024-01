Scoreboard – January 11, 2024

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

The Star-Advertiser welcomes results of most events. Contact us promptly after games to ensure coverage. >> Call: 529-4321 / 529-4322. Read more

Calendar

Today

BASKETBALL

Big West men: UC Irvine vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

PacWest: Academy or Art vs. Hawaii

Pacific; women at 4:30 p.m.; men at

6:30 p.m. at St. Francis’ Shark Tank.

PacWest: Dominican vs. Hawaii Hilo; women at 5 p.m.; men at 7 p.m. at Afook-Chinen Civic Auditorium.

ILH boys, Varsity I: ‘Iolani at Mid-Pacific, 6 p.m.; Punahou at Saint Louis, 6 p.m.; Kamehameha at Maryknoll, 6:30 p.m.

Varsity II: Maryknoll at Punahou, 5 p.m.; ‘Iolani at Hawaii Baptist, 6:30 p.m.

ILH girls, Varsity I: Kamehameha at Punahou, 6:30 p.m. Varsity II: University at Hawaii Baptist, 5 p.m.; Sacred Hearts at Maryknoll, 5 p.m.

OIA East boys: Kailua at McKinley; Kahuku at Moanalua; Kaimuki at Kalaheo; Castle at Roosevelt; Kaiser at Farrington. JV games at 5:30 p.m., varsity to follow.

OIA West boys: Mililani at Waianae;

Leilehua at Waialua; Radford at Waipahu; Pearl City at Kapolei; Campbell at Aiea.

JV games at 5:30 p.m., varsity to follow.

GOLF

PGA: Sony Open in Hawaii, first round, 7:10 a.m. at Waialae Country Club.

SOCCER

OIA East: Kalani at Kaiser (boys JV at 5:30 p.m.; boys varsity to follow).

FRIDAY

BASKETBALL

ILH boys, Varsity II: Kamehameha at Damien, 6 p.m.

ILH girls, Varsity I-AA: Punahou at Kamehameha, 6 p.m. Varsity II: Damien at Hanalani, 6 p.m. Varsity III: La Pietra at St. Andrew’s, 5 p.m.

OIA East girls: Kaiser at Kailua; Moanalua at Kalaheo; Castle at Farrington. JV games at 5:30 p.m., varsity to follow. Varsity only at 6 p.m.: Roosevelt at Kahuku; Anuenue at Kalani; McKinley at Kaimuki.

OIA West girls: Campbell at Kapolei; Mililani at Nanakuli; Radford at Waianae; Pearl City at Leilehua. JV games at 5:30 p.m., varsity to follow. Varsity only at 6 p.m.: Waialua at Waipahu.

GOLF

PGA: Sony Open in Hawaii, second round, time TBD at Waialae Country Club.

SOCCER

ILH girls: Mid-Pacific at Punahou I-AA; Damien at ‘Iolani; Punahou at Kamehameha. Games start at 4:15 p.m.

OIA West boys: Radford at Waipahu (boys JV at 5:30 p.m.; boys varsity to follow); Campbell at Leilehua (boys JV at 5:30 p.m.; boys varsity to follow). Boys varsity at 5:30 p.m.: Kapolei at Nanakuli; Aiea at Waianae; Waialua at Pearl City.

SWIMMING

ILH: 5 p.m. at Kamehameha.

TENNIS

College men: Arkansas vs. Hawaii, 3 p.m. at UH Tennis Complex.

VOLLEYBALL

College men: Emmanuel (Ga.) vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

WRESTLING

ILH boys: 5:30 p.m. at Mid-Pacific.

BASKETBALL

OIA

Boys Varsity

Kahuku 90, McKinley 29. Leading scorers—Kah: Ronin Naihe 23, Kahler Vendiola 13, Ikaika Lauano 12, Mystique Akina-Watson 10. McK: Vince Obreros 11.

Radford 64, Waialua 29. Leading scorers—Rad: Caden Willliams 24. Wlua: Jayvie Arellano 9

ILH

Boys Varsity I

Saint Louis 46, Mid-Pacific 36. Leading scorers—StL: Caelan Fernando 14, Pupu Sepulona 12. MPI: Logan Mason 18.

Girls Varsity II

Sacred Hearts 45, Mid-Pacific 38. Leading scorers—SHA: Emma Mangalao 12, Cayeelah Semisi-Hunkin 11. MPI: Maile Bellevou 12, Kailey Furuta 11.

Girls Varsity III

St. Andrew’s 54, Island Pacific 20. Leading scorers—SA: Gabby Bowles 12. IPA: Sadie Jones 10.

GOLF

PGA Sony Open in Hawaii Tee Times

At Waialae Country Club

Today

First Round

FIRST TEE

7:10 a.m. — Denny McCarthy, Alex Noren, Taylor Montgomery

7:20 a.m. — Aaron Rai, Callum Tarren, Austin Eckroat

7:30 a.m. — Tyler Duncan, Patrick Rodgers, Tyler McCumber

7:40 a.m. — Vincent Norrman, Cameron Champ, Zach Johnson

7:50 a.m. — Luke List, Kurt Kitayama, Patton Kizzire

8 a.m. — K.H. Lee, J.J. Spaun, Chad Ramey

8:10 a.m. — Matt Wallace, Adam Svensson, Andrew Putnam

8:20 a.m. — Russell Henley, Billy Horschel, Ryan Brehm

8:30 a.m. — Lanto Griffin, Grayson Murray, Matti Schmid

8:40 a.m. — Joel Dahmen, Robert Streb, Peter Malnati

8:50 a.m. — Robert MacIntyre, Rico Hoey, Adrien Dumont de Chassart

9 a.m. — Alejandro Tosti, Sami Valimaki, Taiga Semikawa

11:50 a.m. — Troy Merritt, Robby Shelton, Ben Taylor

noon — Ben Martin, Brandon Wu, Joseph Bramlett

12:10 p.m. — Garrick Higgo, Mark Hubbard, Will Gordon

12:20 p.m. — Emiliano Grillo, Stewart Cink, Brandt Snedeker

12:30 p.m. — Keegan Bradley, Will Zalatoris, Eric Cole

12:40 p.m. — Ludvig Aberg, Sahith Theegala, Akshay Bhatia

12:50 p.m. — Erik van Rooyen, Davis Riley, Matt Kuchar

1 p.m. — Cam Davis, David Lingmerth, Justin Suh

1:10 p.m. — Keith Mitchell, Michael Kim, Harry Hall

1:20 p.m. — Vince Whaley, Chandler Phillips, Hunter Larson

1:30 p.m. — Ben Kohles, Alexander Bjork, Aguri Iwasaki

1:40 p.m. — Norman Xiong, Jimmy Stanger, Blaze Akana (a)

10TH TEE

7:10 a.m. — Aaron Baddeley, Charley Hoffman, Tyson Alexander

7:20 a.m. — Kevin Streelman, Maverick McNealy, Davis Thompson

7:30 a.m. — Byeong Hun An, Zac Blair, Andrew Novak

7:40 a.m. — Kevin Kisner, Tyrrell Hatton, Gary Woodland

7:50 a.m. — Brian Harman, Matt Fitzpatrick, Justin Rose

8 a.m. — Chris Kirk, Si Woo Kim, Hideki Matsuyama

8:10 a.m. — Nick Taylor, Nico Echavarria, Brendon Todd

8:20 a.m. — Ryan Palmer, Carson Young, Kevin Yu

8:30 a.m. — Jhonattan Vegas, Ryan Moore, Matt NeSmith

8:40 a.m. — Stephan Jaeger, Alex Smalley, Doug Ghim

8:50 a.m. — Ben Silverman, Matthieu Pavon, Yuto Katsuragawa

9 a.m. — Paul Barjon, David Skinns, Kensei Hirata

11:50 a.m. — David Lipsky, Ben Griffin, Justin Lower

noon — Hayden Buckley, Greyson Sigg, S.H. Kim

12:10 p.m. — Martin Laird, Nate Lashley, C.T. Pan

12:20 p.m. — J.T. Poston, Tom Hoge, Adam Hadwin

12:30 p.m. — Nick Hardy, Webb Simpson, Scott Stallings

12:40 p.m. — Seamus Power, Chez Reavie, Harris English

12:50 p.m. — Camilo Villegas, Lucas Glover, Corey Conners

1 p.m. — Taylor Pendrith, Sam Stevens, Dylan Wu

1:10 p.m. — Martin Trainer, Josh Teater, Carl Yuan

1:20 p.m. — Chan Kim, Ryo Hisatsune, Pierceson Coody

1:30 p.m. — Jake Knapp, Max Greyserman, Takumi Kanaya

1:40 p.m. — Jacob Bridgeman, Parker Coody, Rintaro Nakano (a)

Friday

Second Round

FIRST TEE

7:10 a.m. — David Lipsky, Ben Griffin, Justin Lower

7:20 a.m. — Hayden Buckley, Greyson Sigg, S.H. Kim

7:30 a.m. — Martin Laird, Nate Lashley, C.T. Pan

7:40 a.m. — J.T. Poston, Tom Hoge, Adam Hadwin

7:50 a.m. — Nick Hardy, Webb Simpson, Scott Stallings

8 a.m. — Seamus Power, Chez Reavie, Harris English

8:10 a.m. — Camilo Villegas, Lucas Glover, Corey Conners

8:20 a.m. — Taylor Pendrith, Sam Stevens, Dylan Wu

8:30 a.m. — Martin Trainer, Josh Teater, Carl Yuan

8:40 a.m. — Chan Kim, Ryo Hisatsune, Pierceson Coody

8:50 a.m. — Jake Knapp, Max Greyserman, Takumi Kanaya

9 a.m. — Jacob Bridgeman, Parker Coody, Rintaro Nakano (a)

11:50 a.m. — Aaron Baddeley, Charley Hoffman, Tyson Alexander

noon — Kevin Streelman, Maverick McNealy, Davis Thompson

12:10 p.m. — Byeong Hun An, Zac Blair, Andrew Novak

12:20 p.m. — Kevin Kisner, Tyrrell Hatton, Gary Woodland

12:30 p.m. — Brian Harman, Matt Fitzpatrick, Justin Rose

12:40 p.m. — Chris Kirk, Si Woo Kim, Hideki Matsuyama

12:50 p.m. — Nick Taylor, Nico Echavarria, Brendon Todd

1 p.m. — Ryan Palmer, Carson Young, Kevin Yu

1:10 p.m. — Jhonattan Vegas, Ryan Moore, Matt NeSmith

1:20 p.m. — Stephan Jaeger, Alex Smalley, Doug Ghim

1:30 p.m. — Ben Silverman, Matthieu Pavon, Yuto Katsuragawa

1:40 p.m. — Paul Barjon, David Skinns, Kensei Hirata

10TH TEE

7:10 a.m. — Troy Merritt, Robby Shelton, Ben Taylor

7:20 a.m. — Ben Martin, Brandon Wu, Joseph Bramlett

7:30 a.m. — Garrick Higgo, Mark Hubbard, Will Gordon

7:40 a.m. — Emiliano Grillo, Stewart Cink, Brandt Snedeker

7:50 a.m. — Keegan Bradley, Will Zalatoris, Eric Cole

8 a.m. — Ludvig Åberg, Sahith Theegala, Akshay Bhatia

8:10 a.m. — Erik van Rooyen, Davis Riley, Matt Kuchar

8:20 a.m. — Cam Davis, David Lingmerth, Justin Suh

8:30 a.m. — Keith Mitchell, Michael Kim, Harry Hall

8:40 a.m. — Vince Whaley, Chandler Phillips, Hunter Larson

8:50 a.m. — Ben Kohles, Alexander Björk, Aguri Iwasaki

9 a.m. — Norman Xiong, Jimmy Stanger, Blaze Akana (a)

11:50 a.m. — Denny McCarthy, Alex Noren, Taylor Montgomery

noon — Aaron Rai, Callum Tarren, Austin Eckroat

12:10 p.m. — Tyler Duncan, Patrick Rodgers, Tyler McCumber

12:20 p.m. — Vincent Norrman, Cameron Champ, Zach Johnson

12:30 p.m. — Luke List, Kurt Kitayama, Patton Kizzire

12:40 p.m. — K.H. Lee, J.J. Spaun, Chad Ramey

12:50 p.m. — Matt Wallace, Adam Svensson, Andrew Putnam

1 p.m. — Russell Henley, Billy Horschel, Ryan Brehm

1:10 p.m. — Lanto Griffin, Grayson Murray, Matti Schmid

1:20 p.m. — Joel Dahmen, Robert Streb, Peter Malnati

1:30 p.m. — Robert MacIntyre, Rico Hoey, Adrien Dumont de Chassart

1:40 p.m. — Alejandro Tosti, Sami Valimaki, Taiga Semikawa