Scoreboard – May 8, 2024

Calendar

TODAY

GOLF

David S. Ishii Foundation/HHSAA Girls Championship: Final Round, 7 a.m. at Kaneohe Klipper Golf Course.

THURSDAY

BASEBALL

Big West: UC Riverside vs. Hawaii,

6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

TENNIS

Island Insurance/HHSAA State Championships: Day 1, 8:30 a.m. at

Jarand M.Y. Iwase Tennis Complex at

Central Oahu Regional Park.

VOLLEYBALL

New City Nissan/HHSAA Boys

Division I State Championships:

Quarterfinals. At Punahou: Mililani vs. Kamehameha-Maui, 5 p.m.; Kamehameha-

Hawaii vs. Punahou, 7 p.m. At Kamehameha: Roosevelt vs. Moanalua, 5 p.m.;

Kamehameha vs. Hilo, 7 p.m.

New City Nissan/HHSAA Boys

Division II State Championships:

First Round. At Kalani: Molokai vs. Waialua, 5 p.m.; Kau vs. University, 7 p.m. At Damien: Le Jardin vs. Island School, 5 p.m.; Kailua vs. Konawaena, 7 p.m.

WATER POLO

HHSAA Girls Championships:

Quarterfinals, ‘Iolani vs. Kahuku, 3:30 p.m.; Kaiser vs. Baldwin, 4:45 p.m.; Kamehameha vs. Kamehameha-Hawaii, 6 p.m.; Roosevelt vs. Punahou, 7:15 p.m. Matches at

Kamehameha.

HHSAA Girls Championships

Quarterfinals

Thursday

At Kamehameha

Match 5: ‘Iolani vs. No. 2 Kahuku, 3:30 p.m.

Match 6: Kaiser vs. No. 4 Baldwin, 4:45 p.m.

Match 7: Kamehameha vs. No. 3

Kamehameha-Hawaii, 6 p.m.

Match 8: Roosevelt vs. No. 1 Punahou,

7:15 p.m.

Friday

At Kamehameha

Fifth-place semifinals

Match 9: Kaiser/Baldwin loser vs.

Roosevelt/Punahou loser, 3:30 p.m.

Match 10: Kamehameha/Kamehameha-

Hawaii loser vs. ‘Iolani/Kahuku loser,

4:45 p.m.

Semifinals

Match 11: Kamehameha/Kamehameha-

Hawaii winner vs. ‘Iolani/Kahuku winner,

6 p.m.

Match 12: Kaiser/Baldwin winner vs.

Roosevelt/Punahou winner, 7:15 p.m.

Saturday

At Kamehameha

Fifth place

Match 13: Match 10 winner vs. Match 9

winner, 4:15 p.m.

Third place

Match 14: Match 11 loser vs. Match 12

loser, 5:30 p.m.

Championship

Match 15: Match 11 winner vs. Match 12

winner, 7:30 p.m.

GOLF

David S. Ishii Foundation/

HHSAA Girls Championship

At Kaneohe Klipper Golf Course

First Round

Tuesday

Team

233—Punahou. 238—Mililani. 246—‘Iolani. 250—Maui Prep. 253—Moanalua.

255—Kalani. 267—Maui High. 272—Baldwin. 285—Hilo. 286—Kauai. 289—Waiakea.

Individual

74—Kirsten Hall (Kamehameha), Jasmine Wong (‘Iolani), Mia Cepeda (Kahuku).

76— Jessica Lee (Punahou). 77—Kady

Matsumoto (Mililani). 78—Nicole Ikeda (Punahou), Mira Kubo (Punahou), Sydney Fuke (Punahou). 79—Ava Cepeda (Kahuku), Mariko Yonemura (Mililani), Madison

Kuratani (Punahou), Kulia Maldonado (Waialua), Samantha Monroe (Punahou). 80—Tehya Chumley (Maui Prep), Kailee McKee (Kalani), Anna Sailer (Hawaii Prep), Lynea Kelsey (Campbell), Mia Teramae

(‘Iolani). 81—Mia Nakaoka (Mililani), Bri-ela Nakagawa (Punahou), Anessa Riglos (Baldwin), Paige Sur (Moanalua), Jacey Kage (Hawaii Baptist). 82—Kieran Florino (Mililani). 83—Kate Nakaoka, (Mililani), Mia Hirashima (Moanalua).