Scoreboard – April 29, 2024

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

ILH: Double-elimination tournament,

Maryknoll at Mid-Pacific; Pac-Five at ‘Iolani; Kamehameha vs. Saint Louis at Central Oahu Regional Park Field No. 1. Games start at 3:30 p.m.

SAILING

ILH: Varsity II and III, Holden Championship 2, 4 p.m. at Magic Island.

TENNIS

ILH: Clay Benham Postseason Tournament, Day 1, 8 a.m. at Patsy T. Mink Central Oahu Regional Park.

VOLLEYBALL

OIA boys Division I: Tournament.

Semifinals at Radford, Campbell vs. Moanalua, 5:30 p.m.; Castle vs. Mililani, 7:30 p.m. Fifth-place semifinals at Aiea, Waipahu vs. Roosevelt, 5:30 p.m.; Kalani vs. Aiea, to follow.

TUESDAY

BASEBALL

College: Hawaii Hilo vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

ILH: Double-elimination tournament, Pac-Five/’Iolani winner vs. Maryknoll/Mid-Pacific winner, time/site TBD.

GOLF

David S. Ishii Foundation/HHSAA Boys Championship: first round, 7 a.m. at Kaneohe Klipper Golf Course.

SAILING

ILH: Varsity I, Dole Championship 2, 4 p.m. at Magic Island.

SOFTBALL

ILH Varsity I: Double-elimination

tournament, Punahou vs. Maryknoll,

3:30 p.m. at Sand Island Park field.

TENNIS

ILH: Clay Benham Postseason Tournament, Day 2, 8 a.m. at Patsy T. Mink Central Oahu Regional Park.

VOLLEYBALL

ILH Varsity II/III boys: Tournament, final, Damien at Le Jardin, 6 p.m.

OIA Division I boys: Tournament. Fifth place, Kalani/Aiea winner vs. Waipahu/Roosevelt winner, 5:30 p.m. Third place, Castle/Mililani loser vs. Campbell/Moanalua loser, to follow. Matches at Aiea.

PRECISION AIR RIFLERY

ILH All-Stars

Shooter of the Year: Hailey Oh

(Punahou, Sr.)

Coach of the Year: Yuji Hata (Pac-Five)

First Team

Ka‘imipono Khim (Island Pacific, Jr.)

Ereyn Iwamoto (Mid-Pacific, Sr.)

Laurana Muzzarini (Mid-Pacific, Sr.)

Brooke Ichiki (Pac-Five, Jr.)

Kamalei Canionero (Pac-Five, Fr.)

Kyllie Uekawa (Sacred Hearts, So.)

BEACH VOLLEYBALL

College

At Queen’s Beach

Saturday

Chaminade 4, Hawaii Pacific 1

Erika Markentin/Kate Allan (HPU) def.

Mahala Ka‘apuni/Nanna Inoue (CU) 21-17, 21-17

Leilani Ama/Grace Talpash (CU) def.

Kohana Fukuchi/Ella Schoene (HPU)

21-11, 21-19

Elle Tsukano/Malena Mihalik (CU) def.

Lauren/Harris/Marley Sandoval (HPU)

21-18, 21-19

Hula Crisostomo/Reina Krueger (CU) def. Alayna Grinstead/Sofia Cooper (HPU)

28-26, 21-19

DeLaney Poling/Kanoelehua Misipeka (CU) def. Kylie Komo/Ella Dotson (HPU) 17-21 21-9, 15-12

JUDO

Odom Corporation/HHSAA Championships

At Stan Sheriff Center

Saturday

Boys

Team

1. Moanalua 84. 2. Kapolei 52. 3. Pearl City 43. 4. ‘Iolani 42, Roosevelt 42. 6. Saint Louis 41. 7. Punahou 24. 8. Kamehameha 23, Mid Pacific 23. 10. Waipahu 19. 11. Kalani 16. 12. Damien 12, Hilo 12, Kaimuki 12, Konawaena 12. 16. Hawaii Baptist 9, McKinley 9, Mililani 9. 19. Assets 5, Kamehameha-Hawaii 5. 21. Waiakea 3.

