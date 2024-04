Scoreboard – April 16, 2024

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

The Star-Advertiser welcomes results of most events. Contact us promptly after games to ensure coverage. >> Call: 529-4321 / 529-4322. Read more

CALENDAR

TODAY

GOLF

ILH: Varsity I, Semifinals, 7 a.m. at

Hoakalei Country Club.

OIA: Championship, first round, 7:30 a.m. at Leilehua Golf Course.

SAILING

ILH: Varsity II and III, Regatta No. 4, 4 p.m. at Magic Island.

TENNIS

ILH boys: Le Jardin at Kamehameha,

4 p.m.; Hawaii Baptist at Mid-Pacific,

4:15 p.m.; Maryknoll at ‘Iolani, 4:30 p.m.;

Punahou I at Punahou II, 4:30 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys, Varsity I: Round-Robin tie breaker, if needed.

OIA West: Kapolei at Mililani; Nanakuli at Waialua; Radford at Waipahu; Pearl City at Leilehua; Waianae at Aiea. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, Mid-Pacific at

Kamehameha, 6 p.m. Varsity II, Le Jardin at Kamehameha, 5 p.m.

TUESDAY

BASEBALL

College: Chaminade vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

ILH: Mid-Pacific vs. Saint Louis, 3 p.m. at Ala Wai Field; ‘Iolani vs. Kamehameha, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 1; Maryknoll vs. Damien,

3:30 p.m. at Goeas Field; Punahou vs. Pac-Five, 3:30 p.m. at Central Oahu

Regional Park Field No. 2.

GOLF

OIA: Championship, final round, 7:30 a.m. at Leilehua Golf Course.

SAILING

ILH: Varsity I, Regatta No. 4, 4 p.m. at Magic Island.

SOFTBALL

ILH: Varsity I, playoff, if needed. Varsity II, Double-elimination tournament, Sacred Hearts vs. Damien, 3:30 p.m. at Sand

Island Field.

OIA East: Kaiser at Castle, 3 p.m.

TENNIS

ILH boys: Le Jardin at Mid-Pacific,

4:15 p.m.; Kamehameha at Punahou I, 4:30 p.m.; Hawaii Baptist at ‘Iolani,

4:30 p.m.

ILH girls: Round 2 Team Tournament,

No. 10 seed vs. No. 7 seed; No. 9 seed vs. No. 8 seed, times/sites TBD.

VOLLEYBALL

ILH boys: Varsity I Tournament, Round 1, No. 5 seed vs. No. 4 seed, 6 p.m. at TBD; No. 6 seed vs. No. 3 seed, 6 p.m. at TBD. Varsity II, University at Damien,

6 p.m.; Hanalani at Le Jardin, 6 p.m. Varsity III Tournament, Round 1, No. 3 seed vs. No. 2 seed, 6:15 p.m. at Hawaiian Mission.

OIA East boys: Castle at McKinley; Kailua at Kalani; Farrington at Kaiser; Kalaheo at Kahuku; Roosevelt at Moanalua; Anuenue at Kaimuki. JV at 5:30 p.m.; varsity to

follow.

BASEBALL

PACWEST

Saturday

Doubleheader

At Francis Wong Stadium

Chaminade (15-27, 8-19 PacWest) 6, Hawaii Hilo (16-27, 9-20 PacWest) 4, 11 inn.

WP–Zac Brown (3-1),

LP–Jake Liberta (2-2)

Leading hitters–CU: Haruki Kitazaki 2-4; Andrew Karns 2-4, 1 RBI, 2B.

UHH: Trent Jackson 2-3; Chris Varljen 2-4, 2 RBI’s, HR.

