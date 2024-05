Scoreboard – May 7, 2024

From as low as $12.95 /mo.

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

Calendar

TODAY

GOLF

David S. Ishii Foundation/HHSAA Girls Championship: First Round, 7 a.m. at Kaneohe Klipper Golf Course.

WEDNESDAY

GOLF

David S. Ishii Foundation/HHSAA Girls Championship: Final Round, 7 a.m. at Kaneohe Klipper Golf Course.

BASEBALL

ILH DIVISION I CHAMPIONSHIP

Monday

At Central Oahu Regional Park

Kamehameha 4, St. Louis 0

WP–Greyson Osbun

Leading hitters–KS: Matthew Zarriello 1-3, 3B; Greyson Osbun 1-3, 1 RBI.

SOFTBALL

ILH DIVISION I CHAMPIONSHIP

Monday

At Kamehameha

Kamehameha 17, Maryknoll 7, 5 inn.

W—Peahi Grilho.

Leading hitters—KS: Mua Williams 3 runs; Mikaela Scarborough 2-3, 2b, 2 runs, 4 RBIs; Mariah Antoque 3 runs; Kezia

Lucas HR, 2 runs, 3 RBIs; Marley Espiau 2-4; Bobbi Cambra 2 RBIs; Alexis

Ahlo-Garcia 2-3, 2 runs; Haylie Reiny 2-3, 2 runs, 2 RBIs; Nikki Chong 2-3, 2 runs. Mary: Jenna Sniffen 3 runs; Kasi Cruz 2-3, 2 RBIs; Palehua Silva HR, 3 RBIs.

VOLLEYBALL

New City Nissan/HHSAA Boys Championships

DIVISION I

Monday

First Round

Match 1: Kamehameha-Hawaii def. Castle

23-25, 25-22, 25-17, 24-26, 15-8

Match 2: Mililani def. Aiea 25-16, 25-18, 18-25, 25-15

Match 3: Roosevelt def. Maui High, 25-17, 25-19, 23-25, 26-24

Match 4: Kamehameha def. Campbell,

25-13, 25-17, 25-15

Thursday

Quarterfinals

At Punahou

Match 5: Mililani vs.

No. 4 Kamehameha-Maui, 5 p.m.

Match 6: Kamehameha-Hawaii vs.

No. 1 Punahou, 7 p.m.

At Kamehameha

Match 7: Roosevelt vs. No. 2 Moanalua,

5 p.m.

Match 8: Kamehameha winner vs.

No. 3 Hilo, 7 p.m.

Friday

Fifth-place semifinals

At Kamehameha

Match 9: Match 5 loser vs. Match 6 loser,

5 p.m.

Match 10: Match 8 loser vs. Match 7 loser,

6:30 p.m.

Semifinals

At Punahou

Match 11: Match 8 winner vs. Match 7

winner, 5 p.m.

Match 12: Match 5 winner vs. Match 6

winner, 7 p.m.

Saturday, May 11

At Blaisdell Arena

Fifth place

Match 13: Match 10 winner vs. Match 9

winner, 12:30 p.m.

Third place

Match 14: Match 11 loser vs. Match 12

loser, 3:30 p.m.

Championship

Match 15: Match 11 winner vs. Match 12

winner, 7 p.m.

DIVISION II

Thursday

Quarterfinals

At Kalani

Match 1: No. 5 Molokai vs. No. 4 Waialua,

5 p.m.

Match 2: Kau vs. No. 1 University, 7 p.m.

At Damien

Match 3: Le Jardin vs. No. 3 Island School,

5 p.m.

Match 4: Kailua vs. No. 2 Konawaena,

7 p.m.

Friday

Fifth-place semifinals

At Damien

Match 5: Molokai/Waialua loser vs. Kau/

University loser, 5 p.m.

Match 6: Le Jardin/Island School loser vs.

Kailua/Konawaena loser, 7 p.m.

Semifinals

At Kalani

Match 7: Le Jardin/Island School winner

vs. Kailua/Konawaena winner, 5 p.m.

Match 8: Molokai/Waialua winner vs.

Kau/University winner, 7 p.m.

Saturday

At Blaisdell Arena

Fifth place

Match 9: Game 6 winner vs. Game 5

winner, 11 a.m.

Third place

Match 10: Match 7 loser vs. Match 8 loser,

2 p.m.

Championship

Match 11: Match 7 winner vs. Match 8

winner, 5 p.m.

