Scoreboard – Feb. 12, 2024

CALENDAR

TODAY

BASKETBALL

PacWest: Biola vs. Chaminade; women at 5:30 p.m.; men at 7:30 p.m. at McCabe gym.

ILH, boys Division I: Single-Elimination Tournament, Saint Louis at Punahou, 6 p.m.

ILH boys Division II/III: SingleElimination Tournament, Lanakila Baptist at Damien; Hawaiian Mission at Hawaii Baptist; Island Pacific at Hanalani; Assets at Le Jardin. Games start at 6 p.m.

OIA boys, Division I Tournament: Semifinals at McKinley: Leilehua vs. Kailua, 5:30 p.m.; Nanakuli vs. Mililani, 7:30 p.m. Fifth-place semifinals: Campbell at Kalaheo, 6 p.m.; Kalani at Kahuku, 6 p.m.

SOFTBALL

College: exhibition, Josai International (Japan) vs. Chaminade, noon at Sand

Island Park field.

TUESDAY

BASEBALL

College: Saint Martin’s vs. Chaminade, 6 p.m. at Central Oahu Regional Park.

BASKETBALL

ILH boys varsity I-AA: Single-elimination tournament, ‘Iolani at Maryknoll, 6 p.m.

SOFTBALL

College: exhibition, Josai International (Japan) vs. Hawaii Hilo, 2 p.m. at Vulcan Softball Field

RIFLERY

ILH PRECISION

Saturday

At ORLC

Varsity

Pac-Five 2244, Punahou 2232

High Scorer–Pun: Hailey Oh 383 High Scorer–P5: Kamalei Canionero 385

Jr. Varsity

Punahou 2138, Pac-Five 2123

BASEBALL

COLLEGE

Saturday

At Francis Wong Stadium

Saint Martin’s 5, Chaminade 4.

W—Colin Driscoll. S—Bryson Nakamoto Leading hitters—SM: Alohi Arecchi 2-3; Zen Staszkow 2b. CU: Joe DuCoeur 2b.

Hawaii Pacific 5, Chaminade 1.

W—Jordan Otien. Leading hitters—HPU: Skyler Agnew 2-4, 2b, 2 RBIs; Kota Suzuki 2 RBIs; Ian Wolski 2-2, 2 runs; Noah Hata 2-4, 2b, 2 runs; Tejean Smith 2b. CU: Jake Harper 3-4; Aydan Lobetos 2-4.

Hawaii Pacific 6, Hawaii-Hilo 4.

W—Shea Blanchard. S—Ryan Inouye. Leading hitters—HPU: Nicholas Jio 2-4, 2b, 2 runs; Ian Wolski 2-3, 2 RBIs; Cooper Donlin 2-5; Chase Taylor 2b. Hilo: Arthur Soto HR.

BASKETBALL

PACWEST

Saturday

Men

At St. Francis’ Shark Tank

Hawaii Pacific 79, Biola 70.

Point leaders—HPU: Dominique Winbush 18, Melo Sanchez 17, Maj Dusanic 11, Matthew Van Komen 10. Biola: Casey Cappo 18, Daniel Esparza 17, Maximo Milovich 14, Tyus Parrish-Tillman 11. Rebound leaders—HPU: Van Komen 13. Biola: Esparza 8, Milovich 8. Assist leaders—HPU: Winbush 7. Biola: Esparza 4.

At Afook-Chinen Civic Auditorium

Hawaii Hilo 66, Concordia Irvine 56.

Point leaders—Hilo: Carlos Ramsey Jr. 18, Kalique Mitchell 12, Cameron Wall 12. CI: Freddie Dybala 18, Charlie Dalton 15. Rebound leaders—Hilo: Zoar Nedd 12. CI: Dalton 5, Dalton 5. Assist leaders—Hilo: Charles Elzie III 3. CI: Tim Adetukasi 2.

Women

At St. Francis’ Shark Tank

Biola 56, Hawaii Pacific 39.

Point leaders—Biola: Natasa 16, Jordan Rabe 10. HPU: Allison Ross 8. Rebound leaders—Biola: Rabe 7. HPU: Kalina Obrey 7. Assist leaders—Biola: Kaylen Kamelamela 3. HPU: four with 1.

At Afook-Chinen Civic Auditorium

Hawaii Hilo 76, Concordia Irvine 70.

