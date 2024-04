Scoreboard – April 17, 2024

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

ILH: Damien vs. Pac-Five, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 1.

OIA East: Castle vs. Farrington at Lanakila District Park, 3 p.m.; Roosevelt at Kailua,

3 p.m.; Kaiser vs. Kalani, 6:30 p.m. at

Central Oahu Regional Park.

OIA West: Nanakuli at Mililani; Waipahu at Campbell; Leilehua at Aiea. Games start at 3 p.m.

GOLF

College men and women: PacWest Championship, final round, 7:30 a.m. at Mauna Lani North Course.

SAILING

ILH: Varsity II and III, Regatta No. 5, 4 p.m. at Magic Island.

SOFTBALL

ILH, Varsity II Double-elimination

tournament, Sacred Hearts vs. Damien, 3:30 p.m. at Sand Island Park field.

TENNIS

ILH boys: Le Jardin at Kamehameha, 4 p.m.

ILH girls: Round 2 Team Tournament,

Hawaii Baptist at Mid-Pacific, 4:15 p.m.; Hanalani at ‘Iolani, 4:30 p.m.; Sacred Hearts at Punahou II, 4:30 p.m.

OIA: East Divisional Championship, 1 p.m. at Jarand M.Y. Iwase Tennis Complex at CORP.

THURSDAY

BASEBALL

ILH: Punahou vs. Maryknoll, 3:30 p.m. at Goeas Field; Pac-Five at Mid-Pacific,

3:30 p.m.; ‘Iolani vs. Damien, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 1; Saint Louis vs. Kamehameha, 6:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 4.

SAILING

ILH: Varsity I, Regatta No. 5, 4 p.m. at Magic Island.

SOFTBALL

ILH: Varsity I, Playoff, Kamehameha vs. Maryknoll, 3:30 p.m. at Sand Island Park field; Double-elimination tournament, Mid-Pacific vs. ‘Iolani, 4 p.m. at Ala Wai Field. Varsity II, Double-elimination

tournament, Sacred Hearts/Damien winner vs. Pac-Five, 3:30 p.m. at Sand Island Field.

TENNIS

ILH boys: Le Jardin at Punahou I, 4:30 p.m.

ILH girls: Maryknoll at Kamehameha, 4 p.m.

OIA: West Divisional Championship, 1 p.m. at Jarand M.Y. Iwase Tennis Complex at CORP.

VOLLEYBALL

College men: Big West Championship, First Round, Cal State Northridge vs. UC San Diego, 4:30 p.m.; UC Santa Barbara vs. Hawaii, 7 p.m. Matches at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH boys: Varsity I Tournament, Round 1, Mid-Pacific at ‘Iolani, 6 p.m. Varsity II,

Maryknoll at Le Jardin, 6 p.m.; Damien at Hanalani, 6 p.m.; Kamehameha I-AA at

Hawaii Baptist I-AA, 6 p.m. Varsity III

Tournament, Final, Island Pacific at

Hawaiian Mission, 6 p.m.

OIA Division I Tournament, starts

WATER POLO

ILH girls: Varsity II Tournament, Mid-Pacific vs. Le Jardin, 5 p.m.; Kamehameha vs. Punahou, 6 p.m. Games at ‘Iolani.