Hawaii Hilo (17-27, 10-20 PacWest) 11, Chaminade (15-28, 8-20 PacWest) 10

WP–Cody Hirata (1-1),

LP–Mac Zawistoski (0-2)

Leading hitters–UHH: Cody Min 3-4; Trent Jackson 2-4, 1 RBI, 2B; Mason

Cook 2-3, 2 RBI’s. CU: Jaren Banis 3-5,

1 RBI.

SOFTBALL

PACWEST

Saturday

Doubleheader

At Sand Island Park

Hawaii Hilo (19-14, 13-10 PacWest) 2, Chaminade (14-18, 10-12 PacWest) 1

WP–Chloe Sales (4-5),

LP–Kamryn Lopez (8-4)

Leading hitters–UHH: Jayda Favela 2-3, 2B; Chenoa Cainglit 2-3.

Hawaii Hilo (20-14, 14-10 PacWest) 4, Chaminade (14-19, 10-13 PacWest) 1

WP–Madison Rabe (8-2),

LP–Bailey Benson (2-7)

Leading hitters–UHH: Rayna White 2-4, 1 RBI; Victoria Macias 2-4, 1

RBI, 2B; Kanoe Piltz 2-3, 1 RBI.

CU: Desiree Bravo 3-4; Kobe Brown

2-3, 1 RBI, 2B; Jaeda Kumaewa-Cabunoc 2-3.

ILH DivISION II

Saturday

Pac-Five 9, Sacred Hearts 3

WP–Miya Yoshioka, LP–W. Fujiyama

Leading hitters–PAC5: Dahlia Gangano 2-2, 2 RBI’s, 3B; Mauliola

Zuttermeister 2-5, 4 RBI’s, 3B; Kaimana Siu 2-4, 1 RBI. SH: M. Cudiamat 3-3.

PIGEON RACING

Hawaii Flyers

Saturday

From Kaimu Beach, Hawaii Island to Oahu

Top 5

MILES MPH

1 Sidney Lum 231.528 42.00

2 George Contento 228.508 41.32

3 Allan Komatsu 223.377 39.66

4 Norman Lewellen 223.848 39.65

5 Bert Toyooka 234.394 39.58

BEACH VOLLEYBALL

COLLEGE WOMEN

Sunday

At The Clarence T.C. Ching Athletics Complex

No. 12 Hawaii 5, Chaminade 0

1. Jaime Santer/Alana Embry (UH) def.

Mahala Ka’apuni/Hula Crisostomo (CHA) 21-10, 21-7

2. Pani Napoleon/Kaylee Glagau (UH) def. Kanoelehua Misipeka/Malena Mihalik (CHA) 21-2, 21-9

3. Anna Maidment/Sydney Miller (UH) def. Sophie Schilling/Elli Tsukano (CHA) 21-9, 21-14

4. Riley Wagoner/Sabrina Hardisty (UH) def. Leilani Ama/Grace Talpash (CHA)

21-13, 19-21, 15-8

5. Sarah Burton/Julia Thelle (UH) def.

DeLaney Poling/Lizanyela Lopez (CHA) 21-8, 21-11

Match Notes:

Chaminade 3-8

Hawai’i 19-11; National ranking #12

Order of finish: (5,3,4,1,2)

Saturday

No. 19 Grand Canyon (12-13) def. Chaminade (3-7) 5-0

Krista Rowan/Sophie Hladyniuk (Grand Canyon) def. No. 1 pairing Mahala

Ka’apuni/Hula Crisostomo (Chaminade) 21-12, 21-16.

Karynn Garrow/A. Serrano Ferro (Grand Canyon) def. No. 3 pairing

Sophie Schilling/Elli Tsukano (Chaminade) 21-15, 21-13

*The No. 2, 4, and 5 pairs for GCU

captured the win in their matches,

sweeping all five flights on the day.

RUNNING

Hapalua HALF Marathon

Sunday

Course started out along Ala Moana Boulevard to Aloha Tower, returning

to Waikiki and up Diamond Head,

circling Triangle Park – Kahala,

finishing in Kapiolani Park.

