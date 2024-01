Scoreboard – January 31, 2024

CALENDAR

Today

BASKETBALL

ILH boys, Varsity III: Island Pacific vs. Assets, 5 p.m. at Hawaiian Mission;

Lanakila Baptist at Hawaiian Mission,

6:30 p.m.

ILH girls, Varsity I-AA: Punahou at Kamehameha, 6 p.m.

OIA girls, Division I Tournament: Final: Campbell vs. Kahuku, 7:30 p.m. at Pearl City. Third place: Moanalua at Radford,

6 p.m. Fifth place, Kailua at Mililani, 6 p.m.

OIA girls, Division II Tournament: Final, McKinley vs. Farrington, 5:30 p.m. at Pearl City.

CANOE PADDLING

ILH girls: Event No. 6, 4:30 p.m. from Ala Moana/Magic Island to Kewalos and back.

SOCCER

Motiv8 Foundation/HHSAA Girls

Division II State Championships:

First Round, Waialua vs. Leilehua, 3 p.m. at Field No. 5; Hawaii Prep vs. Seabury Hall, 3 p.m. at Field No. 11; Waimea vs.

Radford, 3 p.m. at Field No. 7; Farrington vs. Kapaa, 3 p.m. at Field No. 9. Games at Waipio Peninsula Soccer Complex.

ILH Division I boys: championship

playoff, Punahou at ‘Iolani, 3:30 p.m.

THURSDAY

BASEBALL

College: Cal State Los Angeles vs.

Hawaii Pacific, 11 a.m.; Cal State East Bay vs. Hawaii Pacific, 2 p.m.; Cal State East Bay vs. Chaminade, 6 p.m. Games at

Central Oahu Regional Park.

BASKETBALL

Big West women: Cal State Fullerton vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH boys, Varsity II: Maryknoll at ‘Iolani,

5 p.m.; Le Jardin at Hanalani, 6 p.m.;

University at Hawaii Baptist, 6:30 p.m.; Kamehameha at Saint Louis, 6:30 p.m.

ILH girls, Varsity II/III: single-elimination tournament, TBD at Hawaii Baptist, 5 p.m.; Hawaiian Mission vs. Sacred Hearts,

5 p.m. at Saint Louis; TBD at Mid-Pacific, 6 p.m.; St. Andrew’s at Damien, 6 p.m.

SOCCER

Motiv8 Foundation/HHSAA Girls

Division I State Championships:

Quarterfinals, Baldwin vs. Punahou, 3 p.m. at Field No. 19; Mililani vs. Hilo, 3 p.m. at Field No. 20; Waiakea vs. Campbell, 3 p.m. at Field No. 21; Kamehameha vs.

Kamehameha-Maui, 3 p.m. at Field No. 22. Games at Waipio Peninsula Soccer

Complex.

Motiv8 Foundation/HHSAA Girls

Division II State Championships: Quarterfinals, Waialua/Leilehua winner vs. Kauai, 1 p.m. at Field No. 18; Hawaii Prep/Seabury Hall winner vs. Pac-Five, 3 p.m. at Field No. 15; Waimea/Radford winner vs. Kamehameha-Hawaii, 3 p.m. at Field No. 17; Farrington/Kapaa winner vs. Kalani,

3 p.m. at Field No. 18. Consolation

semifinals, Hawaii Prep/Seabury Hall loser vs. Waialua/Leilehua loser, 1 p.m. at Field No. 15; Farrington/Kapaa loser vs. Waimea/Radford loser, 1 p.m. at Field

No. 17. Games at Waipio Peninsula

Soccer Complex.

CANOE PADDLING

ILH

At Ala Moana/Magic Island

Tuesday

Boys Varsity I

1. Punahou (William Ancheta, Deacon

Lajala, Aka Pietsch, Lyon Tang, Kaimana Satterfield, and Charlie Kettley) 24:20.

2. Mid-Pacific 24:26. 3. ‘Iolani 24:57. 4. Kamehameha 25:05. 5. Saint Louis 27:15.

Mixed Varsity

1. ‘Iolani (Tria Boland, Kelia Siu, Momoko Magauran, Abhi Erukulapati, Daniel Jean Baptiste, and Castle Foti) 25:34.

