Scoreboard – April 22, 2024

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

ILH: Tie-breaker playoffs, Kamehameha vs. ‘Iolani, 3 p.m. at Ala Wai Field; Saint Louis at Mid-Pacific, 3:30 p.m. GOLF

ILH: Varsity I, Finals, 7 a.m. at Leilehua Golf Course.

SAILING

ILH: Varsity II and III, Regatta No. 6, 4 p.m. at Magic Island.

TENNIS

ILH girls: Round 2 Team Tournament. Consolation, Hanalani at Kamehameha,

4 p.m.; Le Jardin vs. Hawaii Baptist, 4 p.m. Semifinals: Mid-Pacific at Punahou,

4:30 p.m.; Punahou II at ‘Iolani, 4:30 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys: Varsity I tournament, Round 3, Saint Louis at ‘Iolani, 6 p.m.; Mid-Pacific at Hawaii Baptist, 6 p.m. Round 4,

Kamehameha at Punahou winner,

6:30 p.m. Varsity II, University at Damien,

6 p.m.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I Tournament, Le Jardin vs. Mid-Pacific, 6 p.m. at Kamehameha.

TUESDAY

BASEBALL

ILH: Division I, Tie-breaker playoffs,

Kamehameha/’Iolani loser vs. Saint Louis/Mid-Pacific loser; Kamehameha/’Iolani

winner vs. Saint Louis/Mid-Pacific winner. Times/sites TBD.

OIA: Division I tournament, first round, Pearl City at Kaiser, 3 p.m.; Castle at Campbell, 3 p.m.; Leilehua at Moanalua,

3 p.m.; Kalani at Nanakuli, 3 p.m.

SAILING

ILH: Varsity I, Regatta No. 6, 4 p.m. at Magic Island.

SOFTBALL

ILH: Varsity I, Double-elimination

tournament, Mid-Pacific at Punahou,

4 p.m.

TENNIS

ILH boys: Hawaii Baptist vs. Le Jardin,

4 p.m. at Keehi Lagoon tennis courts; Maryknoll at Punahou I, 4:30 p.m.;

Kamehameha at ‘Iolani, 4:30 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys: Varsity I tournament, Round 5, Mid-Pacific/Hawaii Baptist winner vs. Saint Louis/‘Iolani winner, 6 p.m. at TBD.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I Tournament, Semifinals, Le Jardin/Mid-Pacific winner vs. Punahou, 5 p.m.; ‘Iolani vs. Kamehameha, 6:15 p.m. Games at Kamehameha.

VOLLEYBALL

NCAA MEN’S DIV. I VOLLEYBALL TOURNAMENT

At Long Beach, Calif.

Quarterfinals

April 30

Match 1–No. 1 UCLA vs. No. 8 Fort Valley St., 8 a.m.

Match 2– No. 4 UC Irvine vs. No. 5 Penn St., 10:30 a.m.

Match 3–No. 6 Ohio St. vs. No. 3 Grand Canyon, 4:30 p.m.

Match 4–No. 7 Belmont Abbey vs. No. 2 Long Beach State

Semifinals

May 2

Match 5–Winner of Match 1 vs. Winner of Match 2, 12:30 p.m.

Match 6–Winner of Match 4 vs. Winner of Match 3, 3:30 p.m.

Final

May 4

Winner of Match 5 vs. Winner of Match 7, 11 a.m.

PIGEON RACING

Hawaii Flyers

Saturday

From Hilo, Hawaii Island to Oahu

Top 5

MILES MPH

1. Norman Lewellen 207.133 36.85

2. Sidney Lum 214.479 36.44

3. Allan Komatsu 206.675 28.44

4. George Contento 211.363 24.81

5. Bruce Figueira 209.464 24.49

TENNIS

BIG WEST MEN

Sunday

At Riverside, Calif.

