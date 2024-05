Scoreboard – May 22, 2024

From as low as $12.95 /mo.

Calendar

Today

No local sporting events scheduled.

THURSDAY

BASEBALL

Big West: Cal State Fullerton vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium..

GOLF

U.S. Senior Open Qualifying

At Leilehua Golf Course

Monday

71—Will Yanagisawa (won on first playoff playoff hole), Tomonori Takahashi (first

alternate). 72—Shinichi Yokota (second

alternate), Kevin Hayashi. 73—Greg Stewart. 74—John Gibson. 75—Mike Kawate, Radford Sam Fong. 76—Brandan Kop, Damien Jamila, Gaku Nakai, Paul Vasquez. 77—Lee Sakugawa, Eddie Lee, Kevin Ralbovsky, Brian Abrigo, Kristopher Kitt. 78—Hiroshi Tominaga, Guy Yamamoto, Randy Kish, Lance Taketa.

OIA ALL-STARS

Eastern Division

Boys

Co-Players of the Year: Dylan

Sakasegawa (Moanalua), Keola Silva Jr. (Kahuku)

Coach of the Year: Andrew Hopoi (Moanalua)

First Team

Dylan Sakasegawa, Moanalua

Keola Silva Jr., Kahuku

Nate Choi, Moanalua

James Fujita, Moanalua

Zaedis Yoshizawa, Kalani

Brady Lee, Moanalua

Second Team

Gunnar Lee, Moanalua

Zachary Jackson, Kalaheo

Austin Koki, Moanalua

Alexander Lerner, Kalaheo

Caden Kawashige, Roosevelt

Girls

Eastern Division

Player of the Year: Ava Cepeda, Kahuku

Coach of the Year: Andre Hopoi (Moanalua)

First Team

Ava Cepeda, Kahuku

Kira Uno, Roosevelt

Kailee McKee, Kalani

Mia Hirashima, Moanalua

Lia Choi, Moanalua

Mia Cepeda, Kahuku

Second Team

Paige Sur, Moanalua

Rylee Hara-Shimabuku, Kalani

Tatum Frias, Kalani

Ashlyn Yorimoto, Kalani

Cassidy Tanoue, Moanalua

Western Division

Boys

Player of the Year: Casey Johansen, Leilehua

Coach of the Year: Mark DeCastro, Mililani

First Team

Casey Johansen, Leilehua

Rhyder Tanaka, Pearl City

Noah Villarimo, Mililani

Kevin Na, Aiea

Noah Bogush, Mililani

Tyler Ishikawa, Mililani

Second Team

Maika Cardenas, Mililani

Zavier Puaa, Campbell

Evan Nagamine, Campbell

Tyler Vandevender, Mililani

Ryder Asuncion, Waipahu

Girls

Player of the Year: Kate Nakaoka, Mililani

Coach of the Year: Mark DeCastro, Mililani

First Team

Kate Nakaoka, Mililani

Mariko Yonemura, Mililani

Kady Matsumoto, Mililani

Mia Nakaoka, Mililani

Kieran Florino, Mililani

Lynea Kelsey, Campbell

Second Team

Kulia Maldonado, Waialua

Brynn Yonemori, Mililani

Faith Ellis, Aiea

Shania Reverio, Waipahu

Kaili Bellisle, Radford

JUDO

ILH All-Stars

BOYS

Judoka of the Year: Thor Guerrero

(Kamehameha, Jr.)

Coach of the Year: Duane Nakamura

(Pac-Five)

First Team

108: Rylan Wong (Saint Louis, Sr.)

114: Cole Takehara (‘Iolani, Fr.)

121: Logan Lau (Mid-Pacific, Sr.)

132: Wyatt Lee (Saint Louis, Fr.)

145: Thor Guerrero (Kamehameha, Jr.)

161: Ezekiel Lum (Pac-Five, Sr.)

178: Kai Juliano (Damien, Sr.)

198: James Lau (Pac-Five, Sr.)

220: Yuma Saita (Punahou, Jr.)

285: Ryoma Saita (Punahou, Jr.)

Second Team

108: Jake Tamaribuchi (‘Iolani, Sr.)

114: Alexander Kaai (Pac-Five, Jr.)

121: Aiden Kim (‘Iolani, Sr.)

132: Trevor Shimizu (Punahou, So.)

145: Carson Suzuki (Pac-Five, So.)

161: Connor Furuta (Punahou, Jr.)

178: Elliot Suaava (Pac-Five, Jr.)

198: Kainalu Seales (Kamehameha, Jr.)

220: Christopher Espiritu (Saint Louis, Sr.)

285: Kaeokulani Catrett (Saint Louis, Sr.)

GIRLS

Judoka of the Year: Campbell (Punahou,

Sr.)

Coach of the Year: Dan Nishita (‘Iolani)

First Team

98: Emi Matsumoto (Mid-Pacific, So.)

103: Tehya Romero (‘Iolani, Sr.)

109: Charlotte Campbell (Punahou, Sr.)

115: Elle Mizue (‘Iolani, Sr.)

122: Maya De Angelo (‘Iolani, Jr.)

129: Katelyn Nishita (‘Iolani, Jr.)

139: Colbie Nakano (Punahou, Fr.)

154: Keila Tomomitsu (Damien, So.)

172: Kaleikoa Mannering (Kamehameha, Sr.)

220: Harmony Alverio (Damien, So.)

Second Team

98: Sydney Lau (Pac-Five, So.)

103: Joelle Lum (Pac-Five, So.)

109: Haley Lau (Pac-Five, Jr.)

115: Brooklynne Tsukiyama (Kamehameha,

Fr.)

122: Tatiana Paragas (Punahou, Jr.)

129: Kalikomakamae Meyer (Punahou, Sr.)

139: Jasmine Williams (‘Iolani, Jr.)

154: Kulia Heffernan (Punahou, Fr.)

172: Lola Gates (Pac-Five, Sr.)

220: Kate Bartholomees (Mid-Pacific, Sr.)