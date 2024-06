Scoreboard – June 9, 2024

From as low as $12.95 /mo.

CALENDAR

TODAY

PADDLING

Oahu Hawaiian Canoe Racing Association: King Kamehameha Day Regatta, 8:30 a.m. at Kailua Beach.

MONDAY

No local sporting events scheduled

PADDLING

Na ‘Ohana O Na Hui Wa‘a

Kalihi Kai Regatta

Team Standings

Division A

Kumulokahi-Elks 48

Hale’iwa Outrigger 36

Kalihi Kai 35

Waikiki Yacht Club 25

Kamehameha 23

I Mua 19

Windward Kai 16

Ka Mamalahoe Canoe Club 15

Kai Poha 6

Pukana O Ke Kai 5

Team Olelo 5

Kamaha’o Canoe Club 4

Division AA

Kaneohe 95

Lahui O Koolauloa 65

’Alapa Hoe Canoe Club 49

Waikiki Beach Boys 38

Division AAA

Manu O Ke Kai 195

Lokahi 103

Na Keiki O Ka Mo’i 91Individual Results

Girls 10

1. Kaneohe (Alohi Abbey, Pomai Cambra, Koali Jones, Ola’a Beauty Jones, Lexi Todd, Kamahana Watson) 3:51.92; 2. Manu O Ke Kai 3:54.96

Boys 10

1. Lahui O Koolauloa (Hokuikekai Ramirez, Kamalei Rangel, Kamuela Speer, Matai Speer, Knox Stephens, Duke Weeks) 3:10.34; 2. Kaneohe 3:25.94; 3. Kalihi Kai 3:32.82; 4. Manu O Ke Kai 3:38.72; 5. Na Keiki O Ka Mo’i 3:40.91

Girls 12

1. Manu O Ke Kai (Ka`Iwa Amantiad, Adriana Bagasol, Kayne Chun, Journey Freitas, Alexis-Sofia Lopez-Camit, Kawena Nakai) 2:31.15; 2. Lahui O Koolauloa 2:39.25; 3. Kaneohe 2:41.17; 4. Kalihi Kai 2:48.02; 5. Na Keiki O Ka Mo’i 2:57.02

Boys 12

1. Manu O Ke Kai (Soul Burgoyne, Reign Chun, Lazer Fletcher, Tavita Fuga, Kikau Hudgens, Douglas Maea) 2:16.31; 2. Kaneohe 2:18.74; 3. Lokahi 2:23.93; 4. Hale’iwa Outrigger 2:34.54; 5. Lahui O Koolauloa 2:37.23

Girls 13

1. Kumulokahi-Elks (Leyah Barretto, Elyana Belatti, Miko Cvilikas, Hana Masuda, Kailea Ventar, Kawena Ventar) 2:28.67; 2. Lahui O Koolauloa 2:29.45; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 2:39.83; 4. Manu O Ke Kai 2:44.01; 5. Lokahi 2:47.36

Boys 13

1. Kaneohe (Loa’a Albinio , Jaymie Arikawa, Nainoa Chang, Koiawe Jones, Kyson Malufau, Jared Stephenson) 2:05.02; 2. Kumulokahi-Elks 2:20.15; 3. Manu O Ke Kai 2:21.41; 4. Lahui O Koolauloa 2:35.52

Girls 14

1. Kumulokahi-Elks (Leyah Barretto, Cianni Biondine, Kaylen De Luna, Anne Holt, Aubrey Hoomanawanui, Kailea Ventar) 2:04.55; 2. Manu O Ke Kai 2:20.88; 3. Kaneohe 2:27.47; 4. Na Keiki O Ka Mo’i 2:29.01; 5. Lahui O Koolauloa 2:39.06

Boys 14

1. Kaneohe (Hailama-Timoteo Ani-Stephenson, Jaymie Arikawa, Nainoa Chang, Cheydan Kanehe, Jude Machado, Jared Stephenson) 2:08.80; 2. Lokahi 2:12.98; 3. Manu O Ke Kai 2:14.08; 4. ‘Alapa Hoe Canoe Club 2:18.18; 5. Na Keiki O Ka Mo’i 2:25.46

