Scoreboard – March 7, 2024

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

PacWest: doubleheader, Azusa Pacific vs. Chaminade, 3 p.m. and 6 p.m. at Central Oahu Regional Park.

OIA East: Kalani vs. Roosevelt at

Stevenson Intermediate School field; Kaiser vs. Farrington at Lanakila District Park; Moanalua at Kailua. Games start at 3 p.m.

OIA West: Aiea at Waipahu; Nanakuli at Campbell; Pearl City at Mililani. Games start at 3 p.m.

BASKETBALL

Big West men: Cal State Northridge vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

GOLF

ILH: Varsity I, 7 a.m. at West Loch Golf Course.

SOFTBALL

College: Outrigger Rainbow Wahine Classic, New Mexico vs. Cleveland State, 3:30 p.m.; Cleveland State vs. Hawaii,

6 p.m. Games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

PacWest: doubleheader, Dominican vs. Hawaii Pacific, 1 p.m. and 3 p.m. at

Howard A. Okita Field.

ILH: Varsity I, Kamehameha vs. Maryknoll, 3:30 p.m. at Sand Island Field; ‘Iolani at Mid-Pacific, 4 p.m.

TENNIS

ILH boys: Le Jardin at Punahou I, 4:30 p.m.; Mid-Pacific at ‘Iolani, 4:30 p.m.

ILH girls: Sacred Hearts vs. Le Jardin,

4:15 p.m. at Patsy T. Mink Central Oahu

Regional Park.

VOLLEYBALL

OIA East boys: Moanalua at Kalaheo

(JV at 5:30 p.m.; varsity to follow).

OIA West: Campbell at Waialua; Kapolei at Waipahu; Nanakuli at Leilehua; Radford at Aiea; Pearl City at Waianae. JV at

5:30 p.m.; varsity to follow.

WATER POLO

OIA girls: Kapolei vs. Leilehua, 5 p.m.;

Kailua vs. Team 1 (Campbell/Radford/Waialua/Waipahu), 6:05 p.m.; Kalaheo vs. Moanalua, 7:10 p.m. Games at Patsy T. Mink Central Oahu Regional Park.

THURSDAY

BASEBALL

PacWest: doubleheader, Azusa Pacific vs. Chaminade, 3 p.m. and 6 p.m. at Central Oahu Regional Park.

BEACH VOLLEYBALL

College: Heineken Queens Cup, Nebraska vs. Hawaii, 9 a.m.; Boise State vs. Saint Mary’s, 10:15 a.m.; Pepperdine vs.

Chaminade, 11:30 a.m.; Boise State vs.

Hawaii, 12:45 p.m.; Saint Mary’s vs.

Chaminade, 2 p.m.; Pepperdine vs.

Nebraska, 3:15 p.m. Matches at Queen’s Beach.

SOFTBALL

College: Outrigger Rainbow Wahine Classic, Cleveland State vs. Connecticut, 11:30 a.m.; New Mexico vs. Connecticut, 2 p.m.; Cleveland State vs. Hawaii, 4:30 p.m.; New Mexico vs. Hawaii, 7 p.m. Games at Rainbow Wahine Softball

Stadium.

TENNIS

ILH girls: Maryknoll at Kamehameha,

4 p.m.; Punahou I vs. Hawaii Baptist,

4 p.m. at Keehi Lagoon Park; ‘Iolani at Mid-Pacific, 4:15 p.m.; Hanalani at

Punahou II, 4:30 p.m.

VOLLEYBALL

College men: Outrigger Resorts

Invitational, Grand Canyon vs. UC Irvine,

4 p.m.; Lewis vs. Hawaii, 7 p.m. Matches at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH boys: Varsity II, Hawaii Baptist I-AA

at Kamehameha I-AA, 6 p.m. Varsity III,

Assets (Pacific Buddhist Academy) at

Hawaiian Mission, 6:15 p.m.

OIA East boys: Roosevelt at McKinley; Anuenue at Kahuku; Kailua at Farrington; Kaiser at Kaimuki; Kalani at Castle. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, Kamehameha at ‘Iolani, 6 p.m. Varsity II, Kamehameha at ‘Iolani,

5 p.m.

