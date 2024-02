Scoreboard – February 5, 2024

CALENDAR

ILH boys, Varsity II: Damien at Le Jardin, 6 p.m.

Heide & Cook/HHSAA Girls Division I Championships: First Round, Moanalua at Waiakea, 4 p.m.; Radford at Kamehameha-

Maui, 4 p.m.; Mililani at Campbell, 6 p.m.; Kailua at Kamehameha, 6 p.m.

SOCCER

Motiv8 Foundation Boys Division I Championships: First Round, Kapolei

at Kealakehe, 3 p.m.; Kailua at

Punahou, 3:30 p.m.; Kalani at Campbell,

4 p.m.; Pearl City at King Kekaulike, 4 p.m.

TUESDAY

BASKETBALL

PacWest: Concordia Irvine vs. Chaminade; women at 5:30 p.m.; men at 7:30 p.m. at McCabe gym.

ILH boys, Varsity I: Single-elimination tournament, Mid-Pacific at Saint Louis,

6 p.m.; Kamehameha at ‘Iolani, 6:30 p.m. Varsity I-AA: Punahou at Kamehameha,

6 p.m.

ILH girls, Varsity I-AA: Single-elimination tournament, Punahou at ‘Iolani, 5 p.m.

OIA boys: Division I Tournament,

First Round, Moanalua at Campbell, 6 p.m.; Kapolei at Kalaheo, 6 p.m.; Roosevelt at Nanakuli, 6 p.m.; Radford at Kalani, 8 p.m.

OIA boys: Division II Tournament:

First Round, McKinley at Waianae; Pearl City at Farrington. Games start at 6 p.m.

Heide & Cook/HHSAA Girls Division II Championships: First Round. At Kalani, Hawaii Baptist vs. Hawaii Prep, 3:30 p.m.; Hanalani vs. Lanai, 5:30 p.m. At Kaimuki, Kohala vs. Farrington, 5 p.m.; Kapolei vs. Molokai, 7 p.m.

BASEBALL

College

At Central Oahu Regional Park

Saturday

Cal State East Bay 12, Hawaii Hilo 6.

W—Dwyer Lewis.

Leading hitters—CSEB: Nico Mollat

2 runs; Luke Novitske 3-6, HR, 3 runs,

3 RBIs; Luke Brown 2-4, 2 RBIs; Aidan Morton 2 RBIs; Brenden Bell 3-4, HR,

4 runs, 2 RBIs. Hilo: Bryce Tweedt 3-5, 3b, 2 runs; Cody Min 2-4, HR, 2 runs,

3 RBIs; Vance Oshiro 2b.

Cal State East Bay 27, Hawaii Hilo 3.

W—Jackson Ellis.

Leading hitters—CSEB: Jaylen Hodges 4-8, 4 runs, 4 RBIs; Quinn Ayres 3 runs; Luke Novitske 3-4, 2 runs, 3 RBIs;

Matthew O’Mahony 3-4, 2b, 3 runs, 2 RBIs; Alonzo Guijarro 2-3, 2b, 2 runs, 3 RBIs; Luke Brown 4-6, 2b, 4 runs, 4 RBIs; Danelle Daniels 3-6, 2 runs, 4 RBIs;

Robert Ellwanger 2b, 3 runs, 2 RBIs; Sam Gilliam 2b; Drake Richardson 2b. Hilo: Bryce Tweedt 2-5, 2 RBIs; Cody Min 2-5; Brandon Wada 2-4; Chris Varljen 3-4, 2b; Gabe Childs HR.

MLB CALENDAR

Feb. 23 — Mandatory reporting date.

March 2-11 — Period for renewing

contracts of unsigned players on 40-man

rosters.

March 20-21 — Los Angeles Dodgers vs.

San Diego in Seoul, South Korea.

March 28 — Opening day for all other

teams, active rosters reduced to 26

players.

BASKETBALL

COLLEGE MEN

Sunday

EAST

Fairfield 77, Manhattan 68

Iona 94, Rider 93

Marist 63, St. Peter’s 52

Mount St. Mary’s 68, Siena 61

Quinnipiac 88, Canisius 63

Villanova 68, Providence 50

SOUTH

Tulane 92, Temple 80, OT

UNC-Greensboro 89, Furman 87

Wright St. 85, N. Kentucky 78

MIDWEST

Fort Wayne 82, Youngstown St. 78

Illinois 87, Nebraska 84, OT

Loyola Chicago 76, Davidson 63

Milwaukee 87, IUPUI 67

Purdue 75, Wisconsin 69

S. Dakota St. 70, South Dakota 67

SOUTHWEST

SMU 72, UAB 69

WEST

Arizona 82, Stanford 71

UH Schedule

(Record 12-11 overall; 4-7 Big West)

