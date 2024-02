Scoreboard – February 29, 2024

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BASKETBALL

Big West women: UC Davis vs. Hawaii,

7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

PacWest: Chaminade vs. Hawaii Pacific; women at 4:30 p.m.; men at 6:30 p.m. at St. Francis’ Shark Tank.

SOFTBALL

College: Spring Fling Tournament, Loyola Marymount vs. Portland State, 3:30 p.m.; Tennessee State vs. Hawaii, 6 p.m. Games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

TENNIS

Big West women: Cal State Fullerton vs. Hawaii, 3:30 p.m. at UH Tennis Courts. Note: completion of suspended match.

ILH girls: Le Jardin at Kamehameha, 4 p.m.; Punahou II vs. Sacred Hearts, 4 p.m. at Keehi Lagoon Park; Hawaii Baptist at Mid-Pacific, 4:15 p.m.; Hanalani at Punahou I, 4:30 p.m.; Maryknoll at ‘Iolani, 4:30 p.m.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, ‘Iolani at Kamehameha, 6 p.m. Varsity II, Le Jardin at Punahou,

5 p.m.; ‘Iolani at Kamehameha, 5 p.m.

FRIDAY

BASEBALL

College: Holy Cross vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

PacWest: doubleheader, Fresno Pacific vs. Chaminade, 3 p.m. and 6 p.m. at

Central Oahu Regional Park.

PacWest: doubleheader, Azusa Pacific vs. Hawaii Pacific, 11 a.m. and 2 p.m. at

Central Oahu Regional Park.

PacWest: doubleheader, Biola vs. Hawaii Hilo, 3 p.m. and 6 p.m. at Francis Wong Stadium.

SOFTBALL

College: Spring Fling Tournament,

Tennessee State vs. Portland State, 11 a.m.; Tennessee State vs. Loyola Marymount, 1:30 p.m..; Portland State vs. Hawaii, 4 p.m.; Loyola Marymount vs. Hawaii, 6 p.m. Games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

PacWest: doubleheader, Dominican vs.

Hawaii Hilo, noon and 2 p.m. at Vulcan Softball Field.

TENNIS

Big West men: UC Davis vs. Hawaii,

1 p.m. at UH Tennis Courts.

College women: Michigan vs. Hawaii,

3:30 p.m. at UH Tennis Courts.

ILH boys: Le Jardin at Kamehameha,

4 p.m.; Hawaii Baptist at Mid-Pacific,

4:15 p.m.; Punahou II at Punahou I,

4:30 p.m.; Maryknoll at ‘Iolani, 4:30 p.m.

VOLLEYBALL

College men: Sacred Heart vs. Hawaii,

7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, Kamehameha at

Punahou, 5 p.m. Varsity II, Kamehameha at Punahou, 4 p.m.

SOCCER

BIIF All-Stars

Boys

Division I

Player of the Year: Aukele Paikuli-

Campbell (Kealakehe, Jr.)

Forward: Aukele Paikuli-Campbell

(Kealakehe, Jr.); Aziah Nelson (Waiakea, Sr.); Brennan Barrientos (Hilo, Jr.)

Midfield: Channing Oda (Hilo, So.);

Ezekiel Imai (Kealakehe, Jr.); Kani Tolentino Perry (Hilo, Sr.); Rayden Handy (Keaau, So.)

Defender: Brayden Heldt (Kealakehe, Jr.); Duke Kapuniai (Kealakehe, Sr.); Justin

AhSing (Waiakea, Sr.); Kaden Aguilar (Waiakea, Sr.); Nahiku Anderson (Hilo, Sr.)

Goalkeeper: Jason Bois (Kealahehe, So.); Luke Laa (Keaau, Sr.)

Division II

Player of the Year: Lucas Kay-Wong (Kamehameha-Hawaii, Sr.)

