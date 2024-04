Scoreboard – April 3, 2024

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

OIA East: Kailua vs. Kalani at Kahala Field; Moanalua vs. Farrington at Lanakila District Park; Castle vs. Roosevelt at Stevenson

Intermediate School field. Games start at

3 p.m.

OIA West: Leilehua at Nanakuli, 3 p.m.; Aiea at Pearl City, 3 p.m.; Campbell vs.

Mililani, 6:30 p.m. at Central Oahu

Regional Park.

OIA Division II: McKinley at Radford;

Kapolei at Waialua. Games start at 3 p.m.

GOLF

ILH: Varsity II, Championships, 7:04 a.m. at Hawaii Kai Golf Course.

SAILING

ILH: Varsity II and III, Regatta No. 1, 4 p.m. at Magic Island.

SOFTBALL

PacWest: doubleheader, Academy of Art vs. Hawaii Pacific, 1 p.m.; 3 p.m. at

Howard A. Okita Field.

ILH: Varsity II, Pac-Five vs. Sacred Hearts, 3:30 p.m. at Sand Island Field; Kamehameha-Blue vs. Damien, 3:30 p.m. at Sand Island Field; Kamehameha-White at Punahou I-AA, 4 p.m.

TENNIS

ILH boys: Hawaii Baptist at Punahou II, 4:30 p.m.

ILH girls: Hanalani at Mid-Pacific,

4:15 p.m.

OIA East: Kalaheo at Kaiser; Castle vs. Roosevelt at Stevenson Intermediate School courts; Farrington at Moanalua; McKinley vs. Kahuku at Brigham Young-

Hawaii courts; Kalani at Kailua. Matches start at 1 p.m.

OIA West: Waipahu at Campbell; Mililani at Kapolei; Pearl City vs. Waianae at Boat Harbor courts; Leilehua at Waialua; Aiea at Radford. Matches start at 1 p.m.

VOLLEYBALL

OIA West: Leilehua at Waianae; Pearl City at Waipahu; Waialua at Radford; Mililani at Nanakuli; Campbell at Kapolei. JV at

5:30 p.m.; varsity to follow.

WATER POLO

OIA girls: Team 1 (Campbell/Radford/Waialua/Waipahu) vs. Roosevelt, 5 p.m.; Moanalua vs. Mililani, 6:05 p.m.; Kapolei vs. Kalani, 7:10 p.m. Games at Patsy T. Mink Central Oahu Regional Park.

THURSDAY

BASEBALL

ILH: Maryknoll vs. Kamehameha, 3 p.m. at Ala Wai Field; Damien vs. Punahou, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 1; Pac-Five vs. Saint Louis, 3:30 p.m. at Goeas Field; Mid-Pacific vs. ‘Iolani, 6:30 p.m. at Central Oahu Regional Park.

SAILING

ILH: Varsity I, Regatta No. 1, 4 p.m. at Magic Island.

SOFTBALL

ILH: Varsity I, Kamehameha vs. ‘Iolani at Ala Wai Field; Punahou at Mid-Pacific. Games start at 4 p.m.

OIA East: Roosevelt at Moanalua; Kaimuki vs. Kalani at Kilauea District Park field;

Kahuku at Kaiser. Games start at 3 p.m.

OIA West: Leilehua at Nanakuli; Waianae at Campbell; Mililani at Pearl City. Games start at 3 p.m.

OIA Division II: Farrington at McKinley; Kalaheo at Radford; Waipahu at Waialua; Kailua at Aiea. Games start at 3 p.m.

TENNIS

ILH boys: Hawaii Baptist at Punahou I,

2 p.m.; Maryknoll at Kamehameha, 4 p.m.; ‘Iolani at Mid-Pacific, 4:15 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys: Varsity III, Island Pacific vs.

Assets (Pacific Buddhist Academy), 6:15 p.m. at Hawaiian Mission.

