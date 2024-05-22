Scoreboard – May 22, 2024

Wednesday, May 22, 2024
78°
Today's Paper
Today
•
Updated
10:43 p.m.
Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.
From as low as $12.95 /mo.
Calendar
Today
No local sporting events scheduled.
THURSDAY
BASEBALL
Big West: Cal State Fullerton vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium..
GOLF
U.S. Senior Open Qualifying
At Leilehua Golf Course
Monday
71—Will Yanagisawa (won on first playoff playoff hole), Tomonori Takahashi (first
alternate). 72—Shinichi Yokota (second
alternate), Kevin Hayashi. 73—Greg Stewart. 74—John Gibson. 75—Mike Kawate, Radford Sam Fong. 76—Brandan Kop, Damien Jamila, Gaku Nakai, Paul Vasquez. 77—Lee Sakugawa, Eddie Lee, Kevin Ralbovsky, Brian Abrigo, Kristopher Kitt. 78—Hiroshi Tominaga, Guy Yamamoto, Randy Kish, Lance Taketa.
OIA ALL-STARS
Eastern Division
Boys
Co-Players of the Year: Dylan
Sakasegawa (Moanalua), Keola Silva Jr. (Kahuku)
Coach of the Year: Andrew Hopoi (Moanalua)
First Team
Dylan Sakasegawa, Moanalua
Keola Silva Jr., Kahuku
Nate Choi, Moanalua
James Fujita, Moanalua
Zaedis Yoshizawa, Kalani
Brady Lee, Moanalua
Second Team
Gunnar Lee, Moanalua
Zachary Jackson, Kalaheo
Austin Koki, Moanalua
Alexander Lerner, Kalaheo
Caden Kawashige, Roosevelt
Girls
Player of the Year: Ava Cepeda, Kahuku
Coach of the Year: Andre Hopoi (Moanalua)
Ava Cepeda, Kahuku
Kira Uno, Roosevelt
Kailee McKee, Kalani
Mia Hirashima, Moanalua
Lia Choi, Moanalua
Mia Cepeda, Kahuku
Paige Sur, Moanalua
Rylee Hara-Shimabuku, Kalani
Tatum Frias, Kalani
Ashlyn Yorimoto, Kalani
Cassidy Tanoue, Moanalua
Western Division
Player of the Year: Casey Johansen, Leilehua
Coach of the Year: Mark DeCastro, Mililani
Casey Johansen, Leilehua
Rhyder Tanaka, Pearl City
Noah Villarimo, Mililani
Kevin Na, Aiea
Noah Bogush, Mililani
Tyler Ishikawa, Mililani
Maika Cardenas, Mililani
Zavier Puaa, Campbell
Evan Nagamine, Campbell
Tyler Vandevender, Mililani
Ryder Asuncion, Waipahu
Player of the Year: Kate Nakaoka, Mililani
Kate Nakaoka, Mililani
Mariko Yonemura, Mililani
Kady Matsumoto, Mililani
Mia Nakaoka, Mililani
Kieran Florino, Mililani
Lynea Kelsey, Campbell
Kulia Maldonado, Waialua
Brynn Yonemori, Mililani
Faith Ellis, Aiea
Shania Reverio, Waipahu
Kaili Bellisle, Radford
JUDO
ILH All-Stars
BOYS
Judoka of the Year: Thor Guerrero
(Kamehameha, Jr.)
Coach of the Year: Duane Nakamura
(Pac-Five)
108: Rylan Wong (Saint Louis, Sr.)
114: Cole Takehara (‘Iolani, Fr.)
121: Logan Lau (Mid-Pacific, Sr.)
132: Wyatt Lee (Saint Louis, Fr.)
145: Thor Guerrero (Kamehameha, Jr.)
161: Ezekiel Lum (Pac-Five, Sr.)
178: Kai Juliano (Damien, Sr.)
198: James Lau (Pac-Five, Sr.)
220: Yuma Saita (Punahou, Jr.)
285: Ryoma Saita (Punahou, Jr.)
108: Jake Tamaribuchi (‘Iolani, Sr.)
114: Alexander Kaai (Pac-Five, Jr.)
121: Aiden Kim (‘Iolani, Sr.)
132: Trevor Shimizu (Punahou, So.)
145: Carson Suzuki (Pac-Five, So.)
161: Connor Furuta (Punahou, Jr.)
178: Elliot Suaava (Pac-Five, Jr.)
198: Kainalu Seales (Kamehameha, Jr.)
220: Christopher Espiritu (Saint Louis, Sr.)
285: Kaeokulani Catrett (Saint Louis, Sr.)
GIRLS
Judoka of the Year: Campbell (Punahou,
Sr.)
Coach of the Year: Dan Nishita (‘Iolani)
98: Emi Matsumoto (Mid-Pacific, So.)
103: Tehya Romero (‘Iolani, Sr.)
109: Charlotte Campbell (Punahou, Sr.)
115: Elle Mizue (‘Iolani, Sr.)
122: Maya De Angelo (‘Iolani, Jr.)
129: Katelyn Nishita (‘Iolani, Jr.)
139: Colbie Nakano (Punahou, Fr.)
154: Keila Tomomitsu (Damien, So.)
172: Kaleikoa Mannering (Kamehameha, Sr.)
220: Harmony Alverio (Damien, So.)
98: Sydney Lau (Pac-Five, So.)
103: Joelle Lum (Pac-Five, So.)
109: Haley Lau (Pac-Five, Jr.)
115: Brooklynne Tsukiyama (Kamehameha,
Fr.)
122: Tatiana Paragas (Punahou, Jr.)
129: Kalikomakamae Meyer (Punahou, Sr.)
139: Jasmine Williams (‘Iolani, Jr.)
154: Kulia Heffernan (Punahou, Fr.)
172: Lola Gates (Pac-Five, Sr.)
220: Kate Bartholomees (Mid-Pacific, Sr.)