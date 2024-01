Scoreboard – January 24, 2024

CALENDAR

Today

BASKETBALL

ILH boys, Varsity III: Island Pacific vs.

Lanakila Baptist, 6 p.m. at Hanalani.

ILH girls, Varsity I: ‘Iolani at Kamehameha, 6 p.m.

OIA East boys: Kaimuki at Kailua; Kalaheo at Roosevelt; Moanalua at Kaiser; Kalani at McKinley; Farrington at Castle. JV games at 5:30 p.m., varsity to follow.

OIA West boys: Radford at Mililani; Waipahu at Kapolei; Waialua at Campbell; Nanakuli at Waianae; Aiea at Pearl City.

JV games at 5:30 p.m., varsity to follow.

SOCCER

ILH girls: Championship playoff,

Kamehameha vs. Punahou, 3:30 p.m. at Waipio Peninsula Soccer Complex Field No. 6.

OIA boys Division I Tournament:

fifth-place semifinals, Kapolei/Kalani loser vs. Moanalua/Mililani, loser, 5:30 p.m.; Pearl City/Kailua loser vs. Kaiser/Campbell loser, 7 p.m. Games at Pearl City.

OIA boys Division II Tournament: first round, Waianae vs. McKinley, 5:30 p.m.; Farrington vs. Leilehua, 7 p.m. Games at Leilehua.

THURSDAY

BASKETBALL

Big West men: UC Santa Barbara vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

PacWest: Azusa Pacific vs. Chaminade; women at 5:30 p.m.; men at 7:30 p.m. at McCabe gym.

PacWest: Point Loma vs. Hawaii Pacific; women at 4:30 p.m.; men at 6:30 p.m. at St. Francis’ Shark Tank.

ILH boys, Varsity I: ‘Iolani at Kamehameha, 6:30 p.m.; Punahou at Mid-Pacific, 6:30 p.m.; Saint Louis at Maryknoll, 6:30 p.m.

Varsity II: Le Jardin at ‘Iolani, 5 p.m.; Hawaii Baptist vs. University, 5 p.m. at Damien;

Hanalani at Kamehameha, 5 p.m.; Damien

at Maryknoll, 5 p.m.; Saint Louis at Punahou, 6:30 p.m.

ILH girls, Varsity I-AA: Kamehameha at Punahou, 5 p.m. Varsity II: Maryknoll at Mid-Pacific, 5 p.m.; Hawaii Baptist at Damien, 6:30 p.m.

SOCCER

OIA boys Division I Tournament:

semifinals, Pearl City/Kailua winner vs.

Kaiser/Campbell winner, 5:30 p.m.;

Kapolei/Kalani winner vs. Moanalua/

Mililani, winner, 7 p.m. Games at Kapolei.

OIA boys Division II Tournament:

semifinals, Farrington/Leilehua winner vs. Castle, 5:30 p.m.; Waianae/McKinley

winner vs. Waipahu, 7 p.m. Games at Waipahu.

TENNIS

COLLEGE MEN

ITA Collegiate Tennis Division II

Rankings

1. Valdosta State

2. Barry

3. Saint Leo

4. Flagler

5. West Florida

6. Columbus State

7. Indianapolis

8. Wayne State

9. Texas at Tyler

10. Wingate

11. Rollins

12. Hawaii Pacific

13. Lander

14. Lee

15. Washburn

16. Auburn at Montgomery

17. Cameron

18. Ferris State

19. West Alabama

20. Northwest Missouri State

21. Hawaii Hilo

T22. Lynn

T22. Embry-Riddle Aeronautical

24. Azusa Pacific

25. Ouachita Baptist

VOLLEYBALL

UH MEN’S SCHEDULE

(Record 3-1)

Wed., Jan. 3 Loyola Chicago W, 3-0

Fri., Jan. 5 Loyola Chicago L, 2-3

Wed., Jan. 10 Emmanuel W, 3-0

Fri., Jan. 12 Emmanuel W, 3-0

Thursday at Purdue Ft. Wayne 2 p.m.

Friday at Purdue Ft. Wayne 2 p.m.

Sunday at Ball State 2 p.m.

Fri., Feb. 2 Tusculum 7 p.m.

Sun., Feb. 4 Tusculum 5 p.m.

Wed., Feb. 7 Stanford 7 p.m.

Fri., Feb. 9 Alumni vs. Alumni 4 p.m.

Fri., Feb. 9 Stanford 7 p.m.

Thurs., Feb. 22 Missouri S&T 7 p.m.

Fri., Feb. 23 Missouri S&T 7 p.m.

Fri., March 1 Sacred Heart 7 p.m.