MEN

1 to 14– 1. Peyton Manglallan 1:36:26. 15 to 19–1. Jayden Contreras 1:31:53;

2. Kaita Endo 1:36:40;

3. Josh Higashi 1:38:13.

29 to 24–1. Drake Ingold 1:20:05; 2. Ian Beals 1:25:53; 3. Matt Caputo 1:27:08. 25 to 29–1. Pat Duboyce 1:16:26;

2. Takaya Mitsuka 1:17:07; 3. Galen Hecht 1:18:03. 30 to 34–1. Hiromu Sugitani 1:18:17; 2. Ian Wong 1:24:20; 3. Korey Tsubota 1:24:25. 35 to 39–1. Christopher Murphy 1:20:45; 2. Tim Glickman 1:22:17; 3. Michael Cacal 1:22:49.

40 to 44–1. Andrew Vogel 1:22:59;

2. Takehiko Ueda 1:24:52; 3. Kenichi Nishiyama 1:24:58. 45 to 49–1. Richard Ducharme 1:26:42; 2. Cj Johnson 1:28:28. 50 to 54–1. Takehi Yamada 1:33:22; 2. Everett Sakai 1:35:24;

3. Peter Dewitt 1:36:57. 55 to 59–1. Nick Muragin 1:33:01; 2. Kraig Kimball 1:39:43; 3. Yoshihide Iwanabe 1:39:21. 60 to 64– 1. Angelo Henry 1:41:42;

2. Masayuki Katayama 1:41:51; 3. George Krischke 1:46:33. 65 to 69–1. Jae Han 1:47:56; 2. Toshihiko Doi 1:51:26;

3. Edward Oe 1:58:09.

70 to 74–1. Shoichiro Oyama 1:45:32; 2. Greg Cowley 1:46:42; 3. Isomi Seto 1:57:19.

75 to 79–1. Yoshitaka Matsunaga

2:18:51; 2. John Nagamine 2:19:49;

3. Michael Kasamoto 2:22:51. 80 to

84–1. Harry Richardson 2:52:17;

2. Larry Bliss 2:55:11; 3. Hiroshi Miyahara 3:20:28. 85 to 89–1. Inoue Hajime 3:49:11; 2. Clifford Hand 4:16:32.

WOMEN

1 to 14– 1. Stella Lynn 1:44:33; 2. Bianca Lau 2:07:17; 3. Aurora Sanders 2:15:53. 15 to 19–1. Kelly Taylor 1:47:26; 2. Alec Wong 1:48:06; 3. Ashlyn Brawner 1:55:30. 20 to 24–1. Megan Goulden 1:32:56; 2. Jacalyn Overdier 1:34:51;

3. Maria Steinke 1:35:31.

25 to 29–1. Jordan Sienkiewicz 1:28:15; 2. Celine Lum 1:36:01. 30 to 34–1. Lilly Fisher 1:30:40; 2. Megumi Oshima 1:31:47; 3. Melissa Dellatorre 1:34:20.

35 to 39–1. Iris Powell 1:36:21.

40 to 44–1. Laura Darrow

1:41:17; 2. Sara Tognini 1:41:16; 3. Kasey Ozaki 1:42:41. 45 to 49–1. Rachel

Bradley 1:38:01; 2. Nicole Fesharaki 1:46:15; 3. Kiyomi Shimizu 1:46:50. 50 to 54–1. Heidi Schmitt 1:48:43; 2. Tara Stay 1:48:36; 3. Hiromi Yamada 1:48:49. 55 to 59–1. Kelli Lyau 1:45:28; 2 Kaori Blood

1:47:05; 3. Sarah Slay 1:47:26.

60 to 64–1. Brenda Camacho 1:57:26;

2. Gaye Tatsuno 2:02:19;

3. Yvonne Covington 2:03:59.

65 to 69–1. Joanne Brown Kerschieter 2:01:35; 2. Shelly Cooper 2:19:43; 3. Ivie Kumura 2:20:21.

70 to 74–1. Teruyo Masuzaki 2:24:10;

2. Makie Maruyama 2:40:12; 3. Janice Solusod 2:41:32. 75 to 79–1. Shirley Shrean 2:54:17; 2. Jahna Prine 3:19:54; 3. Barbara Ross 3:25:12.

80 to 84–1. Elmira Fukumoto 3:45:29; 2. Minoruko 4:08:17; 3. Betsy Staller 4:23:06.