Scoreboard – April 9, 2024

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

ILH: ‘Iolani vs. Maryknoll, 3 p.m. at Ala Wai Field; Mid-Pacific vs. Punahou, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 1; Kamehameha vs. Pac-Five, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 2; Saint Louis vs. Damien, 3:30 p.m. at Goeas Field.

SAILING

ILH: Varsity I, Regatta No. 2, 4 p.m. at Magic Island.

SOFTBALL

ILH: Varsity I, Mid-Pacific vs. Maryknoll, 3:30 p.m. at Sand Island Field; ‘Iolani at Punahou, 4 p.m.

OIA West: Leilehua at Waianae, 3 p.m.

TENNIS

ILH boys: Le Jardin vs. Maryknoll, 4 p.m. at Patsy T. Mink Central Oahu Regional Park; Kamehameha at Mid-Pacific,

4:15 p.m.; ‘Iolani at Punahou I, 4:30 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys: Varsity II, Damien at Le Jardin; University at Maryknoll; Kamehameha I-AA at Punahou I-AA. Matches start at 6 p.m.

OIA East boys: Anuenue at Kalaheo; Moanalua at Kaiser; Roosevelt at Kalani; Castle at Kaimuki; Kailua at Kahuku;

Farrington at McKinley. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, Mid-Pacific at Punahou, 6 p.m.; Kamehameha at ‘Iolani, 6 p.m.

Varsity II, Le Jardin at Punahou, 5 p.m.; Mid-Pacific at ‘Iolani, 5 p.m.

WEDNESDAY

BASEBALL

ILH: Kamehameha at Mid-Pacific,

3:30 p.m.

OIA East: Kalani vs. Farrington at Lanakila District Park; Castle at Kailua; Kaiser at Moanalua. Games start at 3 p.m.

OIA West: Waipahu at Pearl City; Leilehua at Mililani; Aiea at Campbell. Games start at 3 p.m.

OIA Division II: Kaimuki vs. Kalaheo at Kailua District Park field; Kahuku at

McKinley; Waianae at Waialua; Radford at Kapolei. Games start at 3 p.m.

SAILING

ILH: Varsity II and III, Regatta No. 3, 4 p.m. at Magic Island.

SOFTBALL

ILH: Varsity II, Punahou I-AA vs. Pac-Five, 3:30 p.m. at Sand Island Field; Sacred Hearts vs. Damien, 3:30 p.m. at

Sand Island Field; Kamehameha-Blue at Kamehameha-White, 4 p.m.

TENNIS

Big West women: UC Riverside vs.

Hawaii, 4 p.m. at UH Tennis Courts.

ILH boys: Maryknoll at Mid-Pacific,

4:15 p.m.

ILH girls: Hanalani vs. Maryknoll, 4 p.m. at Keehi Lagoon Park.

OIA: Team Semifinals, 1 p.m. at Jarand M.Y. Iwase Tennis Complex at CORP.

VOLLEYBALL

ILH boys: Varsity I, Saint Louis at Hawaii Baptist; Kamehameha at Punahou; ‘Iolani at Mid-Pacific. Matches start at 6 p.m.

OIA West: Pearl City at Aiea; Leilehua at Radford; Waipahu at Nanakuli; Waialua at Kapolei; Mililani at Campbell. JV at

5:30 p.m.; varsity to follow.

WATER POLO

OIA girls: Team 1 (Campbell/Radford/Waialua/Waipahu) vs. Moanalua, 5 p.m.; Roosevelt vs. Kalani, 6:05 p.m.; Kalaheo vs. Kailua, 7:10 p.m. Games at Kaimuki.

SOFTBALL

pacwest

Monday

At Azusa, Calif.

Doubleheader

Hawaii-Pacific (8-17) 6,

Azusa Pacific (19-15) 3

WP–Gianna Kerschbaum (3-5)

LP–Felicia De La Torre (4-6)

Leading hitters–HPU: Gianna

Kerschbaum 2-4, 1 RBI; Marissa Marshall 2-3.

Azusa-Pacific (20-15) 6,

Hawaii Pacific (8-18) 1

WP–Katie Korstrom (12-4)

LP–Layla Molina (1-6)

Leading hitters–AP: Mia Alvarez 2-3, 1 RBI, 2B; Caitlin DeCanio 2-4, 2 RBI’s, HR; Sierra Sandoval 2-2. HPU: Hoku Ching 2-3.

