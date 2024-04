Scoreboard – April 18, 2024

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

ILH: Punahou vs. Maryknoll, 3:30 p.m. at Goeas Field; Pac-Five at Mid-Pacific,

3:30 p.m.; ‘Iolani vs. Damien, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 1; Saint Louis vs. Kamehameha, 6:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 4.

SAILING

ILH: Varsity I, Regatta No. 5, 4 p.m. at Magic Island.

SOFTBALL

ILH: Varsity I, Playoff, Kamehameha vs. Maryknoll, 3:30 p.m. at Sand Island Park field; Double-elimination tournament, Mid-Pacific vs. ‘Iolani, 4 p.m. at Ala Wai Field. Varsity II, Double-elimination

tournament, Damien vs. Pac-Five, 3:30 p.m. at Sand Island Field.

TENNIS

ILH boys: Le Jardin at Punahou I, 4:30 p.m.

ILH girls: Maryknoll at Kamehameha, 4 p.m.

OIA: West Divisional Championship, 1 p.m. at Jarand M.Y. Iwase Tennis Complex at CORP.

VOLLEYBALL

College men: Big West Championship, First Round, Cal State Northridge vs. UC San Diego, 4:30 p.m.; UC Santa Barbara vs. Hawaii, 7 p.m. Matches at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH boys: Varsity I Tournament, Round 1, Mid-Pacific at ‘Iolani, 6 p.m. Varsity II,

Maryknoll at Le Jardin, 6 p.m.; Damien at Hanalani, 6 p.m.; Kamehameha I-AA at

Hawaii Baptist I-AA, 6 p.m. Varsity III

Tournament, Final, Island Pacific at

Hawaiian Mission, 6 p.m.

WATER POLO

ILH girls: Varsity II Tournament, Mid-Pacific vs. Le Jardin, 5 p.m.; Kamehameha vs. Punahou, 6 p.m. Games at ‘Iolani.

FRIDAY

BASEBALL

Big West: Cal Poly vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

PacWest: doubleheader, Hawaii Pacific vs. Hawaii Hilo, 3 p.m. and 6 p.m. at Francis Wong Stadium.

ILH: playoffs start (if necessary)

JUDO

ILH: Championships, 5 p.m. at Saint Louis.

SOFTBALL

Big West: CSU Bakersfield vs. Hawaii,

6 p.m. at Rainbow Wahine Softball

Stadium.

TENNIS

ILH girls: Round 2 Team Tournament,

consolation matches, Match 1 loser vs.

Le Jardin; Punahou vs. Winner of (Match 1 winner vs. Match 10 winner , times/sites TBD.

VOLLEYBALL

College men: Big West Championship, Day 2 at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

WATER POLO

ILH girls: Varsity II Tournament. Third place, 4 p.m. Championship, 5 p.m. Games at Punahou.

TENNIS

COLLEGE MEN

Big West

Wednesday

At La Jolla, Calif.

UC San Diego 4, Hawaii 0

Singles

1. Carson Lee (UCSD) def. Quinn Snyder (UHM) 7-5, 6-3

2. Phillip Lan (UCSD) vs. Karl Collins (UHM) 6-1, 6-6, unfinished

3. Diogo Tinoco (UCSD) def. Guillaume Tattevin (UHM) 6-1, 6-0

4. Pelayo Rodriguez (UCSD) vs. Andy

Hernandez (UHM) 6-1, 4-6, 1-0, unfinished

5. Zach Pellouchoud (UCSD) def. Sohta Urano (UHM) 6-3, 6-1

6. Charles Qian (UCSD) vs. Diego Dalisay (UHM) 6-0, 2-6, 2-0, unfinished

Doubles

1. Pelayo Rodriguez/Zach Pellouchoud (UCSD) def. Karl Collins/Andy Hernandez (UHM) 6-3

2. Daniel Traxler/Diogo Tinoco (UCSD) def. Quinn Snyder/Andrew Somerville (UHM) 6-3

3. Guillaume Tattevin/Diego Dalisay (UHM) def. Jett Cole/Eric Silberman (UCSD) 6-2

Match Notes:

Hawaii 5-13, 0-4 BW

UC San Diego 9-15, 2-2 BW

Order of finish: Doubles (2,3,1); Singles (3,5,1)