GOLF

PGA WORKS MEN’S

CHAMPIONSHIP DIVISION II

Monday

At Ponte Vedra Beach, Florida

First Round; par 72

Team leaderboard

1. Lincoln University of Missouri 301

2. Chaminade University of Honolulu 306

3. Bluefield State University 310

4. Kentucky State University 311

5. Virginia State University 316

6. Savannah State University 317

7. Winston-Salem University 341

8. Johnson C. Smith University 349

Individual leaderboard

1. Austin Shoemaker, Lincoln 68

2. Ethan Alexander, Chaminade 72

3. Juan Ruiz Patino, Virginia St. 73

T4. David Chavez, Virginia St. 74

T4. Henry Mwanza, Lincoln 74

T4. Emmanuel Lim, Bluefield St. 74

T7. Tanner Dorsey, Bluefield St. 75

T7. Robert Johnson, Kentucky St. 75

T7. Jack Yeager, Chaminade 75

T10. Remon Rabie, Lincoln 76

T10. Maximiliano Dufey, Kentucky St. 76

T10. Micah Stangebye, Kentucky St. 76

Chaminade golfers

2. Ethan Alexander, Chaminade 72

T7. Jack Yeager, Chaminade 75

T15. Zachary Dubourdieu, Chaminade 79

T18. Ky Stopp, Chaminade 80

31. Blake Buonopane, Chaminade 88

oahu junior golf

association

Saturday-Sunday

At Ewa Villages Golf Course

Boys 15-18

1. Dylan Sakasegawa 70-72–142

2. Aidan Sugihara 72-75–147

3. Jordan Takai 78-71–149

4. Austin Koki 74-77–151

5. Gunnar Lee 72-81–153

T6. Ethan Nouchi 77-78–155

T6. Jordan Nakamura 76-79–155

T6. Maximus Waki 74-81–155

9. Ryder Obrero-Ueno 76-81–157

10. Edison Nihipali 81-78–159

Girls 15-18

1. Ava Cepeda 73-72–145

2. Alexa Takai 78-72–150

3. Mia Cepeda 75-78–153

4. Jocelyn Choi 77-82–159

5. Lynea Kelsey 82-78–160

6. Yuanyuan Zhang 87-91–178

Boys 13-14

1. Cade Huddleston 72-76–148

T2. Taylor George 79-73–152

T2. Bret Kiyuna 74-78–152

4. Isaac Kim 78-75–153

5. Thoma M. Kim 79-76–155

6. Brycen James Massey 77-80–157

7. Kaho’okele Helm 77-82–159

8. Ethan Nakatsukasa 77-83–160

T9. Donggeon Yoon 84-78–162

T9. Wyatt Endow 79-83–162

Girls 13-14

1. Makena Yonemura 76-74–150

2. Brooke Asao 77-82–159

3. Olivia Schmidt 77-86–163

4. Caitlyn Matsunaga 89-78–167

5. Yuna Kong 85-83–168

6. Nanami Yano 85-85–170

T7. Kylie Kuratani 86-91–177

T7. Tay-Lina Nakagawa 84-93–177

Boys 11-12

T1. Carter Crouse 78-80–158*

T1. Keola Earle 82-76–158

3. Jason Uno 78-82–160

4. Pierce Blanton 87-86–173

T5. Daiki Ching 93-81–174

T5. Carter Yamada 87-87–174

7. Bryten Ching 88-87–175

T8. Adrian Kim 92-84–176

T8. Kyle Schmidt 88-88–176

10. Andrew Wong 92-88–180

Girls 11-12

T1. Cassidy Chang 80-78–158*

T1. Lucy Cui 81-77–158

T1. Madison Sur 76-82–158

T1. Angelina Lin 75-83–158

5. Brooke O’Heron 83-80–163

6. Ashlynn Tanaka 83-81–164

7. Audrey Fujikawa 81-88–169

8. Alicia Yoon 86-84–170

9. Makayla Yonemura 86-85–171

10. Khloe Kumamoto 92-83–175

Boys 10 & under

1. Kellen Nogawa 76-76–152

2. Andy Yang 83-76–159

3. Aysen Viernes 91-79–170

T4. Cody Mau 97-75–172

T4. Samuel Lee 84-88–172

Girls 10 & under

1. Sonia Kato 85-81–166

2. Ava Wu 87-91–178

*–won in playoff

WATER POLO

HHSAA Girls Championships

First Round

May 4

‘Iolani 14, Kamehameha-Maui 3

Today

Match 1: Roosevelt def. Hawaii Prep,

10-8. Goal scorers–Roos: Kimberly

Cassens 3, Jochel Oba 2, Jayzlyn Tomisa 2, Jaeci Oba 1, Jonna Keo 1,

Malia Lauret 1. HP: Maile Imonen 6, Ione Chicoine 1, Rosey Wawner 1.