Oct. 20 vs. Saint Mary’s (exb.) L, 58-92

Nov. 14 vs. Hawaii Hilo W, 82-66

Nov. 16 vs. Niagara W, 92-73

Nov. 21 vs. Northern Arizona W, 70-61

Nov. 24 vs. UTRGV# W, 76-57

Nov. 25 San Diego# W, 77-66

Nov. 30 at Utah L, 66-79

Dec. 3 vs. Central Arkansas W, 95-76

Dec. 10 vs. Hawaii Pacific W, 78-53

Dec. 17 vs. Nevada L, 66-72

Dec. 21 vs. Portland@ W, 69-56

Dec. 22 vs. Nevada@ L, 68-73

Dec. 24 vs. TCU@ L, 51-65

Dec. 30 vs. Cal State Fullerton! L, 61-63

Jan. 4 at CSU Bakersfield! W, 78-67

Jan. 6 at Cal State Northridge! L, 66-76

Jan. 11 vs. UC Irvine! L, 50-60

Jan. 13 vs. UC Riverside! W, 63-56

Jan. 18 at Long Beach State! L, 71-79

Jan. 20 at UC San Diego! L, 61-67

Jan. 25 vs. UC Santa Barbara! L, 61-78

Jan. 27 vs. Cal Poly! W, 83-73

Feb. 1 at Cal State Fullerton! W, 76-68

Feb. 3 at UC Irvine! L, 68-93

Feb. 8 vs. UC San Diego! 7 p.m.

Feb. 10 vs. UC Davis! 7 p.m.

Feb. 15 at Cal Poly! 5 p.m.

Feb. 17 at UC Santa Barbara! 11 a.m.

Feb. 24 vs. Long Beach State! 7 p.m.

Feb. 29 at UC Davis! 4 p.m.

March 2 at UC Riverside! 3 p.m.

March 6 vs. Cal State Northridge! 7 p.m.

March 9 vs. CSU Bakersfield! 7 p.m.

The Big West tournament is March 13-16

at Henderson, Nev.

Home games at SimpliFi Arena at Stan

Sheriff Center

#—Acrisure Invitational in Palm Springs,

Calif.

@—Hawaiian Airlines Diamond Head

Classic

!—Big West game

PacWest

Saturday

At McCabe Gym

Hawaii Hilo 69, Chaminade 65. Point leaders—Hilo: Charles Elzie III 16, Kalique Mitchell 15, Jake Kosakowski 14, Cameron Wall 11. CU: Ross Reeves 21, Isaac

Amaral-Artharee 17. Rebound leaders—Hilo: Nadjrick 10. CU: Reeves 7. Assist leaders—Hilo: Elzie III 5. CU: Artharee 4.

At Fresno, Calif.

Hawaii Pacific 66, Fresno Pacific 50.

Point leaders—HPU: Maj Dusanic 15, Josh Niusulu 13, Melo Sanchez 12. FP: Harrison Pennisi 19, Isaac Peralta 11. Rebound leaders—HPU: Dusanic 10. FP: Pennisi 7. Assist leaders—HPU: Kordel Ng 6. FP:

Peralta 4.

COLLEGE WOMEN

Sunday

Top 25

No. 1 South Carolina 85, Mississippi 56

No. 12 Texas 61, No. 2 Kansas St. 54

No. 4 Stanford 80, No. 7 UCLA 60

No. 6 Colorado 80, Washington 57

No. 8 Ohio St. 74, No. 10 Indiana 69

No. 9 LSU 106, Florida 66

No. 11 UConn 78, St. John’s 63

No. 13 Baylor 83, Houston 60

No. 14 Notre Dame 78, Pittsburgh 53

No. 15 Southern Cal 79, California 69

No. 17 Virginia Tech 71, No. 24 North

Carolina 61, OT

No. 18 Oregon St. 64, Oregon 60

No. 20 Utah 73, Washington St. 61

No. 21 Syracuse 75, Boston College 63

No. 22 Creighton 75, Butler 65

UH Schedule

(Record 12-8 overall; 9-2 Big West)