Sun., March 3 Sacred Heart 5 p.m.

Thurs., March. 7 Lewis# 7 p.m.

Fri., March 8 Grand Canyon# 7 p.m.

Sun., March 10 UC Irvine# 5 p.m.

Fri., March 15 at Long Beach St.! 5 p.m.

Sat., March 16 at Long Beach St.! 5 p.m.

Fri., March 22 CS Northridge! 7 p.m.

Sat., March 23 CS Northridge! 7 p.m.

Fri., March 29 UC Santa Barbara! 7 p.m.

Sat., March 30 UC Santa Barbara! 7 p.m.

Fri., April 5 at UC Irvine! 5 p.m.

Sat., April 6 at UC Irvine! 5 p.m.

Fri., April 12 at UC San Diego! 5 p.m.

Sat., April 13 at UC San Diego! 5 p.m.

The Big West Championship is April 18-20

at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center

The NCAA Championship is April 30, and

May 2, 4 at Long Beach, Calif.

#—Outrigger Resorts Invitational

!—Big West match

All home matches at SimpliFi Arena at Stan

Sheriff Center

SOCCER

ILH

Tuesday

Boys Varsity

Punahou 0, ‘Iolani 0

Le Jardin 1, Mid-Pacific 1

Pac-Five 2, Saint Louis 1

Monday

Girls Varsity

Kamehameha 3, ‘Iolani 0. Goal scorers—

Madison Sharrer, Emma Attwood, Nalei Shannon.

Mid-Pacific 3, Damien 0

Pac-Five 0, Punahou I-AA 0

OIA

Monday

Girls Division I Tournament

First Round

Moanalua 2, Radford 0

Kapolei 3, Kahuku 1

Kaiser 3, Aiea 2

Pearl City 3, Roosevelt 1

BASKETBALL

College Men

Tuesday

EAST

Ball St. 87, Buffalo 59

Butler 90, Georgetown 66

Cornell 105, Wells 49

Dayton 66, La Salle 54

Duquesne 54, St. Bonaventure 50

Florida St. 85, Syracuse 69

Saint Joseph’s 78, UMass 77

SOUTH

Charlotte 76, UAB 70

Duke 83, Louisville 69

Pittsburgh 72, Georgia Tech 64

South Carolina 79, Kentucky 62

UCF 72, West Virginia 59

VCU 74, Loyola Chicago 67

Virginia Tech 76, Boston College 71

MIDWEST

Akron 67, Ohio 58

Cent. Michigan 71, Miami (Ohio) 55

Creighton 85, Xavier 78

Illinois St. 77, Belmont 67

Kent St. 90, Bowling Green 84, OT

N. Iowa 70, Evansville 63

Nebraska 83, Ohio St. 69

Purdue 99, Michigan 67

Toledo 89, N. Illinois 73

W. Michigan 73, E. Michigan 56

Wisconsin 61, Minnesota 59

SOUTHWEST

TCU 74, Oklahoma St. 69

Texas 75, Oklahoma 60

Texas A&M 63, Missouri 57

WEST

Air Force 90, UNLV 58

Boise St. 72, Fresno St. 68

Houston 75, BYU 68

San Diego 85, Portland 81

San Diego St. 81, Wyoming 65

Big West Standings

Conference Overall

W L Pct. GB W L

UC Davis 7 1 .875 — 12 7

UC Irvine 6 1 .857 ½ 13 6

UC San Diego 6 1 .857 ½ 12 7

CS Northridge 4 3 .571 2½ 13 6

Long Beach St. 4 3 .571 2½ 12 7

UCSB 4 4 .500 3 11 7

UC Riverside 3 5 . 375 4 8 12

Hawaii 2 5 .286 4½ 10 9

CS Fullerton 2 5 .286 4½ 9 10

CSU Bakersfield 2 5 .286 4½ 7 11

Cal Poly 0 7 .000 6½ 4 15

Thursday

UC Santa Barbara at Hawaii, 7 p.m.

Cal State Bakersfield at CS Northridge

Cal State Fullerton at Cal Poly

UC Irvine at Long Beach State

UC Riverside at UC San Diego

Saturday

Cal Poly at Hawaii, 7 p.m.