2. Kamehameha 26:13. 3. Le Jardin 26:21. 4. Punahou 28:33. 5. Mid-Pacific 29:24.

Boys Varsity II

1. Punahou 25:41. 2. Kamehameha 26:14. 3. Mid-Pacific 26:27. 4. Saint Louis 27:48. 5. ‘Iolani 28:26.

Boys JV I

1. Kamehameha 26:00. 2. Punahou 26:16. 3. Mid-Pacific 27:03. 4. Le Jardin 27:42.

5. ‘Iolani 29:27.

Boys JV II

1. Kamehameha 27:35. 2. Punahou 28:12. 3. Mid-Pacific 28:51. 4. ‘Iolani 32:03.

MIL

At Kahului Harbor

Saturday

Girls Varsity

1. Seabury Hall (Jasmine Gorman,

Makalani Carey, Isabelle Brown, Kaesha Purdy, Ava Salvitierra, Lei’ohu Turley) 4:41.23. 2. King Kekaulike 4:54.97. 3. Maui Preparatory 4:56.91. 4. Kamehameha-Maui 5:00.24. 5. Molokai 5:11.79. 6. Lahainaluna 5:27.88.

Boys Varsity

1. Seabury Hall (Cody Frampton, Sig Konohia, John Kaahui, Jake Brocklehurst, Evan Zohar, Max Moquin) 3:53.25. 2. King Kekaulike 3:59.71. 3. Kihei Charter 4:03.50. 4. Molokai 4:04.62. 5. Kamehameha-Maui 4:06.43. 6. Lahainaluna 4:09.92.

Mixed Varsity

1. Seabury Hall (Cody Frampton, Sig Konohia, Makalani Carey, Max Moquin,

Isabelle Brown, Lei’ohu Turley) 4:17.46.

2. Kamehameha-Maui 4:21.29. 3. Molokai 4:24.63. 4. Maui Preparatory 4:37.86.

5. Lahainaluna 4:41.29. 6. Baldwin 4:46.31.

Girls JV

1. King Kekaulike 2:01.29. 2. Kamehameha-

Maui 2:04.11. 3. Seabury Hall 2:09.21.

4. Lahainaluna 2:12.68. 5. Maui Preparatory 2:13.44. 6. Baldwin 2:17.17.

Boys JV

1. Kihei Charter 1:46.02. 2. Seabury Hall 1:50.34. 3. King Kekaulike 1:50.99.

4. Kamehameha-Maui 1:52.79. 5. Maui Preparatory 1:55.02.

Mixed JV

1. King Kekaulike 1:52.52. 2. Seabury Hall 1:54.23. 3. Lahainaluna 1:54.65.

4. Kamehameha-Maui 1:58.44. 5. Kihei

Charter 1:59.56. 6. Maui Preparatory 2:03.85. 7. Kulanihakoi 2:16.18.

