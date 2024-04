Scoreboard – April 21, 2024

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

Big West: Cal Poly vs. Hawaii, 1:05 p.m. at Les Murakami Stadium.

College: Hawaii Pacific vs. Hawaii Hilo, 2 p.m. at Francis Wong Stadium.

SOFTBALL

PacWest: doubleheader, Hawaii Pacific vs. Hawaii Hilo, noon and 2 p.m. at Vulcan

Softball Field.

MONDAY

BASEBALL

ILH first-round playoff: Kamehameha vs. ‘Iolani at Ala Wai field, 3 p.m.; Saint Louis at Mid-Pacific, 3:30 p.m.

GOLF

ILH: Varsity I, Finals, 7 a.m. at Leilehua Golf Course.

SAILING

ILH: Varsity II and III, Regatta No. 6, 4 p.m. at Magic Island.

TENNIS

ILH girls: Round 2 Team Tournament, 4 matches.

VOLLEYBALL

ILH boys: Varsity I tournament, Round 3, Saint Louis at ‘Iolani; Mid-Pacific vs. Hawaii Baptist/Punahou loser, 6 p.m. at TBD.

Round 4, Kamehameha vs. Hawaii Baptist/Punahou winner, 6 p.m. at TBD.

Varsity II, University at Damien, 6 p.m.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I Tournament, Le Jardin vs. Mid-Pacific, 6 p.m. at Kamehameha.

BASEBALL

ILH

Saturday

Saint Louis 8, Maryknoll 3

W—Tanner Chun.

Leading hitters—StL: Kaili Kane 2-4, 2b; Kahanu Martinez 2b, 3 RBIs. Mary: Trenton Caliboso 2 RBIs; Nico Low 2b.

OIA EAST

Saturday

Roosevelt 2, Moanalua 1

W—Xavier Pressley.

Leading hitter—Moan: John Ganske 2-2.

Kalani 8, Castle 3

At Castle

W—Davin Nakasato.

Leading hitters—Kaln: Kupono Akaka 2-3, 2 RBIs; Wyatt Ishii 2b, 2 RBIs; Micah Friel 2-3; #21 2-4; Rex Nakamura 2b. Cast: Kaeden Pilanca 3-3, 2b; Isaiah Kabua 2b; Kekai Adams 2b.

Also:

Kaiser 16, Kailua 6, 6 inn.

OIA WEST

Saturday

Mililani 7, Waipahu 4

W—Kai Hirayama.

Leading hitters—Mil: Brayden Suehisa 2 RBIs; Malosi Mata‘afa-Alferos 2-3; Ethan Murakoshi HR, 3 RBIs; Kamea Chun 2-3; Kalei Alana 2-3. Waip: Kamden Takanobu 2b.

Nanakuli 9, Pearl City 1

W—Donald Kapaku.

Leading hitters—Nan: Jordan Kay 2-3, 3b, 3 runs; Carmelo Fuller 3-4, 2b, 2 runs, 2 RBIs; Damian Griffin 2-4, 2b, 2 runs; Ezra Kanakaole 2-4, 2b, 3 RBIs; Blaze Baltazar 3-4, 3b; Chavez Kanakaole 2-4, 3b. PC: Devin Fujino 2-3, 2b; Tyler Nishimura 2-3; Wyatt Loo 2-3.

Campbell 14, Leilehua 2, 5 inn.

W—Hunter Lindsey.

Leading hitters—Camp: Kayne Carlos 3-4, 3 runs, 2b; Jerry Etrata 2 runs, RBI; Shaveh Sarono 2-3, 2 runs, 3 RBI, 2b.

VOLLEYBALL

ILH BOYS

Kamehameha def. ‘Iolani 25-19, 20-25, 25-15, 25-17

Punahou def. Hawaii Baptist 25-21, 25-18, 22-25, 25-21

WATER POLO

OIA GIRLS

Leilehua 6, Moanalua 5

Goal-Scorers—Leil: Takupahina Aliilua 4, Ariana Digloria, Jaedys Agdinaoay. Moa: Ellie Dallas 3, Maiya Correa-Garcia, Lila Butcher.

Mililani 9, Kapolei 6

Goal-Scorers—Kapo: Kaya Gabriel 3, Venezuela Lino, Holly LeDoux, Juliana Fliss. Mil: Leila Maynard 6, Sydnee Nakamura, Kiana Lee, Lindin Mooney.

Roosevelt 16, Kalaheo 0

Goal-Scorers—Roos: Kimberly Cassens 5, Jaeci Oba 3, Jochel Oba 3, Jayzlyn Tomisa 2, Malia Lauret 2, Jonna Keo.

Kahuku 10, Kaiser 3

Goal-Scorers—Kah: Tuua Cravens 3, Kimorah Wong 3, Maya Maki 2, Tacoma Campbell, Eden Smith. Kais: Ashley Bethke, Kimie Ginoza, Maile Judd.

TENNIS

BIG WEST MEN

UC Irvine 4, Hawaii 1

Singles

1. Enrique Luque Rico (UCI) def. Quinn Snyder (UH) 6-4, 0-6, 6-1

2. Hiroki Sakagawa (UCI) def. Karl Collins (UH) 6-0, 6-0

3. Noah Zamora (UCI) def. Guillaume Tattevin (UH) 6-4, 6-2

4. Andy Nguyen (UCI) vs. Andy Hernandez (UH) 6-3, 4-6, 0-3, unfinished

5. Rithvik Krishna (UCI) def. Andrew Somerville (UH) 6-4, 6-1

6. Ali Amiri (UCI) vs. Sohta Urano (UH) 6-4, 4-6, 1-0, unfinished

Doubles

1. Rahul Dhokia/Noah Zamora (UCI) def. Karl Collins/Andy Hernandez (UH) 6-2

2. Quinn Snyder/Andrew Somerville (UH) def. Andy Nguyen/Hiroki Sakagawa (UCI) 6-2

3. Diego Dalisay/Guillaume Tattevin (UH) def. Brandon Park/Matthew Sah (UCI) 6-4