Honolulu Star-Advertiser

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Sports

UH baseball coach Hill has ’Bows closing in on their most wins since 2010

Stephen Tsai

By Stephen Tsai

Today Updated 12:14 a.m.

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JAMM AQUINO / JAQUINO@STARADVERTISER.COM / MAY 3 Coach Rich Hill clapped during a game.
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JAMM AQUINO / JAQUINO@STARADVERTISER.COM / MAY 3

Coach Rich Hill clapped during a game.

DERREN IHA / UNIVERSITY OF HAWAII ATHLETICS The UH seniors making their final home appearances this week are, from left, Stone Miyao, DallasJ Duarte, Trevor Ichimura, Connor Harrison, Randy Abshier, Tai Atkins, Nainoa Cardinez, Sean Rimmer, Tyler Dyball, Aaron Ujimori, Kyson Donahue, Jake Tsukada, Blake Hiraki and Naighel Alii Calderon.
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DERREN IHA / UNIVERSITY OF HAWAII ATHLETICS

The UH seniors making their final home appearances this week are, from left, Stone Miyao, DallasJ Duarte, Trevor Ichimura, Connor Harrison, Randy Abshier, Tai Atkins, Nainoa Cardinez, Sean Rimmer, Tyler Dyball, Aaron Ujimori, Kyson Donahue, Jake Tsukada, Blake Hiraki and Naighel Alii Calderon.

STAR-ADVERTISER Hawaii Rainbow Warriors Head Coach Rich Hill.
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STAR-ADVERTISER

Hawaii Rainbow Warriors Head Coach Rich Hill.

JAMM AQUINO / JAQUINO@STARADVERTISER.COM / MAY 3 Coach Rich Hill clapped during a game.
DERREN IHA / UNIVERSITY OF HAWAII ATHLETICS The UH seniors making their final home appearances this week are, from left, Stone Miyao, DallasJ Duarte, Trevor Ichimura, Connor Harrison, Randy Abshier, Tai Atkins, Nainoa Cardinez, Sean Rimmer, Tyler Dyball, Aaron Ujimori, Kyson Donahue, Jake Tsukada, Blake Hiraki and Naighel Alii Calderon.
STAR-ADVERTISER Hawaii Rainbow Warriors Head Coach Rich Hill.