College Women

PacWest Championships

Wednesday

Hawaii Hilo 4, Fresno Pacific 3

Singles

Nayuma Subba (FP) def. McKenna

Mountain (Hilo) 6-0, 6-1

Yume Ueoku (FP) def. Nanami Okamoto (Hilo) 6-2, 6-4

Hikari Osaki (Hilo) def. Audrey Ouellet (FP) 6-1, 6-2

Satoho Toriumi (Hilo) def. Malia Mitchell (FP) 6-2, 6-0

Hana Hofmanova (Hilo) def. Daimy Paula (FP) 6-4, 5-7, 6-1

Julia Barden (Hilo) def. Halle Faherty (FP) 6-2, 6-0

Doubles

Okamoto/Akari Ichikawa (Hilo) vs.

Subba/Ueoku (FP) 6-5, unfinished

Ouellet/Mitchell (FP) def. Toriumi/Barden (Hilo) 7-5

Paula/Faherty (FP) def. Osaki/Hofmanova (Hilo) 6-1

ATP BMW Open

Wednesday

At Munich

Round of 16

Jack Draper (6), Britain, def. Rudolf Molleker, Germany, 4-6, 6-1, 6-1.

Alexander Zverev (1), Germany, def. Jurij Rodionov, Austria, 7-6 (3), 6-2.

Men’s Doubles

ATP Barcelona Open

Wednesday

At Barcelona, Spain

Round of 32

Alejandro Davidovich Fokina (11), Spain, def. Tomas Machac, Czech Republic,

walkover.

Roberto Bautista Agut, Spain, def. Andrea Vavassori, Italy, 4-6, 6-3, 6-1.

Marco Trungelliti, Argentina, def. Nicolas Jarry (9), Chile, 7-6 (5), 6-3.

Casper Ruud (3), Norway, def. Alexandre Muller, France, 6-3, 6-4.

Dusan Lajovic, Serbia, def. Ugo Humbert (6), France, 6-4, 6-4.

Jordan Thompson (14), Australia, def. Jaume Munar, Spain, 6-4, 2-6, 6-4.

Fabian Marozsan (17), Hungary, def. Luca van Assche, France, 6-0, 3-2, ret.

Alex de Minaur (4), Australia, def. Rafael Nadal, Spain, 7-5, 6-1.

Roberto Carballes Baena, Spain, def.

Lorenzo Musetti (10), Italy, 7-6 (4), 6-4.

Stefanos Tsitsipas (5), Greece, def.

Sebastian Ofner, Austria, 6-4, 7-5.

Arthur Fils (16), France, def. Daniel

Altmaier, Germany, 6-4, 1-6, 6-1.

WTA Porsche Tennis

Grand Prix

Wednesday

At Stuttgart, Germany

Round of 32

Ons Jabeur (7), Tunisia, def. Ekaterina

Alexandrova, Russia, 2-6, 6-3, 7-6 (1).

Anastasia Potapova, Russia, def. Liudmila Samsonova, Russia, 6-4, 4-6, 6-3.

Marta Kostyuk, Ukraine, def. Laura

Siegemund, Germany, 6-3, 6-7 (4), 6-4.

Emma Raducanu, Britain, def. Angelique Kerber, Germany, 6-2, 6-1.

Round of 16

Coco Gauff (3), United States, def. Sachia Vickery, United States, 6-3, 4-6, 7-5.

