Scoreboard – June 18, 2024

Calendar

TODAY

GOLF

Manoa Cup at Oahu Country Club; Open division–first round match play, 6:30 a.m. Women’s division–Round of 16, 11:54 a.m.

WEDNESDAY

GOLF

Manoa Cup at Oahu Country Club; Open division– Round of 32, 7 a.m. Women’s division –Quarterfinals,

9:33 a.m.

GOLF

115TH MANOA CUP

At Oahu Country Club

Today’s Tee Times

Open division; round of 64

7 a.m. – Joshua Hayashida, Mililani; Erik Molina, Wailuku

7:09 a.m. – Garrett Takeuchi, Fresno;

Colby Gunderson, Kaneohe

7:18 a.m. – Dillon Jonke, Kihei; Ryan Takeshita, Honolulu

7:27 a.m. – Dane Watanabe, Kaneohe;

Taylor George, Hawaii

7:36 a.m. – Christopher Chung-Salem,

Lahaina; Jackson Ibarra, Honolulu

7:45 a.m. – Kolbe Irei, Honolulu; Casey

Johansen, Mililani

7:54 a.m. – Landon Long, Lahaina; Ben Cafferio, Wailuku

8:03 a.m. – Brandan Kop, Kaneohe;

Andrew Otani, Honolulu

8:12 a.m. –Zacary Sagayaga, Honolulu;

Spencer Summerhays, Kalaheo

8:21 a.m. – Steven Cable, Olympia, Wash.

Phoenix Nguyen-Eden, Honolulu

8:30 a.m. – Drew Higashihara, Kailua; Nixon Lauritzen, Canyon Lake

8:39 a.m. – Robert Berris, Fair Oaks, Calif.

Walter Ching, Honolulu

8:48 a.m. –Keanu Akina, Kahuku; Noah Koshi, Pearl City

8:57 a.m. – James Fujita, Honolulu;

Spencer Shishido, Honolulu

9:06 a.m. – Joey Sakaue, Aiea; Yuuki Kubo, Japan

9:15 a.m. – Keola Silva, Waianae; Neal

Manutai, Laie

9:24 a.m. – Derek Chinen, Kaneohe; Sean Smith, Honolulu

9:33 a.m. – Nate Choi, Honolulu; Chance Wilson, Princeville

9:42 a.m. – Tyler Ogawa, Honolulu; Alvin Okada Jr., Waianae

9:51 a.m. – Katshuhiro Yamashita, Kailua Kona; Bradyn Sato, Waiphau

10:09 a.m. – Aidan Sugihara, Aiea; Blaine Kimura, Honolulu

10:18 a.m. – Anson Cabello, Kahului;

Zaedia Yoshizawa, Honolulu

10:27 a.m. – Tensuke Sakurai, Japan; Bryce Toledo-Lue, Aiea

10:36 a.m. – James Whitworth, Honolulu;

Zealand Pollock, Waialua

10:45 a.m. – Matthew Ma, Pearl City;

Matty Inaba, Kamuela

10:54 a.m. – Gunnar Lee, Kaneohe; Justin Todd, Kaneohe

11:03 a.m. – Kihei Akina, Kahuku; Ross Mitsutani, Hilo

11:12 a.m – Tyler Tamayori, Honolulu; Nick Gerard, Kaneohe

11:21 a.m. – Justin Taparra, Mililani; Lucas Summerhays, Kalaheo

11:30 a.m. – Remington Hirano, Honolulu;

Isaiah Kanno, Hilo

11:39 a.m. – Jordan Sato, Honolulu; Isaac Jaffurs, Kahuku

Women’s division; round of 16

11:48 a.m. – Ava Cepeda, Honolulu; Brooke Asao, Kaneohe

11:57 a.m. –Kate Nakaoka, Mililani;

Mia Nakaoka, Mililani

12:06 p.m. – Alexa Takai, Honolulu;

Jacey Kage, Aiea

12:15 p.m. – Jasmine Wong, Honolulu;

Arianna Bell, Honolulu

12:24 p.m. – Kara Kaneshiro, Honolulu; Chloe Jang, Honolulu

12:33 p.m. – Mariko Yonemura, Waipahu;

Kellie Yamane, Honolulu

12:42 p..m. – Nicole Tanoue, Honolulu;

Marcie Teal, Wahiawa

12:51 p.m. – Rachael Wang, Honolulu

Madison Kuratani, Honolulu

PGA Money Leaders

Through Monday

Trn Money

1. Scottie Scheffler 14 $24,096,857

2. Xander Schauffele 15 $12,236,359

3. Rory McIlroy 14 $10,034,663

4. Wyndham Clark 14 $9,208,974

5. Ludvig Aberg 13 $7,686,996

6. Sahith Theegala 17 $7,513,398

7. Hideki Matsuyama 13 $7,413,828

8. Collin Morikawa 15 $7,109,251

9. Bryson DeChambeau 3 $6,993,000

10. Chris Kirk 15 $5,235,650

11. Byeong-Hun An 16 $5,175,436

12. Matthieu Pavon 13 $4,722,807