Scoreboard – February 27, 2024

CALENDAR

TODAY

SOFTBALL

OIA East: Kaimuki at Kaiser; Roosevelt vs. Kalani at Kilauea District Park field; Castle at Moanalua. Games start at 3 p.m.

OIA West: Mililani at Waianae; Leilehua at Campbell. Games start at 3 p.m.

OIA Division: Aiea at Waipahu; Kalaheo at Waialua; Farrington at Radford; Kailua at McKinley. Games start at 3 p.m.

TENNIS

ILH girls: Sacred Hearts vs. Hawaii

Baptist, 4 p.m. at Keehi Lagoon Park; Punahou II at Kamehameha, 4 p.m.; ‘Iolani vs. Hanalani, 4:15 p.m. at Patsy T. Mink Central Oahu Regional Park; Le Jardin at Punahou I, 4:30 p.m.; Maryknoll at

Mid-Pacific,

4:15 p.m.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, Mid-Pacific at

Kamehameha, 6 p.m.; Punahou at ‘Iolani,

6 p.m. Varsity II, Mid-Pacific at

Kamehameha, 5 p.m.; Punahou at ‘Iolani,

5 p.m.

WEDNESDAY

BASEBALL

College: Hawaii vs. Hawaii Hilo, 6 p.m. at Francis Wong Stadium.

GOLF

ILH: Varsity I/ II, 7 a.m. at Ewa Villages Golf Course.

SOFTBALL

OIA West: Nanakuli at Kapolei, 3 p.m.

TENNIS

Big West women: Cal State Fullerton vs. Hawaii, 2:30 p.m. at UH Tennis Courts.

ILH boys: ‘Iolani at Kamehameha, 4 p.m.; Punahou II at Mid-Pacific, 4:15 p.m.; Le Jardin vs. Hawaii Baptist, 4:15 p.m. at Patsy T. Mink Central Oahu Regional Park; Maryknoll at Punahou I, 4:30 p.m.

VOLLEYBALL

COLLEGE MEN

AVCA/NVA National Collegiate Poll

1. Grand Canyon [13] 450 13-0 2

2. Long Beach State [10] 444 13-1 1

3. Hawai’i 414 12-1 3

4. UCLA 384 12-4 4

5. UC Irvine 370 10-4 5

6. BYU 330 10-6 8

7. Ohio State 326 13-3 7

8.Stanford 305 8-6 6

9. Penn State 274 12-3 9

10. Pepperdine 244 10-5 11

11. Southern California 229 10-6 10

12. Ball State 208 12-7 13

13. Loyola Chicago 179 9-8 12

14. Lewis 163 9-7 15

15. Princeton 120 7-8 14

16. CSUN 112 8-6 16

17. George Mason 78 6-6 17

18. UC San Diego 60 6-8 20-T

19. Lincoln Memorial 41 10-3 19

20. Daemen 33 10-2 20-T

Others receiving votes and listed on two or more ballots: UC Santa Barbara 28; Concordia Irvine 12; Purdue Fort Wayne 11; Lindenwood 5

3 teams mentioned on only one ballot for a total of 10 combined points.

Dropped Out: UC Santa Barbara 18.

TENNIS

PACWEST WOMEN

Monday

At Daly City, Calif.

Academy of Art 4, Hawaii Hilo 3

Singles

Amelija Supulniece (ARTU) def. McKenna Mountain (UHH) 6-3, 6-3.

Jessica Plazas (ARTU) def. Nanami

Okamoto (UHH) 6-0, 6-1.

Maria Casucci (ARTU) def. Hikari Osaki (UHH) 6-1, 6-0.

Satoho Toriumi (UHH) def. Estelle Najean (ARTU) 7(10)-6(8), 3-6, 10-8.

Julia Barden (UHH) def. Viktoria Leth (ARTU) 7)7)-6(5), 7-5.

Hana Hofmanova (UHH) def. Erica Hellbe (ARTU) 3-6, 6-3, 10-5.

Doubles

Nanami Okamoto/Akari Ichikawa (UHH) def. Amelia Supulniece/Erica Hellbe (ARTU) 5-2, 0-UF.

Jessica Plazas/Estelle Najean (ARTU) def. Satoho Toriumi/Hikari Osaki (UHH) 6-2.

Viktoria Leth/Paulina Alvarez (ARTU) def. Julia Barden/Lehua Jordan (UHH) 6-1

BASEBALL

PACWEST

Monday

At Francis Wong Stadium

Double-header, game 1

Concordia Irvine 10, Hawaii Hilo 5

WP–Riley O’Sullivan, LP–Nick Agacki

Leading hitters–CI: Michael Dixon II 3-5, 2b, 2 RBI’s. UHH: Mason Cook 4-4, 2b.