OIA East boys: Kaiser at Kahuku;

McKinley at Kalani; Anuenue at Moanalua; Roosevelt at Kalaheo; Castle at Farrington; Kaimuki at Kailua. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.

WRESTLING

ILH All-Stars

BOYS

Co-Wrestlers of the Year: Xander Erolin (Pac-Five, Sr.) and Hunter Berger (Saint Louis, So.)

Coach of the Year: Dave Chew (Kamehameha)

First Team

106: Roame Garcia (Saint Louis, So.)

113: Eli Suan (Saint Louis, So.)

120: Evan Kusumoto (Kamehameha, Sr.)

126: Hunter Berger (Saint Louis, So.)

132: Kupaamaulo Kekauoha

(Kamehameha, Sr.)

138: Noah McKenzie (Kamehameha, Jr.)

144: Samson Paaluhi (Kamehameha, Jr.)

150: Kaihi Cobb-Adams (Saint Louis, Sr.)

157: Xander Erolin (Pac-Five, Sr.)

165: Ramsey Nishida (Kamehameha, Jr.)

175: Tauataina Tuikolongahau

(Kamehameha, Sr.)

190: Kalei Harbottle (Kamehameha, So.)

215: Elvis Miller (Kamehameha, So.)

285: Kaeo Catrett (Saint Louis, Sr.)

Second Team

106: Jake Tamaribuchi (‘Iolani, Sr.)

113: Alexander Kaai (Pac-Five, Jr.)

120: Logan Lau (Mid-Pacific, Sr.)

126: Dylan Landford (Kamehameha, Jr.)

132: Cohi Otsukia-Bence (Punahou, Jr.)

138: Jalen Kashiwabara (‘Iolani, Fr.)

144: Kai Sekigawa (‘Iolani, Sr.)

150: Justyce Da Mercado (Punahou, Sr.)

157: Zayvien Balisacan (Saint Louis, Sr.)

165: Johann Machida (‘Iolani, So.)

175: Ethan Ito (Punahou, Jr.)

190: Kolt McCreedie (Saint Louis, Jr.)

215: Cory Altomare (Saint Louis, Sr.)

285: Kai Martin (Punahou, Fr.)

GIRLS

Wrestler of the Year: Jax Realin

( Kamehameha, Jr.)

Coach of the Year: Dave Chew

(Kamehameha)

First Team

100: Tehya Romero (‘Iolani, Sr.)

105: Charlotte Campbell (Punahou, Sr.)

110: Anela Hokoana (Kamehameha, So.)

115: Elle Mizue (‘Iolani, Sr.)

120: Tatiana Paragas (Punahou, Jr.)

125: Maya Rose DeAngelo (‘Iolani, Jr.)

130: Jax Realin (Kamehameha, Jr.)

135: Colbie Nakano (Punahou, Fr.)

140: Jada-Love Jose-Santiago

(Kamehameha, Jr.)

145: Kulia Herrernan (Punahou, Fr.)

155: Kylah Brown (Damien, Jr.)

170: Caelan West (‘Iolani, Sr.)

190: Nalei Meyers (Kamehameha, Jr.)

235: Alena Bartley (Kamehameha, Jr.)

Second Team

100: Kawailani Molina (Kamehameha, Jr.)

105: Joelle Lum (Pac-Five, So.)

110: Kona Kockelman (Punahou, Fr.)

115: Joy Jeremiah (Kamehameha, Sr.)

120: Rylie Nishida (Kamehameha, Jr.)

125: Erika Olkowski (Punahou, Jr.)

130: Lovey Beebe (Pac-Five, Sr.)

135: Olivia Hirayama (Kamehameha, Jr.)

140: Leann Suzuki (Kamehameha, Fr.)

145: Hinamaikai Wolfgramm

(Kamehameha, Jr.)

155: Kaya-Alani Smith (Punahou, So.)

170: Kamaleialo Sanchez (Kamehameha,

So.)

190: Kaia Marcellino (Damien, Sr.)

