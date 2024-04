Scoreboard – April 8, 2024

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

GOLF

ILH: Varsity I, 7 a.m. at Leilehua Golf Course.

OIA: Divisionals 11:30 a.m. at Hawaii Prince Golf Club.

SAILING

ILH: Varsity II and III, Regatta No. 2, 4 p.m. at Magic Island.

TENNIS

ILH girls: Sacred Hearts at Kamehameha, 4 p.m.; Hawaii Baptist vs. Maryknoll, 4 p.m. at Keehi Lagoon Park; Le Jardin at ‘Iolani, 4:30 p.m.; Punahou II at Punahou I,

4:30 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys: Varsity I, Hawaii Baptist at Mid-Pacific, 6 p.m.; ‘Iolani at Punahou,

6 p.m.; Saint Louis at Kamehameha, 6 p.m. Varsity III, Island Pacific at Hawaiian

Mission, 6:15 p.m.

OIA West: Nanakuli at Campbell; Radford at Mililani; Pearl City at Waialua; Waianae at Waipahu; Aiea at Leilehua. JV at

5:30 p.m.; varsity to follow.

WATER POLO

ILH girls: Varsity II, Le Jardin vs. ‘Iolani,

5 p.m.; Mid-Pacific vs. Kamehameha,

6 p.m. Games at Kamehameha.

TUESDAY

BASEBALL

ILH: ‘Iolani vs. Maryknoll, 3 p.m. at Ala Wai Field; Mid-Pacific vs. Punahou, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 1; Kamehameha vs. Pac-Five, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 2; Saint Louis vs. Damien, 3:30 p.m. at Goeas Field.

SAILING

ILH: Varsity I, Regatta No. 2, 4 p.m. at Magic Island.

SOFTBALL

ILH: Varsity I, Mid-Pacific vs. Maryknoll, 3:30 p.m. at Sand Island Field; ‘Iolani at Punahou, 4 p.m.

OIA West: Leilehua at Waianae, 3 p.m.

TENNIS

ILH boys: Le Jardin vs. Maryknoll, 4 p.m. at Patsy T. Mink Central Oahu Regional Park; Kamehameha at Mid-Pacific,

4:15 p.m.; ‘Iolani at Punahou I, 4:30 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys: Varsity II, Damien at Le Jardin; University at Maryknoll; Kamehameha I-AA at Punahou I-AA. Matches start at 6 p.m.

OIA East boys: Anuenue at Kalaheo; Moanalua at Kaiser; Roosevelt at Kalani; Castle at Kaimuki; Kailua at Kahuku;

Farrington at McKinley. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, Mid-Pacific at Punahou, 6 p.m.; Kamehameha at ‘Iolani, 6 p.m.

Varsity II, Le Jardin at Punahou, 5 p.m.; Mid-Pacific at ‘Iolani, 5 p.m.

TENNIS

OIA EAST

Saturday

Boys varsity

Kalani def. Kaiser 3-2

Girls varsity

Kaiser def. Kalani 5-0

OIA WEST

Saturday

At CORPS

Boys varsity

Radford def. Waipahu 3-2

Girls varsity

Radford def. Waipahu 3-2

US Men’s Clay Court

Championship

Sunday

At Houston

Men’s Championship

Ben Shelton (1), United States, def.

Frances Tiafoe (3), United States, 7-5, 4-6, 6-3.

WTA Credit One Charleston

Sunday

At Charleston, S.C.

Women’s Championship

Danielle Collins, United States, def. Daria Kasatkina (4), Russia, 6-2, 6-1.

WTA Copa Colsanitas

Sunday

At Bogota, Colombia

Women’s Championship

Camila Osorio (6), Colombia, def. Marie Bouzkova (1), Czech Republic, 6-3, 7-6 (5).

ATP World Tour Monte-Carlo Rolex Masters

Sunday

At Monte Carlo, Monaco

Men’s Round of 64

Jan-Lennard Struff, Germany, def. Sebastian Baez, Argentina, 1-6, 7-6 (3), 6-2.

Borna Coric, Croatia, def. Alexander Bublik (16), Kazakhstan, 6-1, 6-1.

Tallon Griekspoor, Netherlands, def. Dominik Koepfer, Germany, 7-6 (2), 4-6, 6-2.