Long Beach State at UC Riverside

UC San Diego at UC Davis

Cal State Bakersfield at Cal State Fullerton

CS Northridge at UC Irvine

UH Schedule

(Record 10-9 overall; 2-5 Big West)

Oct. 20 vs. Saint Mary’s (exb.) L, 58-92

Nov. 14 vs. Hawaii Hilo W, 82-66

Nov. 16 vs. Niagara W, 92-73

Nov. 21 vs. Northern Arizona W, 70-61

Nov. 24 vs. UTRGV# W, 76-57

Nov. 25 San Diego# W, 77-66

Nov. 30 at Utah L, 66-79

Dec. 3 vs. Central Arkansas W, 95-76

Dec. 10 vs. Hawaii Pacific W, 78-53

Dec. 17 vs. Nevada L, 66-72

Dec. 21 vs. Portland@ W, 69-56

Dec. 22 vs. Nevada@ L, 68-73

Dec. 24 vs. TCU@ L, 51-65

Dec. 30 vs. Cal State Fullerton! L, 61-63

Jan. 4 at CSU Bakersfield! W, 78-67

Jan. 6 at Cal State Northridge! L, 66-76

Jan. 11 vs. UC Irvine! L, 50-60

Jan. 13 vs. UC Riverside! W, 63-56

Jan. 18 at Long Beach State! L, 71-79

Jan. 20 at UC San Diego! L, 61-67

Thurs. vs. UC Santa Barbara! 7 p.m.

Sat. vs. Cal Poly! 7 p.m.

Feb. 1 at Cal State Fullerton! 5 p.m.

Feb. 3 at UC Irvine! 5 p.m.

Feb. 8 vs. UC San Diego! 7 p.m.

Feb. 10 vs. UC Davis! 7 p.m.

Feb. 15 at Cal Poly! 5 p.m.

Feb. 17 at UC Santa Barbara! 11 a.m.

Feb. 24 vs. Long Beach State! 7 p.m.

Feb. 29 at UC Davis! 4 p.m.

March 2 at UC Riverside! 3 p.m.

March 6 vs. Cal State Northridge! 7 p.m.

March 9 vs. CSU Bakersfield! 7 p.m.

The Big West tournament is March 13-16

at Henderson, Nev.

Home games at SimpliFi Arena at Stan

Sheriff Center

#—Acrisure Invitational in Palm Springs,

Calif.

@—Hawaiian Airlines Diamond Head

Classic

!—Big West game

College Women

USA Today Top 25 Poll

Rec Pts PV

1. South Carolina (32) 17-0 800 1

2. Kansas State 19-1 724 7

3. Colorado 16-2 678 3

4. UCLA 15-2 673 5

5. Stanford 17-2 657 8

5. Iowa 18-2 657 2

7. N.C. State 16-2 560 5

8. Connecticut 16-3 556 10

9. LSU 18-2 551 9

10. USC 13-3 533 4

11. Texas 18-2 497 11

12. Ohio State 15-3 464 15

13. Indiana 16-2 393 16

14. Utah 14-5 379 20

15. Baylor 15-3 339 13

16. Louisville 16-3 322 12

17. Gonzaga 18-2 309 17

18. Notre Dame 14-3 296 19

19. Virginia Tech 14-4 233 14

20. Creighton 14-3 184 21

21. North Carolina 14-5 171 24

22. Syracuse 16-2 145 25

23. West Virginia 16-2 76 NR

24. Florida State 14-6 59 18

25. Oregon State 15-3 36 NR

Dropped Out: No. 22 Marquette (15-3); No. 23 UNLV (15-2).

Others receiving votes: Marquette

(15-3) 31; Princeton (14-3) 29; Miami

(12-5) 16; UNLV (15-2) 14; Ball State

(16-2) 6; Tennessee (12-6) 3; Vanderbilt (17-3) 3; Iowa State (12-5) 2; Auburn

(13-6) 1; Fairfield (15-1) 1; Michigan State (13-5) 1; Richmond (17-3) 1.

Tuesday

Top 25

No. 8 UConn 85, Marquette 59

Big West Standings

Conference Overall

W L Pct. GB W L

Hawaii 6 1 .857 — 9 7

UCSB 6 2 .750 ½ 12 6

UC Irvine 5 2 .714 1 11 6

Cal Poly 5 2 .714 1 9 8

UC Riverside 5 3 .625 1½ 10 8

UC Davis 5 3 .625 1½ 9 9

CS Fullerton 3 4 .429 3 7 10

UC San Diego 3 4 .429 3 7 11

Long Beach St. 1 6 .143 5 6 11

CSU Bakersfield 1 6 .143 5 4 12

CS Northridge 0 7 .000 6 2 15

Thursday

Hawaii at UC Santa Barbara, 5 p.m.