VOLLEYBALL

UH MEN’S SCHEDULE

(Record 14-1)

Wed., Jan. 3 Loyola Chicago W, 3-0

Fri., Jan. 5 Loyola Chicago L, 2-3

Wed., Jan. 10 Emmanuel W, 3-0

Fri., Jan. 12 Emmanuel W, 3-0

Thurs., Jan. 25 at Purdue Ft. Way. W, 3-1

Fri., Jan. 26 at Purdue Ft. Way. W, 3-0

Sun., Jan. 28 at Ball State W, 3-1

Fri., Feb. 2 Tusculum W, 3-0

Sun., Feb. 4 Tusculum W, 3-0

Wed., Feb. 7 Stanford W, 3-1

Fri., Feb. 9 Stanford W, 3-0

Thurs., Feb. 22 Missouri S&T W, 3-0

Fri., Feb. 23 Missouri S&T W, 3-0

Fri., March 1 Sacred Heart W, 3-0

Sun., March 3 Sacred Heart W, 3-0

Thursday Lewis# 7 p.m.

Friday Grand Canyon# 7 p.m.

Sunday UC Irvine# 5 p.m.

Fri., March 15 at Long Beach St.! 5 p.m.

Sat., March 16 at Long Beach St.! 5 p.m.

Fri., March 22 CS Northridge! 7 p.m.

Sat., March 23 CS Northridge! 7 p.m.

Fri., March 29 UC Santa Barbara! 7 p.m.

Sat., March 30 UC Santa Barbara! 7 p.m.

Fri., April 5 at UC Irvine! 5 p.m.

Sat., April 6 at UC Irvine! 5 p.m.

Fri., April 12 at UC San Diego! 5 p.m.

Sat., April 13 at UC San Diego! 5 p.m.

The Big West Championship is April 18-20

at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center

The NCAA Championship is April 30, and

May 2, 4 at Long Beach, Calif.

#—Outrigger Resorts Invitational

!—Big West match

All home matches at SimpliFi Arena at Stan

Sheriff Center

ILH

Tuesday

Boys Varsity I

‘Iolani def. Saint Louis 25-22, 25-21, 22-25,

25-20

Boys Varsity II

University def. Hanalani 25-20, 25-19,

25-16

Le Jardin def. Hawaii Baptist I-AA 25-20,

25-11, 25-24

Punahou I-AA def. Damien 25-17, 25-19,

25-20

Monday

Boys Varsity III

Island Pacific def. Assets 25-22, 25-19,

25-18

SOFTBALL

PacWest

At Howard A. Okita Field

Tuesday

Dominican 11, Hawaii Pacific 10, 8 inn.

W—Taylor Rodriguez.

Leading hitters–—Dom: Tiare Guerrero 3-5, 2 runs; Olivia Lee 2-4, 2b, 2 runs, 2 RBIs; Alyssa Rue 2-3, 3b, 2 RBIs; Caitlyn

Perales 2-4; Taylor Eby 2 runs; Rodriguez 3-3, 2b, 3b, HR, 2 runs, 5 RBIs;

Kamaleinani Kaleikini 2b. HPU: Neva Poulin 3-3, 2 runs; Jewel Larson 2-5, 2 runs,

2 RBIs; Gianna Kerschbaum 3-5, 2b;

Danielle Cote 3 RBIs; Marissa Marshall 3-4, 2b, 2 runs; Alexis Oshiro 2 runs; Tiari

Hernandez 2b.

Dominican 4, Hawaii Pacific 0

W—Kassidy Stetler.

Leading hitters–—Dom: Alyssa Rue 2 runs. HPU: Danielle Cote 2b.

ILH

Varsity II

Tuesday

Pac-Five 13, Damien 5

At Sand Island Field

W—Mauliola Zuttermeister.