GOLF

College

Big West Women’s Championship

At Las Vegas

Final Round; par 72

Tuesday

Team

Long Beach State 296-286-285—867

Cal Poly 299-293-298—890

CS Fullerton 307-305-289—901

UC Davis 304-297-307—908

UC Riverside 305-306-301—912

CS Northridge 311-308-298—917

Hawaii 310-303-315—928

UC Irvine 319-306-306—931

CSU Bakersfield 322-320-313—955

Individual

Jasmine Leovao (LBSU) 70-68-74—212

Jensen Jalufka (CP)\ 75-72-71—218

Andee Avery (LBSU) 79-73-67—219

Janae Leovao (LBSU) 73-72-74—219

Davina Xanh (CSF) 79-72-69—220

Abigail Leighton (UCD) 75-72-73—220

Kaylee Sakoda (CP) 73-71-76—220

Madison Le (LBSU) 74-79-70—223

Gabby Minier (CSF) 76-72-75—223

Gracie Piar (CSUN) 73-77-74—224

Maleyna Gregorio (UCR) 72-77-75—224

Alyson Sor (UCI) 77-78-72—227

Linley Ooi (CSF) 74-80-73—227

Nicole Neale (CP) 76-75-76—227

Lauren Calderon (UCD) 76-74-77—227

Angelina Kim (LBSU) 81-73-74—228

Janna Andaya (UCR) 73-81-74—228

Kellie Yamane (Hawaii) 76-74-78—228

Nicole Tanoue (CSUN) 82-76-72—230

Vani Karimanal (UCD) 76-77-77—230

Other UH golfers

T22, Emiko Sverduk 79-75-79—233

T22, Wendy Song 76-79-78—233

T25, Jordyn Parr 79-75-80—234

44, Monica Johnson 89-86-84—259

Men’s Western Intercollegiate

At Santa Cruz, Calif.

Second Round; par 70

Tuesday

Team

709—Stanford. 711—Arizona. 712—

Washington. 713—San Diego State. 715—Oregon, Brigham Young. 716—Texas. 720—California. 722—Chattanooga, San Jose State. 725—Pepperdine. 733—UNLV.

756—Hawaii. 758—UC Irvine.

