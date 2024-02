Scoreboard – February 22, 2024

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

The Star-Advertiser welcomes results of most events. Contact us promptly after games to ensure coverage. >> Call: 529-4321 / 529-4322. Read more

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

PacWest: Chaminade vs. Hawaii Pacific, 6 p.m. at Central Oahu Regional Park.

BASKETBALL

Heide & Cook/HHSAA Boys Division I Championships: Quarterfinals.

At Punahou: Kalaheo vs. Baldwin, 5 p.m.; Nanakuli vs. Saint Louis, 7 p.m. At Saint Louis: Kahuku vs. Leilehua, 5 p.m.; Punahou vs. Kamehameha-Hawaii, 7 p.m.

Heide & Cook/HHSAA Boys Division II Championships: Quarterfinals. At Kaimuki: Kaimuki vs. Kapaa, 5 p.m.; Le Jardin vs.

Kohala, 7 p.m. At Kalani: Pahoa vs. Seabury Hall, 5 p.m.; Aiea vs. University High, 7 p.m.

BEACH VOLLEYBALL

College: Outrigger Duke Kahanamoku Beach Classic, Loyola Marymount vs.

Hawaii 9 a.m.; USC vs. UCLA, 10:15 a.m.; Loyola Marymount vs. Stanford, 11:30 a.m.; UCLA vs. Hawaii, 12:45 p.m.; USC vs. Stanford, 2 p.m. Matches at Queen’s Beach.

VOLLEYBALL

College men: Missouri S&T vs. Hawaii,

7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

FRIDAY

BASEBALL

College: NC State vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

PacWest: Chaminade vs. Hawaii Pacific, 6 p.m. at Central Oahu Regional Park.

BASKETBALL

Heide & Cook/HHSAA Boys Division I Championships: Semifinals at Punahou: Kalaheo/Baldwin winner vs. Nanakuli/Saint Louis winner, 5 p.m.; Punahou/Kamehameha-Hawaii winner vs. Kahuku/Leilehua

winner, 7 p.m. Fifth-place semifinals at Saint Louis: Punahou/Kamehameha-Hawaii loser vs. Kahuku/Leilehua loser, 5 p.m.;

Kalaheo/Baldwin loser vs. Nanakuli/Saint Louis loser, 6:30 p.m.

Heide & Cook/HHSAA Boys Division II Championships: Semifinals at Kaimuki: Pahoa/Seabury Hall winner vs. Aiea/

University High winner, 5 p.m.; Kaimuki/Kapaa winner vs. Le Jardin/Kohala winner, 7 p.m. Fifth-place semifinals at Kalani: Kaimuki/Kapaa loser vs. Le Jardin/Kohala loser, 5 p.m.; Pahoa/Seabury Hall loser vs. Aiea/University High loser, 6:30 p.m.

BEACH VOLLEYBALL

College: Outrigger Duke Kahanamoku Beach Classic, Stanford vs. Hawaii, 9 a.m.; Loyola Marymount vs. USC, 10:15 a.m.; UCLA vs. Stanford, 11:30 a.m.; USC vs. Hawaii, 12:45 p.m.; UCLA vs. Loyola

Marymount, 2 p.m. Matches at Queen’s Beach.

VOLLEYBALL

College men: Missouri S&T vs. Hawaii,

7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

WRESTLING

Texaco/HHSAA Championships:

preliminary round at 11:30 a.m.;

quarterfinals, consolation rounds 1 and 2 to follow at Cannon Activities Center.