Leading hitters—P5: Dahlia Gangano

2 runs; Kylie Oshita 2 runs; Zuttermeister

3 runs; Kaimana Siu 2-4, 2b, 3b, 3 runs,

4 RBIs; Kate Iida 2-5, 2b, 3 RBIs; Emily Akiau 2-5; Emi Yamane 2 runs. DMS: Shelby Baguio 2-4, HR, 2 runs; Jaelyn

Natividad 4-4, 3b, 3 runs, 2 RBIs; Titi Tuifua 2-3, 2b, 2 RBIs;

Kamehameha-Blue 14, Punahou I-AA 4

At Punahou

W—Rylie Teramoto.

Leading hitters—KSB: Kalea Hope

Morinaga-Omori 3 runs; Jade Kiyan 4 runs; Logan Oda-Bunag 2b, 2 RBIs; Mya Kishida 3-3, HR, 2 runs, 5 RBIs; Hayden Dumlao 2-3, 2 runs, 2 RBIs; Alisiya

Medeiros 2b. Pun: Grace Washington 2-3; Kalena Lee 2b, 3 RBIs.

OIA East

Tuesday

Kalani 18, Kahuku 3, 4 inn.

At Kilauea District Park field

W—Kadie Carpio.

Leading hitters—Kaln: Naomi Stremick 2b, 2 runs; Layna Faria 2b, 3 RBIs; Kyla Castro 2 runs; Kelsie Taketa 2 RBIs;

Jayslin Simpliciano 2 runs; Kodama 2b. Kah: TeArawa Campbell 2b, 2 RBIs.

Moanalua 24, Kaimuki 5, 4 inn.

At Moanalua

W—Kayla Mashino.

Leading hitters—Moan: Hunter Jackson 2 runs; Eva Kameoka 2b, 2 runs;

R. Bumagat 2-2; Malia Taga HR, 4 runs,

4 RBIs; Payton Woodall 2-2, 3b, 2 runs;

B. Bumagat 2 runs; K. Pasion 2 runs,

3 RBIs; K. Pasion 3 runs. Kaim: Shenna Palik HR, 4 RBIs.

Castle 11, Roosevelt 1, 5 inn.

At Castle

W—Malia Tini.

Leading hitters—Cast: Alena Frost 3b; Kylie Paris 2 runs; Kailene Berinobis 2-3, 3b, 2 runs, 2 RBIs; Tini 2-2, 2 runs, 3 RBIs; Adonai Aukai 2-3, 2 runs; Aiko Yoshizumi

2 RBIs; Tea Gaison-Asing 2 runs. Roos: Taylor-Elise Mendoza 2-2, 3b.

OIA West

Tuesday

Campbell 21, Pearl City 3, 4 inn.

At Campbell

W—Kayla Whaley.

Leading hitters—Camp: Quinn Waiki HR, 3 runs, 2 RBIs; Whaley 2-3, 3b, 2 runs; Shyla Gabrillo 2 runs; Sophia Alo 2 runs; Kaienna Fuentes-Arellano 2-2, 2 runs,

2 RBIs; Keyra Moses-Fuller 3-4, 2 HRs,

3 runs, 7 RBIs; Tehani Kauanoe-

Sagapolutele HR, 3 RBIs; Nanea

Pantastico 2b. PC: Shazarei Hinds HR.

Waianae 15, Nanakuli 9

At Nanakuli

W—Brylee-Rose Demello.

Leading hitters—Wain: Charlie Rose Stevens 4-4, 2b, 3 HRs, 4 runs, 5 RBIs; Teizsha Kaopuiki 2 runs; Demello 2 runs; Hayden Paaluhi-Viela HR, 3 runs, 4 RBIs; Karma Pestana 2-4. Nan: Maria Felisi 3-3, 2b, 3 runs, 2 RBIs; Tili Keohuhu 2 runs; Jhanz Kaawa-Kawai 2b, 3 RBIs; Jenna Ku 3-4, 2 2bs, 2 RBIs; Itagia Fonoti 3-4, 2b; Lyric Palu 2-3.

Leilehua 13, Kapolei 9

At Kapolei

W—Trinity Cabana-Rodrigues.