Hawaii 4, UC Riverside 1

Singles competition

1. Quinn Snyder (UHM) def. Joshua Roth (UCR) 6-3, 6-0

2. Justin Lamy (UCR) vs. Karl Collins (UHM) 6-7, unfinished

3. Guillaume Tattevin (UHM) def. L. Ibarrondo Suarez (UCR) 6-4, 6-2

4. Andy Hernandez (UHM) def. Aarav Sane (UCR) 6-3, 6-0

5. Hugo DeGrande (UCR) def. Sohta Urano (UHM) 6-4, 6-1

6. Ryan Huynh (UCR) vs. Diego Dalisay (UHM) 4-6, 3-3, unfinished

Doubles competition

1. Joshua Roth/Justin Lamy (UCR) vs. Andy Hernandez/Karl Collins (UHM) 5-2,

unfinished

2. Quinn Snyder/Andrew Somerville (UHM) def. Aarav Sane/Ryan Huynh (UCR) 6-4

3. Diego Dalisay/Guillaume Tattevin (UHM) def. L. Ibarrondo Suarez/Hugo DeGrande (UCR) 6-3

Match Notes:

Hawaii 6-14, 1-5 BW

UC Riverside 4-18, 0-6 BW

Order of finish: Doubles (3,2);

Singles (3,1,5)

BIG WEST WOMEN

Sunday

At Northridge, Calif.

CSUN 4, Hawaii 3

Singles competition

1. Turchak, Sasha (CSUN) def. Nelly Knezkova (UHW) 6-4, 6-4

2. Ana Vilcek (UHW) def. Zhytelna, Yuliia (CSUN) 6-2, 7-5

3. Hannah Galindo (UHW) def. Santibanez Luna, Vic (CSUN) 1-6, 7-5, 7-5

4. Moratalla Sanz, Emma (CSUN) def. Sheena Masuda (UHW) 6-3, 7-5

5. Joelle Lanz (UHW) def. Ho, Angela (CSUN) 6-4, 2-6, 6-2

6. Goodman, Elena (CSUN) def. Anna Kern (UHW) 6-7, 6-1, 6-2

Doubles competition

1. Turchak, Sasha/Zhytelna, Yuliia (CSUN) def. Ana Vilcek/Nikola Homolkova (UHW) 6-2

2. Santibanez Luna, Vic/Ung, Cindy (CSUN) def. Sheena Masuda/Nelly Knezkova (UHW) 6-2

3. Ho, Angela/Goodman, Elena (CSUN) vs. Anna Kern/Hannah Galindo (UHW) 3-4, unfinished

Match Notes:

Hawaii 9-11, 6-3

CSUN 13-6, 7-2

Order of finish: Doubles (1,2);

Singles (1,2,4,5,6,3)

WATER POLO

Big West Women

Final Standings

Conference Overall

Rec. Pct. Rec. Pct.

Hawaii 7-0 1.000 19-3 .864

UC Irvine 5-2 .714 17-10 .630

Long Beach St. 5-2 .714 20-8 .714

UC San Diego 4-3 .571 17-11 .607

CS Northridge 2-5 .286 18-14 .562

UCSB 2-5 .286 15-13 .536

UC Davis 2-5 .286 10-17 .370

CS Fullerton 1-6 .143 10-18 .357

Big West Championship

At Davis, Calif.

Friday

Quarterfinals

No. 1 seed Hawaii vs. No. 8 seed Cal State Fullerton, 7 a.m.

No. 4 seed UC San Diego vs. No. 5 seed Cal State Northridge, 9 a.m.

No. 2 seed UC Irvine vs. No. 7 seed UC Davis, 11:30 a.m.

No. 3 seed Long Beach State vs. No. 6 seed UC Santa Barbara, 1:30 p.m.

Saturday

Semifinals

Game 1 winner vs. Game 2 winner, 9 a.m.

Game 3 winner vs. Game 4 winner,

11 a.m.

Sunday

Final

Game 5 winner vs. Game 6 winner, 9 a.m.

SOFTBALL

PACWEST

Saturday

Double-header

At Hilo

Hawaii Hilo (22-15, 15-10 PWC) 3, Chaminade (15-20, 10-14 PWC) 2

WP–Linsea Strauch (2-1),

LP–Jaeda Kumaewa-Cabunoc (1-1)

Leading hitters–HILO: Jayda Favela 3-3, 3B, SH; Lexie Tilton 2-4, 1RBI, 2B.

CU: Kobe Brown 2-4.