Point leaders—Hilo: Keirstyn Agonias 18, Kamalu Kamakawiwoole 17, Kaile Cruz 17. CI—Izzy Navarro 19, Stephanie Lee 18, Teagan Thurman 12. Rebound leaders— Hilo: Kamakawiwoole 10. CI: Thurman 7. Assist leaders—Hilo: Agonias 4. CI: Hannah Vela 3.

ILH

Boys Division I-AA

Saturday

At Kekuhaupio Gym

Kamehameha 65, Maryknoll 35.

Leading scorers–KS: Keith Carroll 19, Kaiolu Perry 14, Ronson Akiona 10. Mary: Jensen Pang 10

SOFTBALL

PARADISE CLASSIC

At Rainbow Wahine Softball Stadium

Sunday

Ole Miss 5, Hawaii 1.

W–Makenna Kliethermes. L–Addison Kostrencich

Leading hitters–Miss: Jalia Lassiter 3-4, 3b; Jaden Pone 3-3; Jamie Mackay 3-3. UH: Haley Johnson 2-3; Izabella Martinez 2b.

GOLF

COLLEGE

At Mauna Lani North Course

Saturday

Final Round

1. North Carolina ………………………………….262-268-266–796

2. Arizona State ………………………………….. 265-268-268–801

3. Auburn ………………………………………………272-261-273–806

T4. Texas Tech ……………………………………..267-272-268–807

T4. Washington ……………………………………276-262-269–807

6. Georgia Tech …………………………………..276-273-265–814

7. Florida State ……………………………………..273-280-264–817

T8. UCLA ………………………………………………278-274-267–819

T8. Pepperdine……………………………………..274-276-269–819

T8. Oklahoma State ……………………………..270-274-275–819

11. Stanford 2………………………………………….77-272-275–824

T12. San Jose State ……………………………281-278-267–826

T12. Pacific ……………………………………………279-274-273–826

14. Oregon ……………………………………………277-279-275–831

15. Texas ………………………………………………281-285-269–835

16. Oregon State ………………………………….278-274-287–839

17. Hawaii ………………………………………….. 285-280-283–848

18. UC Davis ………………………………………..291-285-275–851

T19. Osaka Gakuin University …………….290-297-287–874

T19. Hawaii-Hilo ……………………………….289-294-291–874

Hawaii golfers

T71 Josh Hayashida …………………………………. 75-69-68–212

T84 Dane Watanabe …………………………………. 69-72-73–214

T84 Kolbe Irei ………………………………………………70-69-75–214

T94 Blaze Akana ………………………………………… 71-75-70–216

T97 Tyler Ogawa ………………………………………… 75-70-72–217

Hawaii Hilo golfers

T97 Nicholas Gomez …………………………………. 72-73-72–217

T103 Junsu Im ……………………………………………. 72-73-73–218

T109 Ben Crinella ……………………………………… 72-78-73–223

T118 Dylan Bercan …………………………………… 83-72-73–228

121 Jacob Torres ………………………………………. 73-76-82–231

SOCCER

MOTIV8 FOUNDATION/HHSAA BOYS STATE CHAMPIONSHIPS

All-Tournament Teams

Division I

Michael Kostecki, ‘Iolani

Caleb Ishizaka, Mililani

Kanata Kuwahara, Baldwin

Devin Lee, ‘Iolani

Andrew Lovell, Punahou

Keane Palmer, ‘Iolani

Parker Patterson, Mililani

Guiness Ruiz Rockett, Baldwin

Lonokaehu Tuitele, Punahou

Mau Uiagalelei, Mililani

Skyler Vail, Mililani

Goalkeeper: Brayden Obrero, ‘Iolani

Most Outstanding: Justin Tilton, Mililani

Division II

William Buford, Island School

Ignacio Elzardia, Island School

Daniel Hanna, Pac-Five

Javin Hennessy, Island School

Ikaika Havas, Island School

William Henderson, KS-Hawaii

Lucas Kay-Wong, KS-Hawaii

Thurston Laa, KS-Hawaii

Sawyer Rogoff, Island School

Kalai Romanchak, Seabury Hall

Titus Schweitzer, Island School

Goalkeeper: Jacob Aiona, KS-Hawaii

Most Outstanding: Micah Lindman, Island School