Leading hitters—Lei: Cabana-Rodrigues 2 RBIs; Breeann Leong 3-5, 2b, 2 runs,

2 RBIs; Shaz Ancheta 2-5, 2 2bs, 2 runs, 2 RBIs; Teti Suivaaia 2-2; Mimi Baker

2 runs; Kawehi Liu 2-5, 2 runs; Maya

Siufanua 2 RBIs. Kap: Kendalyn Cordeiro-

Felise 3-4, 2b, 2 runs; Hayden Imai 2-5; Kandi Malama-Ahlo 3-5, 2 2bs; Kaylisa

Nakoa 2-4, 2b, 2 RBIs; Jadelyn Gabaylo

2 runs; Kamana‘o Seminavage 2-4, 2 runs; Kayara-Leigh Tuiloma 2b.

OIA Division II

Tuesday

Kailua 29, Waipahu 4, 3 inn.

At Kailua

W—Mahealani Alayon.

Leading hitters—Kail: Juju Sumida 3 runs; Alayon 2-3, 2b, 3b, 4 RBIs; Scottie

Santiago 2 runs; Jayda Kekauoha 2 runs; Kailee Kalama 2 runs; Ellie Groves 2 runs; Amara Lewis 2 runs; Keahi Kamakea 3 runs; Linda Crawford 4 runs, 3 RBIs; Malitoa Taualii 4 runs, 3 RBIs; M. Galdeira 2 runs,

2 RBIs. Waip: Angelina Iauluao 2-2, 2 runs; Jxena Rivera 2-2, 2 RBIs.

Radford 10, Aiea 8

At Radford

W—Niueni Elisara.

Leading hitters—Rad: Olena Umetsu 2-4; Kyralee-Marie Cordeiro 2 runs; Elisara

2 runs, 2 RBIs; Emily Anderson 2 runs;

Audrey Hoffman 2-3, 2b, HR, 4 RBIs; Kady Pasion 2-4, 2b. Aiea: Kiersten Chong 3-4; Madison Misaki 2 runs; Taja Souza 2b,

2 runs; Alina. Faufata 2b, 2 RBIs; Sophia Kaneshiro 2 RBIs.

Waialua 12, McKinley 2, 5 inn.

At McKinley

W—Harlee Dicion.

Leading hitters—Wail: Dicion 2 RBIs; Blessany Meehan 3 runs; Aika Guzman 4-4, 2b, 3b, 2 runs, 2 RBIs; Chloe

Bumanglag 2-4, 2 RBIs; Marley Blackmore 2 runs. McK: Brandie Pahia-Obra 2-2; Alex Maae 2b.

GOLF

oia

Monday

At Ewa Villages

Boys

70—Keola Silva Jr. (Kah). 76-—Casey

Johansen (Lei), Kevin Na (Aiea), Noah

Villarimo (Mil). 77—Nate Choi (Moan). 78— Dylan Sakasekawa (Moan), Gunnar Lee (Moan), Cole Wolcott (Kalh). 79—Gabriele Torngren (Kais). 81—Zaedia Yoshizawa (Kaln), Logan Agunat (Farr), Alex Lerner (Kalh).

Girls

67—Kate Nakaoka (Mil), Ava Cepeda (Kah). 68—Kailee McKee (Kaln). 69—Kady

Matsumoto (Mil). 74—Mia Hirashima (Moan). 76—LeMasio Tanielu (Kah). 78—Tatum Frias (Kaln). 79—Mia Cepeda (Kah), Ryleee Hara-Shimabuku (Kaln). 80—Lia Choi (Moan).

WATER POLO

ILH

Tuesday

Girls Varsity II

Le Jardin 11, ‘Iolani 2. Goal scorers—LJA: Siena Settle 4, Norah Dodson 3, Ha’aipo Kanoa-Wong 2, Leila Chergui, Ashley Fahrenwald. Iol: Anais Ortega, Sophia Owen.

Punahou 8, Mid-Pacific 4. Goal

scorers—Pun: Lauren Teruya 5, Izzy Lee, Dominique Garcia, Elyse Everest. MPI:

Tiffany Wong 3, Claire Martin.