ATP Rankings

Singles

Through Tuesday

1. Novak Djokovic, Serbia, 10035

2. Jannik Sinner, Italy, 8750

3. Carlos Alcaraz, Spain, 8645

4. Daniil Medvedev, Russia, 7085

5. Alexander Zverev, Germany, 5425

6. Casper Ruud, Norway, 4025

7. Stefanos Tsitsipas, Greece, 3995

8. Andrey Rublev, Russia, 3935

9. Hubert Hurkacz, Poland, 3675

10. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 3640

11. Alex de Minaur, Australia, 3510

12. Holger Rune, Denmark, 3395

13. Ugo Humbert, France, 2535

14. Ben Shelton, USA, 2490

15. Taylor Fritz, USA, 2450

16. Tommy Paul, USA, 2350

17. Karen Khachanov, Russia, 2115

18. Alexander Bublik, Kazakhstan, 1992

19. Sebastian Baez, Argentina, 1955

20. Adrian Mannarino, France, 1875

21. Francisco Cerundolo, Argentina, 1720

22. Nicolas Jarry, Chile, 1685

23. Frances Tiafoe, USA, 1685

WTA Rankings

Singles

Through Tuesday

1. Iga Swiatek, Poland, 10835

2. Aryna Sabalenka, Belarus, 8045

3. Coco Gauff, USA, 7205

4. Elena Rybakina, Kazakhstan, 5848

5. Jessica Pegula, USA, 4870

6. Maria Sakkari, Greece, 4195

7. Zheng Qinwen, China, 3995

8. Marketa Vondrousova, Czech Republic, 3895

9. Ons Jabeur, Tunisia, 3658

10. Jelena Ostapenko, Latvia, 3438

11. Daria Kasatkina, Russia, 3313

12. Karolina Muchova, Czech Republic, 2965

13. Beatriz Haddad Maia, Brazil, 2920

14. Jasmine Paolini, Italy, 2865

15. Danielle Collins, USA, 2639

16. Ekaterina Alexandrova, Russia, 2560

17. Liudmila Samsonova, Russia, 2550

18. Elina Svitolina, Ukraine, 2458

19. Veronika Kudermetova, Russia, 2383

20. Madison Keys, USA, 2298

21. Emma Navarro, USA, 2218

22. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, 2141

23. Caroline Garcia, France, 2070

BEACH VOLLEYBALL

PACWEST WOMEN

Tuesday

At Hunakai Park

Chaminade def. Hawaii Pacific 5-0.

Pair results

Mahala Kaapuni/Nanna Inoue def. Erika Markentin/Kate Allan 21-18 21-10

Sophie Schilling/Elli Tsukano def. Lauren Harris/Marley Sandoval 21-9 15-21 15-10

Leilani Ama/Grace Talpash def. Kohana Fukuchi/Ella Schoene 21-17 21-19

DeLaney Poling/Kanoelehua Misipeka def. Kylie Komo/Ella Dotson 21-16 21-14

Kendall Rios/Brooklyn Poling def. Alayna Grinstead/Sofia Cooper 21-16 21-13

WATER POLO

OIA GIRLS

Wednesday

At CORP

Kapolei 12, Team One 1

Goal scorers–KAP: Kaya Gabriel 5, Kailani Laforteza 3, Juliana Fliss 2,

Venezuela Lino 1, Chloe Graff 1. Team One: Marley Iraha 1

Leilehua 12, Kailua 10

Goal scorers–LEI: Takupahina Aliilua 6, Raine Alano 4, Brooke Tabigne 2. KAIL: Haley Jeong 5, Kalena Mak 2, Siena Wong 1, Ava Booker 1, Alani Mienwa 1

Kaiser 10 , Moanalua 0

Goal scorers–KAIS: Kimie Ginoza 3,

Elliana Schiffner 3, Ashley Bethke 1,

Larissa Goloveyko 1, Sekai Apuzen-Ito 1, Anna King 1.

SOFTBALL

Makua Alii

Wednesday

Islanders 19, Bad Company 18

Go Deep 9, Waipio 8

Na Pueo 23, Yankees 18

Golden Eagles 13, Firehouse 12

Aikiane 19, Sportsmen 6

P.H. Shipyard 24, Sons Of Hawaii 21

Ho’o Ikaika 15, Kool Katz 9

Hawaiians 14, Hui Ohana 2

Action 17, Fat Katz 4

Zen 19, Makules 18

Lokahi 14, Na Kahuna 11

ILH

Varsity II Double-elimination

tournament

Wednesday

At Sand Island Park field

Damien 14, Sacred Hearts 4

WP– Shelby Baguio, LP– D. Tautofi

Leading hitters–DAM: Filanga Tuifua 3-4, 1 RBI, 2B; Nanea Du Pont 3-3, 3 RBI’s, 3B, SB; Jaelyn Nativdad 2-5, 1 RBI, 2B; Kylie Garcia 2-4, 1 RBI, SB. SHA: B. Tadaki 3-3.

