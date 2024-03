Scoreboard – March 24, 2024

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

College: San Diego State vs. Hawaii, 1:05 p.m. at Les Murakami Stadium.

MONDAY

GOLF

ILH: Varsity I, 11:32 a.m. at Hawaii Prince Golf Club.

OIA: 7:30 a.m. at Oahu Country Club.

SOFTBALL

ILH: Varsity I, Punahou vs. ‘Iolani, 4 p.m. at Ala Wai Field.

TENNIS

ILH boys: Le Jardin at ‘Iolani, 4:30 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys: Varsity II, Hawaii Baptist I-AA at Damien, 6 p.m.; University at Kamehameh I-AA, 6 p.m.; Maryknoll at Punahou I-AA, 6 p.m.; Le Jardin at Hanalani, 6 p.m.

Varsity III, Assets (Pacific Buddhist Academy) vs. Island Pacific, 6:15 p.m. at Hawaiian Mission.

SOFTBALL

ILH

Varsity I

‘Iolani 13, Mid-Pacific 9

At Ala Wai Field

W—Lehua Acoba.

Leading hitters—Iol: Maddie Ueyama 2-3, 2 2bs, 2 runs; Julia Mizo 3-3, 3 runs; Mia Carbonell HR, 2 runs, 2 RBIs; Hunter Salausa-Galletes 4-4, 2 3bs, HR, 3 runs, 5 RBIs; Baileigh Aldosa-Kalaola 3-4; Lexi Muramoto 2-4, 3b, 2 RBIs. MPI: Tara Gojo 2-5, 3b; Chloe Tepraseuth 2-4, HR, 2 runs, 3 RBIs; Paige Maeda 3-4, 3b, 2 runs; Alexa Siu 2b.

Maryknoll 7, Kamehameha 3

At Kamehameha

W—Molly Davi.

Leading hitters—Mryk: Palehua Silva 2-4, HR, 3 RBIs; Sheyzhelle Iokia 2-4, 2b, HR, 2 runs; Bailey Chee 2-4, 2b, 2 RBIs; Briana-Lynn Sarae 2-4; Kasi Cruz 2b. KS: Kezia Lucas 2-3; Mua Williams HR.

Varsity II

Kamehameha-White 13, Sacred Hearts 4

At Kamehameha

W—Anuhea Sibayan. S—Addison Wong.

Leading hitters—KSW: Li‘ulani Martin 2 runs; Kally Adachi 2-4, 2 runs; Wong 2-4, 2 2bs, 2 RBIs; Madison Gano 2b, 2 runs; Sibayan 2-3, 2b, 2 runs; Reese Gray 2b. SHA: Destiny Tautofi 2-4, 2b; Chanel Trantham 2b.

Kamehameha-Blue 17, Punahou I-AA 6, 5 inn.

At Kamehameha

W—Sierra Ha’o.

Leading hitters—KSB: Kelsey Kaluna-Thomas 2-3, 2 runs, 2 RBIs; Jade Kiyan

2 runs; Mya Kishida 2-3, 3b, HR, 2 runs, 5 RBIs; Alisiya Medeiros 2 runs; Hayden Dumlao 3-3, 3 runs, 2 RBIs; Eva Ponciano 2 runs; Claire Hutchison 2b. Pun: Amber McIntosh 2-3, 2b, 2 runs; M. Pitts 2-3, 2b, 2 RBIs.

Pac-Five 7, Damien 6

At McKinley

W—Miya Yoshioka.

Leading hitters—DMS: Jaelyn Natividad 3-4, 3 runs, RBI, 2b, 3b; Shelby Baguio 3-4, run, 4 RBI, HR. P5: Kylie Oshita 2-3, 2 runs, RBI; Mauliola Zuttermeister 3-4, 2 runs, RBI; Yoshioka 2-4, run, 2 RBI.

OIA EAST

Kaiser 11, Kaimuki 0, 5 inn.

At Kaimuki

W—Elyse Yoshioka.

Leading hitters—Kais: Yoshioka 2-4, 2 2bs; Rylee Yamasaki 2-2, 2b, 2 runs; Amarah Machado 2 runs; Lia Hamamura 2-4, 2 2bs; Sadie Tanabe 2-3, 2 RBIs; Madeline Nelson 2-4; Taina Luhia 2b.

OIA WEST

Mililani 14, Waianae 4, 5 inn.

At Central Oahu Regional Park

W—Makayla Pagampao.

Leading hitters—Mil: Taryn Hirano 2 runs, 2 RBIs; Kamryn Aoki 2 runs, 2 RBIs; Kolbi Kochi HR, 4 RBIs; Ori Mailo HR, 3 runs, 2 RBIs; Sunni Kahanu 2-3, 2b, 3 RBIs. Wain: Teizsha Kaopuiki 2-3, 2b, 3b, 2 runs; Charlie Rose Stevens 3 RBIs.

Kapolei 13, Nanakuli 10

At Nanakuli

W—Kandi Malama-Ahlo.

Leading hitters—Kap: Kendalyn Cordeiro-Felise 3-4, HR, 2 RBIs; Kaylisa Nakoa

2-5; Malama-Ahlo 2-3; Kayara-Leigh Tuiloma 3-4, 2b, 2 HRs, 3 runs, 4 RBIs; Hayden Imai 3b, 2 runs; Jashia Hernando 2-4; Kamana‘o Seminavage 3-4, 2 runs, 2 RBIs. Nan: Itagia Fonoti 2-4, HR, 2 runs, 4 RBIs; Tili Keohuhu 2-3, 2b; Jenna Ku HR, 4 RBIs; Lyric Palu 2-2, 2 runs; Tiare Miura 2-3, 2b, 2 runs.

OIA DIVISION II

Radford 21, Farrington 2, 4 inn.

At Lanakila District Park field

W—Kyralee-Marie Cordeiro.

Leading hitters—Rad: Olena Umetsu 2-3, 3 runs, 2 RBIs; Cordeiro 4 runs; Niueni Elisara 3-3, 3b, 2 HRs, 4 runs, 6 RBIs; Emily Anderson 2-4, 2 RBIs; Audrey Hoffman HR, 2 runs; Alivia McClure 2b, 2 runs; Kady Pasion 2 RBIs; Sherri Marshall 3 runs.

WATER POLO

OIA GIRLS

Kapolei 10, Kalaheo 8

Goal-Scorers—Kalaheo: Lillia Miller 4, Kiana Feeney 2, Sammy Carmack, Meleana McDonald. Kapolei: Kaya Gabriel 7, Venezuela Lino 2, Holly LeDoux.

Mililani 19, Kailua 4

Goal-Scorers—Kailua: Ava Booker 2, Alani Mienwa, Kalena Mak. Mililani: Leila

Maynard 7, Morgan Russell 4, Kiana Lee 2, Carolyn Dillberti 2, Lana Tanigawa, Payton Dugan, Hailee Reason, Joy Sumter.

Roosevelt 10, Moanalua 0

Goal-Scorers—Roosevelt: Jaeci Oba 3, Jonna Keo 3, Jayzlyn Tomisa 3, Jochel Oba.

Kaiser 11, Team West Combined 0

Goal-Scorers—Kaiser: Ashley Bethke 3, Kimie Ginoza 2, Tara Ho 2, Sekai ApuzenIto, Kiley Freitas, Maile Judd, Anna King