BEACH VOLLEYBALL

PACWEST WOMEN

Monday

At Hunakai Park

Chaminade def. Hawaii Pacific 3-2

1. Erika Markentin/Kate Allen HPU def. Mahala Ka’apuni/Hula Crisostomo Cham 21-14, 21-15.

2. Kanoelehua Misipeka/Malena

Mihalik Cham def. Lauren Harris/

Marley Sandoval HPU 21-19, 21-13.

3. Sophie Schillin/Elli Tsukano Cham def. Kohana Fukuchi/Ella Schoene HPU

21-16, 21-16.

4. Leilani Ama/Grace Talpash Cham def. Kylie Komo/Ella Dotson HPU 21-10,

21-11.

5. Alayna Grinstead/Sofia Cooper HPU def. DeLaney Poling/Lizanyela Lopez Cham 21-16, 22-20

Order of finish: 4, 3, 1, 2*, 5

*Pair in bold indicates clinching point

VOLLEYBALL

COLLEGE MEN

AVCA/NVA National Collegiate Poll

TP Rec. Prev.

1. Long Beach State (21) 458 22-1 `

2. UCLA (2) 439 20-4 2

3. Grand Canyon 400 20-4 3

4. UC Irvine 391 17-8 5

5. Hawaii 381 21-5 4

6. BYU 331 16-8 6

7. Stanford 324 11-11 7

8. Penn State 282 19-6 9

9. Pepperdine 262 17-8 8

10. Ohio State 240 19-8 10

11. Ball State 233 20-9 11

12. Loyola Chicago 212 18-9 12

13. Southern California 206 12-12 13

14. CSUN 146 11-14 15

15. Lewis 123 15-14 14

16. George Mason 119 17-7 16

17. Princeton 102 11-10 17

18. McKendree 64 14-11 18

19. Purdue Fort Wayne 54 14-11 20

20. Lindenwood 21 14-11 NR

Note: First-place votes in paratheses

Others receiving votes and listed on two or more ballots: UC San Diego 17; UC Santa Barbara 14; Saint Francis Pa. 11.

OIA

Monday

At Mililani

Boys varsity

Mililani def. Radford 25-17, 25-18, 25-18.

Boys junior varsity

Radford def. Mililani 21-16, 21-19.

At Campbell

Boys varsity

Campbell def. Nanakuli 25-16, 26-16,

25-19.

Boys junior varsity

Nanakuli def. Campbell 21-17, 21-15.

At Waialua

Boys varsity

Waialaua def. Pearl City 25-14, 25-16 ,

25-20.

Boys junior varsity

Waialua def. Pearl City 21-14, 21-17

At Waipahu

Boys varsity

Waipahu def. Waianae 15-25, 25-21,

25-23, 25-21.

Boys junior varsity

Waipahu def. Waianae 19-21, 21-12,

15-13

At Leilehua

Boys varsity

Leilehua def. Aiea 17-25, 25-20, 22-25, 27-25, 15-9.

Boys junior varsity

Leilehua def. Aiea 21-14, 21-7

ILH

Monday

Boys varsity I

At Punahou

Punahou def. Iolani 25-14, 25-21, 25-17.

At Kamehameha

Kamehameha def. St. Louis 25-16, 17-25, 25-12, 25-14.

BIIF

Monday

At Kamehameha Hawaii

Boys varsity

Kamehameha Hawaii def. Kealakehe

25-19, 25-23, 26-24.

Boys junior varsity

Kamehameha Hawaii def. Kealakehe

25-12, 25-18.

At Hawaii Prep

Boys varsity

Konawaena def. Hawaii Prep 25-14,

25-23, 25-19.

Boys junior varsity

Konawaena def. Hawaii Prep 25-19,

23-25, 15-9.

WATER POLO

ILH

Monday

At Kamehameha

Girls varsity II

Le Jardin 12, Iolani 1

Goals scored–IOL: Anais Orterga1. LJA: Siena Settle 3, Haaipo Kanoa-Wong 2, Abby Ward 2, Eden Stice-Waqainabete 1, Ashley Fahrenwald 1, Zoe Wiechmann 1, Rosie Kenned 1, Kalia Pegg 1.