Forward: Dani Habiak (Hawaii Prep, Sr.); Gabe Arquitola (Kamehameha-Hawaii, So.); Zachary Juan (Honokaa, Sr.)

Midfield: Kauila Kapuniai (Hawaii Prep, So.); Lucas Kay-Wong (Kamehameha-

Hawaii, Sr.); Micah Chung (Kamehameha-

Hawaii, So.); William Henderson

Kamehameha-Hawaii, Jr.)

Defender: Alika Puckett (Hawaii Prep, Jr.); Connor Gonzalez (Kamehameha-Hawaii, Sr.); Thurston Laa (Kamehameha-Hawaii, So.); Zach Montgomery (Hawaii Prep, Fr.)

Goalkeeper: Jacob Aiona (Kamehameha-

Hawaii, Jr.)

Honorable Mention Hilo: Bubba Pe‘a Ferarri, Noeau Betts, Malu Andrade, Kilohi Silva, Keona Delaries Honokaa: Kanai Carvalo, Gabriel Key,

Kupa‘a Langan, Halia Case, Isaac Nakano, Zane Ugalde, Brock Kaianoi-Faraoh,

Nathan Nakano, Daniel Yamasaki Hawaii Prep: Skye Raymond, Kena

Craven, Chaz Pagano Kamehameha-Hawaii: Kanoa Honda, Iopa Quintana, Ryder Okumura, Malachi Thorton-Fukui, Reef Vasquez Keaau: Dane Ramey, Joziah Dillon, Dylan Vaughan Parker: Noah Nikolai, Matt Shemell, Takumi Wetherell Waiakea: David Soares Jr., Sebastian

Ortiz-Bloom, Austin Mohica, Rogelito

Doratt, Kolby Okutsu, Ayden Araki,

Nathaniel Jensen

Girls

Division I

Player of the Year: Kau‘ionalani

Mahi-Murray (Waiakea, Sr.)

Forward: Kau‘ionalani Mahi-Murray (Waiakea, Sr.); Kryslynn Nabarro (Hilo, Sr.); Maiya Kepoo-Deconte (Hilo, Jr.)

Midfield: Ailani Franklin (Waiakea, So.); Charlie Silva (Waiakea, Jr.); Kira Kuramoto (Waiakea, Sr.); Naliipoaimoku Harman (Hilo, Sr.)

Defender: Leilillian Soloman Ho‘opai (Hilo, Jr.); Linsey Hiraki (Hilo, Jr.); Sadee

Tamanaha (Waiakea, So.); Shaunte‘

Fernandez (Waiakea, Sr.)

Goalkeeper: Journey Morimoto (Waiakea, Sr.)

Division II

Player of the Year: Rhacelyn Respicio (Kamehameha-Hawaii, So.)

Forward: Dani Rojas-Castelblanco

(Hawaii Prep, Sr.); Mia Chow

(Kamehameha-Hawaii, Jr.); Rhacelyn

Respicio (Kamehameha-Hawaii, So.)

Midfield: Alyssa Hudman (Kamehameha-

Hawaii, So.); Madie Buczyna (Hawaii Prep, So.); Nohea Lansdale (Hawaii Prep, Jr.); Teija Moses (Kamehameha-Hawaii, Sr.)

Defender: Alise Nakano (Honokaa, Jr.);

Madisyn Meyers (Kamehameha-Hawaii, So.); Rebekah Sipinga (Kamehameha-

Hawaii, Sr.); Tae Detwiler (Hawaii Prep, So.)

Goalkeeper: Lahela Cootey (Kamehameha-Hawaii, So.)

