Scoreboard – May 23, 2024

Calendar

Today

BASEBALL

Big West: Cal State Fullerton vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

FRIDAY

BASEBALL

Big West: Cal State Fullerton vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

WATER POLO

ILH All-Stars

GIRLS VARSITY I

Player of the Year: Ava Aguilera

(Punahou, So.)

Co-Coaches of the Year: Anthony

Cabrera (Kamehameha); Kent “Kaz”

Yoshiwara (Mid-Pacific)

First Team

Attacker/Defender: Kyra Lurito (‘Iolani, Sr.)

Center: Ava Gurney (Kamehameha, Sr.)

Attacker: Leinaala Wong (Kamehameha,

Sr.); Hoapili Kukea-Shultz (Mid-Pacific,

Sr.); Kailoa Kerber (Punahou, Jr.); Synnove

Robinson (Punahou, So.)

Goalie: Reia Kimi (Punahou, Jr.)

Second Team

Center: Alexi Sueoka (‘Iolani, So.); Zsuzsa

Horvath (Mid-Pacific, Jr.)

Attacker: Tea Brandon (Kamehameha,

Sr.); Laikukamahina Wong (Kamehameha,

So.); Maya DeGuzman (Mid-Pacific, Sr.)

Center Defender: Hope McCarren

(Punahou, So.)

Goalie: Makana Fake (Kamehameha, Sr.)

Honorable Mention

‘Iolani: Jacqueline Furuta (So.).

Kamehameha: Ava Carlson (So.);

Kaileilani Harvey (Fr.). Mid-Pacific: Alexia “Lexi” Roberts (Jr.). Punahou: Reese Stallsmith (Sr.); Keilani Stewart (Sr.).



GIRLS VARSITY II

Player of the Year: Siena Settle (Le Jardin,

Jr.)

Coach of the Year: Lillie Jones

(Mid-Pacific)

First Team

Attacker: Sophia Owen (‘Iolani, Jr.); Elsie

Kaiona Kamanu (Kamehameha, Fr.); Taylor

De Sa (Punahou, Sr.)

Center Defender: Kaialea Tanner

(Kamehameha, Jr.)

Center Forward: Ha‘aipo Kanoa-Wong

(Le Jardin, Sr.)

Center: Tiffany “Noe” Wong (Mid-Pacific,

So.)

Goalie: Catherine Wiecking (‘Iolani, Jr.)

Second Team

Attacker: Megan Tamayo (‘Iolani, So.);

Maile Camaganacan (Kamehameha, So.)

Driver: Abigail Ward (Le Jardin, Sr.)

Playmaker: Zoe Wiechmann (Le Jardin, Jr.)

Center Defender: Norah Dodson (Le

Jardin, So.)

2M: Isabella Lee (Punahou, Jr.)

Goalie: Gwenivere Melish (Le Jardin, So.)

Honorable Mention

‘Iolani: Anais Ortega (So.). Kamehameha: Kalea Pascua (So.); Kayana Tanaka (So.); Taua Kimsel (Fr.); Maya Meza (Fr.). Le Jardin: Eden Waqainabete (So.). Mid-Pacific: Brooklen Chong (Jr.); Sirena Gentry-Balding (So.); Leina Sunada (So.); Sara Wilcox (So.); Ceyra Lee (Fr.); Claire Martin (Fr.). Punahou: Reina Lileikis (Sr.); Heikura Hererangi Leong (Fr.); Lauren Teruya (Fr.).

VOLLEYBALL

ILH All-Stars

BOYS VARSITY I

Player of the Year: Evan Porter (Punahou,

Sr.)

Coach of the Year: Keenan Paulos (Saint

Louis)

First Team

Outside Hitter: Presley Longfellow

(Hawaii Baptist, Sr.); Waipehe Winchester

(‘Iolani, Sr.)

Middle Blocker: Braellen Hoopai-Waikoloa

(Kamehameha, Sr.)

Right-Side Hitter: Kainoa Wade

(Kamehameha, Jr.)

Middle Blocker: Adam Haidar (Punahou,

Sr.)

Setter/Opposite: Kanalu Akana (Punahou,

So.)

Libero: Matthew Chun (Punahou, Sr.)

Second Team

Middle Blocker/Opposite: Jackson

Dempster (‘Iolani, Sr.)

Outside Hitter: Shaun Nakao (‘Iolani, Sr.);

Petar Miocinovic (Mid-Pacific, Sr.); Carson

Lee (Saint Louis, Sr.)