Nov. 1 vs. Hawaii Hilo (exb.) W, 67-39

Nov. 8 at Stanford L, 40-87

Nov. 11 at Santa Clara L, 51-62

Nov. 17 vs. San Francisco# W, 65-51

Nov. 19 vs. Idaho# L, 40-50

Nov. 24 vs. Air Force@ L, 51-54

Nov. 25 vs. Idaho State@ W, 58-46

Nov. 26 vs. Washington@ L, 41-58

Dec. 3 vs. San Jose State W, 73-47

Dec. 21 at UCLA L, 46-85

Dec. 30 at Cal State Fullerton! W, 59-49

Jan. 4 vs. CSU Bakersfield! W, 67-43

Jan. 6 vs. CS Northridge! W, 67-38

Jan. 11 at UC Irvine! W, 56-49

Jan. 13 at UC Riverside! L, 58-66

Jan. 18 vs. Long Beach State! W, 68-55

Jan. 20 vs. UC San Diego! W, 64-52

Jan. 25 at UC Santa Barbara! L, 61-78

Jan. 27 at Cal Poly! W, 63-59

Feb. 1 vs. Cal State Fullerton! W, 66-61

Feb. 3 vs. UC Irvine! W, 55-43

Thurs. at UC San Diego! 5 p.m.

Sat. at UC Davis! noon

Feb. 15 vs. Cal Poly! 7 p.m.

Feb. 17 vs. UC Santa Barbara! 7 p.m.

Feb. 24 at Long Beach State! 1 p.m.

Feb. 29 vs. UC Davis! 7 p.m.

March 2 vs. UC Riverside! 7 p.m.

March 7 at Cal State Northridge! 4 p.m.

March 9 at CSU Bakersfield! noon

The Big West tournament is March 13-16

at Henderson, Nev.

Home games at SimpliFi Arena at Stan

Sheriff Center

#—Bank of UCSD Classic

@—Rainbow Wahine Showdown

!—Big West game

PacWest

Saturday

Hawaii Hilo 73, Chaminade 67. Point leaders—Hilo: Keirstyn Agonias 18, Erica Ingram 14, Noelle Sua-Godinet 13. CU: Ashley Holen 19, Morgan Escobedo 13, Dallas Martinez 12, Julien Parado 11.

Rebound leaders—Hilo: Kaile Cruz 9,

Kamalu Kamakawiwoole 9. CU: Holen 11. Assist leaders—Hilo: Agonias 4. CU:

Escobedo 4.

At Fresno, Calif.

Fresno Pacific 51, Hawaii Pacific 39.

Point leaders—FP: Felicia Dourva 15,

Maesyn Rix 11. HPU: Erika Glenn 10.

Rebound leaders—FP: Rix 12. HPU: Ella Berge 10. Assist leaders—FP: Breanna Hurt 2. HPU: Jordyn Jensen 3.

NBA Schedule

Feb. 16-18: NBA All-Star 2024

(Indianapolis)

Feb. 16-21: NBA All-Star break

March 1: Playoff eligibility waiver deadline

April 14: Regular season ends

April 15: Rosters set for NBA Playoffs

April 16-19: Play-In Tournament

April 20: NBA Playoffs 2024 begin

VOLLEYBALL

UH MEN’S SCHEDULE

(Record 8-1)

Wed., Jan. 3 Loyola Chicago W, 3-0

Fri., Jan. 5 Loyola Chicago L, 2-3

Wed., Jan. 10 Emmanuel W, 3-0

Fri., Jan. 12 Emmanuel W, 3-0

Thurs., Jan. 25 at Purdue Ft. Way. W, 3-1

Fri., Jan. 26 at Purdue Ft. Way. W, 3-0

Sun., Jan. 28 at Ball State W, 3-1

Fri., Feb. 2 Tusculum W, 3-0

Sunday Tusculum W, 3-0

Wednesday Stanford 7 p.m.

Friday Alumni vs. Alumni 4 p.m.

Friday Stanford 7 p.m.

Thurs., Feb. 22 Missouri S&T 7 p.m.

Fri., Feb. 23 Missouri S&T 7 p.m.

Fri., March 1 Sacred Heart 7 p.m.

Sun., March 3 Sacred Heart 5 p.m.

Thurs., March. 7 Lewis# 7 p.m.

Fri., March 8 Grand Canyon# 7 p.m.

Sun., March 10 UC Irvine# 5 p.m.

Fri., March 15 at Long Beach St.! 5 p.m.

Sat., March 16 at Long Beach St.! 5 p.m.

Fri., March 22 CS Northridge! 7 p.m.

Sat., March 23 CS Northridge! 7 p.m.

Fri., March 29 UC Santa Barbara! 7 p.m.

Sat., March 30 UC Santa Barbara! 7 p.m.

Fri., April 5 at UC Irvine! 5 p.m.

Sat., April 6 at UC Irvine! 5 p.m.

Fri., April 12 at UC San Diego! 5 p.m.

Sat., April 13 at UC San Diego! 5 p.m.

The Big West Championship is April 18-20

at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center

The NCAA Championship is April 30, and

May 2, 4 at Long Beach, Calif.

#—Outrigger Resorts Invitational

!—Big West match

All home matches at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center