BASKETBALL

College Men

Tuesday

EAST

Boston College 80, Syracuse 75

Marquette 85, Villanova 80

St. Bonaventure 67, VCU 62

SOUTH

Clemson 70, Louisville 64

Georgia Tech 74, North Carolina 73

Illinois St. 61, Murray St. 59

Mississippi 86, Mississippi St. 82

N.C. State 74, Miami 68

South Carolina 63, Tennessee 59

MIDWEST

Akron 77, E. Michigan 46

Bowling Green 81, Ball St. 72

Cent. Michigan 84, N. Illinois 77, 2OT

Dayton 83, George Washington 61

Illinois 87, Ohio St. 75

Indiana 74, Iowa 68

Kansas 83, Oklahoma St. 54

Lindenwood (Mo.) 58, SE Missouri 54

Loyola Chicago 77, Saint Louis 62

Miami (Ohio) 71, Kent St. 67

Michigan St. 81, Michigan 62

Ohio 91, Buffalo 70

Oklahoma 73, Kansas St. 53

Seton Hall 72, DePaul 39

Toledo 88, W. Michigan 63

SOUTHWEST

TCU 85, Texas Tech 78

WEST

Colorado St. 79, San Diego St. 71

Gonzaga 92, Loyola Marymount 58

Utah St. 82, San Jose St. 61

Wyoming 83, Air Force 72

UNLV 78, Fresno St. 69

Big West Standings

Conference Overall

W L Pct. GB W L

UC Irvine 8 1 .889 — 15 6

UC San Diego 8 1 .889 — 14 7

UC Davis 7 2 .778 1 12 8

UCSB 5 4 .556 3 12 7

Long Beach St. 5 4 .556 3 13 8

CS Northridge 4 5 .444 4 13 8

CS Fullerton 4 5 .444 4 11 10

Hawaii 3 6 .333 5 11 10

CSU Bakersfield 3 6 .333 5 8 12

UC Riverside 3 7 . 300 5½ 8 14

Cal Poly 0 9 .000 8 4 17

Thursday

Hawaii at Cal State Fullerton, 5 p.m.

Long Beach State at Cal State Bakersfield

Cal State Northridge at UC San Diego

UC Irvine at Cal Poly

UC Davis at UC Santa Barbara

Saturday

Hawaii at UC Irvine, 7 p.m.

UC Davis at Cal Poly

UC San Diego at Long Beach State

UC Riverside at Cal State Northridge

UC Santa Barbara at Cal State Bakersfield

College Women

USA Today Top 25 Poll

Rec Pts PV

1. South Carolina (32) 19-0 800 1

2. Kansas State 20-1 762 2

3. Stanford 19-2 722 5

4. Iowa 19-2 717 5

5. N.C. State 18-2 669 7

6. Colorado 17-3 595 3

7. Ohio State 17-3 585 12

8. UCLA 16-3 565 4

9. Indiana 17-2 529 13

10. Connecticut 17-4 481 8

11. LSU 18-4 437 9

12. Louisville 18-3 409 16

13. Baylor 16-3 402 15

14. Texas 19-3 394 11

15. USC 14-4 363 10

16. Notre Dame 15-4 331 18

17. Gonzaga 20-2 324 17

18. Virginia Tech 16-4 259 19

19. Oregon State 17-3 233 25

20. Utah 15-6 203 14

21. Creighton 16-3 161 20

22. West Virginia 17-2 156 53

23. Syracuse 17-3 143 22

24. North Carolina 15-6 53 21

25. Princeton 15-3 37 NR

Dropped Out: No. 24 Florida State (15-7).

Others receiving votes: UNLV (17-2) 16; Ball State (18-2) 11; Florida State (15-7) 8; Fairfield (17-1) 7; Michigan State (15-5) 7; Mississippi State (17-5) 5; Marquette (16-4) 3; Miami (Fla.) (13-6) 3; Mississippi (15-5) 3; Saint Joseph’s (19-2) 3;

Washington State (15-6) 2; Auburn (14-6) 1; TCU (15-5) 1.

Tuesday

Top 25

No. 23 West Virginia 84, UCF 43

Big West Standings

Conference Overall

UC Irvine 8 2 800 — 14 6

UCSB 7 2 .778 ½ 13 6

Hawaii 7 2 .778 ½ 10 8

UC Davis 6 3 .667 1½ 10 9

Cal Poly 6 4 .600 2 10 10

UC Riverside 5 5 .500 3 10 10

UC San Diego 4 5 .444 3½ 8 12

CS Fullerton 3 6 .333 4½ 7 12

CSU Bakersfield 3 6 .333 4½ 6 12

Long Beach St. 2 7 .222 5½ 7 12

CS Northridge 0 9 .000 7½ 2 17

Thursday

Cal State Fullerton at Hawaii, 7 p.m.

Cal Poly at UC Irvine

UC Santa Barbara at UC Davis

UC San Diego at Cal State Northridge

Cal State Bakersfield at Long Beach State

Saturday

UC Irvine at Hawaii, 7 p.m.

Cal State Bakersfield at UC Santa Barbara

Cal Poly at UC Davis

Long Beach State at UC San Diego

CS Northridge at UC Riverside

ILH

Tuesday

Boys Varsity II

Saint Louis 48, Maryknoll 28. Top

scorers–StL: Blaize Arakawa 8. Mary:

Jansen Pang 9.

