Scoreboard – March 21, 2024

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

ILH: Saint Louis vs. Punahou, 3 p.m. at Ala Wai Field; Kamehameha vs. Damien, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 1; ‘Iolani vs. Pac-Five, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 2; Mid-Pacific vs. Maryknoll, 3:30 p.m. at Goeas Field.

OIA Division II: Waianae at Kahuku, 3 p.m.

SOFTBALL

ILH: Varsity I, Kamehameha vs. ‘Iolani, 4 p.m. at Ala Wai Field; Punahou at Mid-Pacific,

4 p.m. Varsity II: Damien vs. Sacred Hearts, 6 p.m. at McKinley.

TENNIS

OIA East: Farrington vs. Kahuku, 1 p.m. at Brigham Young-Hawaii courts.

VOLLEYBALL

OIA East boys: Anuenue vs. Roosevelt at McKinley; McKinley at Kaimuki; Kahuku at Castle; Moanalua at Kailua; Kalani at

Farrington; Kaiser at Kalaheo. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.

FRIDAY

BASEBALL

College: San Diego State vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

OIA West: Campbell at Waipahu; Aiea at Leilehua. Games start at 3 p.m.

OIA Division II: Radford at Waianae, 3 p.m.

JUDO

ILH: Round Robin Tournament No. 2,

5:30 p.m. at Punahou.

SOFTBALL

Big West: Cal State Northridge vs. Hawaii, 6 p.m. at Rainbow Wahine Softball

Stadium.

OIA East: Moanalua at Castle, 3 p.m.

OIA West: Campbell vs. Leilehua, 3 p.m. at Kaala Elementary field.

OIA Division II: McKinley at Kailua, 3 p.m.

VOLLEYBALL

Big West men: Cal State Northridge vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

WATER POLO

Big West women: Cal State Fullerton vs. Hawaii, 6 p.m. at Duke Kahanamoku Aquatic Complex.

SOFTBALL

ILH

Wednesday

Varsity I

At Mid-Pacific

‘Iolani 14, Mid-Pacific 12, 8 inn.

W—Molly Dyer.

Leading hitters—Iol: Maddie Ueyama HR, 2 runs; Julia Mizo 3-5, 4 runs; Mia

Carbonell 2-3; Hunter Salausa-Galletes 4-5, HR, 3 runs, 5 RBIs; Baileigh Aldosa-

Kalaola 2-5, 2 RBIs; Sophia Griffin 2b,

3 RBIs. MPI: Kristie Kagawa 3-6, 2b; Emi Kano 2 runs; Alexa Siu 3-3, 2 HRs, 4 runs, 3 RBIs; Tara Gojo 2-6; Paige Maeda 3-5,

2 HRs, 2 runs, 4 RBIs; Chloe Tepraseuth 2b.

Varsity II

At Punahou

Pac-Five 13, Punahou I-AA 3, 5 inn.

W—Mauliola Zuttermeister.

Leading hitters—P5: Kylie Oshita 2-3, 2b, 3 runs; Zuttermeister 2-3, 2b, 3 RBIs; Kaimana Siu 2 runs; Miya Yoshioka 2-3,

2 runs; Kate Iida 2 runs; Dahlia Gangano 2b. Pun: Chase Mokiao 2-2; Kamalani Brash-Kaneshiro 2b; Trisha Nitta 2b.

At Kamehameha

Kamehameha-Blue 11, Kamehameha-

White 2

W—Rylie Teramoto.

Leading hitters—KSB: Kelsey Kaluna-

Thomas 3-4, 3 runs; Jade Kiyan 2-4; Mya Kishida HR, 2 RBIs; Hayden Dumlao 2-4, 2 runs; Kekua Resurrection 2 runs; Alisiya Medeiros 2b; Logan Oda-Bunag 2b. KSW: Li‘ulani Martin 2b; Addison Wong HR.

PacWest

At La Mirada, Calif.

Monday

Hawaii Hilo 6, Biola 4

W—Linsea Strauch.

Hilo leading hitters: Rayna White 3-4,

2 runs, 2 RBIs; Victoria Macias HR,

2 RBIs; Maya Lee Saneishi 3b.

Biola 3, Hawaii Hilo 1

Hilo leading hitters: Jayda Favela 2-4; Kanoe Piltz 2b.

Tuesday

Hawaii Hilo 4, Biola 2

W—Madison Rabe. S—Chloe Sales.

Hilo leading hitters: Jayda Favela 3-4,

2 runs; Lexie Tilton 2-3, 2 RBIs; Kanoe Piltz 2-4; Maya Lee Saneishi 2-4; Victoria Macias 3b.

Hawaii Hilo 2, Biola 1

W—Megan Yorba.

Hilo leading hitters: Rayna White 2-4; Lexie Tilton 2-4.

BASEBALL

OIA East

Wednesday

At Kaiser

Roosevelt 13, Kaiser 8

W—Xavier Pressley.

Leading hitters—Roos: Travis Terayama 2-4, 2 runs; Dominic Teixeira 2-5, 2b,

2 RBIs; Toku Wada-Goode 3-4, 2b, 2 runs, 3 RBIs; Riki Uyeno 2 RBIs; Brayden Moy

2 runs; Bryson Rubio 2 runs. Kais: Noah Sham 3b, 2 runs; Davin Oshiro 2-3, 2 runs; Zach Ho 2-4; Jesse Shinagawa 2 RBIs; Jayden Iwanaka 2b.

At Moanalua

Castle 7, Moanalua 6

W—Kekai Adams. S—Royce Lown.

