Scoreboard – April 7, 2024

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

PacWest: doubleheader, Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific, 3 p.m. and 6 p.m. at Central Oahu Regional Park.

SOFTBALL

PacWest: doubleheader, Academy of Art vs. Chaminade, noon and 2 p.m. at Sand Island Park field.

MONDAY

GOLF

ILH: Varsity I, 7 a.m. at Leilehua Golf Course.

OIA: Divisionals 11:30 a.m. at Hawaii Prince Golf Club.

SAILING

ILH: Varsity II and III, Regatta No. 2, 4 p.m. at Magic Island.

TENNIS

ILH girls: Sacred Hearts at Kamehameha, 4 p.m.; Hawaii Baptist vs. Maryknoll, 4 p.m. at Keehi Lagoon Park; Le Jardin at ‘Iolani, 4:30 p.m.; Punahou II at Punahou I, 4:30 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys: Varsity I, Hawaii Baptist at Mid-Pacific, 6 p.m.; ‘Iolani at Punahou, 6 p.m.; Saint Louis at Kamehameha, 6 p.m.

Varsity III, Island Pacific at Hawaiian Mission, 6:15 p.m.

OIA West: Nanakuli at Campbell; Radford at Mililani; Pearl City at Waialua; Waianae at Waipahu; Aiea at Leilehua. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.

WATER POLO

ILH girls: Varsity II, Le Jardin vs. ‘Iolani, 5 p.m.; Mid-Pacific vs. Kamehameha, 6 p.m. Games at Kamehameha.

JUDO

OIA CHAMPIONSHIPS

Varsity Girls

Quarterfinals

Waipahu (W1) 100, Kalani (E4) 0

Moanalua (E1) 100, Leilehua (W4) 0

Campbell (W2) 70, Kaiser (E3) 30

Pearl City (W3) 70, Roosevelt (E2) 30

Semifinals

Waipahu 60, Pearl City 40

10 point winners—98 Serah Yogi (PC), 103 Hayden Low (PC), 109 Chloe Obuhanyoh (PC), 115 Susana Sefu (Waip), 122 Laney Young (Waip), 129 Kaytie Conselus (Waip), 139 Terrysa Uyeno (Waip), 154 Tayden Uyemura (PC), 172 Zaryah Morales (Waip), 220 Chen-Lee Wilson (Waip)

Moanalua 70, Campbell 30

10 point winners—98 Taegan Escaba (Moa), 103 Gabby Hayashida (Moa), 109 Sky Ramos (Moa), 115 Natalie Tolentino (Camp), 122 Briley Tolentino (Camp), 129 Emma Rosales (Camp), 139 Kalei Yasumura (Moa), 154 Nohi Kukonu (Moa), 172 Bella Kukonu (Moa), 220 Ava Asing (Moa).

Finals

Moanalua 63, Waipahu 30

10 point winners—98 Taegan Escaba (Moa), 103 Gabby Hayashida (Moa), 109 Pukey Daoang (Moa), 115 Susana Setu (Waip), 154 Nohi Kukona (Moa), 172 Bella Kukonu (Moa), 220 Janelle Mattos (Waip)

Varsity Boys

Quarterfinals

Waipahu (W1) 70, Kaiser (E4) 30

Moanalua (E1) 60, Campbell (W4) 40

Pearl City (W2) 95, Kalani (E3) 0

Roosevelt (E2) 57, Kapolei (W3) 25

Semifinals

Pearl City 47, Moanalua 40

10 point winners: 108 Brayden Nakamura (PC), 132 Seth Shimoda (PC), 161 Jerome Bolibol (PC), 178 Brady Lee (Moa), 198 Jedrek Pagador (Moa), 285 Malakai Kaumavae (Moa)

Waipahu 70, Roosevelt 50

10 point winners: 114 Ezekeil DeGuzman (Waip), 121 Aaron Saito (Waip), 145 Rawlins Fukuda (Roos), 178 Kei Andrian (Roos), 220 Radsen Castillano (Roos), 285 Caleb Lauifi (Waip)

Finals

Pearl City 70, Waipahu 23

10 point winners: 114 Irving Bicoy (PC), 121 Virgilio Martinez (PC), 132 Seth Shimoda (PC), 145 Jaeden Kilanlang (PC), 161 Nicholas Nishimura (Waip), 198 Samson Edwards (PC), 220 Travis Tanak (PC), 285 Caleb Lauifi (Waip)

WATER POLO

OIA GIRLS

Kahuku 20, West Combined 1

Goal Scorers—Kah: Eden Smith 5, Savannah Porter 3, Leila Nahoopii 3, Tacoma Campbell 2, Tuua Cravens, Wetekia Tagatauli, Lillyana Newton, Kimorah Wong, Maya Maki, Charlotte Nautu, Eva Naihe. West: Hans Samonte.

Kaiser 6, Roosevelt 5

Goal Scorers—Kais: Kimie Ginoza 2, Larissa Goloveyko, Elliana Schiffner, Sekai Apuzen-Ito, Maile Judd. Roos: Jayzlyn Tomisa 2, Kimberly Cassens, Jaeci Oba, Jochel Oba.

Kahuku 18, Kapolei 2

Goal Scorers—Kah: Tuua Cravens 5, Tacoma Campbell 3, Kimorah Wong 3, Maya Maki 3, Malia Uluave, Eva Naihe, Eden Smith, Lillyana Newton. Kapo: Kaya Gabriel 2.

Kaiser 15, Kalani 2

Goal Scorers—Kais: Elliana Schiffner 3, Tara Ho 3, Ashley Bethke 2, Larissa Goloveyko 2, Kimie Ginoza, Sekai Apuzen-Ito, Alyssa Tong, Norah King, Maile Judd. Kaln: Suzue Shower 2.

Kalaheo 12, Leilehua 5

Goal Scorers—Kalh: Paige Heiken 4, Sammy Carmack 3, Lucy Miller 2, Kiana Feeney 2, Lillia Miller. Leil: Brooke Tabigne 3, Takupahina Aliilua 2.