Match 2: Kaiser def. Kalaheo, 14-3. Goal scorers–Kais: Elliana Shiffner 6, Kimie

Ginoza 4, Ashley Bethke 2, Maile Judd 1, Anna King 1. Kalah: Paige Heiken 3.

Match 4: Kamehameha def. Mililani , 14-4. Goal scorers–KS: Wailele Kapali 3,

Kaileilanni Harvey 2, Laikukamahina Wong 2, Tea Brandon 2, Makamae Pascua 2, Ava Gurney 1, Leinaala Wong 1,

Elsie Kamanu 1.

Quarterfinals

Thursday

At Kamehameha

Match 5: ‘Iolani vs. No. 2 Kahuku, 3:30 p.m.

Match 6: Kaiser vs. No. 4 Baldwin,

4:45 p.m.

Match 7: Kamehameha vs. No. 3

Kamehameha-Hawaii, 6 p.m.

Match 8: Roosevelt vs. No. 1 Punahou, 7:15 p.m.

Friday

At Kamehameha

Fifth-place semifinals

Match 9: Match 6 loser vs. Match 8 loser,

3:30 p.m.

Match 10: Match 7 loser vs. Match 5

loser, 4:45 p.m.

Semifinals

Match 11: Match 7 winner vs. Match 5

winner, 6 p.m.

Match 12: Match 6 winner vs. Match 8

winner, 7:15 p.m.

Saturday

At Kamehameha

Fifth place

Match 13: Match 10 winner vs. Match 9

winner, 4:15 p.m.

Third place

Match 14: Match 11 loser vs. Match 12

loser, 5:30 p.m.

Championship

Match 15: Match 11 winner vs. Match 12

winner, 7:30 p.m.

BASEBALL

UH SCHEDULE

(Record 29-15 overall; 12-9 Big West)

Sun., Feb. 4 Alumni Game (exb.) W, 9-0 Fri., Feb 16 Mississippi L, 4-5 (13 inn.)

Sat., Feb. 17 Mississippi L, 2-5 (7 inn.)

Sat., Feb. 17 Mississippi W, 9-1(7 inn.)

Sun., Feb. 18 Mississippi W, 13-4

Fri., Feb. 23 NC State L, 12-17

Sat., Feb. 24 NC State W, 7-5

Sun., Feb. 25 NC State L, 10-8

Wed., Feb. 28 at Hawaii Hilo W, 15-2 Fri., Mar. 1 Holy Cross W, 12-1

Sat., Mar. 2 Holy Cross L, 4-6

Sun., Mar. 3 Holy Cross W, 7-4

Mon., Mar. 4 Holy Cross W, 9-2

Fri., Mar. 8 Rice L, 2-5

Sat., Mar. 9 Rice W, 4-3

Sun., Mar. 10 Rice W, 12-1

Mon., Mar. 11 Rice W, 7-5

Fri., Mar. 15 at CSU Bakers.! W, 2-0

Sat., Mar. 16 at CSU Bakers.! W, 11-7

Sun., Mar. 17 at CSU Bakersfield! L, 2-3

Fri., Mar. 22 San Diego St. W, 16-5

Sat., Mar. 23 San Diego St. W, 16-0

Sun., Mar. 24 SDSU W, 6-5 (10 inn.)

Thurs., Mar. 28 UC Irvine! L, 3-6

Fri., Mar. 29 UC Irvine! L, 8-12

Sat., Mar. 30 UC Irvine! L, 5-12

Tues., April 2 Hawaii Pacific W, 10-1

Fri., April 5 at UC Davis! L 5-9

Sat., April 6 at UC Davis! W, 4-2 (10)

Sun., April 7 at UC Davis! W, 4-3 (10)

Tues., April 9 at Santa Clara W, 9-3

Fri., April 12 at UCSB! L, 2-8

Sat., April 13 at UCSB! L, 6-10

Sun., April 14 at UCSB! L, 2-6

Tues., April 16 Chaminade W, 2-0

Fri., April 19 Cal Poly! W, 4-3

Sat., April 20 Cal Poly! L, 5-9

Sun., April 21 Cal Poly! W, 6-5 (11)

Fri., April 26 at UCSD! W, 4-3 (10)

Sat., April 27 at UCSD! W, 14-6

Sun., April 28 at UCSD! W, 15-10

Tues., April 30 Hawaii Hilo W, 13-1

Fri., May 3 CS Northridge! W, 3-2

Sat., May 4 CS Northridge! W, 5-0

Sun., May 5 CS Northridge! W, 9-1

Thursday UC Riverside! 6:35 p.m.