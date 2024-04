Scoreboard – April 28, 2024

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

College: doubleheader, Hawaii Pacific vs. Chaminade, 3 p.m. and 6 p.m. at Les Murakami Stadium.

MONDAY

BASEBALL

ILH

Varsity I: Maryknoll at Mid Pacific. Pac-Five at ‘Iolani. Saint Louis vs. Kamehameha at CORP 1, games at 3:30 p.m.

SAILING

ILH: Varsity II and III, Holden Championship 2, 4 p.m. at Magic Island.

TENNIS

ILH: Clay Benham Postseason Tournament, Day 1, 8 a.m. at Patsy T. Mink Central Oahu Regional Park.

VOLLEYBALL

ILH boys: Varsity I tournament, tie-breaker, 6 p.m. at TBD, if needed

OIA boys Division I: Tournament Semifinals at Radford, Campbell vs. Moanalua, 5:30 p.m.; Castle vs. Mililani, 7:30 p.m. Fifth-place semifinals at Aiea, Waipahu vs. Roosevelt, 5:30 p.m.; Kalani vs. Aiea, to follow

VOLLEYBALL

ILH

Boys Division I Tournament Final

At Punahou

Punahou def. Kamehameha 25-18, 20-25, 25-17, 25-19

Boys Division II/III Tournament

Round 3

Saturday

At Le Jardin

Le Jardin def. Maryknoll 25-17, 20-25, 22-25, 25-21, 15-7

At Hanalani

Damien def. Hanalani 25-23, 25-21, 20-25, 25-12

WATER POLO

ILH Girls

Varsity I Playoff

Saturday

At ‘Iolani

Iolani 8, Mid-Pacific 6

Goal Scorer(s)–MPI: Lexi Roberts 2, Zsuzsa Horvath 2, Maya Deguzman, Hoapili Kukea-Shultz. IOL: Kyra Lurito 3, Alexi Sueoka 2, Mayasol Camp, 2, Camden Schopler.

At Punahou

Punahou 9, Kamehameha 7, OT

PUN: Kailoa Kerber 2, Ava Aguilera 2, Synnove Robinson 2, Reese Stallsmith, Caylie Saiki, Keilani Stewart. KSK: Ava Gurney 3, Leinaala Wong 2, Kawena Neumann, Tea Brandon.

BASEBALL

ILH Double-elimination tournament

Saturday

At Ala Wai Field

Saint Louis 5, Mid-Pacific 4

W—Tanner Chun. S—Aycen Fernandez.

Leading hitters—StL: Kolby Gushiken 3-3, 2 runs; Kaili Kane 2-3; Sean Yamaguchi 2 runs; Chase Sutherland 3 RBIs. MPI: Coen Goeas 2-3, 3b; Chandler Murray 2-3, 2 RBIs; Ethan Yonemura 2 runs.

Kamehameha 9, Maryknoll 0

W—Alaka‘i Kiakona.

Leading hitters—KS: Nalu Grace 2 runs; Jace Souza 2-3, HR, 2 runs, 4 RBIs; Kaleb Flores 2-2; Kiakona 2b.

At Ala Wai Field

Pac-Five 8, Punahou 2

W—Micah Shintaku

Leading hitters—Pun: Raidan Shibayama 3-4, SB; R. Lum 1-1, 1 RBI, HR; Cade Watson 1-3, 2B. P5: Alika Ahu 2-4, 1 RBI, 2B; Ryden Toyama 2-4, 1 RBI, SB; Naden Nihipali 2-4, 1 RBI, SB.

OIA Division I Tournament

Saturday

Third Place

At Stevenson Intermediate Park field

Moanalua 6, Roosevelt 3

W—Coy Sasano. S—Dakota Pagente.

Leading hitters—Moan: John Ganske 2 RBIs. Roos: Toku Wada-Goode 2-3; Phoenix Takara 2-2, 2b; Dominic Teixeira 2b.

Fifth Place

At Kahala Field

Pearl City 5, Kalani 3

W—Noah Bernal

Leading hitters—PC: Devin Fujino 2-4; Logan Honma 2-3, 3 RBI’s, 3B. Kal: Rex Nakamura 2-4, 2B; Wyatt Ishii 2-3.

Division II Tournament

Saturday

Third Place

Kahuku 6, Kapolei 1

W—Mason Vargas.

Leading hitters—Kah: Cayden Castillo 2 runs; Hezekiah Colburn 2 runs; Vargas 2-2, 2 RBIs. Kap: Jonah Fuentes 3-4, 2b.

MIL Championship

Saturday

Baldwin 2, Maui 0

WP–Jayden Perry-Waikiki

Leading hitters–Bald: Christian Domino 2-3. Caleb Miyake-Matsubayashi 1-3, 2 RBI’s, 2B.

BIIF

Saturday

At Pahoa

Kamehameha Hawaii 15, Pahoa 5

WP–Keyan Kanahele, LP–Donovan Lynch

Leading hitters–KSH: Kaohu Kawelu 2-3, 3 RBI’s; Justin Kubojiri 2-2, 1 RBI. Braden Gomes 2-3, 2 RBI’s, 2B, Liwai Correa 1-4, 1 RBI, 2B, Shiloh Santos 1-4, 1 RBI, 2B. Pah: Brayden Conda-Tolle 3-3.

PACWEST

Saturday

At Les Murakami Stadium

Hawaii Pacific 13, Chaminade 8

WP–Owen Schnaible (W, 1-0), LP–Mac Elske (L, 1-4)

Leading hitters–HPU: Tejean Smith 4-5, 3 RBI’s 2B; Nicholas Jio 3-5, 2 RBI’s, 2B; Kota Suzuki 3-6, 2 RBI’s; Chase Taylor 3-5, 2 RBI’s; Noah Hata 2-4, 1 RBI, 3B. CU: Ryan Ruch 3-6, 3 RBI, 2B; Haruki Kitazaki 2-3; Joe DuCoeur 1-4, 1RBI, 2B.

Hawaii Pacific 2 (28-20, 17-15, PWC), Chaminade 1 (15-31, 8-22, PWC)

WP–Jack O’Brien(3-1)

Leading hitters–HPU: Kota Suzuki 1-3, 3B; Nicholas Jio 0-2, 1 RBI. CU: Ryan Ruch 2-3, 3B; Haruki Kitazaki 1-2, 1 RBI, 2B; Evon WIlliams 1-2, 2B.