VOLLEYBALL

UH MEN’S SCHEDULE

(Record 20-4 overall, 3-3 Big West)

Wed., Jan. 3 Loyola Chicago W, 3-0

Fri., Jan. 5 Loyola Chicago L, 2-3

Wed., Jan. 10 Emmanuel W, 3-0

Fri., Jan. 12 Emmanuel W, 3-0

Thurs., Jan. 25 at Purdue Ft. Way. W, 3-1

Fri., Jan. 26 at Purdue Ft. Way. W, 3-0

Sun., Jan. 28 at Ball State W, 3-1

Fri., Feb. 2 Tusculum W, 3-0

Sun., Feb. 4 Tusculum W, 3-0

Wed., Feb. 7 Stanford W, 3-1

Fri., Feb. 9 Stanford W, 3-0

Thurs., Feb. 22 Missouri S&T W, 3-0

Fri., Feb. 23 Missouri S&T W, 3-0

Fri., March 1 Sacred Heart W, 3-0

Sun., March 3 Sacred Heart W, 3-0

Thurs., March. 7 Lewis# W, 3-0

Fri., March 8 Grand Canyon W, 3-0

Sun., March 10 UC Irvine W, 3-2

Fri., March 15 at Long Beach St.! L, 0-3

Sat., March 16 at Long Beach St.! L, 2-3

Fri., March 22 CS Northridge! W, 3-1

Sat., March 23 CS Northridge! L, 1-3

Fri., March 29 UC Santa Barbara! W, 3-0

Sat., March 30 UC Santa Barbara! W, 3-2

Friday at UC Irvine! 5 p.m.

Saturday at UC Irvine! 5 p.m.

Fri., April 12 at UC San Diego! 5 p.m.

Sat., April 13 at UC San Diego! 5 p.m.

The Big West Championship is April 18-20

at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center

The NCAA Championship is April 30, and

May 2, 4 at Long Beach, Calif.

!—Big West match

ILH

Tuesday

Boys Varsity I

Punahou def. Mid-Pacific 25-15, 25-20,

25-21

Boys Varsity II

Punahou def. Hawaii Baptist 25-17, 25-15,

25-17

Damien def. Le Jardin 25-22, 14-25, 25-22,

20-25, 15-11

OIA EAST

Tuesday

Boys Varsity

Castle def. Kailua 25-21, 25-21, 25-19

Moanalua def. Kaimuki 25-16, 25-19, 25-11

Roosevelt def. Kahuku 23-25, 18-25,

25-23, 25-20, 15-8

Boys JV

Castle def. Kailua 21-10, 15-21, 15-12

Moanalua def. Kaimuki 21-10, 21-16

Roosevelt def. Kahuku 21-10, 21-17

OIA WEST

Monday

Boys Varsity

Radford def. Kapolei 25-18, 25-22, 23-25,

25-18

Waipahu def. Leilehua 25-17, 25-21, 25-22

Boys JV

Radford def. Kapolei 19-21, 21-12, 15-7

Leilehua def. Waipahu 21-16, 16-21, 15-2

BASEBALL

PacWest

At Irvine, Calif.

Tuesday

Concordia Irvine 13, Chaminade 3,

8 inn.

Chaminade leading hitters: Ryan Ruch 2b, 2 RBIs; Haruki Kitazaki 2-3, 2 runs; Joe DuCoeur 3-3, 2b; Casey Kudell 2b.

Concordia Irvine 4, Chaminade 3, 7 inn.

Chaminade leading hitter: JT Navyac

2 RBIs.

ILH

Tuesday

‘Iolani 14, Saint Louis 3, 6 inn.

At Ala Wai Field

W—Kasyn Amazaki.

Leading hitters—Iol: Mana Lau Kong 2-3, 3 runs; Cole Yonamine 4-5, 2 2bs; Cole Ide 3 runs; Treyden Chong Kee 2-3, 2 runs, 2 RBIs; Makana Oniate 3 RBIs; Oni

Dawson 2-4, 2 RBIs. StL: Kaili Kane 2-3.

