Uncategorized Scoreboard – April 17, 2024 Today Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story! The Star-Advertiser welcomes results of most events. Contact us promptly after games to ensure coverage. >> Call: 529-4321 / 529-4322. Read more Mahalo for reading the Honolulu Star-Advertiser! You're reading a premium story. Read the full story with our Print & Digital Subscription. Subscribe Now Read this story for free: Watch an ad or complete a survey Log In Already a subscriber? Log in now to continue reading this story. Activate Digital Account Print subscriber but without online access? Activate your Digital Account now. CALENDAR TODAY BASEBALL ILH: Damien vs. Pac-Five, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 1. OIA East: Castle vs. Farrington at Lanakila District Park, 3 p.m.; Roosevelt at Kailua, 3 p.m.; Kaiser vs. Kalani, 6:30 p.m. at Central Oahu Regional Park. OIA West: Nanakuli at Mililani; Waipahu at Campbell; Leilehua at Aiea. Games start at 3 p.m. GOLF College men and women: PacWest Championship, final round, 7:30 a.m. at Mauna Lani North Course. SAILING ILH: Varsity II and III, Regatta No. 5, 4 p.m. at Magic Island. SOFTBALL ILH, Varsity II Double-elimination tournament, Sacred Hearts vs. Damien, 3:30 p.m. at Sand Island Park field. TENNIS ILH boys: Le Jardin at Kamehameha, 4 p.m. ILH girls: Round 2 Team Tournament, Hawaii Baptist at Mid-Pacific, 4:15 p.m.; Hanalani at ‘Iolani, 4:30 p.m.; Sacred Hearts at Punahou II, 4:30 p.m. OIA: East Divisional Championship, 1 p.m. at Jarand M.Y. Iwase Tennis Complex at CORP. THURSDAY BASEBALL ILH: Punahou vs. Maryknoll, 3:30 p.m. at Goeas Field; Pac-Five at Mid-Pacific, 3:30 p.m.; ‘Iolani vs. Damien, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 1; Saint Louis vs. Kamehameha, 6:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 4. SAILING ILH: Varsity I, Regatta No. 5, 4 p.m. at Magic Island. SOFTBALL ILH: Varsity I, Playoff, Kamehameha vs. Maryknoll, 3:30 p.m. at Sand Island Park field; Double-elimination tournament, Mid-Pacific vs. ‘Iolani, 4 p.m. at Ala Wai Field. Varsity II, Double-elimination tournament, Sacred Hearts/Damien winner vs. Pac-Five, 3:30 p.m. at Sand Island Field. TENNIS ILH boys: Le Jardin at Punahou I, 4:30 p.m. ILH girls: Maryknoll at Kamehameha, 4 p.m. OIA: West Divisional Championship, 1 p.m. at Jarand M.Y. Iwase Tennis Complex at CORP. VOLLEYBALL College men: Big West Championship, First Round, Cal State Northridge vs. UC San Diego, 4:30 p.m.; UC Santa Barbara vs. Hawaii, 7 p.m. Matches at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center. ILH boys: Varsity I Tournament, Round 1, Mid-Pacific at ‘Iolani, 6 p.m. Varsity II, Maryknoll at Le Jardin, 6 p.m.; Damien at Hanalani, 6 p.m.; Kamehameha I-AA at Hawaii Baptist I-AA, 6 p.m. Varsity III Tournament, Final, Island