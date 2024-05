Scoreboard – May 27, 2024

Calendar

Today

No local sporting events scheduled

TUESDAY

No local sporting events scheduled

Bulletin Board

Castle High School

Castle is seeking a head varsity

softball coach. College degree

preferred. Must be NFHS fundamentals of coaching certified and have at least two years of coaching at the high school level or above. Deadline is Thursday. E-mail

resume and cover letter to

laynie.sueyasu@k12.hi.us

BASEBALL

ILH All-Stars

Player of the Year: Sean Yamaguchi (Saint Louis, Sr.)

Co-Pitchers of the Year: Greyson Osbun (Kamehameha, Jr.); Payton Dixon (Mid-Pacific, Sr.)

Coach of the Year: Dunn Muramaru (Mid-Pacific)

First Team

Catcher: Cole Yonamine (‘Iolani, Sr.)

First Base: Chandler Murray (Mid-Pacific, Sr.)

Second Base: Treyden Chong Kee (‘Iolani, Jr.)

Shortstop: Coen Goeas (Mid-Pacific, Sr.)

Third Base: Kaimana Lau Kong (‘Iolani, Jr.)

Outfield: Cole Ide (‘Iolani, Sr.); Judah Ota (‘Iolani, So.); Jace Souza (Kamehameha, Sr.)

Designated Hitter: Kamakanikailialoha Kane (Saint Louis, Jr.)

Utility: Alika Ahu (Pac-Five, So.)

Pitcher: Alaka‘i Kiakona (Kamehameha, Jr.); Laakea Correa (Saint Louis, Jr.)

Second Team

Catcher: Noah Kubo (Mid-Pacific, Sr.)

First Base: Hoomana Heffernan (Saint Louis, Jr.)

Second Base: Raidan Shibayama (Punahou, Jr.)

Shortstop: Makana Oniate (‘Iolani, Sr.); Tanner Fujino (Maryknoll, Jr.)

Third Base: Alika Balberdi (Maryknoll, Jr.)

Outfield: Francis O’Connor (Damien, Sr.); Javin Hamura (Punahou, Sr.); Tanner Chun (Saint Louis, Sr.); Kolby Gushiken (Saint Louis, Sr.)

Designated Hitter: Isaac Ahokovi (‘Iolani, Sr.)

Utility: Aaron Rapoza (Damien, Jr.)

Pitcher: Allin Yap (Maryknoll, Jr.); Colten Amai Nakagawa (Pac-Five, So.)

Honorable Mention

Damien: Cade Lurito (Jr.). Kamehameha: Bruce Boucher (Sr.); Kamanalu Grace (Sr.); Jayden Montero (Sr.); Elai Iwanaga (Jr.). Maryknoll: Luke Swartman (Jr.); Trenton Caliboso (Fr.). Mid-Pacific: Adam Kobayashi (Jr.). Pac-Five: Ezra Lee (Sr.); Ethan Lee (Jr.); Ryden Toyama (Jr.). Punahou: Aiden Takuma (Sr.). Saint Louis: Chase Sutherland (Jr.).