Setter: Elijah Smith (Punahou, Sr.)

Middle Blocker: James Taras (Punahou, Sr.)

Libero: Harryzern Soares (Kamehameha,

Sr.)

Honorable Mention

Hawaii Baptist: Joseph Giles (Sr.). ‘Iolani: Keegan Martyn (Sr.). Kamehameha: Sean Friedl (Sr.); Christian Togiai (Sr.); Brayden Van Kuren (Sr.); Nathaniel Koahou (So.).

Mid-Pacific: Brennan Flores (So.); Sava Miocinovic (So.). Punahou: Brody

Badham (Sr.). Saint Louis: Blaize Arakawa (Sr.); Justice Cosma (Sr.);

Rex Paguirigan (Sr.); Trhijton Setik (Sr.).

BOYS VARSITY II

Player of the Year: Micah Nakasato

(University, Sr.)

Coach of the Year: Jonah Reyes

(University)

First Team

Middle Blocker: Raiden Silva (Damien, Sr.);

Kaniala Woo (Maryknoll, Sr.)

Outside Hitter: Elijah-Shore Flores

(Le Jardin, Sr.); Mason Foster (Maryknoll,

Sr.); Kawehi Kaneakua (University, Jr.)

Setter: Koa Laboy (University, Jr.)

Libero: Kenna Quitan (University, So.)

Second Team

Outside Hitter: Roscoe Torres (Damien,

Jr.); Brennan Murota (Hanalani, Sr.);

La‘akea Kamahele (Le Jardin, So.)

Middle: Seth Kimura (Hanalani, So.); Todd

McKinney (University, So.)

Middle Blocker: Jackson Swirsky (Le

Jardin, Sr.)

Libero: Alika Piette (Sr.)

Honorable Mention

Damien: Kian Padilla-Serra (Jr.); Noah Tamashiro (Fr.). Hanalani: Kegan Munden (Sr.). Le Jardin: Jake Heidsieck (So.); Brennan Nakayama (So.). Maryknoll:

Kainalu Barsana-Szewczyk (Sr.); Haden John Agbayani (So.); Kiai Ilae (So.).

University: Sean-Ethan Blas (Jr.); Jordan Polenday (Jr.).

BOYS VARSITY I-AA

Player of the Year: Solomon Lee

(Punahou, Sr.)

Coach of the Year: Wayne Gillia

(Kamehameha)

First Team

Setter: Shane Kimura (Hawaii Baptist, Sr.);

Kainalu Kaahanui (Kamehameha, Sr.);

Camden Fujimoto (Punahou, Sr.)

Outside Hitter: Nainoa Nakamura (Hawaii

Baptist, Sr.); Austin-Tanner Escobido

(Kamehameha, Sr.)

Middle Blocker: Geoffrey George

(Punahou, Sr.)

Libero: Colby Kurasaki (Punahou, Sr.)

Honorable Mention

Hawaii Baptist: Tyler Higa (Sr.); Andrew Young (Sr.); Sam Fujimoto (Jr.); Jarin Leong (Jr.); Kai Motoyama (Jr.). Kamehameha: Hekili-Kamakani Tampos (Jr.). Punahou: Aiden Ford (Jr.).

BOYS VARSITY III

Player of the Year: Jett Taaca (Island

Pacific, Sr.)

Coach of the Year: Justine Takamoto

(Island Pacific)

First Team

Outside Hitter: Kawika Cook (Assets);

TJ Emelio (Hawaiian Mission, Sr.)

Middle Blocker: Marcellus McCullah

(Hawaiian Mission, Jr.); Samuel Lima

(Island Pacific, Sr.)

Setter: Brennan Lester (Island Pacific, So.)

Middle: Yurijah Yurong (Island Pacific, Fr.)

Honorable Mention

Assets: Kyle Shindo (Sr.). Hawaiian

Mission: Manny Garcia (Sr.); Luc Raciles (So.); Kailana Tavares (So.). Island

Pacific: Dylan Ng (Sr.); Evan Rife (Fr.).

GOLF

ILH All-Stars

OPEN DIVISION

Boys

Golfer of the Year: Tyler Tamayori (Saint

Louis, Sr.)

Coach of the Year: Matthew Ma (‘Iolani)

First Team

Marcus Takahama (‘Iolani, Jr.)

Jacob Chien (‘Iolani, So.)

Aidan Sugihara (‘Iolani, Fr.)