Mid-Pacific 7, Damien 2

At Mid-Pacific

W—Keola Young

Leading hitters—MPI: Coen Goeas 3b,

2 runs, 2 RBIs; Noah Kubo 3-4, HR, 3 RBIs. DMS: Aaron Rapoza 2-3, 2 RBIs.

Maryknoll 5, Pac-Five 2

At Goeas Field

W—Jayden Fuchigami. S—Derrick Yamamoto.

Leading hitters—Mary: Tanner Fujino 3-4, 2 2bs; Jacob Remily 2-4, 2 RBIs; Alika Balberdi 2 RBIs; Nico Low 2b. DMS: Ezra Lee 2-3, 2 RBIs.

Kamehameha 3, Punahou 0

At Central Oahu Regional Park

W—Alaka‘i Kiakona. S—Elai Iwanaga.

Leading hitters—KS: Jace Souza 2 RBIs; Greyson Osbun 2-4; Kaikai Kaneshiro 2-4; Taj Uyehara 2-3. Pun: Jake Hiromoto 2-2; Jake Tripp 2b; Micah Shintaku 2b.

Note: Alaka‘i Kiakona (six innings) and Elai Iwanaga combined on a five-hitter.

SOFTBALL

PacWest

Tuesday

At Howard A. Okita Field

Hawaii Pacific 5, Academy of Art 4

W—Taylor Thompson.

HPU leading hitters: Hoku Ching 2-4, 3b, 2 RBIs; Jewel Larson 3-4; Tiari Hernandez 2-2, 2b, 2 runs; Gianna Kerschbaum 3b.

Hawaii Pacific 4, Academy of Art 0

W—Layla Molina (five-hitter).

HPU leading hitters: Alexis Oshiro 2 runs; Jewel Larson 2b, 2 RBIs.

At Azusa, Calif.

Chaminade 3, Azusa Pacific 1

W—Ashley Ogata.

Chaminade leading hitters: Kobe Brown 2-3; Jaeda Kumaewa-Cabunoc 2-3; Bailey Jacobsen 2b, 2 RBIs; Larchelle Tuifao 2b.

Azusa Pacific 7, Chaminade 2

Chaminade leading hitters: Larchelle Tuifao 2b.

ILH

Tuesday

Varsity I

Mid-Pacific 13, ‘Iolani 11

At Mid-Pacific

W—Liya Siu.

Leading hitters—MPI: Tara Gojo 2-3,

3 runs; Chloe Tepraseuth HR, 2 runs,

2 RBIs; Kristie Kagawa 3-4, 2 runs; Paige Maeda 2-4, HR, 2 runs, 4 RBIs; Liya Siu 2-4, 2b; Emi Kano 2b; Alexa Siu 2b. Iol: Hunter Salausa-Galletes HR, 2 runs,

4 RBIs; Emi Hugo 2 RBIs; Lexi Muramoto HR, 2 RBIs; Bailey Aldosa-Kalaola 2-4,

2 runs.

Maryknoll 9, Kamehameha 4

At Kamehameha

W—Molly Davi.

Leading hitters—Mary: Reyni Hiraoka 2-5; Jenna Sniffen 4-4, 3 HRs, 4 runs, 5 RBIs; Kasi Cruz 2-5; Sheyzhelle Iokia HR, 2 RBIs; Ciana Kamisato 2-4. KS: Mariah Antoque 3-4; Marley Espiau 2-3; Mua Williams 2b.

WATER POLO

ILH

Girls Varsity II

Tuesday

Le Jardin 14, Mid-Pacific 4. Goal

scorers—LJA: Rosie Kennedy 4, Eden Stice-Waqainabete 3, Siena Settle 2, Abby Ward 2, Ashley Fahrenwald, Josie Krueger, Jessie Lumbaca. MPI: Tiffany Wong 2, Brooklyn Chong, Sara Willcox.