Game 2

Concordia Irvine 6, Hawaii Hilo 3

WP–Kai James, LP–Ty Honda

Leading hitters–CI: Michael Mira, 2-3, RBI. UHH: Mason Cook, 1-1, 2b.

MLB CALENDAR

March 2-11 — Period for renewing

contracts of unsigned players on 40-man

rosters.

March 20-21 — Los Angeles Dodgers vs.

San Diego in Seoul, South Korea.

March 28 — Opening day for all other

teams, active rosters reduced to 26

players.

April 27-28 — Houston vs. Colorado in

Mexico City.

June 8-9 — New York Mets vs. Philadelphia

in London.

GOLF

ILH BOYS varsity

Monday

At Hawaii Kai Golf Course

Individual

T1. Marcus Takahama, IOL +1 73

T1. Jackson Ibarra, Mid Pac +1 73

3. Tyler Tamayori, STL +4 76

T4. Storm Gibb, KSK +5 77

T4. Maximus Waki, Hawaii Bap. +5 77

T6. Bryce Toledo-Lue, PUN +6 78

T6. Ethan Nouchi, HBA +6 78

8. Yoyo Xia, HBA +7 79

9. Aiden Sugihara, IOL +8 80

10. Shane Kilty, Le Jardin +9 81

T11. Connor Koyano, IPA +10 82

T11. Xyrus Senning, MRYK +10 82

T11. Yasu Kim, Mid Pac +10 82

T14. Jacob Chien, IOL +11 83

T14. Reyn Nouchi, HBA +11 83

T14. Justin Sim, IOL +11 83

T14. Dylan Hey, Mid Pac +11 83

T18. Ryder Obrero, IPA +12 84

T18. Christian Chang, PUN +12 84

T18. Braydn Sato, KSK +12 84

21. Jonah Magno, KSK +13 85

T22. Jordan Nakamura, PUN +14 86

T22. Aidan Goldcamp,STL +14 86 T22. Makia Gerell, IOL +14 86

T25. Edison Quides-Nihipali, DAM +15 87 T25. Kian Sanchez, MS/ULS +15 87

T27. Reyn Aoki, MPI +17 89

T27. Jason Aruga, PUN +17 89

T27. Anthony Uehara, PUN +17 89

T27. Coda Mayo, DAM +17 89

T31. Vincent Tautua, STL +19 91

T31. Tristan Bedford, IPA +19 91

33. Vincent Cruz, STL +21 93

34. Evan Chin, MRYK +24 96

T35. Ridge Nakata, HBA +25 97 T35. Shilo Niles, MRYK/UL +25 97

T35. Brennan Nakayama, LJA +25 97 38. Karson Choy, KSK +26 98

39. Ryan Chang, KSK +29 101

T40. Preston LaPorte, MPI +30 102 T40. Kaito Ancheta, STL +30 102

42. Pierce Smallwood, IPA +35 107

43. Adam Keanu, MRYK + 43 115

Team

1. Hawaii Baptist Academy +29

2. Iolani School +31

3. Mid Pacific Institute +39

4. Kamehameha Schools-Kapalama +56

5. Saint Louis School +74

6. IPA +76

7. Maryknoll/University Lab School +92

DNF Damien Memorial School –

DNF Le Jardin Academy –

DNF Punahou School –

ilh girls varsity

Monday

At Hawaii Kai Golf Course

Individual

1. Jessica Lee, PUN E 72

2. Jasmine Wong, IOL +1 73

3. Jacey Kage, HBA +3 75

4. Meagan Hashimoto, MPI +4 76

5. Madison Kuratani, PUN +5 77

T6. Sydney Fuke, PUN +6 78

T6. Samantha Monroe +6 78

T8. Alyssa Kauleinamoku, HBA +8 80

T8. Kirsten Hall, KSK +8 80

10. Jorryn Inciong, KSK +9 81

11. Mia Teramae, IOL +10 82

12. Napua Barbieto, KSK +11 83

13. Emma Brown, MPI +12 84

T14. Bri-Ela Nakagawa, PUN +14 86

T14. Erika Kuioka, IOL +14 86

16. Chloe Yamamoto, HBA +16 88

T17. Sophia Schultz, IOL +17 89

T17. Amanda Tsuha, HBA +17 89

T17. Kyla Kanemoto, DAM +17 89

20. Hailey Kikuchi, KSK +19 91

21, Kaya Kramer, SHA +20 92

22. Breeana Kawamatori, KSK +21 93

23. Alicia Zhang, IOL +23 95

24. Rylee Elizaga, MPI +24 96

25. Lana Nakamoto, MPI +25 97