Honorable Mention Hilo: Sera Varize, Aneala Sibayan, La‘aulu Kalauoka ae-a’-Kahele, Titahni Ruano-

Parada-Ka-‘awaloa, Sharlette Chartrand, Teyah Kepoo-Deconte Honokaa: Makayla Pesta, Zaylen Miyasaki, Kaijsa Speetjens, Logynn DeRego, Rachel Bridges Hawaii Prep: Mixtli Lindsey-Robles, Kekai Lansdale, Lehia Akau Kamehameha-Hawaii: Makaila Aina,

Liliana Chandler, Jiselle Maglinti Keaau: Taylor Baptiste, Bridget Sullivan Kealakehe: Naia Garana Waiakea: Kalia Franklin, ‘O‘ili Aloy, Lily See, Gabriella Tuson

SOFTBALL

OIA West

At Kapolei

Kapolei 12, Nanakuli 1, 5 inn.

W—Kandi Malama-Ahlo.

Leading hitters—Kap: K. Cordeiro-Felise 2-4, 2b, HR, 3 runs, 5 RBIs; Malama-Ahlo HR, 2 RBIs; D. Faagai 2-3, 2b, 2 runs; Jashia-Lee Hernando 2b, 2 runs;

K. Seminavage 2-3, 2b, 2 runs.

Makua Alii

Wednesday

Aikane 20, Firehouse 8

Hui Ohana 12, Fat Katz 11

Makules 17, Sons of Hawaii 11

Ho‘o Ikaika 21, P.H. Shipyard 13

Hawaiians 18, Sportsmen 13

Action 15, Bad Company 10

Yankees 23, Kool Katz 10

Zen 15, Go Deep 14

Golden Eagles 19, Islanders 10

Na Kahuna 20, Kupuna Kane 11

Lokahi 18, Na Pueo 12

GOLF

COLLEGE WOMEN

Causeway Invitational

At Sacramento, Calif.

Del Paso Country Club

Monday and Tuesday results

Team

Sacramento State 285-294-299-—878

UC Davis 291-298-294—883

Cal Poly 294-287-307—888

Fresno State 289-302-307—898

Nevada 297-299-303-—899

Gonzaga 295-303-302—900

British Columbia 297-306-302—905

Santa Clara 294-309-303—906

Brigham Young 301-310-304—915

Wyoming 301-304-315—920

Weber State 307-299-316—922

Hawaii 316-302-321—939

Individual

Sneha Sharan (SacSt) 71-75-71—217

Leah John (Nev) 72-72-73—217

Amelia Garibaldi (FSU) 73-71-74—218

Gabby Kano (Nev) 72-74-73—219

Grace Lee (Gonz) 75-73-71—219

Jennifer Koga (SacSt) 70-74-75—219

Caitlin Maurice (SacSt) 71-73-75—219

Kamille Dimayuga (CP) 74-71-74—219

Skyler May (UCD) 72-78-70—220

Chaewon Baek (Gonz) 72-73-75—220

Hawaii golfers

T17, Emiko Sverduk 76-70-79—225

T57, Kellie Yamane 82-75-81—238

T57, Chia-en Song 82-80-76—238

60, Jordyn Parr 77-77-85—239

T68, Monica Johnson 81-80-87—248

ILH

Tournament No. 3

At Ewa Villages Golf Course

Wednesday

Boys

71—Jackson Ibarra (MPI), Aiden Sugihara (Iol). 72—Maximus Waki (HBA). 73—

Connor Koyano (IPA). 74—Braydn Sato (KS). 75—Tyler Tamayori (StL), Bryce

Toledo-Lue (Pun), Jacob Chien (Iol),

Anthony Uehara (Pun). 77—Cameron Ching (Iol), Tristan Bedford (IPA), Phoenix Nguyen-Eden (Pun).

Girls

69—Jessica Lee (Pun). 70—Madison

Kuratani (Pun). 71—Jasmine Wong (Iol). 72—Jacey Kage (HBA). 73—Sydney Fuke (Pun). 77—Bri-Ela Nakagawa (Pun). 79—

Nicole Ikeda (Pun), Alyssa Kauleinamoku (HBA), Mia Teramae (Iol), Hailey Kikuchi (KS), Kate Kawasaki (MPI).