Braydn Sato (Kamehameha, Jr.)

Jackson Ibarra (Mid-Pacific, Sr.)

Second Team

Yoyo Xia (Hawaii Baptist, Sr.)

Maximus Waki (Hawaii Baptist, Fr.)

Connor Koyano (Island Pacific, Jr.)

Ryder Obrero (Island Pacific, So.)

Stormont Gibb (Kamehameha, So.)

Girls

Golfer of the Year: Jasmine Wong

(‘Iolani, Sr.)

Coach of the Year: Ian Parrish (Punahou)

First Team

Jacey Kage (Hawaii Baptist, So.)

Nicole Ikeda (Punahou, Sr.)

Madison Kuratani (Punahou, Sr.)

Bri-Ela Nagakawa (Punahou, So.)

Jessica Lee (Punahou, Fr.)

Second Team

Alyssa Kauleinamoku (Hawaii Baptist, Jr.)

Erika Kuioka (‘Iolani, Jr.)

Kirsten Hall (Kamehameha, Sr.)

Rylee Elizaga (Mid-Pacific, Fr.)

Sydney Fuke (Punahou, So.)

VARSITY DIVISION

Boys

Golfer of the Year: Xavier Ito

(Kamehameha, So.)

Coach of the Year: Dane Kanehira

(Punahou)

First Team

Daniel Paek (Hanalani, So.)

Trevor Ota (‘Iolani, So.)

Jack Young (Punahou, So.)

Coel Berady (Punahou, Fr.)

Chase Nam (Punahou, Fr.)

Second Team

Riley Cabreros (Damien, Jr.)

Mason Wong (Hawaii Baptist, Jr.)

Milton Holt (‘Iolani, Jr.)

Jace Randall (‘Iolani, So.)

Colby Schmidt (Kamehameha, So.)

Girls

Golfer of the Year: Lana Higa (Punahou,

Jr.)

Coach of the Year: David Anzai

(Mid-Pacific)

First Team

Jasmine Choi (Punahou, Sr.)

Lilia Shintani (Punahou, Sr.)

Jocelyn Choi (Punahou, So.)

Aleena Guajardo (Punahou, Fr.)

Hudson Omori (Punahou, Fr.)

Second Team

Nicole Robles (Hanalani, Sr.)

Napualehuaikauaohaao Barretto

(Kamehameha, Sr.)

Sahana Ahmed (Kamehameha, So.)

Rianna Chang (Kamehameha, So.)

Julia Beavers (Punahou, Sr.)

BULLETIN BOARD

Castle High School

Castle is seeking a head varsity

softball coach and head girls varsity water polo coach. College degree

preferred. Must be NFHS fundamentals of coaching certified and have at least two years of coaching at the high school level or above. Deadline is June 6. E-mail

resume and cover letter to

laynie.sueyasu@k12.hi.us

SAILING

ILH All-Stars

Division I

First Team

Skipper: Michael Hochart (Le Jardin, So.); William Bagley (Punahou, Jr.)

Crew: Maia Presley (Mid-Pacific, Fr.); Kyoko Tonkin (Punahou, Jr.)

Second Team

Skipper: Anzu Hwang (Kamehameha, Sr.); Charlie Parsons (Punahou, So.)

Crew: Ann Tokoyoda (‘Iolani, Sr.); Ava Ham (Le Jardin, So.)

Division II

First Team

‘Iolani: Skipper, William Pearson (Jr.)/ Crew, Tara Badawi (Sr.)

La Pietra: Skipper, Carlota Guitierrez (Jr.)/ Crew, Megu Kurita (Sr.)

Punahou: Skipper, Lily Nomura (So.)/Crew, Emma Rappoport (Sr.)

St. Andrew’s: Skipper, Alisa Senaga (Jr.)/Crew, Anna Gregorio (So.)

Division III

First Team

‘Iolani: Skipper, Emmett Lopez (Fr.)/Crew, Ao (Tata) Li (Fr.)

Kamehameha: Skipper, Channing Gibson/Crew, Kahiau Stevens

Mid-Pacific: Skipper, Dominique Horvath (Fr.)/Crew, Eve Davidson (So.)

Punahou: Skipper, Oliver Ambrosewicz (So.)/Crew, Nessa Michaud (Jr.)

Sacred Hearts: Skipper, Laulea Meyer (So.)/Crew, Lee Llana (Sr.)