Individual

Filip Jakubcik (Ariz) 68-68—136

Mahanth Chirravuri (Pepp) 68-69—137

Karl Vilips (Stan) 72-66—138

Garrett Engle (Chat) 72-66—138

Xuan Luo (SJSU) 69-69—138

Nathan Petronzio (Texas) 67-71—138

C. Chokprajakchat (SDSU) 70-69—139

Zac Jones (BYU) 68-71—139

Petr Hruby (Wash) 67-72—139

Chuan-Tai Lin (Wash) 74-66—140

Owen Avrit (Ore) 72-68—140

Ivan Barahona (SJSU) 72-68—140

Zach Pollo (Ariz) 71-69—140

Michael Thorbjornsen (Stan) 69-71—140

Eric Lee (Cal) 69-71—140

Greyson Leach (Ore) 68-72—140

UH golfers

T48, Blaze Akana 73-74—147

T77, Kolbe Irei 77-76—153

T77, Josh Hayashida 73-80—153

T81, Dane Watanabe 74-80—154

T85, Tyler Ogawa 78-77—155

90, Isaiah Kanno 84-74—158

PacWest Championships

At Mauna Lani North Course

Second Round; par 72

Tuesday

Men

Team

Hawaii Hilo 309-286—595

Hawaii Pacific 310-295—605

Chaminade 320-295—615

Dominican 333-291—624

Academy of Art 324-302–626

Westmont 327-306—633

Individual

Shion Suzuki (HPU) 76-70—146

Ky Stopp (CU) 74-72—146

Nicholas Gomez (Hilo) 73-73—146

Dylan Bercan (Hilo) 77-70—147

Jack DeBenedetti (AA) 77-72—149

Giulio Zanichelli (AA) 80-70—150

Dysen Park (Hilo) 80-70—150

Carter Bell (Dom) 81-70—151

Cooper Allen (West) 80-71—151

Kyle Krupp (HPU) 72-79—151

Women

Team

Biola 318-297–615

Academy of Art 320-304–624

Hawaii Hilo 320-305—625

Hawaii Pacific 325-301–626

Point Loma 321-313—634

Dominican 334-302—636

Westmont 343-307—650

Individual

Shuiyun He (HPU) 76-70—146

Brady Turnquist (Biola) 79-69—148

Kiersten Saludares (Hilo) 77-71—148

Angelica Antonio (Dom) 79-71–150

Claire Shubin (Dom) 80-71—151

Melanie Reyes (Biola) 79-73—152

Elle Otani (Hawaii) 83-71—154

Theresa Shaw (Biola) 79-75—154

P. Rattanaprakarn (AA) 83-72—155

Bella Gunasayan (PL) 79-76—155

Kiara Hernandez (PL) 77-78—155

OIA

Championship

At Leilehua Golf Course

Final Round

Tuesday

Boys

x-Nate Choi, Moanalua 76-74–150

Casey Johansen, Leilehua 75-75–150

Brady Lee, Moanalua 75-77–152

Gunnar Lee, Moanalua 78-75–153

Zaedis Yoshizawa, Kalani 74-79–153

Austin Koki, Moanalua 76-77–153

Dylan Sakesegawa, Moanalua 76-79-155

Keola Silva Jr., Kahuku 78-77–155

Kevin Na, Aiea 77-79–156

Tyler Ishikawa, Mililani 79-78–157

Mathias Mafi, McKinley 79-78–157

Noah Bogush, Mililani 79-86–165

x-won playoff hole

Girls

Kady Matsumoto, Mililani 77-74–151

Mia Hirashima, Moanalua 78-77–155

Kira Uno, Roosevelt 80-78–158

Kieran Florine, Mililani 82-79–161

Kate Nakaoka, Mililani 73-WD

Hawaii State Junior

Golf Association

Big Island 14 & Under Junior Tour

Series

At Waikoloa Beach Resort Golf Course

Boys

11-12

Robert Loree Kula 78-71—149

Elatan Ree 74-79—153

Blake Nakagawa 79-77—156

Aki Bonk Kamuela 79-79—158

Lenny Saito 91-86—177

13-14

Leo Saito 73-72—145

Drew Tom 74-71—145

Ethan Nakatsukasa 72-79—151

Bret Kiyuna 78-74—152

Lakota Lee 77-76—153

Girls

11-12

Lucy Cui 83-77—160

Layla Akana 96-91—187

Adrianna Tanimoto 114-118—232

13-14

Hazel Peters Paia 75-79—154

Sakura Ramirez 79-81—160

Jordyn Kawachi 78-82—160

Olivia Schmidt 78-83—161

Khloe Nakagawa 87-79—166

SOFTBALL

PacWest

At La Mirada, Calif.

Tuesday

Biola 4, Hawaii Pacific 0

Biola 3, Hawaii Pacific 1

Monday

Biola 8, Hawaii Pacific 2

HPU leading hitters: Alexis Oshiro 2-4, 2b; Hoku Ching 2-3; Gianna Kerschbaum 2 RBIs; Layla Molina 2b.

Biola 1, Hawaii Pacific 0

HPU leading hitter: Neva Poulin 2-2, 2b.

OIA East

Tuesday

At Castle

Castle 18, Kaiser 8, 6 inn.

W—Adonai Aukai.

Leading hitters—Cast: Alena Frost 4 runs; Kylie Paris 2-3, 3b, 4 runs, 4 RBIs; Kailene Berinobis 3-4, 2 HRs, 4 runs, 7 RBIs; Malia Tini 2-4, 2 RBIs; Aiko Yoshizumi 3-4, 3b,

2 runs; Tea Gaison-Asing 2 runs. Kais:

Rylee Yamasaki 3-3, 3b, 2 runs, 2 RBIs; Lia Hamamura 2-4, 2b, 2 RBIs; Brooklyn Uegawachi 2 RBIs; Elyse Yoshioka 2b.

OIA West

Tuesday

At Kaala Field

Leilehua 11, Pearl City 0, 5 inn.

W—Trinity Cabana-Rodrigues

(no-hitter, two walks, six strikeouts).

Leading hitters—Lei: Breeann Leong HR, 3 runs; Shaleea Ancheta 2-4, 2 2bs,

4 RBIs; Maya Siufanua 2b, 2 RBIs.

BASEBALL

ILH

Tuesday

At Ala Wai Field

Saint Louis 2, Mid-Pacific 1

W—Aycen Fernandez.

Leading hitters—StL: Tanner Chun 2b. MPI: Coen Goeas 2-3.

Note: The Crusaders scored the winning run in the bottom of the seventh with the bases loaded and one out when Tanner Chun scored on an error by the shortstop.

At Central Oahu Regional Park Field

‘Iolani 6, Kamehameha 5

W—Isaiah Weeks. S—Makana Oniate.

Leading hitters—Iol: Oniate 2 runs. KS: Nalu Grace 2-2, 4 RBI.

