Column: He mea ka ‘oki lauoho e na‘auao ai ka haumāna?

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Synopsis: What is the real value of maintaining a dress code in our schools? Read more

Synopsis: What is the real value of maintaining a dress code in our schools? Is it about promoting positive learning outcomes, or is it about control? With regard to hair length, in what way does limiting the length of boys’ hair promote positive learning outcomes, and how?

Aloha mai käkou e nä hoa heluhelu. E kala loa koæu puka æana ma ke kula kiæekiæe. Hoæomaopopo aæela naæe au i ke æano æoæoleæa o nä lula e pili ana i ka æoki lauoho. Ua päpä æia hoæi ka waiho æia o kona ulu æana a loloa. Inä e kuæuwelu mai ma luna o ka æäæïkala o ka pälule, he nuku ke lohe æia a he æoki hoi ke koi æia! He kula uku kaæu i hele ai i ia mau lä a he hoæopaæi ka hopena o ka æaæe lula, æo ia hoæi, ua hiki nö ke paæi maoli æia me ka lima a hili maoli æia paha me ka läæau, a inä he hewa koæikoæi loa, ‘o ke kipaku æia nö mai ke kula aku. I ia mau lä, inä he kula aupuni ia, æaæohe känäwai no ka loloa o ka lauoho, a no ke æano paha o ka lole, koe wale nö kekahi, æo ia hoæi, æaæole hiki ke hele æilikini!

Ma mua iki o ka makahiki 2000, i ka wä e kula æia ana kaæu hiapo i kekahi kula kaiapuni ma uka o Pälolo, he kula aupuni hoæi, nui nä keiki e hoæokuakea ana i ko läkou lauoho a æehu mai ke kohu. Ua manaæo ihola kaæu keiki e hana pü æo ia. No laila, me ke kökua o kona makuahine, ua küpenu æo ia i kona lauoho i loko o kekahi mau wai. He wai puakai kekahi hapa, a he wai maæomaæo kekahi. I kekahi lä aæe, e hele ana käna papa i lalo o Kapiæolani Päka, kahi e hïmeni ai i mua o ke äkea. I kona höæea æana naæe ma ke kula, ua püæiwa nä kumu a ua höæole æia kona hïmeni pü æana me kona mau hoa haumäna. æAkahi hoæi koæu ukiuki a æölelo akula au i ke poæo kumu, æo ka hoæokae æana i ke kohu o ka lauoho a me ka hoæokae æana i ke kohu o ka æili kanaka, æaæohe wehena i laila! Pale maila ke poæo kumu, e lilo ana ka lauoho o kaæu keiki i mea e hilikau ai ka noæonoæo o ka poæe e hoæolohe mai ana a æaæole läkou e nänä ana i nä keiki æë aæe.

I këlä makahiki aku nei, ua puka mai kekahi moæolelo æano pili, æo ia hoæi, ua päpä æia kekahi keiki ma Texas æaæole e hele i kona kula, no ka mea, ua löæihi kona lauoho a he mea küæë ia i nä lula o ke kula. æO ua keiki nei, he päæele æo ia, he käpiæi hoæi nona ka lauoho æäpiæipiæi, a i kona manaæo, æaæohe wahi pili o ke æano o ka lauoho i kona hoæokö æana i nä haæawina i koi æia e ke kula. æAæole hoæi he wahi pili iki i ka maikaæi a me ka maikaæi æole o käna mau hana ma laila. A no laila, ua höæole æo ia me ka pale aku i ka lima ikaika æana mai o ke kula. æO kona kïpaku æia akula nö ia me ka päpä æia hoæi æaæole e hoæi mai a æoki æia kona lauoho. Mai ia kïpaku æia mai, ua hala he hapalua makahiki a æoi o kona noho æana ma ka hale. Me he mea lä, ua æoi aku ke koæikoæi o kona nänä æana ma mua o kona hoæonaæauao æia æana! He kula hoæonaæaupö paha këlä. Aloha nö kahi keiki käne e hoæonaæaupö æia nei ma muli o ka löæihi o kona lauoho!

æAæohe wahi pilikia o nä kaikamähine lauoho loloa i ka hoæokö æana i nä haæawina. æAæole paha e piæi hou aku ko läkou külana mäkaukau ma muli o ka æoki æia o ka lauoho. He aha lä ka waiwai o ia lula? Me he mea lä, ua kau æia këlä lula i mea e kau wale ai nö i kekahi lula, a e hoæomeamea wale ai hoæi, eia nö läkou ke mälama nei i kahi lula koæikoæi no ka holomua æana o nä haumäna. Mahalo nui këlä keiki wiwo æole ma Texas. Iä ia nö ma ka hale, ua æoi aku nö paha ka holomua o kona naæauao ma mua o kona wä ma ke kula. Näna nö paha nä kumu o ke kula e aæo!

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 808-956-2627 (Laiana)

>> 808-956-2627 (Kekeha)

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.