University 59, Damien 44. Top scorers—UHS: Koa Laboy 23, Trey Ambrozich 11. DMS: Kainoa Santos 13, Wyatt Ho-

Williams 10.

Hawaii Baptist 66, Hanalani 47. Top scorers—HBA: Eli Shibuya 22, Matthew Shigetani 18. Han: Trevor Klemp 13.

Boys Varsity I-AA

Punahou 80, ‘Iolani 70. Top scorers—Pun: Tate Takamiya 16, Skyler Yamada 12, Nestor Toviel Herana III 11, Diesel Kahawai 10. Iol: Reef Hangai 15, Douglas Hu 11, Isaac Aoki 10, Bryson Leong 10.

Girls Varsity I-AA

‘Iolani 31, Punahou 17. Top scorers—Iol: Hope Cacal 7. Pun: Sophia Ismael 11.

OIA

Tuesday

Boys Junior Varsity Semifinals

Division I

Mililani 49, Kahuku 30

Leilehua 49, Kailua 46

Division II

Waianae 52, Farrington 50, 2OT

Kaimuki 51, Aiea 50

BIIF

Monday

Girls Varsity I

Semifinals

Konawaena 67, Keaau 13. Top scorers—Kona: Tavina Harris 16, Mikela Salazar-

Harrell 11, Haikela Hiraishi 10. Keaau:

Aliossa Kaheaku 5.

Waiakea 49, Hilo 9. Top scorers—Waik: Pua’ena Herrington 20, Jolie Mantz 14. Hilo: Ayla Feary 3.

Girls Varsity II

Semifinals

Hawaii Prep 51, Kohala 41. Top scorers—

HPA: Brooke Samura 38. Koh: Adriana

Soriano 10.

SOCCER

ILH

Tuesday

Boys Varsity

‘Iolani 1, Kamehameha 0

Punahou 6, Mid-Pacific 1

Pac-Five 1, Saint Louis 0

VOLLEYBALL

UH MEN’S SCHEDULE

(Record 6-1)

Wed., Jan. 3 Loyola Chicago W, 3-0

Fri., Jan. 5 Loyola Chicago L, 2-3

Wed., Jan. 10 Emmanuel W, 3-0

Fri., Jan. 12 Emmanuel W, 3-0

Thurs., Jan. 25 at Purdue Ft. Way. W, 3-1

Fri., Jan. 26 at Purdue Ft. Way. W, 3-0

Sun., Jan. 28 at Ball State W, 3-1

Friday Tusculum 7 p.m.

Sunday Tusculum 5 p.m.

Wed., Feb. 7 Stanford 7 p.m.

Fri., Feb. 9 Alumni vs. Alumni 4 p.m.

Fri., Feb. 9 Stanford 7 p.m.

Thurs., Feb. 22 Missouri S&T 7 p.m.

Fri., Feb. 23 Missouri S&T 7 p.m.

Fri., March 1 Sacred Heart 7 p.m.

Sun., March 3 Sacred Heart 5 p.m.

Thurs., March. 7 Lewis# 7 p.m.

Fri., March 8 Grand Canyon# 7 p.m.

Sun., March 10 UC Irvine# 5 p.m.

Fri., March 15 at Long Beach St.! 5 p.m.

Sat., March 16 at Long Beach St.! 5 p.m.

Fri., March 22 CS Northridge! 7 p.m.

Sat., March 23 CS Northridge! 7 p.m.

Fri., March 29 UC Santa Barbara! 7 p.m.

Sat., March 30 UC Santa Barbara! 7 p.m.

Fri., April 5 at UC Irvine! 5 p.m.

Sat., April 6 at UC Irvine! 5 p.m.

Fri., April 12 at UC San Diego! 5 p.m.

Sat., April 13 at UC San Diego! 5 p.m.

The Big West Championship is April 18-20 at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center

The NCAA Championship is April 30, and

May 2, 4 at Long Beach, Calif.

#—Outrigger Resorts Invitational

!—Big West match