Lorenzo Musetti, Italy, def. Taylor Fritz (13), United States, 6-4, 6-4.

BIG WEST WOMEN

Sunday

At San Luis Obispo, CA

Cal Poly 5, Hawaii 2

Singles competition

1. Nelly Knezkova (UHW) def. Delanie Dunkle (CP) 7-5, 6-1

2. Ana Vilcek (UHW) def. Peyton Dunkle (CP) 6-4, 1-6, 7-5

3. Alexandra Ozerets (CP) def. Nikola

Homolkova (UHW) 7-5, 3-6, 1-0 (10-8)

4. Melissa LaMette (CP) def.

Hannah Galindo (UHW) 6-2, 6-3

5. Romane Mosse (CP) def. Sheena

Masuda (UHW) 6-2, 6-4

6. Kennedy Buntrock (CP) def. Joelle Lanz (UHW) 6-2, 6-1

Doubles competition

1. Delanie Dunkle/Peyton Dunkle (CP) def. Sheena Masuda/Nelly Knezkova (UHW) 7-5

2. Melissa LaMette/Romane Mosse (CP) vs. Ana Vilcek/Nikola Homolkova (UHW) 6-6, unfinished.

3. Kennedy Buntrock/Eliza Bates (CP) def. Joelle Lanz/Hannah Galindo (UHW) 6-1

Match Notes:

Hawaii 8-10 (5-2 Big West)

Cal Poly 8-7 (3-2 Big West)

BASEBALL

BIIF

Saturday

At Waiakea

Kamehameha Hawaii 6, Waiakea 0

Leading hitters–KSH: Noah Palea 3-4; Kaohu Kawelu 2-3, 2B. Shiloh

Santos 2-3; Justin Kubojiri 2-4, 4 RBI’s, SB; Braden Gomes 2-3, 2

RBI’s.

OIA Division II

At Radford

Waianae 6, Radford 2

Leading hitter– WAIA: Rico Gazelle 1-2, 2B, SB. RAD: Mataio Tauanuu 2-3, SB.

VOLLEYBALL

BIIF

Saturday

At Konawaena High School

Boys varsity

Konawaena def. Makua Lani 25-10, 28-26, 25-13.

Boys junior varsity

Konawaena def. Hawaii Preparatory

Academy 26-25, 25-17

BASKETBALL

ILH Girls All-Stars

VARSITY I

Player of the Year: Justice Kekauoha

(‘Iolani, Fr.)

Coach of the Year: Dean Young (‘Iolani)

First Team

Keikiokahau‘olinuima McGee (‘Iolani, Sr.)

Malenaite Sake (‘Iolani, Sr.)

Mia Frye (‘Iolani, Jr.)

Hailey Fernandez (‘Iolani, So.)

Makenzie Alapai (Kamehameha, Jr.)

Nihoaokealii Dunn (Kamehameha, So.)

Rylee Paranada (Kamehameha, So.)

Keilani Stewart (Punahou, Sr.)

Honorable Mention

Kamehameha: Mikylah Labanon (Jr.); Rylee Cabuyadao-Caswell (So.)

Punahou: Pilialoha Lloyd (Sr.)

VARSITY II

Player of the Year: Ellana Klemp

(Hanalani, Jr.)

Coach of the Year: Charles Hiers

(Hanalani)

First Team

Kenna Wengler (Damien Sr.)

Piha‘eu Akiona (Hanalani, Jr.)

Isabella Arrisgado (Maryknoll, Sr.)

Hailey Perez (Maryknoll, Jr.)

Emma Mangalao (Sacred Hearts, Jr.)

Second Team

Tamlyn Celestino (Hanalani, So.)

Kaitlyn Maruya (Hawaii Baptist, Sr.)

Maile Bellevou (Mid-Pacific, Sr.)

Kristie Kagawa (Mid-Pacific, Jr.)

Hayden Yee (Sacred Hearts, Sr.)

Honorable Mention

Damien: Kianna Cueto (Sr.); Cristazia Cristobal (Jr.)

Hanalani: Jayda Okuhara (Jr.); Jaenie Sniffen (Jr.)

Hawaii Baptist: Terra Kawamoto (Sr.);

Sierra Ramos (Jr.); Lauren Okuda (So.)

Maryknoll: Madison Guillermo (Sr.); Janelle Yap (Sr.);

Khanzas Tsuimatatele (So.)