Hawaii Hilo (23-15, 16-10 PWC) 4, Chaminade (15-21, 10-15, PWC) 0

WP–Madison Rabe (9-2),

LP–Bailey Benson (2-8)

Leading hitters–HILO: Lexie Tilton 2-3; Chenoa Cainglit 2-3, 2B;

Victoria Macias 2B. CU: Taryn Fujioka 2-3.

JUDO

OAHU INTERSCHOLASTIC

ASSOCIATION JUDO

CHAMPIONSHIPS

Saturday

At Leilehua

108 lbs

1. Ronson Murillo, Moanalua; 2. Brayden Nakamura, Pearl City; 3. Aaron Look,

Roosevelt; 4. Kaden Stimpson, Moanalua; 5. Tanner Marcello-Vina, Aiea; 6. Jayden Lowenthal, Roosevelt; 7. Brayden Regidor, Kalani; 8. Nathan Hurt, Leilehua.

121 lbs

1. Kaiden Shota, Moanalua; 2. Virgilio

Martinez, Pearl City; 3. Jayden Higuchi,

Kapolei; 4. Aaron Saito, Waipahu; 5. Avery Jim, Mililani; 6. Dean Ikeda, Kalani; 7. Gage Matsui, Moanalua; 8. Aldrin-Jay Javier,

Kapolei.

145 lbs

1. Jake Kuwabara, Roosevelt; 2. Kota Hase, Moanalua; 3. Jonathan Kimura,

Kaiser; 4. Bryce Young, Kapolei; 5. Jaden Morey, Moanalua; 6. Ethan Hong, Kalani;

7. Naliko Keliihoomalu, McKinley; 8. Chad Canencia, Campbell.

178 lbs

1. Brady Lee, Moanalua; 2. Josh Gallardo, Kaiser; 3. Pierce Yamada, Kaimuki; 4. John Griffith, Kailua; 5. Daigo Tokunaga, Kalani; 6. Pookela Kauhane, Leilehua; 7. Joseph Czarnick, Waianae; 8. Kaden Bostian, Campbell.

220 lbs

1. Travis Tanaka, Pearl City; 2. Malakai

Kaumavae, Moanalua; 3. Justin

Santiago-Pauole, Waipahu; 4. Andy

Sisiam, Kaimuki; 5. Radsen Castillano, Roosevelt; 6. Christian Stephan, Kapolei; 7. Jayden Ruan, Roosevelt; 8. Martain

Anacan, Pearl City.

114 lbs

1. Irving Bicoy, Pearl City; 2. Draezyn Tanaka, Moanalua; 3. Rylan Yasuda, Moanalua; 4. Ezekiel De Guzman,Waipahu; 5. Braxton Shimabukuro, Kapolei. 6. Shevyn Iokia, Mililani; 7. Chris Arikura, McKinley; 8. Jeremiah Magallones, Nanakuli

132 lbs

1. Ryker Shimabukuro, Kapolei; 2. Payton Lee, Moanalua; 3. Hunter Masaki, Mililani; 4. Tanner Hiromasa, McKinley;

5. Alexander Chinen, Waipahu; 6. Casey Iwata, Roosevelt; 7. Elliot Chai, Kapolei;

8. Jayden Kilantang, Pearl City.

161 lbs

1. Semisi Mafi, Waipahu; 2. Zach

Kaneshiro, Roosevelt; 3. Koki Taylor,

Kapolei; 4. Nicholas Nishimura, Waipahu; 5. Levi Santa Cruz, Kaiser; 6. Jerome

Bolibol, Pearl City; 7. (Michiaki Morris);

(Logan James), Mililani; 8. Luke Nakai,

Kalani.

198 lbs

1. Aiden Trinidad, Kalani; 2. Jedrek

Pagador, Moanalua; 3. Matt Yadao,

Roosevelt; 4. Samson Edwards, Pearl City; 5. Cayden Sabas, Pearl City; 6. Jevon Francisco, Kapolei; 7. Bruce Furukawa, Kaiser; 8. Mordechai Mokiao, Kapolei.

285 lbs

1. Caleb Lauifi, Waipahu; 2. Reupena Samuelu, Kapolei; 3. Zyan Akau, Kapolei; 4. Ku Miner, Pearl City; 5. Aaron Johnson, Roosevelt; 6. Apiolefaga Fonoimoana,

Kahuku; 7. Rio Ramos, Moanalua; 8. Tyrese

Martin, Pearl City.