At Central Oahu Regional Park Field

Punahou 4, Pac-Five 2

W—Micah Shintaku. S—Cade Watson.

Leading hitters—Pun: Javin Hamura 3-3, 2b, 2 runs; Raidan Shibayama 2-3; Zak

Komeiji 2b, 2 RBIs.

OIA DIVISION II

Tuesday

At Waialua

Waialua 6, Radford 0

W—Davin Almeida.

Leading hitters—Wail: Ian Dobecki 2 runs; Elden Myers 2-3; Kaipo Albeso-Notebo 2-2; Kingston Pascual 2b; Cole Tucker 3b.

Note: Davin Almeida (six innings) and Ian Dobecki combined on a two-hitter.

VOLLEYBALL

ILH

Tuesday

Boys Varsity I (Tie-breaker match)

Kamehameha def. ‘Iolani 22-25, 25-17,

25-19, 25-17

Boys Varsity II

Le Jardin def. Hanalani 25-14, 25-19, 25-21

Boys Varsity III

Hawaiian Mission def. Assets 25-17, 25-19,

25-15

OIA East

Tuesday

Boys Varsity

Kalani def. Kailua 25-19, 25-19, 23-25,

22-25, 15-11

Boys JV

Kailua def. Kalani 21-15, 16-21, 15-11

OIA WEST

Monday

Boys Varsity

Waipahu def. Radford 25-15, 25-22, 25-22

Aiea def. Waianae 25-23, 25-22, 25-15

Boys JV

Radford def. Waipahu 21-18, 21-17

Waianae def. Aiea 21-16, 21-17

BIIF

Monday

Boys Varsity

Kamehameha-Hawaii def. Kealakehe 25-18,

25-19, 27-25

Boys JV

Kamehameha-Hawaii def. Kealakehe 25-16,

25-16

WATER POLO

ILH

Tuesday

Girls Varsity I

Kamehameha 17, Mid-Pacific 2. Goal scorers—KS: Ava Gurney 4, Leinaala Wong 4, Tea Brandon 4, Lauren Kaimi Terada 2, Makana Fake, Isabella Wailele Kapali, Emma Makamae Pascua. MPI: Lexi

Roberts, Zsuza Horvath.

Girls Varsity II

Le Jardin 11, Kamehameha 4. Goal scorers—LeJ: Eden Stice-Waqainabete 3, Siena Settle 3, Leila Cherugi, Norah

Dodson, Haaipo Kanoa-Wong, Abby Ward, Rosie Kennedy. KS: Makani Matsumoto, Kaialea Tanner, Maya Meza, Ariana Akau.

TRACK AND FIELD

High School

George Yamamoto Invitational

At Mililani

Saturday

Girls MVP: Deiona Carter, Mililani

Boys MVP: Timothy Wallace, Mililani

Team

Boys

1, Mililani 159. 2, Kalani 112. 3, ‘Iolani 108. 4, Kapolei 83. 5, Waipahu 38. 6, Kapaa 12.

Girls

1, Mililani 161. 2, ‘Iolani 96. 3, Waimea 52. 3, Kalaheo 52. 5, Kalani 42. 6, Kapolei 41.

Individual (Event winners)

Boys

4×800 relay: Kapaa A 9:07.58. 110

hurdles: Timothy Wallace, Mililani, 14.26. 100: Andrew Manivong, Mililani, 11.23. 4×200 relay: Kapolei A 1:36.12. 1500: Yuta Cole, Kalani, 4:05.49. 4×100 relay: Kapolei A 44.05. 400: Luke Hendricks,

‘Iolani, 52.13. 300 hurdles: Timothy

Wallace, Mililani, 39.04. 800: Robbey

Navarro, Mililani, 1:57.57. 200: Tyler Grune, Kalani, 22.55. 3,000: Payton Mukkada,

Mililani, 9:22.21. 4×400 relay: Kalani A 3:28.58. High Jump: Davyn Joseph,

Mililani, 5-8. Pole Vault: Shelby Fernandez, Waiakea, 14-03. Long Jump: Makana T

aylor, Kapolei, 20-9.50. Triple Jump:

Nicholas Segawa, Kalani, 41-05. Discus: Blaze Hedani, ‘Iolani, 155-3. Shot Put: Javian Goo, Kapolei, 50-0. 4x100m Coaches Relay: Mililani B 49.64.