Individual

108: 1. Ronson Murillo (Moan). 2. Rylan Wong (StL). 3. Brennan Lau (HBA).

114: 1. Draezyn Tanaka (Moan). 2. Irving Bicoy (PC). 3. Cole Takehara (Iol).

121: 1. Logan Lau (HBA). 2. Eli Suan (StL). 3. Aiden Kim (Iol).

132: 1. Ryker Shimabukuro (Kapo). 2. Payton Lee (Moan). 3. Tanner Hiromasa (McK).

145: 1. Thor Guerrero (KS). 2. Darieus Pavao (KS). 3. Jake Kuwabara (Roos).

161: 1. Reyn Shimabuku (Iol). 2. Koki Taylor (Kapo). 3. Logan James Michiaki Morris (Mil).

178: 1. Brady Lee (Moan). 2. Kai Juliano (DMS). 3. Race Moxley (Kona).

198: 1. Aiden Trinidad (Kaln). 2. Kainalu Aurello (Hilo). 3. Matt Yadao (Roos).

220: 1. Travis Tanaka (PC). 2. Andy Sisiam (Kaim). 3. Malakai Kaumavae (Moan).

285: 1. Caleb Lauifi (Waip). 2. Zyan Akau (Kapo). 3. Ryoma Saita (Pun).

Girls

Team

1. Moanalua 98. 2. Pearl City 46. 3. Kapolei 40. 4. Waiakea 37. 5. Waipahu 34.

6. Campbell 27. 7. Hilo 25, Punahou 25. 9. Roosevelt 24. 10. ‘Iolani 17. 11. Kailua 16.

12. Damien 12, Kamehameha 12. 14. Hawaii Baptist 9, Kamehameha-Maui 9. 16. Keaau 7, McKinley 7, Mililani 7, Waianae 7. 20. Baldwin 5, Lanakila Baptist 5, Mid-Pacific 5, Nanakuli 5. 24. Kamehameha-Hawaii 3, King Kekaulike 3, Maui High 3, Sacred Hearts 3.

Individual

98: 1. Taegan Escaba (Moan). 2. Serah Yogi (PC). 3. Hayden Low (PC).

103: 1. Chloe Obuhanych (PC). 2. Gabrielle Hayashida (Moan). 3. Joelle Lum (HBA).

109: 1. Iya Sadanichikova (Waik). 2. Charlotte Campbell (Pun). 3. Shaunty Gouveia (PC).

115: 1. Kamalei Sakai (Hilo). 2. Brooklynne Tsukiyama (KS). 3. Elle Mizue (Iol).

122: 1. Kaipo Akioka (Kail). 2. Briley Tolentino (Camp). 3. Tatiana Paragas (Pun).

129: 1. Mia Lee (Moan). 2. Emma Rosales (Camp). 3. Mia Manzo (PC).

139: 1. Kalei Yasumura (Moan). 2. Alize Malia Kapihe (Kapo). 3. Ihilani Sakai (Hilo).

154: 1. Shailalee Akau (Kapo). 2. Keila Tomomitsu (DMS). 3. Elena Beauchamp-Estrella

(KSM).

172: 1. Ayla Jackson (Roos). 2. Kaui Lee-Tynan (Kapo). 3. Esabella Kukonu (Moan).

220: 1. Chen-Lee Wilson (Waip). 2. Ava Asing (Moan). 3. Janelle Mattos (Waip).

SOFTBALL

OIA

Division I Tournament

At McKinley

Saturday

Final

Mililani 13, Kapolei 2, 5 inn.

W—Hinano Bautista.

Leading hitters—Mil: Kamryn Aoki 2 runs; Kaui Garcia 2-4, HR, 2 runs, 4 RBIs; Kolbi Kochi 2b, 2 RBIs; Ori Mailo 2 runs; Makayla Pagampao 3-4, 3 HRs, 3 runs,

6 RBIs; Sunni Kahanu 2-3, HR. Kap:

Kayara-Leigh Tuiloma 2-2, HR; Sienna Kauhi 2b; Kandi Malama-Ahlo HR.