Mid-Pacfic: Kailey Furuta (Sr.)

Sacred Hearts: Cayeelah Semisi-Hunkin (Jr.)

University: Kylie Oshita (Jr.)

VARSITY I-AA

Player of the Year: Darcie-Marie

Gonzalez (Kamehameha, Sr.)

Coach of the Year: Jadine Urasaki

(Kamehameha)

First Team

Jasmine Williams (‘Iolani, Jr.)

Ceanne Ballaris (Kamehameha, Sr.)

Hereiti Casey (Kamehameha, Sr.)

Shanelle Tasaka (Kamehameha, Jr.)

Dream Takemoto (Punahou, Sr.)

Honorable Mention

‘Iolani: Skye Higashihara (Sr.); Leila

Usami (Sr.); Hope Cacal (Jr.); Peyton

Willing (Jr.)

Kamehameha: Kaitlyn Souza (Sr.)

Punahou: Chandelle Dumbrique (Jr.);

Sophia Ismael (Jr.); Sofia Kaufusi (Jr.);

Kamalieonalani Myers-Rosa (Jr.)

VARSITY III

Player of the Year: Gabby Bowles

(St. Andrew’s, Sr.)

Coach of the Year: Caroline Kim

(Hawaiian Mission)

First Team

Shynastee Ahina (Hawaiian Mission, Sr.)

Ariyana Simeona (Hawaiian Mission, Sr.)

Kassidy Kaneshiro (Hawaiian Mission, Jr.)

Remy Kobatake (La Pietra, Sr.)

Saniya Ulukita (St. Andrew’s, Sr.)

Second Team

Colbie Nakamura (Hawaiian Mission, Fr.)

Sadie Jones (Island Pacific, Sr.)

Riann Martin (Island Pacific, So.)

Hannah Moses (St. Andrew’s, Sr.)

Kaya Blum (St. Andrew’s, Jr.)

Honorable Mention

Hawaiian Mission: Schylan Safotu (Sr.)

Island Pacific: Zavry Nelson (Sr.); Zarya Kahanaoi (Fr.); Brooklyn Opetaia (Fr.)

St. Andrew’s: Kahealani Gleason (Jr.)

SOFTBALL

PACWEST

Sunday

Academy of Art 6 (9-30, 5-20 PacWest), Chaminade 2 (14-16, 10-10 PacWest)

WP–Alyssa Fullmer (5-8), LP– Ashley Ogata (3-7).

Leading hitters–ART: Audrey Allen 2-4, 2B, 3B, 2 RBI’s. CU: Keaolani

Takemura-Brehme 2-4.

Saturday

Double-header

At Silversword Field

Chaminade 7, Academy of Art 4

WP–Kam Lopez (7-3), LP–Alyssa Fullmer (4-8).

Leading hitters–CU: Kobe Brown 2-4; Bailey Jacobsen 2-2, 1 RBI. ART:

Alexis Folks, 2-4; Haley Randall 2-3, 1 RBI, 3B; Katie Humphreys 2-3,

2 RBI’s.

Chaminade 6, Academy of Art 5

WP–Kam Lopez (8-3),

LP–Kayla Vaughan (3-14)

Leading hitters–CU: Cailee

Grayhorse-Pupecki 3-5, 2 RBI’s, 2B, 3B;

Taryn Fujioka 4-5, 1 RBI, 3B; Keaolani Takemura-Brehme 2-5, 2 RBI’s,

3B; Bailey Jacobsen 2-4. ART: Alexis Folks 2-5; Marissa Menard 2-5, 1RBI.

WATER POLO

ILH

Saturday

At Kamehameha

Girls varsity II

Le Jardin defeated Mid Pacific 9-0.

LJA Goals: Siena Settle 4, Eden Stice-Waqainabete 2, Norah Dodson 1,

Ashley Fahrenwald 1, Zoe Wiechmann 1.

PIGEON RACING

Hawaii Flyers

From Hilo, Hawaii Island to Oahu

Saturday

Top 5

MILES MPH

1. Sidney Lum 214.479 47.55

2. George Contento 211.363 46.93

3. Bert Toyooka 217.344 45.98

4. Jay Alameida 213.882 45.73

5. Bruce Figueira 209.464 44.46