Girls

4×800 relay: ‘Iolani A 10:44.53. 100

hurdles: Aliyah Taba, Waimea, 15.81. 100: Deiona Carter, Mililani, 12.55. 4×200 relay: Mililani A 1:55.87. 1,500: Amelie Loomis, Kalaheo, 5:02.90. 4×100 relay: Mililani A 49.67. 400: Gwyneth Adams, Kapaa, 1:02.65. 300 hurdles: Destiny Look, Mid Pacific, 44.06. 800: Peyton Basilio, ‘Iolani, 2:25.61. 200: Deiona

Carter, Mililani, 25.72. 3,000: Kaitlyn

Bitterman, Mililani, 11:36.50. 4×400 relay: ‘Iolani A 4:16.69. High Jump: Olivia

Holmquist, Kalaheo, 5-4. Pole Vault:

Analissa Paresa, Waiakea, 11-10.25. Long Jump: Destiny Look, Mid Pacific, 17-6.50.

Triple Jump: Julia Carmona, Mililani,

36-0.50. Discus: Nanea Cobb-Adams,

‘Iolani, 98-8. Shot Put: Vika Lainaholo,

Mililani, 30-11.

Velasco Invitational

At Radford

Saturday

Team

Boys

1. Campbell 143. 2. ‘Iolani 83. 3. Radford 76. 4. Farrington 53. 5. Aiea 49. 6. Hanalani 43. 7. Waianae 28. 8. Hawaii Baptist 10. 9. Nanakuli 7. 10. Kapaa 2.

Girls

1. Radford 120. 2. Campbell 111. 3. ‘Iolani 81. 4. Farrington 62. 5. Hanalani 29. 6. Aiea 26. 7. Hawaii Baptist 20. 8. Waianae 5. 9. Nanakuli 4. 10. Kapaa 1.

Individual (Event winners)

Boys

100: Kaden Nauer (Wain) 11.01. 200: Kaden Nauer (Wain) 22.92. 400: Shayne Fujimoto (Farr) 53.00. 800: Keon Preusser (Iol) 1:56.81. 1,500: Ari Smith (Camp) 4:08.40. 3,000: Ari Smith (Camp) 9:24.99. 110 hurdles: Diamond Hanohano-

Pastushin (Camp) 15.43. 300 hurdles:

Diamond Hanohano-Pastushin (Camp) 42.35. 4×100 Relay Throwers: Farrington A 50.90. 4×100 Relay: Campbell A 43.56. 4×400 Relay: ‘Iolani A 3:31.37. High Jump: Noah Takahata (Han) 5-6. Pole Vault: Jacob Futch (Rad) 11-9.

Long Jump: Bryson Boyea-Quiton (Aiea) 21-0. Triple Jump: Amari Branch (Camp) 42-7. Shot Put: Jacob Maneafaiga (Farr) 52-2. Discus: Blaze Hedani (Iol) 152-0.

Girls

100: Mia Shepard (Iol) 12.33. 200: Mia Shepard (Iol) 25.32. 400: Amelia Stebe (Rad) 58.30. 800: Renn Tanitomi (Iol) 2:29.23. 1,500: Ashlyn Jacobsen (Camp) 4:56.73. 3,000: Ashlyn Jacobsen (Camp) 11:04.86. 100 hurdles: Miriam Fleming (Rad) 17.97. 300 hurdles: Tamlyn Celestino (Han) 47.33. 4×100 Relay: Hanalani A 52.76. 4×100 Relay Throwers: Waianae A 1:00.04. 4×400 Relay: ‘Iolani A 4:11.14. High Jump: Miriam Fleming (Rad) 5-2. Pole Vault: Hallie Beach (Rad) 6-3.

Long Jump: Kendall Henningsen (Rad) 15-6. Triple Jump: Kendall Henningsen (Rad) 35-9. Shot Put: Jaryah Taua (Farr) 32-8, Michelle Moe 32-8. Discus: Shakina Kim (Farr) 111-2.