Mixed Boys And Girls 12

1. Manu O Ke Kai (Kayne Chun, Reign Chun, Ella Cuellar, Journey Freitas, Kikau Hudgens, Douglas Maea) 2:18.63; 2. Kaneohe 2:24.53; 3. Lokahi 2:25.47; 4. Na Keiki O Ka Mo’i 2:31.70; 5. Lahui O Koolauloa 2:38.61

Mixed Novice B

0. Pukana O Ke Kai (Chad Haraguchi, Maya Khalil, Noa Lolesio, Brandon Lum, Pauline Mercado, Shauna Soares) 2:17.13; 1. Lahui O Koolauloa 2:03.94; 2. Manu O Ke Kai 2:08.94; 3. Waikiki Beach Boys 2:11.50; 4. Kaneohe 2:14.15; 5. Lokahi 2:20.16

Women Novice B

1. Manu O Ke Kai (Michoriann Arcangel-Hudgens, Heidi Burgoyne, Kilinoe Ikalani, Mikilani Ikalani, Kiele Muraco, Katherine Rorer) 2:22.58; 2. Kaneohe 2:26.68; 3. Ka Mamalahoe Canoe Club 2:32.15; 4. Lahui O Koolauloa 2:32.88; 5. Hale’iwa Outrigger 2:35.49

Men Novice B

1. Manu O Ke Kai (Nate Burgoyne, Nico Galicia, Guy Phillips, William Swim, Judge Thomson, Dane Watson) 1:48.36; 2. Kaneohe 1:55.90; 3. Lokahi 1:58.26; 4. Waikiki Beach Boys 0:02.09; 5. Pukana O Ke Kai 2:12.60

Girls 15

1. Kumulokahi-Elks (Cianni Biondine, Kaylen De Luna, Mikayla Ferrer, Anne Holt, Ha’a Ortiz, Kawehi Woo) 4:36.85; 2. Kaneohe 4:51.45; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 4:52.09; 4. Kamehameha 4:59.35; 5. Manu O Ke Kai 5:04.22

Boys 15

1. Manu O Ke Kai (Nico Esguerra, Ez Fitzsimmons, Kingston Kealoha, Alec Pao, Jaeden Rego, Kamaka Spalding) 4:05.66; 2. Lokahi 4:20.13; 3. Kumulokahi-Elks 4:31.53

Girls 16

1. Na Keiki O Ka Mo’i (Faith Manlapit, Coco Palmer, Kaiaulu Polite, Brystie Raspotnik, Lola Raspotnik, Leichelle Tabangcura) 4:39.59; 2. Kumulokahi-Elks 4:56.61; 3. Lokahi 5:01.19; 4. Kamehameha 5:01.79; 5. Manu O Ke Kai 5:09.39

Boys 16

1. Manu O Ke Kai (Van Gormley, Alec Pao, Seth Thomason, Zy Tilo, Kyle Tkatch, Noah Wohler) 4:05.93; 2. Lokahi 4:10.33; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 4:14.95; 4. Kumulokahi-Elks 4:19.90; 5. Kaneohe 4:28.26

Girls 18

1. Lokahi (Hi’iaka Aipia White Eagle, Itili Mafi, Gerricka Pang, Lexy Saena, Lucy Shanefield, Kiki Tamashiro) 4:39.49; 2. Kamehameha 4:45.26; 3. Manu O Ke Kai 4:56.30; 4. Lahui O Koolauloa 5:03.74

Boys 18

1. Lokahi (Kama Akana-Phillips, Koa Arroyo, Dan Jean-Baptiste, Logan Ledesma, Dayson Li’i, Kai Naus) 3:52.18; 2. Manu O Ke Kai 4:01.41; 3. Kaneohe 4:01.72; 4. Pukana O Ke Kai 4:16.21; 5. Waikiki Yacht Club 4:20.25

Mixed Boys And Girls 18

1. Lokahi (Hi’iaka Aipia White Eagle, Koa Arroyo, Dan Jean-Baptiste, Gerricka Pang, Jahsiah Sabanal, Kiki Tamashiro) 4:10.04; 2. Kaneohe 4:17.76; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 4:28.44; 4. Manu O Ke Kai 4:30.41; 5. Kumulokahi-Elks 4:37.83

Women 70

1. Manu O Ke Kai (Gloria Butterworth, Judy Myers, Dawn Peerson, Yolanda Racca, Pua Ruane, Charlyn Sales) 5:21.65; 2. Kai Poha 5:26.55; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 5:33.37