Long Beach State at UC Irvine

Cal Poly at Cal State Fullerton

CS Northridge at Cal State Bakersfield

UC San Diego at UC Riverside

Saturday

Hawaii at Cal Poly, noon

UC Irvine at CS Northridge

UC Davis at UC San Diego

Cal State Fullerton at Cal State Bakersfield

UC Riverside at Long Beach State

UH Schedule

(Record 9-7 overall; 6-1 Big West)

Nov. 1 vs. Hawaii Hilo (exb.) W, 67-39

Nov. 8 at Stanford L, 40-87

Nov. 11 at Santa Clara L, 51-62

Nov. 17 vs. San Francisco# W, 65-51

Nov. 19 vs. Idaho# L, 40-50

Nov. 24 vs. Air Force@ L, 51-54

Nov. 25 vs. Idaho State@ W, 58-46

Nov. 26 vs. Washington@ L, 41-58

Dec. 3 vs. San Jose State W, 73-47

Dec. 21 at UCLA L, 46-85

Dec. 30 at Cal State Fullerton! W, 59-49

Jan. 4 vs. CSU Bakersfield! W, 67-43

Jan. 6 vs. CS Northridge! W, 67-38

Jan. 11 at UC Irvine! W, 56-49

Jan. 13 at UC Riverside! L, 58-66

Jan. 18 vs. Long Beach State! W, 68-55

Jan. 20 vs. UC San Diego! W, 64-52

Thurs. at UC Santa Barbara! 5 p.m.

Sat. at Cal Poly! noon

Feb. 1 vs. Cal State Fullerton! 7 p.m.

Feb. 3 vs. UC Irvine! 7 p.m.

Feb. 8 at UC San Diego! 5 p.m.

Feb. 10 at UC Davis! noon

Feb. 15 vs. Cal Poly! 7 p.m.

Feb. 17 vs. UC Santa Barbara! 7 p.m.

Feb. 24 at Long Beach State! 1 p.m.

Feb. 29 vs. UC Davis! 7 p.m.

March 2 vs. UC Riverside! 7 p.m.

March 7 at Cal State Northridge! 4 p.m.

March 9 at CSU Bakersfield! noon

The Big West tournament is March 13-16

at Henderson, Nev.

Home games at SimpliFi Arena at Stan

Sheriff Center

#—Bank of UCSD Classic

@—Rainbow Wahine Showdown

!—Big West game

NBA Schedule

Feb. 16-18: NBA All-Star 2024

(Indianapolis)

Feb. 16-21: NBA All-Star break

March 1: Playoff eligibility waiver deadline

April 14: Regular season ends

April 15: Rosters set for NBA Playoffs

April 16-19: Play-In Tournament

April 20: NBA Playoffs 2024 begin

May 13-19: NBA Combine (Chicago)

June 6: NBA Finals, Game 1

NBAGL

EASTERN CONFERENCE

W L Pct GB

College Park 6 4 .600 —

Grand Rapids 6 4 .600 —

Indiana 6 4 .600 —

Motor City 7 5 .583 —

Long Island 7 5 .583 —

Delaware 5 4 .556 ½

Osceola 5 4 .556 ½

Birmingham 6 5 .545 ½

Capital City 6 5 .545 ½

Cleveland 5 5 .500 1

Maine 5 5 .500 1

Wisconsin 5 6 .455 1½

Raptors 4 7 .364 2½

Greensboro 4 7 .364 2½

Westchester 4 7 .364 2½

Windy City 2 8 .200 4

WESTERN CONFERENCE

W L Pct GB

Rio Grande Valley 9 1 .900 —

Sioux Falls 10 2 .833 —

Stockton 9 3 .750 1

Mexico City 8 3 .727 1½

South Bay 8 3 .727 1½

Rip City 6 3 .667 2½

Texas 6 4 .600 3

Austin 6 5 .545 3½

Santa Cruz 5 5 .500 4

Memphis 5 6 .455 4½

Oklahoma City 4 9 .308 6½

Salt Lake City 3 8 .273 6½

Ontario 3 8 .273 6½

Iowa 2 9 .182 7½

G League 0 13 .000 10½

Tuesday

Motor City 111, Long Island 110

Rio Grande Valley 124, Iowa 120

Santa Cruz 126, Salt Lake City 114

Indiana 122, Capital City 110

Greensboro 111, Ontario 100

ILH

Tuesday

Girls Varsity I

Kamehameha 53, Punahou 32

Boys Varsity II

Damien 52, Hanalani 35.

Top scorers—DMS: Levi-Damo Agcaoili 22, Raiden Silva 16. Han: Kahikina Keaulana 14, Noah Takahata 13.

Girls Varsity II

Hanalani 53, University 26. Top scorers—

Han: Jayda Okuhara 13, Ellana Klemp 11. UHS: Kylie Oshita 11.

Monday

Boys Varsity II

Punahou 54, Saint Louis 42

Girls Varsity II

Sacred Hearts 51, Mid-Pacific 37