Total Participants: 191

Total Bouts Contested: 322

GIRLS

98 lbs

1. Serah Yogi, Pearl City; 2. Taegan

Escaba, Moanalua; 3. Janelle Yasay, Waipahu; 4. Hayden Low, Pearl City;

5. Jakayla Bobadilla, Campbell; 6. Cara Yoshihiro, Kaiser; 7. Aubree Agno,

Leilehua; 8. Jazmyn Miyasaki, Moanalua.

103 lbs

1. Gabrielle Hayashida, Moanalua;

2. Chloe Obuhanych, Pearl City;

3. Nathalie Fangon, McKinley; 4. Leilyanna Barut, Waipahu; 5. Karra Higuchi, Pearl City; 6.Ariel Keouli, Kapolei; 7. Rezyree

Ermitanio, Leilehua; 8. Elle Ishimoto, Kalani.

109 lbs

1. Adriana Daoang, Moanalua; 2. Sky

Ramos, Moanalua; 3. Shaunty Gouveia,

Pearl City; 4. Seriana Setu, Waipahu;

5. Aiyanah Palpallatoc, Campbell; 6. Mylee Rabago, McKinley; 7. Khloe Dela Cruz, Waipahu; 8. Callie Yoshihiro, Kaiser.

115 lbs

1. Susana Setu, Waipahu; 2. Reece

Fujitani, Kalani; 3. Naomi Fujii, Moanalua;

4. Sydney Suzuki, Pearl City; 5. Laney Young, Waipahu; 6. Sakura Lepiane, Pearl City; 7. Natalie Tolentino, Campbell;

8. Lauren Nip, Kaiser.

122 lbs

1. Kaipo Akioka, Kailua; 2. Briley Tolentino, Campbell; 3. Kaytie Conselva, Waipahu;

4. Maria Manzo, Pearl City; 5. Chasidy Gohier, Waipahu; 6. Malika Kamelamela, Kahuku; 7. Madison Mikami, Moanalua;

8. Amanda York, Kaiser.

129 lbs

1. Mia Lee, Moanalua; 2. Emma Rosales, Campbell; 3. Mia Manzo, Pearl City;

4. Terrysa Uyeno, Waipahu; 5. Ryann

Pascual, Kapolei; 6. Sierra Nishiki, Kalani; 7. Yalexia Lemos, Roosevelt; 8. Eliah Nunes, Leilehua.

139 lbs

1. Kalei Yasumura, Moanalua; 2. Sage Ridep, Campbell; 3. Journey

Heffernan-Kini, Roosevelt; 4. Cassiddy Ginoza, Mililani; 5.Alize Malia Kapihe, Kapolei; 6. Melia Taeu, Kahuku; 7. Victoria Brown, Kaiser; 8. Jenahvi Julian, Pearl City.

154 lbs

1. Nohi Kukonu, Moanalua; 2. Hiroko Yasu, Campbell; 3. Shaialee Akau, Kapolei;

4. Kaoru Patacsil, Waipahu; 5. Kamaile Paaluhi, Pearl City; 6. Rysha Muraoka, Pearl City; 7. Caylee Gansit-Cluney,

Campbell; 8. Xhemile Makanani,

Roosevelt.

172 lbs

1. Kaui Lee-Tynan, Kapolei; 2. Ayla Jackson, Roosevelt; 3. Esabella Kukonu, Moanalua; 4. Briseis Contemplo, Pearl City;

5. Nahokulani Silva, McKinley; 6. Cadence Kaimuloa-Kaawa, Nanakuli; 7. Zaryah

Morales, Waipahu; 8. Parker Neely,Kaiser.

220 lbs

1. Janelle Mattos, Waipahu; 2. Ava Asing, Moanalua; 3. Mandy Amian, Moanalua;

4. Serenia Meredith, Pearl City;

5. Chen-Lee Wilson, Waipahu; 6. Khiara Kaleiwahea, Nanakuli; 7. Alexys Chalmers, Waianae; 8. Claudia Jennings, Leilehua.

Total Participants: 153

Total Bouts Contested: 277