VOLLEYBALL

High School Boys

Monday

Varsity

At Nanakuli

Castle beat Nanakuli 25-15, 25-19

Hawaii Baptist I split with Radford 25-20,

19-25

Nanakuli beat Radford 25-21, 25-11

Castle beat Hawaii Baptist I 25-23, 25-18

Castle beat Radford 25-17, 25-18

Hawaii Baptist I beat Nanakuli 25-14, 25-20

Challenge Round

Radford beat Nanakuli 25-23, 25-17

Castle split with Hawaii Baptist I 25-22,

21-25

At Leilehua

Leilehua beat Kaiser 25-18, 25-22

Saint Louis split with Kapolei 21-25, 25-10

Leilehua split with Kapolei 22-25, 25-20

Saint Louis beat Kaiser 25-16, 25-19

Kapolei beat Kaiser 25-17, 25-19

Saint Louis beat Leilehua 25-15, 25-18

Challenge Round

Leilehua beat Kaiser 25-20

Saint Louis beat Kapolei 25-18

At Waipahu

Waipahu split with Waialua 25-14, 18-25

Hanalani beat Hawaii Baptist II 25-24,

25-23

Waipahu beat Hawaii Baptist II 25-15,

25-16

Hanalani split w/Waialua 25-11, 23-25

Waialua split w/Hawaii Baptist II 17-25,

25-18

Waipahu beat Hanalani 25-10, 25-19

Challenge Round

Waialua beat Hawaii Baptist II 25-18

Waipahu beat Hanalani 25-18, 25-17

At Mililani

Mililani beat Kahuku 25-11, 25-11

Kamehameha beat Campbell 25-13, 25-24

Mililani split with Kamehameha 25-20,

21-25

Campbell beat Kahuku 25-17, 25-18

Kamehameha beat Kahuku 25-16, 25-22

Mililani split with Campbell 21-25, 25-20

Challenge Round

Kamehameha beat Mililani 25-21

Campbell beat Kahuku 25-17

Junior Varsity

At Nanakuli

Radford beat Hawaii Baptist 25-21, 25-15

Nanakuli split with Castle 25-24, 21-25

Radford beat Caslte 25-13, 25-22

Hawaii Baptist beat Nanakuli 25-15, 25-19

Hawaii Baptist beat Castle 25-17, 25-18

Nanakuli split with Radford 11-25, 25-18

Challenge Round

Nanakuli split with Castle 21-25, 25-24

Radford split with Hawaii Baptist 25-18,

24-25

At Leilehua

Kaiser split with Kapolei 25-24, 11-25

Leilehua split with Mililani II 25-20, 14-25

Kaiser split with Mililani II 10-25, 25-19

Leilehua beat Kapolei 25-10, 25-18

Mililani beat Kapolei 25-17, 25-14

Leilehua beat Kaiser 25-14, 2517

Challenge Round

Kaiser beat Kapolei 25-6

Leilehua beat Mililani II 25-18

At Waipahu

Assets split with Hanalani 21-25, 25-23

Waipahu split with Waialua 25-9, 23-25

Assets split with Waialua 25-18, 23-25

Waipahu split with Hanalani 12-25, 25-15

Hanalani split with Waialua 25-19, 21-25

Assets split with Waipahu 25-20, 14-25

Challenge Round

Assets beat Waialua 25-15

Waipahu beat Hanalani 25-20

At Mililani

Mililani beat Campbell 22-25, 25-24, 25-18

Campbell beat Kahuku 25-24, 25-20, 17-25

Mililani beat Kahuku 25-21, 25-21, 21-25

Challenge Round

Kahuku beat Campbel 25-21

Kahuku beat Mililani 27-25

Mililani beat Campbel 25-19

BASEBALL

BIIF

Wednesday

Kamehameha-Hawaii 6, Konawaena 1. W—Keyan Kanahele. L—Kahiau Riviera.

Leading hitters—KSH: Kaohu Kawelu 2-4, 2b, 2 RBIs; Noah Palea 2 RBIs;

Kamaka Ili 2-3, 2b; Keagan Pacheco 2-4,

2 runs; Elijah Okano 2-2.

SOFTBALL

Makua Alii

Wednesday

Golden Eagles 12, Fat Fatz 11

Sons of Hawaii 18, Kupua Kane 1

Na Pueo 30, Waipio 22

Bad Company 10, Hui Ohana 8

Hawaiians 16, Islanders 7

Ho‘o Ikaika 20, Lokahi 10

Zen 26, Na Kahuna 13

Sportsmen 19, Firehouse 6

Aikane 15, Action 1

Makules 18, P.H. Shipyard 14

Go Deep 21, Kool Katz 9