BASEBALL

MIL

Wednesday

King Kekaulike 4, Lahainaluna 0

W–Tayden Hashimoto

Leading hitters–KK: Jordan Pacheco 2-3, 2 RBI’s; Jaxon Wong 2-3. Lah: Ty

Bronco-Gomez 2-3.

Kamehameha Maui 6, Maui High 3

W–Noah Pacheco

Leading hitters–KSM: Bransyn Hong 3-4, 1 RBI; Hali’i Dudoit 2-4.

Tuesday

Maui High 4, Kamehameha-Maui 0

W—Logan Kuloloia.

Leading hitter—KMS: Noah Gabriel 2-2.

Lahainaluna 2, King Kekaulike 1

W—Dane Markulis.

Leading hitters—Lah: Markulis 2-4.

KK: Jordan Pacheco 2b.

OIA East

Wednesday

At Lanakila District Park

Castle 23, Farrington 13

W—Jayden Scotty.

Leading hitters—Cast: Kaikala Emanuello 2-5, 2b, 4 runs; Ryden Yoshikawa 2-7, 2 2bs, 2 runs; Scotty 3-5, 2b, 2 runs, 4 RBIs; Nolan Markpol 2 runs; Makana Freitas 3-5, 2b, 2 runs, 3 RBIs; K. Adams 2-5, HR, 2 runs, 3 RBIs; Isaiah Kabua 2-3, 3b, 3 runs; Sebastion Weeks-Lapinad 2-2; Royce Lown 2-3, 3 runs, 2 RBIs; Kaikona Berinobis 3-5; Kaeden Pilanca 2-3, 2b, 2 runs, 3 RBIs. Farr: Caleb Bersabal 3-4, 2b, 5 runs; Keanu Aga 3-4, 2b, 2 runs, 3 RBIs; Jayden Andrade 3-5, 2b, 6 RBIs; Nathan Chung 2-5, 2 RBIs; Kingston Miles 2 runs; S. Fujimoto 2 runs; Shayden Kane 2b.

At Kailua

Kailua 6, Roosevelt 3

W—Jayden Hunt. S—Kaimana Burgo.

Leading hitters—Kail: Hunt 2b; Masao Minami 2b. Roos: Brayden Moy 2-3;

Dominic Teixeira 2-3, 2b; Phoenix Takara 3-4.

At Central Oahu Regional Park

Kalani 8, Kaiser 2

OIA West

Wednesday

At Aiea

Aiea 7, Leilehua 1

W—Aidan Yoshida.

Leading hitters—Aiea: Kylan Kono 2 runs; Ryen Abe 2-3, 2b, 2 runs; Brennen Panis 2-3, 2b. Lei: Adrian Dykes 3-3, 2b; Kai Freitas 2b.

At Mililani

Nanakuli 6, Mililani 5

W—Jordan Kay. S—Damian Griffin.

Leading hitters—Nan: Kay 2-4; Blaze Baltazar 2-3; Hunter Kealoha 2 runs; Chavez Kanakaole 2 RBIs. Mil: Ethan Murakoshi HR, 2 runs, 2 RBIs; Jonah Parker 2-4.

At Campbell

Campbell 7, Waipahu 0

W—Ismael Diaz.

Leading hitters—Camp: Hunter Lindsey 2-4; Loa 2-4; Tainoa Lave 3-4, 3b, 2 runs, 2 RBIs; Jonah Yacap 2-3.

VOLLEYBALL

OIA EAST

Tuesday

Boys Varsity

Castle def. McKinley 25-18, 25-13, 25-17

Kaiser def. Farrington 25-12, 25-17, 25-19

Moanalua def. Roosevelt 25-11, 25-9,

25-14

Boys JV

McKinley def. Castle 21-15, 21-16

Kaiser def. Farrington 21-10, 21-20

Roosevelt def. Moanalua 21-18, 20-21, 15-11

ILH

Boys Varsity I

Hawaii Baptist def. Saint Louis 25-16,

23-25, 25-23, 26-24

BIIF

Wednesday

At Hilo High

Boys varsity

Hilo def. Kamehameha Hawaii 20-25,

25-12, 25-21, 25-20

Boys junior varsity

Kamehameha Hawaii def. Hilo 25-22, 25-7