Pacific at Hawaiian Mission, 6 p.m. OIA Division I Tournament, starts WATER POLO ILH girls: Varsity II Tournament, Mid-Pacific vs. Le Jardin, 5 p.m.; Kamehameha vs. Punahou, 6 p.m. Games at ‘Iolani. GOLF College Big West Women’s Championship At Las Vegas Final Round; par 72 Tuesday Team Long Beach State 296-286-285—867 Cal Poly 299-293-298—890 CS Fullerton 307-305-289—901 UC Davis 304-297-307—908 UC Riverside 305-306-301—912 CS Northridge 311-308-298—917 Hawaii 310-303-315—928 UC Irvine 319-306-306—931 CSU Bakersfield 322-320-313—955 Individual Jasmine Leovao (LBSU) 70-68-74—212 Jensen Jalufka (CP)\ 75-72-71—218 Andee Avery (LBSU) 79-73-67—219 Janae Leovao (LBSU) 73-72-74—219 Davina Xanh (CSF) 79-72-69—220 Abigail Leighton (UCD) 75-72-73—220 Kaylee Sakoda (CP) 73-71-76—220 Madison Le (LBSU) 74-79-70—223 Gabby Minier (CSF) 76-72-75—223 Gracie Piar (CSUN) 73-77-74—224 Maleyna Gregorio (UCR) 72-77-75—224 Alyson Sor (UCI) 77-78-72—227 Linley Ooi (CSF) 74-80-73—227 Nicole Neale (CP) 76-75-76—227 Lauren Calderon (UCD) 76-74-77—227 Angelina Kim (LBSU) 81-73-74—228 Janna Andaya (UCR) 73-81-74—228 Kellie Yamane (Hawaii) 76-74-78—228 Nicole Tanoue (CSUN) 82-76-72—230 Vani Karimanal (UCD) 76-77-77—230 Other UH golfers T22, Emiko Sverduk 79-75-79—233 T22, Wendy Song 76-79-78—233 T25, Jordyn Parr 79-75-80—234 44, Monica Johnson 89-86-84—259 Men’s Western Intercollegiate At Santa Cruz, Calif. Second Round; par 70 Tuesday Team 709—Stanford. 711—Arizona. 712— Washington. 713—San Diego State. 715—Oregon, Brigham Young. 716—Texas. 720—California. 722—Chattanooga, San Jose State. 725—Pepperdine. 733—UNLV. 756—Hawaii. 758—UC Irvine. Individual Filip Jakubcik (Ariz) 68-68—136 Mahanth Chirravuri (Pepp) 68-69—137 Karl Vilips (Stan) 72-66—138 Garrett Engle (Chat) 72-66—138 Xuan Luo (SJSU) 69-69—138 Nathan Petronzio (Texas) 67-71—138 C. Chokprajakchat (SDSU) 70-69—139 Zac Jones (BYU) 68-71—139 Petr Hruby (Wash) 67-72—139 Chuan-Tai Lin (Wash) 74-66—140 Owen Avrit (Ore) 72-68—140 Ivan Barahona (SJSU) 72-68—140 Zach Pollo (Ariz) 71-69—140 Michael Thorbjornsen (Stan) 69-71—140 Eric Lee (Cal) 69-71—140 Greyson Leach (Ore) 68-72—140 UH golfers T48, Blaze Akana 73-74—147 T77, Kolbe Irei 77-76—153 T77, Josh Hayashida 73-80—153 T81, Dane Watanabe 74-80—154 T85, Tyler Ogawa 78-77—155 90, Isaiah Kanno 84-74—158 PacWest Championships At Mauna Lani North Course Second Round; par 72 Tuesday Men Team Hawaii Hilo 309-286—595 Hawaii Pacific 310-295—605 Chaminade 320-295—615 Dominican 333-291—624 Academy of Art 324-302–626 Westmont 327-306—633 Individual Shion Suzuki (HPU) 76-70—146 Ky Stopp (CU) 74-72—146 Nicholas Gomez (Hilo) 73-73—146 Dylan Bercan (Hilo) 77-70—147 Jack DeBenedetti (AA) 77-72—149 Giulio Zanichelli (AA) 80-70—150 Dysen Park (Hilo) 80-70—150 Carter Bell (Dom) 81-70—151 Cooper Allen (West) 80-71—151 Kyle Krupp (HPU) 72-79—151 Women Team Biola 318-297–615 Academy of Art 320-304–624 Hawaii Hilo 320-305—625 Hawaii Pacific 325-301–626 Point Loma 321-313—634 Dominican 334-302—636 Westmont 343-307—650 Individual Shuiyun He (HPU) 76-70—146 Brady Turnquist (Biola) 79-69—148 Kiersten Saludares (Hilo) 77-71—148 Angelica Antonio (Dom) 79-71–150 Claire Shubin (Dom) 80-71—151 Melanie Reyes (Biola) 79-73—152 Elle Otani (Hawaii) 83-71—154 Theresa Shaw (Biola) 79-75—154 P. Rattanaprakarn (AA) 83-72—155 Bella Gunasayan (PL) 79-76—155 Kiara Hernandez (PL) 77-78—155 OIA Championship At Leilehua Golf Course Final Round Tuesday Boys x-Nate Choi, Moanalua 76-74–150 Casey Johansen, Leilehua 75-75–150 Brady Lee, Moanalua 75-77–152 Gunnar Lee, Moanalua 78-75–153 Zaedis Yoshizawa, Kalani 74-79–153 Austin Koki, Moanalua 76-77–153 Dylan Sakesegawa, Moanalua 76-79-155 Keola Silva Jr., Kahuku 78-77–155 Kevin Na, Aiea 77-79–156 Tyler Ishikawa, Mililani 79-78–157 Mathias Mafi, McKinley 79-78–157 Noah Bogush, Mililani 79-86–165 x-won playoff hole Girls Kady Matsumoto, Mililani 77-74–151 Mia Hirashima, Moanalua 78-77–155 Kira Uno, Roosevelt 80-78–158 Kieran Florine, Mililani 82-79–161 Kate Nakaoka, Mililani 73-WD Hawaii State Junior Golf Association Big Island 14 & Under Junior Tour Series At Waikoloa Beach Resort Golf Course Boys 11-12 Robert Loree Kula 78-71—149 Elatan Ree 74-79—153 Blake Nakagawa 79-77—156 Aki Bonk Kamuela 79-79—158 Lenny Saito 91-86—177 13-14 Leo Saito 73-72—145 Drew Tom 74-71—145 Ethan Nakatsukasa 72-79—151 Bret Kiyuna 78-74—152 Lakota Lee 77-76—153 Girls 11-12 Lucy Cui 83-77—160 Layla Akana 96-91—187 Adrianna Tanimoto 114-118—232 13-14 Hazel Peters Paia 75-79—154 Sakura Ramirez 79-81—160 Jordyn Kawachi 78-82—160 Olivia Schmidt 78-83—161 Khloe Nakagawa 87-79—166 SOFTBALL PacWest At La Mirada, Calif. Tuesday Biola 4, Hawaii Pacific 0 Biola 3, Hawaii Pacific 1 Monday Biola 8, Hawaii Pacific 2 HPU leading hitters: Alexis Oshiro 2-4, 2b; Hoku Ching 2-3; Gianna Kerschbaum 2 RBIs; Layla Molina 2b. Biola 1, Hawaii Pacific 0 HPU leading hitter: Neva Poulin 2-2, 2b. OIA East Tuesday At Castle Castle 18, Kaiser 8, 6 inn. W—Adonai Aukai. Leading hitters—Cast: Alena Frost 4 runs; Kylie Paris 2-3, 3b, 4 runs, 4 RBIs; Kailene Berinobis 3-4, 2 HRs, 4 runs, 7 RBIs; Malia Tini 2-4, 2 RBIs; Aiko Yoshizumi 3-4, 3b, 2 runs; Tea Gaison-Asing 2 runs. Kais: Rylee Yamasaki 3-3, 3b, 2 runs, 2 RBIs; Lia Hamamura 2-4, 2b, 2 RBIs; Brooklyn Uegawachi 2 RBIs; Elyse Yoshioka 2b. OIA West Tuesday At Kaala Field Leilehua 11, Pearl City 0, 5 inn. W—Trinity Cabana-Rodrigues (no-hitter, two walks, six strikeouts). Leading hitters—Lei: Breeann Leong HR, 3 runs; Shaleea Ancheta 2-4, 2 2bs, 4 RBIs; Maya Siufanua 2b, 2 RBIs. BASEBALL ILH Tuesday At Ala Wai Field Saint Louis 2, Mid-Pacific 1 W—Aycen