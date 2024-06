Column: E kauoha ‘ia ana nā ‘ōpio e komo i ka ‘oihana kaua?

Synopsis: The military has been relying on volunteers for over 50 years. Recently, however, it has not been able to meet its intended quotas. There is discussion about reinstituting the draft. This will require men from ages 18 to 25 to register for the draft. You might not know this, but if you have a driver’s license, you are already registered.

Aloha nö kahi keiki æike æole i nä känäwai a ka hoæokolonaio! Nui hewahewa ia mau känäwai a æaæohe wahi maopopo o ka hapanui i ka lehulehu. æO ia nö paha ke kumu i küæonoæono ai ka æoihana loio. Na läkou ia e unuhi mai ai i ka æölelo känäwai a ahuwale mai kona manaæo i mua o käkou, ka hü. A na käkou ia e kaukaæi ai ma luna o läkou lä. I kekahi manawa naæe, he loli nö kekahi mau känäwai, a æo ka mea i paæa mua, ua loli maila, a ua pau hoæi kona paæa e like me kona æano ma mua. Ua pömaikaæi nö naæe käkou i këia manawa, no ka mea, aia nö këia mau æike ua paæa nö ma loko o ka pünaewele, a he kikokiko wale nö na ka manamana lima ka uku e loaæa mai ai. Pëlä kaæu hana i koæu wä i lohe ai no ko Trump paipai æana i ia mea he kauoha e komo ai nä käne i loko o ka æoihana koa. I noiæi aku ka hana oæu i loko o ia kumuhana, ua æöæili koke maila nä moæolelo no ko ia ala höæole æana i ia hana, æaæole nö æo ia i æölelo pëlä. Hoæoikaika æia ihola ke känalua i loko o kuæu naæau no ka æoiaæiæo a me ka æole o ia mea he moæolelo haole.

æEhia mea aloha o nä keiki käne i piha iä läkou nä makahiki ma waena o ka 18 a me ka 25. No ke emi mai o ka poæe e æaæa nei i ke komo aku i loko o ka æoihana koa i këia wä, ke kamaæilio æia nei ke koikoi æana iä läkou e lawelawe i ia hana ma ke æano he kuleana ma lalo o ke känäwai. Iä käkou nö e makaæala nei, he manaæo kuhi wale nö ia känäwai. Ua hoihoi naæe au i ka manaæo no ko Trump käkoæo æana i ia æano kauoha, no ka mea, ua æike ahuwale æia kona pakele æana i ia kauoha i ka wä e hahana ana ke kaua ma Viekanama. Nui ka poæe i lohe i ka moæolelo no ko ia ala pakele æana i ke kauoha komo i ka æoihana koa. Nui hoæi ka poæe i hoæohuoi i ke kumu o ko ia ala hoæokuæu æia mai ia kuleana aku. æO ka moæolelo kaulana, ua loaæa æo ia i nä käkala æoiæoi e ulu ana ma nä iwi o kona mau wäwae. He mea ia e æeha loa ai ka wäwae a hiki æole ai iä ia ke komo i loko o ka æoihana koa. æAæole loaæa ka höæike a ke kauka a he mea hoæohuoi wale æia nö ko ia ala inoa, a no laila, nui ka hoæohuoi no ka æoiaæiæo o ia moæolelo. Me he mea lä, he pilikia ia i haku wale æia i mea e pakele ai kahi Trump i ka hele æana i Viekanama.

æAæole naæe paha käkou e hihi i loko o ka moæolelo o Trump. I Ianulai o ka MH 1973, aia au i loko o ka papa 11 o ke kula kiæekiæe. E mau ana ka hahana kaua ma Viekanama a e piha ana iaæu nä makahiki he 18 i loko wale nö o hoæokahi makahiki me ka hapa. E kauoha æia mai ana paha au e hele i ke kaua ma Viekanama. Ma ia koke iho naæe, ua pau ka æohi æia mai o mäkou æöpio a me ka hoæouna æia aku i ke kaua, a ua mau nö ia palekana æana a hiki i këia wä a käkou e noho nei. A eia nö ka mea æäpiki. Kainö ua pau ia kauoha e käkau inoa ai nä æöpio no ke komo æana i loko o ka æoihana kaua, eia kä, ua mau nö. E like me kaæu i höæike ai ma luna, he känäwai ia käkau inoa æana, a inä æaæole e hoæokö æia, e hoæopaæi æia mai ana a e æauæa æia ana kekahi mau pono ma lalo o ke känäwai, e laæa me ke kiæi æana i ka laikini kalaiwa kaæa. æAæole i maopopo iaæu, he mea æakomi ma Hawaiæi nei, inä he laikini kalaiwa kaæa käu, inä ua æae æoe i ke käkau æia o kou inoa no ia hana he æohi kanaka no ka æoihana kaua.