Men 70

1. Kalihi Kai (Rod Bayne, Dickie Chow, Guy Thomas Gamurot, Kamu Magno, Allan Moon, Vernon Ramos) 4:24.35; 2. Manu O Ke Kai 4:26.57; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 4:35.27; 4. Lokahi 4:37.73; 5. Windward Kai 4:50.66

Women 65

1. Kalihi Kai (Luana Baker, Lyn Dubbs, Linda Kozlovsky, Leohone Magno, Roz Perez, Jojo Rasmussen) 5:25.76; 2. Manu O Ke Kai 5:48.66; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 6:28.09

Men 65

1. Kalihi Kai (Rod Bayne, Walter Fox Jr., Guy Thomas Gamurot, Tai Okamura Jr., Ole Oleole Jr, Freddie Tauotaha) 4:41.78; 2. Windward Kai 4:46.17; 3. Lokahi 5:04.14; 4. Na Keiki O Ka Mo’i 5:07.28

Women 60

1. ‘Alapa Hoe Canoe Club (Karen Cheatham, Lei Cunningham, Lisa Jones, Gina Letourneur, Mati Sapolu-Palmer, Lilinoe Yong) 4:53.41; 2. Kaneohe 5:23.58; 3. Kalihi Kai 5:29.24; 4. Manu O Ke Kai 5:39.57; 5. Kamaha’o Canoe Club 5:57.83

Men 60

1. Manu O Ke Kai (George Cox, Harold Fisher, John Hoogsteden, Donald Kilmer, Michael Knott, Tim Knott) 4:18.25; 2. Waikiki Yacht Club 4:30.65; 3. Kamehameha 4:33.90; 4. Ka Mamalahoe Canoe Club 4:34.53; 5. Kalihi Kai 4:35.70

Women 55

1. ‘Alapa Hoe Canoe Club (Francine Cabigon, Lei Cunningham, Marsha Kaleikau, Maile Kaohi-Demello, Bernie Moniz, Mati Sapolu-Palmer) 5:00.69; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 5:12.93; 3. Waikiki Yacht Club 5:17.54; 4. Kaneohe 5:23.44; 5. Ka Mamalahoe Canoe Club 5:32.86

Men 55

1. Manu O Ke Kai (Ama Amantiad, Sam Fisher 3rd, Derek Leeloy, Roel Meneses, Moku Sanborn, Thomas Schlotman) 4:06.12; 2. I Mua 4:17.17; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 4:20.13; 4. Team Olelo 4:29.16; 5. Ka Mamalahoe Canoe Club 4:33.84

Women 50

1. Hale’iwa Outrigger (Makana Clarke, Nani Manning, Folly Murdock, Michele Rego, Linda Thoresen, Tani Waye) 4:43.40; 2. ‘Alapa Hoe Canoe Club 5:08.69; 3. Waikiki Beach Boys 5:14.57; 4. Waikiki Yacht Club 5:16.70; 5. Na Keiki O Ka Mo’i 5:33.33

Mixed Men And Wmn 55

1. Hale’iwa Outrigger (Jane Duncan, Randy Johnson, Nani Manning, Scott Mcintire, Folly Murdock, Yago Yago) 4:38.04; 2. Waikiki Yacht Club 4:38.56; 3. Manu O Ke Kai 4:39.18; 4. Na Keiki O Ka Mo’i 4:40.00; 5. Windward Kai 4:40.84

Men 50

1. Manu O Ke Kai (Steve Canon, Sam Fisher 3rd, Doug Osborn, Moku Sanborn, Tim Vierra, Kevin Wilson) 4:05.80; 2. Kamehameha 4:28.90; 3. Kumulokahi-Elks 4:31.99; 4. Ka Mamalahoe Canoe Club 4:35.12; 5. Na Keiki O Ka Mo’i 4:35.89

Women Novice A

1. Hale’iwa Outrigger (Amber Desroches, Mia Lafont, Carrie Richards, Kalie Shaw, Sam Southam, Linda Thoresen) 4:39.34; 2. Lahui O Koolauloa 4:42.95; 3. Windward Kai 4:55.65; 4. Lokahi 4:59.00; 5. Kaneohe 4:59.93

