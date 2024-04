Column: Pāhiku ka wela i ko ka ‘ōnohi o ka lā

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Synopsis: A new form of energy is on the horizon. It could release us from our dependence on fossil fuels. But let us not be led into temptation or it could blow up in our face.

Aloha mai käkou e nä makamaka. E huikala mai ho‘i i ko‘u ho‘okani mau ‘ana i ke oeoe kükala pöpilikia no ka wela ‘ana mai o ko käkou poepoe honua nei. He ho‘okamani nö paha ko‘u, a no ka mea, eia nö au ke noke nei i ka puhi ‘ana i ka ‘ailea ma loko o ko‘u ka‘a, ke noke nei ho‘i i ke kani ‘uhü ‘ana no ka hopena ‘ino e hiki mai ana. Ua maopopo ho‘i iä käkou ka hopena ‘ino o ka puhi ‘ailea. ‘O ia nö kekahi kumu nui e haumia ai ko käkou ea e hanu nei. ‘O kahi kumu nui ho‘i ia e pi‘i nei ka wela o ka honua. A ‘oiai, he ‘eha nö ka na‘au i ke kapa ‘ia mai i ka ho‘okamani, e oki loa ana ka ‘eha ke wela mai ka honua. No laila, ua lana nö ka mana‘o i ka lohe ‘ana no kekahi mea hou a kauwahi po‘e ‘epekema ma Kölea e noi‘i ala, ‘o ia ho‘i ka haku ‘ana i kekahi ‘ano wäwahie hou näna e ho‘oholo i kä käkou mau mïkini me ka ho‘ohaumia ‘ole mai i ka honua.

Aia nö kekahi ‘ano palasema hou, he kino ea ho‘i i haku ‘ia ma o ka ho‘ohui ‘ana i nä ‘iona ‘äne me nä ‘iona ‘ine (‘iona manuahi paha). A no ko‘u ‘ano häwäwä i loko o ia mahele ‘ike, ‘a‘ole hiki ia‘u ke wehewehe pono i kona ‘ano, eia na‘e, hiki ia‘u ke hö‘ike aku no ka mana‘o o kekahi po‘e, e ho‘ohana ‘ia ua palasema nei i mea e loa‘a ai ia mea he ku‘ina nukelia. A wahi a kekahi po‘e ‘epekema, ‘o ka nui o ka ikehu e loa‘a mai ana ma o ia ku‘i nukelia ‘ana, e lawa ana nö e ho‘oholo ai i nä ‘ano mïkini like ‘ole a pau e puhi nei i ka ikehu mö‘alihaku, a no ka wä e hiki mai ana. E hiki ana nö iä käkou a pau ke kalaiwa i ko käkou mau ka‘a, me ka hopohopo ‘ole o haumia mai auane‘i ko käkou honua, a me ko käkou lewa palamea.

‘Auhea ‘oukou e nä makamaka, e ho‘omanawanui mai i ko‘u wehewehe ‘ana i ke ‘ano o ia wela. He wela nui nö i lohe ‘ole mai i ke a‘o! Ma kekahi ho‘okolohua ‘ana, ua pi‘i aku ka wela o ia palasema a pähiku kona nui i ko ka ‘önohi o ka lä. He 100 miliona kekelë Kelekia ho‘i. Ua like ia me 180 miliona kekelë Palenaheika. A ua mau nö ia nui a hala he 48 kekona. ‘Eä, kahe nö paha ka hou! ‘O ia lö‘ihi ma ia palena wela, he küho‘e hou. ‘A‘ohe lua e like ai. A ma ia hope aku, ‘a‘ohe wahi kenikeni e lilo hou ana i ka uku ‘ana no ke kü‘ai kakalina. E manuahi ana paha ka ikehu, ‘a‘ole paha? He moemoeä wale nö paha.

E akahele käkou o hihia auane‘i i ka ho‘owalewale ‘ia mai e ka manuahi. ‘A‘ole nö i ‘ike ‘ia nä ‘ao‘ao a pau o ia ‘ano ikehu i këia manawa. He nui nö paha nä makahiki koe ma mua o ka loa‘a ‘ana o ia ‘ano ikehu hou. Nui nö ho‘i kona ho‘ä‘o ‘ia a ‘ike ‘ia kona maika‘i a me ka ‘ole. Eia hou, ‘oiai he mea käpekepeke ke ‘ano o ka palasema, ‘a‘ole paha käkou e hilina‘i i kona noho mälie ‘ana. E lapa honua mai paha a nahu mai i ko käkou lemu! I kumu maoli ia no käkou känaka e maka‘ala ai i kona ho‘okolohua ‘ana a e akahele ai i kona ‘äpono ‘ia ‘ana. Mali‘a o hemahema ka hana a ka po‘e ‘epekema. ‘A‘ole hiki ke hilina‘i. ‘A‘ohe mea hemolele.