Fernandez. Leading hitters—StL: Tanner Chun 2b. MPI: Coen Goeas 2-3. Note: The Crusaders scored the winning run in the bottom of the seventh with the bases loaded and one out when Tanner Chun scored on an error by the shortstop. At Central Oahu Regional Park Field ‘Iolani 6, Kamehameha 5 W—Isaiah Weeks. S—Makana Oniate. Leading hitters—Iol: Oniate 2 runs. KS: Nalu Grace 2-2, 4 RBI. At Central Oahu Regional Park Field Punahou 4, Pac-Five 2 W—Micah Shintaku. S—Cade Watson. Leading hitters—Pun: Javin Hamura 3-3, 2b, 2 runs; Raidan Shibayama 2-3; Zak Komeiji 2b, 2 RBIs. OIA DIVISION II Tuesday At Waialua Waialua 6, Radford 0 W—Davin Almeida. Leading hitters—Wail: Ian Dobecki 2 runs; Elden Myers 2-3; Kaipo Albeso-Notebo 2-2; Kingston Pascual 2b; Cole Tucker 3b. Note: Davin Almeida (six innings) and Ian Dobecki combined on a two-hitter. VOLLEYBALL ILH Tuesday Boys Varsity I (Tie-breaker match) Kamehameha def. ‘Iolani 22-25, 25-17, 25-19, 25-17 Boys Varsity II Le Jardin def. Hanalani 25-14, 25-19, 25-21 Boys Varsity III Hawaiian Mission def. Assets 25-17, 25-19, 25-15 OIA East Tuesday Boys Varsity Kalani def. Kailua 25-19, 25-19, 23-25, 22-25, 15-11 Boys JV Kailua def. Kalani 21-15, 16-21, 15-11 OIA WEST Monday Boys Varsity Waipahu def. Radford 25-15, 25-22, 25-22 Aiea def. Waianae 25-23, 25-22, 25-15 Boys JV Radford def. Waipahu 21-18, 21-17 Waianae def. Aiea 21-16, 21-17 BIIF Monday Boys Varsity Kamehameha-Hawaii def. Kealakehe 25-18, 25-19, 27-25 Boys JV Kamehameha-Hawaii def. Kealakehe 25-16, 25-16 WATER POLO ILH Tuesday Girls Varsity I Kamehameha 17, Mid-Pacific 2. Goal scorers—KS: Ava Gurney 4, Leinaala Wong 4, Tea Brandon 4, Lauren Kaimi Terada 2, Makana Fake, Isabella Wailele Kapali, Emma Makamae Pascua. MPI: Lexi Roberts, Zsuza Horvath. Girls Varsity II Le Jardin 11, Kamehameha 4. Goal scorers—LeJ: Eden Stice-Waqainabete 3, Siena Settle 3, Leila Cherugi, Norah Dodson, Haaipo Kanoa-Wong, Abby Ward, Rosie Kennedy. KS: Makani Matsumoto, Kaialea Tanner, Maya Meza, Ariana Akau. TRACK AND FIELD High School George Yamamoto Invitational At Mililani Saturday Girls MVP: Deiona Carter, Mililani Boys MVP: Timothy Wallace, Mililani Team Boys 1, Mililani 159. 2, Kalani 112. 3, ‘Iolani 108. 4, Kapolei 83. 5, Waipahu 38. 6, Kapaa 12. Girls 1, Mililani 161. 2, ‘Iolani 96. 3, Waimea 52. 3, Kalaheo 52. 5, Kalani 42. 6, Kapolei 41. Individual (Event winners) Boys 4×800 relay: Kapaa A 9:07.58. 110 hurdles: Timothy Wallace, Mililani, 14.26. 100: Andrew Manivong, Mililani, 11.23. 4×200 relay: Kapolei A 1:36.12. 1500: Yuta Cole, Kalani, 4:05.49. 4×100 relay: Kapolei A 44.05. 400: Luke Hendricks, ‘Iolani, 52.13. 300 hurdles: Timothy Wallace, Mililani, 39.04. 800: Robbey Navarro, Mililani, 1:57.57. 200: Tyler Grune, Kalani, 22.55. 3,000: Payton Mukkada, Mililani, 9:22.21. 