Scoreboard – June 11, 2024

From as low as $12.95 /mo.

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

Calendar

TODAY

No local sporting events scheduled.

WEDNESDAY

No local sporting events scheduled.

TENNIS

ROYAL KONA RESORT TENNIS CLUB

Kamehameha Day Adult &

Junior Singles Tournament

Saturday–Sunday

*There were a total of 13 participants from the Big Island and Oahu.

Skill levels ranged from 3.5-4.0.

Men’s singles, final

(4.0) – 1. Willie Quayle, 2. Nicholas Tran, 3. Janai Clarke, 4. Robert Lozano,

5. Justin Saks.

(3.5) – 1. Frank Hurst, 2. Pablo Jaramillo,

3. Kenny Oyoung, 4. Tehl Aalderks.

Women’s singles, final

(3.5) – 1. Carmelita Villalobos,

2. Ava Yamanaka, 3. Kela Quayle, 4. Rosa Barrett.

ATP BOSS OPEN

Monday

At Stuttgart, Germany

First Round

Jack Draper (6), United Kingdom, def.

Sebastian Ofner, Austria, 7-6 (4), 7-6 (5).

Hamad Medjedovic, Serbia, def. Fabian Marozsan, Hungary, 6-7 (3), 6-1, 6-4.

Dominik Koepfer, Germany, def. Zhizhen Zhang, China, 4-6, 7-6 (5), 7-6 (6).

Yannick Hanfmann, Germany, def. Henri Squire, null, 6-3, 6-3.

WTA Rothesay Open

Monday

At Nottingham, England

First Round

Katie Boulter (3), United Kingdom, def. Harriet Dart, United Kingdom, 6-7 (5), 6-4, 7-5.

Daria Saville, Australia, def. Clara Burel (4), France, 6-3, 6-3.

Karolina Pliskova (6), Czechia, def. Alycia Parks, United States, 6-4, 6-4.

Lucrezia Stefanini, Italy, def. Lin Zhu (7), China, 7-6 (4), 3-6, 7-5.

Kimberly Birrell, Australia, def. Emily

Appleton, null, 6-3, 7-5.

Linda Fruhvirtova, Czechia, def. Yuriko

Miyazaki , United Kingdom, 6-4, 7-5.

Heather Watson, United Kingdom, def. Kayla Day, United States, 4-6, 6-0, 6-4.

Diane Parry, France, def. Cristina Bucsa, Spain, 6-3, 6-2.

WTA BBVA Open

Internacional de Valencia

Monday

At Valencia, Spain

First Round

Rebecca Sramkova, Slovakia, def. Lanlana Tararudee, Thailand, 6-3, 6-1.

Polona Hercog, Slovenia, def. Eva

Guerrero Alvarez, Spain, 6-2, 6-4.

Mona Barthel, Germany, def. Maria

Timofeeva, null, 6-4, 3-1, retired.

Elvina Kalieva, United States, def. Varvara Lepchenko, United States, 7-5, 1-6, 6-2.

WTA Libema Open

Monday

At Hertogenbosch, Netherlands

First Round

Donna Vekic (7), Croatia, def. Tamara

Korpatsch, Germany, 6-1, 6-3.

Greet Minnen, Belgium, def. Rebeka

Masarova, Spain, 6-2, 6-4.

GOLF

OPTIMIST INTERNATIONAL

JUNIOR QUALIFIER

Hawaii State Junior Golf Association

At Kapolei Golf Club

Friday; par 72

Girls 10-12

1. Lucy Cui, Honolulu 2031 76

2. Angelina Lin, Honolulu 2030 78

3. Brooke O’Heron, Honolulu 2029 79

4. Cassidy Chang, Honolulu 2030 79

5. Madison Sur, Honolulu 2030 91

Girls 13-14

1. Olivia Schmidt, Honolulu 2028 78

2. Makena Yonemura, Waipahu 2029 79

3. Kira Uno, Honolulu 2027 80

4. Mary Isabel Pearson, Honolulu 2029 81

5. Mara Gillespie, Waipahu 2029 83

6. Kayley Provine, Kapolei 2028 84

7. Tay-Lina Nakagawa, Honolulu 2029 84

8. Megan George, Mililani 2028 86

9. Yuna Kong, Honolulu 2029 89

10. Sakura Ramirez, Waipahu 2028 92

Girls 15-18

1. Jasmine Wong, Honolulu 2024 68

2. Ava Cepeda, Hauula 2025 69

3. Kady Matsumoto, Mililani 2026 72

T4. Alexa Takai, Honolulu 2028 73

T4. Jacey Kage, Aiea 2026 73

6. Samantha Monroe, Honolulu 2027 76

7. Kate Nakaoka, Mililani 2025 77

8. Bri-Ela Nakagawa, Kapolei 2026 77

9. Sydney Fuke, Kailua 2026 77

10. Arianna Bell, Honolulu 2026 77

Boys 10-11

1. Jason Uno, Honolulu 2030 87

2. Kyle Schmidt, Honolulu 2032 89

3. Duke Hironaka, Kapolei 2032 95

4. Carter Crouse, Kailua 2031 98

Boys 12-13

1. Neal Manutai, Laie 2030 76

2. Carson Kage, Aiea 2029 84

3. Jaden Kalaikai, Mililani 2029 86

4. Anthony Park, Cear Park 2030 94

5. Mason Miyashiro, Mililani 2029 96

6. Lancelot Wang, Honolulu 2029 103

Boys 14-15

1. Lakota Lee, Kihei 2028 70

2. Cade Huddleston, Kapolei 2028 71

3. Keola Silva, Waianae 2027 72

4. Maximus Waki, Honolulu 2027 74

5. Levi Swanson, Haleiwa 2028 75

6. Thomas Kim, Honolulu 2028 75

7. Isaac Kim, Honolulu 2028 75

8. Taylor George, Mililani 2028 76

9. Bret Kiyuna, Honolulu 2028 77

10. Jacob Scmidt, Honolulu 2028 78

Boys 16-18

1. Christopher Chung Salem, Lahaina ‘25 65

2. Tyler Tamayori, Pearl City 2024 66

3. Jake Otani, Hilo 2026 67

4. James Fujita, Honolulu 2025 67

5. Casey Johansen, Mililani 2025 68

6. Jordan Takai, Honolulu 2026 70

7. Reagan James Miles, Kihei ‘25 70

8. Braydn Sato, Waipahu 2025 71

9. Chance Wilson, Princeville 2025 71

10. Justin Todd, Kaneohe 2024 72

BULLETIN BOARD

ATHLETICS HEAD COACH

OPENINGS

Kahuku High & Intermediate School

Hiring for both Girls Volleyball Head JV,

and Girls Volleyball Head White (Varsity II). Email resumes to Kahuku High School

Athletic Director Gillian Yamagata, CAA, gillian.yamagata@k12.hi.us

Deadline: Monday, 5 p.m.