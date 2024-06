Column: Hele ka haumäna i ke kula, hele pü me ke kelepona?

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

Synopsis: Should students be allowed to use their cellphones in school? Despite all the pitfalls that could occur, the cellphone can be a valuable asset for education. Of course, it needs to be used judiciously.

Aloha mai käkou e nä hoa æimi naæauao. I këia wä, ua lilo mai nei ia mea he kelepona paæalima i nïnau nui no ka lehulehu e kamaæilio ai. æO ia hoæi, ua akamai paha kona hele pü æana i ke kula me ka haumäna, æaæole paha? He mea maopopo, inä e lawe æia ke kelepona i ke kula, e hopohopo ana kekahi poæe o lilo loa auaneæi ka noæonoæo o ka haumäna i nä kumuhana like æole he nui e loaæa mai ana ma o ka pünaewele, a e lilo hoæi nä haæawina kula i mea æole. Ma ka æaoæao käkoæo naæe, i mea kökua ke kelepona i ka noiæi æana. I këia wä, ke häpai nei ka æahaæölelo o ke külanakauhale æo Los Angeles i kekahi känäwai e päpä ana i ka hoæohana æia o ke kelepona paæalima ma loko o kona mau kula aupuni. E hoæomaka ana ka hoæokö æia o ua känäwai nei i Ianuali o këia makahiki aæe. E hahana ana ke küæëæë o ia mau æaoæao a æelua kekahi i kekahi. E nänä mua æia paha ka æaoæao höæole kelepona.

E like me këlä laæana i häpai æia aæela ma luna, e lilo ana paha ka noæonoæo o ka haumäna i nä kumuhana pili æole i nä haæawina kula. Ma kahi o ka noiæi, e hoæohana æia no ka nïele, a æoiai e nïele ana, e hala ana ka haæawina i ka paæa æole mai. Wahi a kekahi poæe, e hei ana nö kekahi mau keiki i ke kelepona a æaæole hiki ke pakele. æO ka paæa loa hoæi o ia hei æana, maliæa o hoæomaæau æia mai auaneæi ua poæe keiki nei e kahi poæe hoæomäinoino. æOiai ua hiki nö ke æeæe ma luna o ka pünaewele ma o ke kelepona i këia manawa, e hoæouka paha ka poæe kolohe i nä kiæi hoæohilahila ma luna o ia pünaewele me ka hoæolele aku mai æö a æö, e laæa nä kiæi hoæohilahila i haku wale æia me ka helehelena o ka luapoæi. I këia mau lä, æaæole wale nö he alo a he alo ia æano hana. Ua hiki ke hana malü æia, a he nalo ka mea näna ia hana. æAæole wale nö æo ka hana æino ka mea e hopohopo ai ma loko o ke kula, ua hiki ke hoæohana æia ke kelepona no ke kikiti æana ma nä kuisa a me nä höæike paha. Pehea lä e naæauao ai? æO ka nui o nä hopena æino, ua manaæo mai nei ke Kauka Kuhina Vivek Murthy e käkau i æölelo aæo ma nä paena külelepaho like æole no ia mau hopena æino.

æEä, e ka makamaka heluhelu, mai nö a manaæo mai he æino wale nö ka hopena o ka lawe æana i ke kelepona paæalima i loko o ke kula. Aia nö kona æaoæao maikaæi kekahi. Eia mai kauwahi æaoæao waiwai o ka lawe æana i ke kelepona paæalima i ke kula. Ma waho aæe o kona hoæohana æia no ka noiæi æana, ka mea hoæi e loaæa koke mai ai ka æikena pili i ka haæawina e hoæopaæa æia nei, a ma kahi o ka hana kope lima æana i nä manaæo i käkau æia ma luna o ka papa æeleæele, he paæi kiæi wale æia nö ka hana. Eia hou, ma kahi o ke käkau æana i nä æölelo a ke kumu, ua hiki ke hoæopaæa æia kona leo. A ma kaæu mau papa æölelo Hawaiæi ma ke kulanui, ma kahi o ka halihali æana i ka puke wehewehe æölelo Hawaiæi, a i æole ke kamepiula paæalima, mai æö a æö, na ka manamanalima ka æimi æana i ka manaæo o nä hua pohihihi. A æo kekahi mea nui, æo ia nö ka palekana o ka haumäna. Ua hiki iä ia ke kähea i kona æohana, hiki ke kähea i nä mäkaæi ke pilikia, a hiki hoæi ke lohe i nä kükala makaæala pöæino.

Inä nö e akamai ka haumäna, e hoæohana æo ia i ke kelepona i mea e kökua ai i kona æimi æana i ka naæauao. Inä naæe e hoæowalewale æia æo ia e nä mea æume wale i ka maka, e hala ana nä haæawina i ka æike æole æia, a e hala ana ka naæauao. E paæa ana paha æo ia ma loko o kona külana e noho nei, kahi e hoæäæo hou ai.