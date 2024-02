Column: Pau paha ka hanu i ka mīkini ho‘ohanu

Synopsis: The Philips CPAP machine has been taken off the market because an internal styrofoam piece has been known to disintegrate and release small particles into the system that can be inhaled by the user, thus causing greater health problems than the machine was designed to combat.

Aloha mai nö käkou e nä hoa hanuhanu ea o ka pili aumoe. Ua æoluæolu anei ka moe? Aia nö paha kekahi o käkou i æike i ia haæawina æo ka hoæohikilele æia mai o ka hiamoe æana ma muli o ka paæa æana o ka hanu. He æano nui paha ka poæe o ka honua nei i loaæa aku i këia haæawina hoæëmi olakino, a æo au nö hoæi kekahi. He mau makahiki aku nei, he æumi paha a æoi, æaæole maika koæu hiamoe æana, a no laila, ua hele au i ke kauka i mea e nänä æia mai ai ka pilikia. Höæouna akula æo ia iaæu i ka haukapila, kahi e hoæäumoe ai a ao mai ka pö, me ka makaæala æia mai e kekahi mïkini. A i ke ala æana aæe o kekahi lä, höæike maila ke kauka ua loaæa au i kekahi pilikia i kapa æia æo ka “sleep apnea”. He hua Helene æo “apnea” nona ka manaæo “æaæohe hanu”.

He loaæa nä känaka o nä külana like æole i këia æano pilikia, æo ka “sleep apnea”, nä känaka hoæi mai æö a æö o ka honua nei, akä, æo ka poæe päæele, ka poæe paniolo, a me ka poæe æAsia ka hapanui. Wahi a ka poæe noiæi i këia kumuhana, he 5% a ka 10% paha o nä känaka a pau ke hoæomanawanui ana i këia piliki. Akä naæe, ua æoi aku ka nui o kona kupu æana ma waena mai o ka poæe oæo, he 50 makahiki a æoi, a he käne nö hoæi ka hapanui. æO ka poæe momona kekahi e loaæa nui ana i këia pilikia. A pëia hoæi me aæu. No laila, ua kuhikuhi mai kaæu kauka i ka mea e lapaæau ai, æo ia hoæi, he mïkini hoæohanu i kapa æia he CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Na ia æano mïkini e pauma i ke ea a holo mai ma o kekahi paipu a komo mai i loko o ka ihu, æoiai au e hiamoe ana. Pëlä e hoæohanu æia ai au, a mai ia wä mai, ua maikaæi ka hiamoe o ka pö. Ua emi mai hoæi nä paona. Nui koæu mahalo i kaæu mïkini!

I ka pule nei naæe, e heluhelu ana au i ka nühou a æike akula au i kekahi æatikala e pili ana i kekahi hui nunui näna e küæai i nä mïkini CPAP. æO Philips Respironics ka inoa. Nui hewahewa nä mïkini a läkou i küæai mai ai i ka lehulehu. æO ka mea æäpiki naæe, ua æikea kahi pilikia nui o kä läkou mau mïkini, æo ia hoæi, ua kükulu æia kekahi o nä mahele o loko me ka panua paæa. I mea ia panua e emi mai ai ka nui o ke kani a me ke kuekueni æana o ia mïkini i loko o ka wä hiamoe. æOiai, he huæahuæa wale nö ia, ma hope o kekahi wä, e hoæomaka ka heleleæi æana o nä æäpana æea liæiliæi loa a komo i loko o ke kanaka e hanu nei. He mau hopena æino ke kupu mai ana. æO ka maneæo o ka æili, ke poæo nui, ka hänö, ka maæi æaæai, ka pöniuniu, ka poluea, ka poina, a me kahi mea e näukiuki loa ai kaæu wahine, æo ka nonö æana o ka puka ihu!

I koæu heluhelu æana i ua æatikala nei, ua kü mai nö ka weli. Pololei akula au a ka lumi moe e nänä ai i kaæu mïkini. Kainö he Philips. I nänä aku naæe ka hana, eia kä, he ResMed. (æEä, e ka makamaka, i æike æoe, he mau pilikia ko ResMed kekahi – no ka hana æäpuka.) Pohala hou maila kuæu manaæo no ka hoæohana æana i kaæu mïkini CPAP. Eia naæe, pehea lä nä känaka he nui e hoæohana nei i ka mïkini a Philips? I ke kamaæilio æana me koæu hoa no këia nühou, æölelo maila æo ia he Philips nö ke æano o käna mïkini. æAæole naæe i höæike mai æo Philips no këia pilikia nui hoæoweliweli! He kuleana anei ko Philips e mälama ai i ka lehulehu? Kohu mea lä, he kuleana wale nö e hoæähu ai i ke kälä!

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.