4×400 relay: Kalani A 3:28.58. High Jump: Davyn Joseph, Mililani, 5-8. Pole Vault: Shelby Fernandez, Waiakea, 14-03. Long Jump: Makana T aylor, Kapolei, 20-9.50. Triple Jump: Nicholas Segawa, Kalani, 41-05. Discus: Blaze Hedani, ‘Iolani, 155-3. Shot Put: Javian Goo, Kapolei, 50-0. 4x100m Coaches Relay: Mililani B 49.64. Girls 4×800 relay: ‘Iolani A 10:44.53. 100 hurdles: Aliyah Taba, Waimea, 15.81. 100: Deiona Carter, Mililani, 12.55. 4×200 relay: Mililani A 1:55.87. 1,500: Amelie Loomis, Kalaheo, 5:02.90. 4×100 relay: Mililani A 49.67. 400: Gwyneth Adams, Kapaa, 1:02.65. 300 hurdles: Destiny Look, Mid Pacific, 44.06. 800: Peyton Basilio, ‘Iolani, 2:25.61. 200: Deiona Carter, Mililani, 25.72. 3,000: Kaitlyn Bitterman, Mililani, 11:36.50. 4×400 relay: ‘Iolani A 4:16.69. High Jump: Olivia Holmquist, Kalaheo, 5-4. Pole Vault: Analissa Paresa, Waiakea, 11-10.25. Long Jump: Destiny Look, Mid Pacific, 17-6.50. Triple Jump: Julia Carmona, Mililani, 36-0.50. Discus: Nanea Cobb-Adams, ‘Iolani, 98-8. Shot Put: Vika Lainaholo, Mililani, 30-11. Velasco Invitational At Radford Saturday Team Boys 1. Campbell 143. 2. ‘Iolani 83. 3. Radford 76. 4. Farrington 53. 5. Aiea 49. 6. Hanalani 43. 7. Waianae 28. 8. Hawaii Baptist 10. 9. Nanakuli 7. 10. Kapaa 2. Girls 1. Radford 120. 2. Campbell 111. 3. ‘Iolani 81. 4. Farrington 62. 5. Hanalani 29. 6. Aiea 26. 7. Hawaii Baptist 20. 8. Waianae 5. 9. Nanakuli 4. 10. Kapaa 1. Individual (Event winners) Boys 100: Kaden Nauer (Wain) 11.01. 200: Kaden Nauer (Wain) 22.92. 400: Shayne Fujimoto (Farr) 53.00. 800: Keon Preusser (Iol) 1:56.81. 1,500: Ari Smith (Camp) 4:08.40. 3,000: Ari Smith (Camp) 9:24.99. 110 hurdles: Diamond Hanohano- Pastushin (Camp) 15.43. 300 hurdles: Diamond Hanohano-Pastushin (Camp) 42.35. 4×100 Relay Throwers: Farrington A 50.90. 4×100 Relay: Campbell A 43.56. 4×400 Relay: ‘Iolani A 3:31.37. High Jump: Noah Takahata (Han) 5-6. Pole Vault: Jacob Futch (Rad) 11-9. Long Jump: Bryson Boyea-Quiton (Aiea) 21-0. Triple Jump: Amari Branch (Camp) 42-7. Shot Put: Jacob Maneafaiga (Farr) 52-2. Discus: Blaze Hedani (Iol) 152-0. Girls 100: Mia Shepard (Iol) 12.33. 200: Mia Shepard (Iol) 25.32. 400: Amelia Stebe (Rad) 58.30. 800: Renn Tanitomi (Iol) 2:29.23. 1,500: Ashlyn Jacobsen (Camp) 4:56.73. 3,000: Ashlyn Jacobsen (Camp) 11:04.86. 100 hurdles: Miriam Fleming (Rad) 17.97. 300 hurdles: Tamlyn Celestino (Han) 47.33. 4×100 Relay: Hanalani A 52.76. 4×100 Relay Throwers: Waianae A 1:00.04. 4×400 Relay: ‘Iolani A 4:11.14. High Jump: Miriam Fleming (Rad) 5-2. Pole Vault: Hallie Beach (Rad) 6-3. Long Jump: Kendall Henningsen (Rad) 15-6. Triple Jump: Kendall Henningsen (Rad) 35-9. Shot Put: Jaryah Taua (Farr) 32-8, Michelle Moe 32-8. Discus: Shakina Kim (Farr) 111-2. Previous Story Trio of UH basketball players made grade Next Story Television and radio – April 17, 2024