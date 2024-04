Scoreboard – April 30, 2024

From as low as $12.95 /mo.

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

College: Hawaii Hilo vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

ILH: Double-elimination tournament,

Maryknoll at ‘Iolani, 3:30 p.m.

GOLF

David S. Ishii Foundation/HHSAA Boys Championship: first round, 7 a.m. at Kaneohe Klipper Golf Course.

SAILING

ILH: Varsity I, Dole Championship 2, 4 p.m. at Magic Island.

SOFTBALL

ILH Varsity I: Double-elimination

tournament, Punahou vs. Maryknoll,

3:30 p.m. at Sand Island Park field.

TENNIS

ILH: Clay Benham Postseason Tournament, Day 2, 8 a.m. at Patsy T. Mink Central Oahu Regional Park.

VOLLEYBALL

ILH Varsity II/III boys: Tournament, final, Damien at Le Jardin, 6 p.m.

OIA Division I boys: Tournament. Fifth place, Kalani/Aiea winner vs. Waipahu/Roosevelt winner, 5:30 p.m. Third place, Castle vs. Campbell, to follow. Matches at Aiea.

WEDNESDAY

BASEBALL

ILH: Double-elimination tournament, Saint Louis vs. winner of Maryknoll vs. ‘Iolani, time/location TBA.

GOLF

David S. Ishii Foundation/HHSAA Boys Championship, final round, 7 a.m. at Kaneohe Klipper Golf Course.

TENNIS

ILH: Clay Benham Postseason

Tournament, Day 3, 2 p.m. at Patsy T. Mink Central Oahu Regional Park.

VOLLEYBALL

OIA boys, Division I Tournament, final, Moanalua vs. Mililani, to follow D-II final.

OIA boys, Division II Tournament, final, Waialua vs. Kailua, 5:30 p.m. at Radford.

BEACH VOLLEYBALL

PACWEST WOMEN

At Hunakai Beach

Sunday

Chaminade 4, Hawaii Pacific 1

Erika Markentin/Kate Allan (HPU) def.

Leilani Ama/Grace Talpash (CU) 11-21, 21-17, 15-13

Mahala Ka’apuni/Nanna Inoue (CU) def. Kohana Fukuchi/Ella Schoene (HPU)

21-12, 21-15

Elli Tsukano/Malena Mihalik (CU) def.

Lauren Harris/Marley Sandoval (HPU)

21-15, 21-14

DeLaney Poling/Kanoelehua Misipeka (CU) def. Alayna Grinstead/Sofia Cooper (HPU) 21-13, 21-13

Kendall Rios/Brooklyn Poling (CU) def.

Kylie/Komo/Ella Dotson (HPU) 21-15,

21-19

Final records: Chaminade 7-9;

Hawaii Pacific 0-8

SOFTBALL

OIA DIVISION II

Monday

At Kailua

Kailua 18, Kalaheo 14

WP–K Kalama

Leading hitters–Kail: Mahelani Alayon 3-5, 4 RBIs, HR; Emma Kapule 2-5, RBI, HR; Amara Lewis 2-4, RBI; Scottie Santiago 2-3, 3 RBIs; Shannon Inere 2-4, 4 RBIs. Kalh: Tehani Kepaa 2-4, 2 RBIs; Madison Uehara 2-5, 2 RBIs.

GOLF

Hawaii State Junior Golf

Association

Kauai 14 & Under Junior Tour

At Wailua Golf Course

Saturday and Sunday

Boys

7-10

Logan Matsumoto 78-74—152

Kellen Nogawa 82-83—165

Cody Mau 90-86—176

Ashwin Patel 88-89—177

Tre Tydingco 96-105—201

11-12

Robert Loree 73-76—149

Blake Nakagawa 80-85—165

Keola Earle 85-85—170

Jason Uno 91-80—171

Carter Crouse 82-90—172

13-14

Leo Saito 77-78—155

Drew Tom 81-83—164

Taylor George 82-86—168

Carson Kage 88-81—169

Isaac Kim 92-80—172

Girls

7-10

Sonia Kato 94-86—180

Emi Sayegusa 121-110—231

11-12

Lucy Cui 79-86—165

Nicole Oda 87-81—168

Amelia Silva 85-83—168

Cassidy Chang 83-86—169

Kayla Magno 84-91—175

13-14

Olivia Schmidt 78-81—159

Keelee Nogawa 77-82—159

Kira Uno 83-79—162

Megan George 78-84—162

Brooke Asao 86-78—164

BIG WEST MEN’S

CHAMPIONSHIP

Monday

At La Quinta, Calif.