Leading hitters—Cast: Adams 2-4 2b; Jayden Scotty 2 RBIs; Makana Freitas 2b, 2 RBIs; Isaiah Kabua 2b. Moan: Kaiden Sonoda Fukumoto 2 runs; Tanner Pangan 2-3, 2b, 2 RBIs; Brayden Kaya 2-4; Dawson Sugawa 2b.

At Kailua

Kailua 10, Farrington 2

W—Kaimana Burgo.

Leading hitters—Kail: Burgo 2-3; Rayvin Pagan 2-3, 2b; Ale Kuhaulua 3-4, 2 2bs,

2 runs, 3 RBIs; Kalama Carreira 2 RBIs; Zayne Hookala 2b. Farr: Kyle Hayase-

Fong 2b.

OIA West

Wednesday

At Mililani

Aiea 12, Mililani 2

W—Aidan Yoshida.

Leading hitters—Aiea: Ryen Abe 2-3,

3 runs; Kylan Kono 2 runs; Brennan Panis 4-4, 3b, HR, 3 runs, 4 RBIs; Bostan

Ujimori 2-3, 2 runs; Cody Kamihara 2-2, 2b, 3 RBIs; Dennison Zakahi 2-4. Mil: Malosi Mata‘afa-Alferos 2-4; Ethan

Murakoshi HR, 2 RBIs; Aukai Araujo-Waiau 3-3, 2b.

At Pearl City

Pearl City 11, Leilehua 2

W—Noah Bernal.

Leading hitters—PC: Logan Honma 2b,

2 RBIs; Jace Noda 3 runs; Devin Fujino 2-3; Bernal 2-4, 2b, 3 RBIs; Jody Takara

2 RBIs; Jayson Au Hoy; Kenta Kawasaki 2b. Lei: Koen Barton 2-3; Hurley Awana 2b.

At Waipahu

Nanakuli 8, Waipahu 2

W—Jordan Kay. S—Donald Kapaku.

Leading hitters—Nan: Kay 2-4, 2b,

3 RBIs; Ezra Kanakaole 3 runs; Blaze

Baltazar 2 runs; Hunter Kealoha 2 RBIs; Carmelo Fuller 2b. Waip: Chavis Acol 2-3; Mason Salausa-Galletes 3b.

OIA Division II

Wednesday

At Kaimuki

Kalaheo 14, Kaimuki 4, 5 inn.

W—Eric Hufstetler.

Leading hitters—Kalh: Tanner Young

3 runs; Malachi Bell 3b, 3 runs, 2 RBIs;

Benjamin Taylor 2 runs; Andrew Taylor 2-2, 3b, 4 RBIs; Alex O’Brien 2-4, 2 RBIs;

Lucas O’Brien 2 runs; Wyatt Garvey 2 runs. Kaim: Amugan Iehsi 2 runs.

At Radford

Radford 13, Waialua 3, 6 inn.

W—Jacob Barner.

Leading hitters—Rad: Zyon Telles-

Kuwahara 2-4, 2 runs, 3 RBIs; Bryson Ecker 3 runs; Vivii Tauanuu 2 runs; Wendell Harrison 2 RBIs; Ayden Jennings 2 runs; Matthew Berkland 2b. Wail: Sky Hirota

2 runs; Ian Dobecki 2-2; Davin Almeida

2 RBIs.

At McKinley

Kapolei 10, McKinley 0, 6 inn.

W—Ekolu Kamaile.

Leading hitters—Kap: Colt Fujii 2-3,

2 runs; Jonah Fuentes 2 runs; Kamaile

2 RBIs; Brock Pamatigan 2 RBIs.

MIL

Wednesday

Baldwin 3, King Kekaulike 0

W—Kip Watanabe.

Leading hitters—Bald: Anu Chaves 2-3, 2b. KK: Tytan Sclafani 2-3.

PacWest

Wednesday

At Azusa, Calif.

Azusa Pacific 18, Hawaii Hilo 8, 7 inn.

Hawaii Hilo leading hitters: Mark Fedro 3-4, 2b, 2 runs; Cody Min 2-3; Arthur Soto 2-4, HR, 2 runs, 4 RBIs; Mason Cook 3-4, 2 runs; Bryce Tweedt 2 RBIs; Blake Tweedt 2-2.

Azusa Pacific 7, Hawaii Hilo 1, 7 inn.

Hawaii Hilo leading hitter: Trent

Jackson 2-3, HR.

VOLLEYBALL

ILH

Tuesday

Boys Varsity I

‘Iolani def. Kamehameha 28-26, 19-25,

19-25, 26-24, 15-9

OIA EAST

Tuesday

Boys Varsity

Farrington def. Anuenue 25-15, 25-17,

25-15

Kaiser def. Kalani 25-22, 20-25, 14-25,

27-26, 15-12

Boys JV

Kalani def. Kaiser 21-20, 14-21, 15-9

OIA WEST

Wednesday

Boys Varsity

Nanakuli def. Pearl City 25-16, 25-15,

25-13

Waialua def. Waipahu 25-23, 25-18, 25-23

Waianae def. Kapolei 11-25, 25-17, 25-16,

25-23

Boys JV

Nanakuli def. Pearl City 21-15, 21-15

Waipahu def. Waialua 21-13, 21-13

Waianae def. Kapolei 21-18, 21-16

Tuesday

Boys Varsity

Radford def. Nanakuli 25-20, 21-25, 22-25,

25-17, 15-12

Boys JV

Radford def. Nanakuli 21-18, 21-13