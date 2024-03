Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Synopsis: Shohei Ohtani is the highest-paid athlete in any sport in North America. Can that protect him from the dangers of gambling? Read more

Aloha mai nö käkou e nä hoa puni haæuki. Mai ka wä kahiko mai a höæea mai nö i o käkou nei, he nui hewahewa ka poæe æälapa i mäkaukau loa i ka lawelawe i kä läkou mau hana. Eia naæe, he käkaæikahi wale nö ka poæe pau lehia i loko o ia mau hana i laha loa aku ko läkou kaulana mai æö a æö o ka honua. A ua maopopo nö iä käkou, i loko o ke au o ka manawa e neæe aku nei, e loli mau ana ke æano o nä haæuki a, eia aku nö a eia mai, æöæili mai kahi keiki i æoi aku kona mäkaukau ma mua o nä æälapa æë aæe, ka poæe hoæi i höæea mai ko läkou hopena æelemakule, a i hala aku paha i ke ao polohiwa a Käne. A i ka æöæili æana mai o kahi moho hou, he kumu ia e hialaæai ai ka noæonoæo o ka lehulehu, me ka hoæomanaæo pü hoæi i ka hana poæokela a ka moho kahiko.

I këia mau lä, ke æike nei käkou i kekahi moho hou e kukuæi nei kona kaulana mai æö a æö. æO ia nö æo Shohei Ohtani. No Iäpana mai këlä, a eia nö æo ia ke päæani pöhili nei no ka Los Angeles Dodgers. A æoiai he æoihana ia, a æaæole naæe æo ia e päæani nei e päæani wale ai nö, ke uku æia nei he $700 miliona no 10 wale nö makahiki o ka päæani æana. æO ia heluna nui o ke kälä, æo ia nö ka nuæu ma waena mai o nä æälapa a pau, o nä haæuki a pau, a puni æo æAmelika æÄkau, mai kinohi mai nö a höæea loa mai i o käkou nei. æOiai, he mea nou pöpö poæokela æo Shohei, a he mea hili hoæi i nui kona æawelika pä pono, a me nä hili æai puni hoæi he nui, ua lilo iä ia ke külana hanohano æo ia ka æÄlapa Waiwai Loa (MVP) o ka æAhahui æAmelika, i nä makahiki 2021 a me 2023, æoiai æo ia e päæani ana no ka Los Angeles Angels. A i këia makahiki, eia nö æo ia ke päæani nei no ka Los Angeles Dodgers o ka æAhahui Nationala. I këia wä, he käkaæikahi wale ka poæe i poæokela ka hili æana me ka poæokela pü o ka nou pöpö æana. Maliæa o lilo hou mai auaneæi ia makana hanohano iä ia i ka hopena o ka makahiki 2024.

Wahi a ka hauwalaæau, he käne nohea ua æo Shohei, a he nui nä wähine i minamina i kona lilo æana i käna wahine i male ai he mau mahina aku nei. Aloha nö! He moæolelo maikaæi wale nö kona. He kälena i ka haæuki, he kaulana hoæi a puni ka honua, he nohea ka nänä æana (wahi a ka lohe), a ua waiwai loa, æaæohe wahi mea e nele ai. He käæeæaæeæa no këia au! E like naæe me nä æatikala a pau o Kauakükalahale, aia nö kekahi mea æäpiki e kamaæilio ai. æO ia hoæi, ma muli o ko Shohei æano häwäwä ma ka namu haole, ua hai æia kekahi mahele æölelo, æo Ippei Mizuhara, näna e kökua mai iä Shohei ke nïnauele æia e ka poæe päpaho. Wahi a nä moæolelo a ka nühou, he hoapili ua mahele æölelo nei no Shohei, akä ua hai æia e ka Dodgers. A ma muli o ka nalo æana o kauwahi miliona kälä a Shohei, ma muli paha o ka pili waiwai æana a Ippei, ua hoæähewa æia æo ia a ua hoæokuæu æia hoæi mai ka hana aku. A na ka Dodgers nö ia hana!

I këia mau lä e laha mai nei ka moæolelo, æaæole nö i maopopo ke komo a komo æole paha o Shohei i loko o ia hana kohu æole. He nui nä kälä i lilo aku ma o ia hana pili waiwai. Ma kahi ia o ka $4.5 miliona. A ua höæike mai nö æo Ippei näna nö ia hana i lawelawe. Eia naæe, ke kuhi wale nei kekahi poæe, he hana ia na Shohei æEä, he mau kenikeni wale nö ia mai loko mai o këlä huina he $700 miliona, eia naæe, æaæole æo ka nui o ka lilo ka mea e hoæokë ai i ka pili waiwai. æO kekahi poæe, ua hei wale nö i loko o ia æupena. æAæole hiki ke pakelo. Inä nö ua hei æo Shohei, e aho ka æimi i ala e pakelo ai.