Round 2; par 72

Team leaderboard

1. Long Beach St. 286-281–567

2. CSU Fullerton 281-289–570

3. Cal Poly 287-288–575

4. UC Irvine 290-290–580

5. UC Davis 299-289–588

6. CSU Northridge 307-287–594

7. Hawaii 302-299–601

8. UC Santa Barbara 302-301–603

9. UC Riverside 312-303–615

Individual results

T1. Rei Harashima, UC Irvine 68-68–136

T1. Tegan Andres, Fullerton 63-73–136

3. Clay Seeber, LBSU 67-70–137

4. Baron Szeto, Cal Poly 70-69–139

5. Joey Zambri, Cal Poly 71-70–141

6. Lucas Carper, UC Davis 71-71–142

T7. Charlie Forster, LBSU 74-69–143

T7. Steen Zeman, LBSU 72-72–143

T9. Jaden Huggins, LBSU 72-72–144

T9. Russel Howlett, Fullerton 69-75–144

Hawaii golfers

T13. Kolbe Irei 75-72–147

T24. Josh Hayashida 74-75–149

T35. Blaze Akana 75-78–153

T38. Tyler Ogawa 78-76–154

T40. Dane Watanabe 80-76–156

World Golf Ranking

Through Sunday

1. Scottie Scheffler 14.86

2. Rory McIlroy 7.21

3. Wyndham Clark 6.42

4. Xander Schauffele 6.05

5. Jon Rahm 6.01

6. Ludvig Aberg 5.73

7. Viktor Hovland 5.41

8. Patrick Cantlay 4.93

9. Brian Harman 4.19

10. Max Homa 4.19

11. Tommy Fleetwood 4.03

12. Sahith Theegala 3.99

13. Collin Morikawa 3.96

14. Matt Fitzpatrick 3.76

15. Hideki Matsuyama 3.61

16. Cameron Young 3.57

17. Tyrrell Hatton 3.49

18. Russell Henley 3.38

19. Keegan Bradley 3.15

20. Jordan Spieth 3.11

21. Matthieu Pavon 3.07

22. Jason Day 3.00

23. Tom Kim 2.97

24. Chris Kirk 2.95

25. Sepp Straka 2.94

26. Sam Burns 2.87

27. Nick Taylor 2.79

28. Justin Thomas 2.78

29. Tony Finau 2.77

30. Will Zalatoris 2.70

31. Denny McCarthy 2.58

32. Min Woo Lee 2.52

33. Akshay Bhatia 2.49

34. Lucas Glover 2.45

35. Nicolai Hojgaard 2.44

36. Brooks Koepka 2.42

LPGA Vare Trophy Standings

Through Sunday

1. Nelly Korda, 69.217

2. Brooke M. Henderson, 69.871

3. Hannah Green, 69.95

4. Lydia Ko, 70.037

5. Sei Young Kim, 70.129

6. Ayaka Furue, 70.282

7. Jin Young Ko, 70.286

8. Frida Kinhult, 70.313

9. Xiyu Lin, 70.344

10. Patty Tavatanakit, 70.364

11. Lilia Vu, 70.375

12. Yuka Saso, 70.435

13. Jin Hee Im, 70.5

14. Lucy Li, 70.654

15. Mao Saigo, 70.7

LPGA Solheim Cup Standings

Through Sunday

1. Nelly Korda, 2293.5

2. Lilia Vu, 1467.5

3. Allisen Corpuz, 1

4. Megan Khang, 1

5. Angel Yin, 881.5

6. Ally Ewing, 875

7. Andrea Lee, 837.5

8. Alison Lee, 765.5

9. Lauren Coughlin, 747.5

10. Sarah Schmelzel, 730

11. Rose Zhang, 728

12. Cheyenne Knight, 699.5

12. Jennifer Kupcho, 699.5

14. Bailey Tardy, 415

15. Alexa Pano, 411

BASEBALL

PACWEST

At Les Murakami Stadium

Sunday

Hawaii Pacific 7, Chaminade 6

W—Mac Leisher. S—Ryan Inouye.

Leading hitters—HPU: Nicholas Jio 2-5; Tejean Smith 2 runs; Chase Taylor 2-4; Noah Hata 2-3, 2b, 3 RBIs; Haydon Huff 2-4, 2 runs; Elijah Igawa 2 RBIs. CU: Cato Kleinman 2b, 2 runs; Ryan Ruch 2-4, 2b,

2 RBIs; Jackson Peper, 2b, 2 RBIs; Joe DuCoeur HR.

Hawaii Pacific 9, Chaminade 3

W—Shea Lake.

Leading hitters—HPU: Nicholas Jio 2-5, 2b; Ian Wolski 2-4, 2 RBIs; Skyler Agnew 2-2, 2 runs; Chase Taylor 2-4, 2b, 3 RBIs; Caleb Millikan 2-4, 2b, 3b. CU: Cato

Kleinman 2-4; Ryan Ruch 2 runs.

Final regular-season records:

Hawaii Pacific 30-20; Chaminade 15-33

ILH

Division I Double-Elimination

Tournament

Monday

At ‘Iolani

‘Iolani 4, Pac-Five 0

Leading hitters–Iol: Judah Ota 102, 2 RBI’s; Mana Lau Kong 1-3, 2B; Cole Ide 1-3, RBI, 3B. P5: Ethan Lee 2-3, ; Ezra Lee 1-3, 2B.

At Central Oahu Regional Park

Kamehameha 5, Saint Louis 0

WP–G Osbun

Leading hitters–KS: Jayden Montero 2-3, 2B; Nalu Grace 2-3; Bruce Boucher 2-3, 3 RBIs, 2B. StL: Tanner Chun 1-3.

At Mid-Pacific

Maryknoll 7, Mid-Pacific 6

WP–T Fujino

Leading hitters–MS: A Balberdi 2-5, 2 RBIs; L Swartman 2-5, 3 RBIs; K Kekauoha 1-4, 2B; J Remily 1-4, HR, 2 RBIs. MPI: C Goeas 3-5, RBI; C Murray 2-3, 3 RBIs, HR; A Kobayashi 2-4; E Yonemura 1-5, RBI, 2B; S Sniffen 1-4, 2B.