UH baseball coach Hill has ’Bows closing in on their most wins since 2010
JAMM AQUINO / JAQUINO@STARADVERTISER.COM / MAY 3
Coach Rich Hill clapped during a game.
DERREN IHA / UNIVERSITY OF HAWAII ATHLETICS
The UH seniors making their final home appearances this week are, from left, Stone Miyao, DallasJ Duarte, Trevor Ichimura, Connor Harrison, Randy Abshier, Tai Atkins, Nainoa Cardinez, Sean Rimmer, Tyler Dyball, Aaron Ujimori, Kyson Donahue, Jake Tsukada, Blake Hiraki and Naighel Alii Calderon.
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Hawaii Rainbow Warriors Head Coach Rich Hill.