OIA

Event No. 1

At Ala Wai Golf Course

Monday

Boys

69—James Fujita (Moan), Keola Silva Jr. (Kah), Dylan Sakasegawa (Moan). 71—

Zaedis Yoshizawa (Kaln). 73—Casey

Johansen (Lei). 74—Zach Jackson (Kalh). 75—Gunnar Lee (Moan). 76—Caden Kawashige (Roos). 77—Nate Choi (Moan), Mathias Mafi (McK). 78—Noah Villarimo (Mil), Kevin Na (Aiea), Tyler Ishikawa (Mil), Brady Lee (Moan), Gabriele Torngren (Kais). 79—Logan Agunat (Farr). 80—Kayden Nishimura (Kais). 81—Noah Bogush (Mil), Cole Wolcott (Kalh). 82—Austin Koki (Moan), Rhyder Remigo (PC).

Girls

67—Kate Nakaoka (Mil). 68—Ava Cepeda (Kah). 69—Kira Uno (Roos). 70—Mia

Nakaoka (Mil). 72—Mariko Yonemura (Mil). 73—Kailee Mckee (Kaln), Mia Hirashima (Moan). 74—Lia Choi (Moan). 78—Mia Cepeda (Kah), Paige Sur (Moan).

79—Kieran Florino (Mil), Lynea Kelsey (Camp). 81—LeMasiofo Tanielu (Kah).

83—Rylee Hara-Shimabuku (Kaln).

86—Brynn Yonemori (Mil), Devyn Niimi (Moan). 87—Cassidy Tanoue (Moan), Kulia Maldonado (Wail), Kiana Eiserloh (Kais).

88—Liv Delgado (Kail).

VOLLEYBALL

UH MEN’S SCHEDULE

(Record 12-1)

Wed., Jan. 3 Loyola Chicago W, 3-0

Fri., Jan. 5 Loyola Chicago L, 2-3

Wed., Jan. 10 Emmanuel W, 3-0

Fri., Jan. 12 Emmanuel W, 3-0

Thurs., Jan. 25 at Purdue Ft. Way. W, 3-1

Fri., Jan. 26 at Purdue Ft. Way. W, 3-0

Sun., Jan. 28 at Ball State W, 3-1

Fri., Feb. 2 Tusculum W, 3-0

Sun., Feb. 4 Tusculum W, 3-0

Wed., Feb. 7 Stanford W, 3-1

Fri., Feb. 9 Stanford W, 3-0

Thurs., Feb. 22 Missouri S&T W, 3-0

Fri., Feb. 23 Missouri S&T W, 3-0

Friday Sacred Heart 7 p.m.

Sunday Sacred Heart 5 p.m.

Thurs., March. 7 Lewis# 7 p.m.

Fri., March 8 Grand Canyon# 7 p.m.

Sun., March 10 UC Irvine# 5 p.m.

Fri., March 15 at Long Beach St.! 5 p.m.

Sat., March 16 at Long Beach St.! 5 p.m.

Fri., March 22 CS Northridge! 7 p.m.

Sat., March 23 CS Northridge! 7 p.m.

Fri., March 29 UC Santa Barbara! 7 p.m.

Sat., March 30 UC Santa Barbara! 7 p.m.

Fri., April 5 at UC Irvine! 5 p.m.

Sat., April 6 at UC Irvine! 5 p.m.

Fri., April 12 at UC San Diego! 5 p.m.

Sat., April 13 at UC San Diego! 5 p.m.

The Big West Championship is April 18-20

at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center

The NCAA Championship is April 30, and

May 2, 4 at Long Beach, Calif.

#—Outrigger Resorts Invitational

!—Big West match

All home matches at SimpliFi Arena at Stan

Sheriff Center

BIIF

Boys Varsity

Wednesday

Konawaena Kanu ‘o ka ‘Aina 25-17, 25-6,

25-11