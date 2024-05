Scoreboard – May 28, 2024

From as low as $12.95 /mo.

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

Calendar

Today

No local sporting events scheduled

WEDNESDAY

No local sporting events scheduled

TRACK AND FIELD

ILH All-Stars

BOYS

Athlete of the Year: Josiah Fetui (Saint Louis, Sr.)

Coach of the Year: Alexander Fonseca (Saint Louis)

First Team

100: Jahren Altura (Saint Louis, So.). 200: Saint Louis, So.). 400: Maximilian Even

(Punahou, Sr.). 800: Keon Preusser (‘Iolani, Jr.). 1,500: Benjamin Brown (Punahou, Sr.). 3,000: Benjamin Brown (Punahou, Sr.). 110 hurdles: Tai Demura-Devore (Punahou, Sr.). 300 hurdles: Sytyn Lasconia (Saint Louis, Jr.). Shot Put: Kalei Harbottle (Kamehameha, So.). Discus: Blaze Hedani (‘Iolani, Jr.). Long Jump: Josiah Fetui (Saint Louis, Sr.). Triple Jump: Josiah Fetui (Saint Louis, Sr.). High Jump: Josiah Fetui (Saint Louis, Sr.). Pole Vault: Kealakalehuaonakai‘ewalu Utsuki (Punahou, So.). 4×100 relay: Saint Louis

(Maddan-Rush Ahuna, Fr.; Jahren Altura, So.; Braeden Heresa, Jr.; Sytyn Lasconia, Jr.). 4×400 relay: Saint Louis (Maddan-Rush Ahuna, Fr.; Amar Brooks, So.; Magnus Ochoco, Jr.; Michael Joshua Price, Sr.). 4×800 relay: Saint Louis (Landon Dimaya, Jr.; Michael Joshua Price, Sr.; Andrew Robello, So.; Lawrence Robello, So.).

Second Team

100: Sytyn Lasconia (Saint Louis, Jr.). 200: Maximilian Even (Punahou, Sr.). 400: Amar Brooks (Saint Louis, So.). 800: Nathan Ewing (Punahou, Sr.). 1,500: Spencer Lyau

(‘Iolani, Jr.). 3,000: Spencer Lyau (‘Iolani, Jr.). 110 Hurdles: Boston Thomas (Punahou, Jr.).

300 Hurdles: Maddan-Rush Ahuna (Saint Louis, Fr.). Shot Put: William Saelua

(Kamehameha, Sr.). Discus: Kauna‘oa Kamakawiwo‘ole (Saint Louis, Sr.). Long Jump: Agenhart Ellis (Punahou, Sr.). Triple Jump: Agenhart Ellis (Punahou, Sr.). High Jump: Dane Kellner (Punahou, So.). Pole Vault: Nicson Alapai (Kamehameha, Sr.). 4×100

relay: Punahou (Astin Hange, Sr.; Kyle Hu, Jr.; Noah Macapulay, Sr.; Kyler Matsui, Jr.).

4×400 relay: ‘Iolani (Luke Hendricks, Jr.; Michael Kostecki, Sr.; Devin Pang, Sr.; Keon

Preusser, Jr.). 4×800 relay: Punahou (Samuel Barringer, Jr.; Nathan Ewing, Sr.; Joshua Kobayashi, Sr.; Moses Padwe, Jr.).

GIRLS

Athlete of the Year: Mia Shepard (‘Iolani, Sr.)

Co-Coaches of the Year: Matthew Imada of Grant Muroda (‘Iolani).

First Team

100: Mia Shepard (‘Iolani, Sr.). 200: Mia Shepard (‘Iolani, Sr.). 400: Mia Shepard (‘Iolani, Sr.). 800: Kelsey Carvill (Le Jardin, Sr.). 1,500: Maila Healing (‘Iolani, Sr.). 3,000: Saige Miller (Hanalani, Jr.). 100 Hurdles: Destiny Look (Mid-Pacific, So.). 300 Hurdles: Destiny Look (Mid-Pacific, So.). Shot Put: Patiola Uluave (Punahou, Sr.). Discus: Tuitele Sinalei (Kamehameha, Fr.). Long Jump: Destiny Look (Mid-Pacific, So.). Triple Jump: Avalee McGuire (Kamehameha, Fr.). High Jump: Charli Kennedy (Le Jardin, Jr.). Pole Vault: Kaya-Alani Smith (Punahou, So.). 4×100 relay: Punahou (Meigan Li, Sr.; Haley-Scott

Recarte, Jr.; Kelsey Ann Sato, Sr.; Emily Sparks, So.). 4×400 relay: ‘Iolani (Peyton Basilio, Jr.; Chelsea Lee, So.; Mia Shepard, Sr.; Renn Tanitomi, Sr.). 4×800 relay: ‘Iolani (Sarah Asato, Fr.; Peyton Basilio, Jr.; Khloe Muromoto, So.; Kerys Palmer, So.).

Second Team

100: Malia-Rose Harvey (Maryknoll, So.). 200: Malia-Rose Harvey (Maryknoll, So.). 400: Maliana Malaythong (Punahou, Jr.). 800: Noelle Lezy (Punahou, Sr.). 1,500: Sydney Moore (Christian Academy, Fr.). 3,000: Bella Alo (Kamehameha, Fr.). 100 Hurdles: Nala

Stojadinovic (Punahou, Sr.). 300 Hurdles: Nala Stojadinovic (Punahou, Sr.). Shot Put: London Barboza (Kamehameha, So.). Discus: Patiola Uluave (Punahou, Sr.). Long Jump: Tuitele Sinalei (Kamehameha, Fr.). Triple Jump: Laule‘a Ah Mook Sang (Punahou, Sr.).

High Jump: Skylyn Moore (Maryknoll, So.). Pole Vault: Charli Kennedy (Le Jardin, Jr.).

4×100 Relay: Kamehameha (Olena Kuhau-Liftee, Fr.; Ava Lau, Fr.; Avalee McGuire, Fr.; Tuitele Sinalei, Fr.). 4×400 Relay: Punahou (Noelle Lezy, Sr.; Maliana Malaythong, Jr.;

Emily Sparks, So.; Nala Stojadinovic, Sr.). 4×800 Relay: Hanalani (Eliana Chingcuangco, Fr.; Abigail Cunningham, Fr.; Avrie Miller, Fr.; Saige Miller, Jr.).