Kamehameha 9, Mid Pacific 5

Goals scored–KS: Olivia Hirayama 2, Maile Camagancan 2 , Kalea Pascua 2, Faith (Kealoha) Brandt 1, Kaialea Tanner 1, Maxine (Ka’i) Chock 1. MPI:

Tiffany Wong 2, Sara Wilcox 1, Sirene Gentry Balding 1, Leina Sunda 1.

GOLF

oia

At Hawaii Prince Golf Course

Round 1

Boys results

1. James Fujita, Moanalua 70

2. Dylan Sakasegawa, Moanalua 72

3. Brady Lee, Moanalua 73

T4. Casey Johansen, Leilehua 74

T4. Gunnar Lee, Moanalua 74

6. Nate Choi, Moanalua 75

7. Zach Jackson, Kalaheo 76

T8. Austin Koki, Moanalua 77

T8. Noah Villarimo, Mililani 77

T10. Keola Silva, Kahuku 78

T10. Alex Lerner, Kalaheo 78

T10. Mathias Mafi, McKinley 78

Girls results

1. Ava Cepeda, Kahuku 74

T2. Kate Nakaoka, Mililani 77

T2. Kady Matsumoto, Mililani 77

T4. Mia Nakaoka, Mililani 79

T4. Mia Cepeda, Kahuku 79

T4. Mariko Yonemura, Mililani 79

T7. Kailee Mckee, Kalani 81

T7. Mia Hirashima, Moanalua 81

T7. Lia Choi, Moanalua 81

T7. Kieran Florino, Mililani 81

World Golf Ranking

Through Sunday

1. Scottie Scheffler 11.86

2. Rory McIlroy 7.70

3. Jon Rahm 6.40

4. Wyndham Clark 6.20

5. Xander Schauffele 6.08

6. Viktor Hovland 5.72

7. Patrick Cantlay 4.59

8. Brian Harman 4.29

9. Ludvig Aberg 4.14

10. Matt Fitzpatrick 3.90

CANOE PADDLING

ILH All-Stars

BOYS

Varsity I

Coach of the Year: Stephen Enos

‘Iolani

Sam Atuatasi Damien, So.

Castle Foti ‘Iolani, Sr.

Kaikane Thatcher-West Kamehameha, Sr.

Carter Tseu Le Jardin, Sr.

Kody Fujiwara Maryknoll, Sr.

Kadin Cariaga-Sayegusa Mid-Pacific, Jr.

Ethan Eto Pac-Five, Sr.

Charlie Kettley Punahou, Sr.

Kain Faufata Saint Louis, So.

Varsity II

Coach of the Year: Michael Lum

Kamehameha

Kaniela Spalding ‘Iolani, Jr.

Logan Macado Kamehameha, Jr.

Kyden Sato-Sugimoto Maryknoll, Jr.

Jacob Denzer Mid-Pacific, Jr.

Micah Giuffreda Punahou, Jr.

Maddox Markham Saint Louis, Sr.

GIRLS

Varsity I

Coach of the Year: Michael Lum

Kamehameha

Hope Inatsuka ‘Iolani, Sr.

Halia Sniffen Kamehameha, Sr.

Lindsay Lefforge Le Jardin, So.

Hoapili Kukea-Shultz Mid-Pacific, Sr.

Taylor Gonsalves Pac-Five, Sr.

Natalie Caldeira Punahou, Jr.

Charli Omura Sacred Hearts, Sr.

Varsity II

Coach of the Year: Tara Meggett

St. Andrew’s

Paige Wilks Damien, Sr.

Kapua Rudolph Kamehameha, Sr.

Elizabeth Fink Mid-Pacific, So.

Elyssa Arquero Pac-Five, Sr.

Tearama‘eha Leong Punahou, Sr.

Brieana Naki St. Andrew’s, Sr.

MIXED

Coach of the Year: Michael Lum

Kamehameha

Boys

Abhi Erukulapati ‘Iolani, Sr.

Samuel Nourrie Kamehameha, Sr.

Elijah-Shore Flores Le Jardin, Sr.

Noa Hui Mid-Pacific, Jr.

Chase Halsall Pac-Five, Jr.

Haskel McKee-Seegal Punahou, Jr.

Girls

Tria Boland ‘Iolani, Jr.

Sarah Sataraka Kamehameha, Jr.

Nicole Mench Le Jardin, Jr.

Leilah Etscheit Mid-Pacific, Sr.

Chelsey Lei Bello Pac-Five, Sr.

Lila Badham Punahou, Jr.