Men Novice A

1. Waikiki Beach Boys 4:03.26; 2. Hale’iwa Outrigger 4:11.44; 3. Lahui O Koolauloa 4:13.32; 4. ‘Alapa Hoe Canoe Club 4:14.13; 5. Lokahi 4:14.84

Women Freshmen

1. Manu O Ke Kai (Varina Amantiad, Evonne Amantiad-Williams, Monet Bisch, Shavelle Goodell-Wilson, Dekoda Lazaro, Michele Sales) 4:33.90; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 4:46.35; 3. Lahui O Koolauloa 4:47.81; 4. Kamehameha 4:51.25; 5. I Mua 4:56.33

Men Freshmen

1. Kaneohe (Keoni Anderson, Corey Lau Jr., Christian Mercado, Damien Mercado, Seth Ramolete, Harley Salis) 3:55.12; 2. Lokahi 4:03.63; 3. Manu O Ke Kai 4:09.23; 4. I Mua 4:14.54; 5. ‘Alapa Hoe Canoe Club 4:18.17

Women Junior

1. Manu O Ke Kai (Erica Adamczyk, Gordean Kaluahine, Molly O Keefe, Sami Palhano , Barbara Souki, Bree Thuston) 9:25.38; 2. Lokahi 10:03.48; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 10:09.57; 4. Waikiki Beach Boys 10:12.08

Men Junior

1. Manu O Ke Kai (Ama Amantiad, Richard Kamikawa, Thomas Schlotman, Ramsey Van Blyenburg, Tim Vierra, Glenn Williams) 8:03.57; 2. ‘Alapa Hoe Canoe Club 8:18.00; 3. Waikiki Beach Boys 8:34.90; 4. Lokahi 8:51.17; 5. Kumulokahi-Elks 8:55.45

Women Senior

1. Manu O Ke Kai (Evonne Amantiad-Williams, Monet Bisch, Danielle Cretsinger, Dekoda Lazaro, Lili Taliulu, Bree Thuston) 14:24.11; 2. Lokahi 14:51.13; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 15:00.99; 4. Windward Kai 17:02.62

Men Senior

1. Manu O Ke Kai (Richard Kamikawa, Tavita Maea, Reese Meneses, Doug Osborn, Thomas Schlotman, Ramsey Van Blyenburg) 12:38.87; 2. I Mua 12:43.47; 3. ‘Alapa Hoe Canoe Club 12:47.84; 4. Lokahi 13:58.87

Women 40

1. Na Keiki O Ka Mo’i (Chrystal Haia, Nani Haia, Tini Jardine, April Polite, Myrnz Resep, Branz Williams) 4:23.33; 2. Manu O Ke Kai 4:24.61; 3. Hale’iwa Outrigger 4:30.14; 4. ‘Alapa Hoe Canoe Club 4:49.97; 5. Waikiki Beach Boys 4:59.96

Men 40

1. Waikiki Beach Boys (Carl Bayaca, Steve Gerwig, Eric Ichinose, Swenson Ikertang, Eric Lentz, Sean Quigley) 3:57.85; 2. Manu O Ke Kai 4:06.49; 3. Lokahi 4:09.77; 4. Na Keiki O Ka Mo’i 4:11.96; 5. Waikiki Yacht Club 4:12.66

Women Open Four

1. Lahui O Koolauloa (Amber Almeida, Tricia Kreidler, Jill Rabaino, Rochelle Ramirez) 4:57.87; 2. Lokahi 5:02.21; 3. I Mua 5:11.43; 4. ‘Alapa Hoe Canoe Club 5:13.70; 5. Kaneohe 5:24.34

Men Open Four

1. Manu O Ke Kai (Fernando Carvalho Pacheco, Tavita Maea, Judge Thomson, Glenn Williams) 3:59.85; 2. ‘Alapa Hoe Canoe Club 4:01.34; 3. Lokahi 4:06.35; 4. Lahui O Koolauloa 4:09.80; 5. Kaneohe 4:19.68

BULLETIN BOARD

MOANALUA HIGH SCHOOL

Moanalua High School is accepting resumes for the position of Varsity Boys Soccer Head Coach, Varsity Girls Flag Football Head Coach. Resumes will be accepted now through June 28, 2024. All resumes should be emailed to the Athletic Director at Joel.Kawachi@k12.hi.us