26. Athena Ulep, MS/ULS +27 99

T27. Kate Kawasaki, MPI +28 100

T27. Alyssa Tsutsui, HBA +28 100

Team

T1. Iolani School +25

T1. Punahou School +25

3. Hawaii Baptist Academy +27

4. Kamehameha Schools-Kapalama +28

5. Mid Pacific Institute +40

DNF Damien Memorial School –

DNF IPA –

DNF MS/ULS –

DNF Sacred Hearts Academy –

OAHU JUNIOR GOLF

Mililani Season Opener

At Miliani Golf Club

Sunday

Boys 10 & Under

Matsumoto, Logan 37-39-76

Yang, Andy 41-40-81

Nogawa, Kellen 43-42-85

Mau, Cody 49-44-93

Viernes, Aysen 47-47-94

Wei, Eric 47-52-99

Ha, Van 51-60-111

Boys 11-12

Cho, Daniel 38-42-80

Kim, Adrian 38-44-82

Suratt, Titan 42-41-83

Crouse, Carter 45-39-84

Dugger, Kai 40-45-85

Uno, Jason 41-46-87

Schmidt, Kyle 45-42-87

Mizuno, Aiden 46-42-88

Ching, Daiki 45-44-89

Yamada, Carter 45-45-90

Earle, Keola 42-48-90

Makaneole, William 44-47-91

Matsunaga-Sanborn, Ryden 46-48-94

Ching, Bryten 46-50-96

Shinno, Preston 59-46-105

Blanton, Pierce

Boys 13-14

Huddleston, Cade 37-33-70

Endow, Wyatt 40-36-76

Kage, Carson 39-37-76

George, Taylor 39-38-77

Nakatsukasa, Ethan 40-39-79

Kim, Isaac 43-37-80

Pagliarini, Dean 43-39-82

Matsuoka, Tatsuki 44-38-82

Massey, Brycen James 41-42-83

Yoon, Donggeon 45-39-84

Kiyuna, Bret 46-42-88

Penzes, Benjamin 44-46-90

Miyashiro, Mason 46-45-91

Helm, Kaho’okele 47-47-94

Fields, Ricky 46-48-94

Wang, Lancelot 46-49-95

Schmidt, Jacob 50-47-97

Shinno, Brennan 51-49-100

Martinez, Quade 51-52-103

Wong, Hansen 52-52-104

Tsuchiyama, Eyan 54-51-105

Ibara, Jack

LI, Lyndon

Kim, Thomas M.

Boys 15-18

Uehara, Anthony 34-42-76

Koyano, Connor 39-37 76

Villarimo, Noah 37-39-76

Nouchi, Ethan 39-39-78

Koki, Austin 40-40-80

Chien, Jacob 42-39-81

Waki, Maximus 42-39-81

Sugihara, Aidan 41-40-81

Ching, Cameron 42-39-81

Nakamura, Jordan 42-40-82

Nihipali, Edison 47-37-84

Obrero-Ueno, Ryder 44-40-84

Yamada, Braylon 44-41-85

Ota, Trevor 41-46-87

Young, Jack 46-42-88

Erskine, Mac 41-47-88

Ganske, Josiah 45-45-90

Mishina, Riley 47-48-95

Basug, Dylan 49-53-102

Chun, Brennan 55-54-109

Randall, Jace

Girls 10 & Under

Kato, Sonia 46-40-86

Wu, Ava 42-49-91

Girls 11-12

Cui, Lucy 38-39-77

Magno, Kayla 39-39-78

Chang, Cassidy 39-39-78

Nagai, Brooklynn 39-41-80

Lin, Angelina 40-40-80

Endow, Avery 40-42-82

Yoon, Alicia 42-40-82

Kumamoto, Khloe 43-42-85

O’Heron, Brooke 47-39-86

Yonemura, Makayla 44-43-87

Fujikawa, Audrey 43-45-88

Bey, Yaru 46 43-89

Lee, Audrey 50-53-103

Tanaka, Ashlynn

Girls 13-14

Uno, Kira 38-37-75

Asao, Brooke 38-43-81

Yonemura, Makena 43-39-82

George, Megan 40-42-82

Schmidt, Olivia 42-40-82

Elizaga, Rylee 41-42-83

Matsunaga, Caitlyn 42-41-83

Yano, Nanami 39-47-86

Nakagawa, Tay-Lina 45-45-90

Liu, Maile 42-49-91

Lai, Tira 47-44-91

Kong, Yuna

Girls 15-18

Kauleinamoku, Alyssa 37-39-76

Fuke, Sydney 37-40-77

Choi, Jasmine 39-42-81

Sur, Paige 42-39-81

Choi, Jocelyn 41-40-81

Kelsey, Lynea 42-40-82

Nakagawa, Bri-Ela 47-37-84

Zhang, Yuanyuan 45-45-90

Nakamoto, Lana 52-43-95

Ellis, Faith 50-52-102

Hashimoto, Meagan