SOFTBALL

DataHouse/HHSAA

State Championships

All-Tournament Teams

(Selected by the media)

DIVISION I

Most Outstanding Player: Hinano

Bautista, Mililani

Infielders

Quinn Waiki, Campbell

Mariah Antoque, Kamehameha

Taryn Hirano, Mililani

Jerrell Mailo, Mililani

Lahela Painter, Baldwin

Mua Willams, Kamehameha

Outfielders

Sunni Kahanu, Mililani

Marley Espiau, Kamehameha

Mikaela Scarborough, Kamehameha

Catcher

Kezia Lucas, Kamehameha

Utility

Makayla Pagampao, Mililani

Pitcher

Peahi Grilho-Armitage, Kamehameha

DIVISION II

Most Outstanding Player: Rhea Furtado,

Kapaa

Infielders

Kaelyn Banquel, Waimea

Kylie Oshita, Pac-Five

Charlize Kenney, Kapaa

Sienna Yamashita, Kapaa

Outfielders

Leici-Mae Camara, Waimea

Hailey Gibson, Kapaa

Nahe Marshall, Kapaa

Kiersten Chong, Aiea

Catcher

Dahlia Gangano, Pac-Five

Utility

Mauliola Zuttermeister, Pac-Five

Pitcher

Karlee-Rose Keale, Kapaa

NCAA Super Regionals

(x-in necessary)

Austin (Texas) Super Regional

Friday

Game 1: No. 16 Texas A&M vs. No. 1 Texas, noon

Saturday

Game 2: No. 16 Texas A&M vs. No. 1 Texas, 11 a.m.

Sunday

x-Game 3: No. 16 Texas A&M vs. No. 1 Texas, TBD

Norman (Okla.) Super Regional

Today

Game 1: No. 15 Florida State vs. No. 2 Oklahoma, 1 p.m.

Friday

Game 2: No. 15 Florida State vs. No. 2 Oklahoma, 2 p.m.

Saturday

x-Game 3: No. 15 Florida State vs. No. 2 Oklahoma, TBD

Knoxville (Tenn.) Super Regional

Friday

Game 1: No. 14 Alabama vs. No. 3

Tennessee, 10 a.m.

Saturday

Game 2: No. 14 Alabama vs. No. 3

Tennessee, 9 a.m.

Sunday

x-Game 3: No. 14 Alabama vs. No. 3

Tennessee, TBD

Gainesville (Fla.) Super Regional

Friday

Game 1: Baylor vs. No. 4 Florida, 6 a.m.

Saturday

Game 2: Baylor vs. No. 4 Florida, 5 a.m.

Sunday

x-Game 3: Baylor vs. No. 4 Florida, TBD

Stillwater (Okla.) Super Regional

Friday

Game 1: Arizona vs. No. 5 Oklahoma State, 2 p.m.

Saturday

Game 2: Arizona vs. No. 5 Oklahoma State, 1 p.m.

Sunday

x-Game 3: Arizona vs. No. 5 Oklahoma State, TBD

Los Angeles Super Regional

Today

Game 1: No. 11 Georgia vs. No. 6 UCLA, 3:30 p.m.

Friday

Game 2: No. 11 Georgia vs. No. 6 UCLA, 3 p.m.

Saturday

x-Game 3: No. 11 Georgia vs. No. 6 UCLA, TBD

Columbia (Mo.) Super Regional

Friday

Game 1: No. 10 Duke vs. No. 7 Missouri, 8 a.m.

Saturday

Game 2: No. 10 Duke vs. No. 7 Missouri, 7 a.m.

Sunday

x-Game 3: No. 10 Duke vs. No. 7

Missouri, TBD

Stanford (Calif.) Super Regional

Friday

Game 1: No. 9 LSU vs. No. 8 Stanford,

4 p.m.

Saturday

Game 2: No. 9 LSU vs. No. 8 Stanford,

3 p.m.

Sunday

x-Game 3: No. 9 LSU vs. No. 8 Stanford, TBD

Makua Alii

Wednesday

Fat Katz 15, Islanders 10

Lokahi 16, Kupuna Kane 4

Na Kahuna 10, Yankees 9

Sportsmen 14, Golden Eagles 7

Aikane 12, Hawaiians 11

Makules 15, Waipio 14

Zen 23, P.H. Shipyard 21

Hui Ohana 16, Action 3

Bad Company 22, Firehouse 10

Sons of Hawaii 18, Kool Katz 5

Ho‘o Ikaika 17, Na Pueo 5