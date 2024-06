Scoreboard – June 23, 2024

From as low as $12.95 /mo.

CALENDAR

TODAY

PADDLING

Oahu Hawaiian Canoe Racing Association: Waimanalo Regatta, 8:30 a.m. at Waimanalo Beach.

MONDAY

No local sporting events scheduled

PADDLING

Na ‘Ohana O Na Hui Wa‘a

Lokahi Regatta

at Ke’ehi Lagoon

Team Standings

Division A

Waikiki Yacht Club 37

Kalihi Kai 37

Hale’iwa Outrigger 31

Kamehameha 23

Windward Kai 22

I Mua 18

Kamaha’o Canoe Club 14

Team Olelo 9

Pukana O Ke Kai 9

Kai Poha 8

Ka Mamalahoe Canoe Club 7

Division AA

Kaneohe 97

‘Alapa Hoe Canoe Club 66

Lahui O Koolauloa 63

Kumulokahi-Elks 43

Waikiki Beach Boys 35

Division AAA

Manu O Ke Kai 213

Na Keiki O Ka Mo’i 107

Lokahi 96Individual Results

Girls 10

1. Lokahi (Maleen Bonilla-Padagas, Hilina’i Francis, Makanalei Francis, Ariana Malama, Mia Manu, Tiara Oliver-Shelton) 3:34.43; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 3:38.30; 3. Manu O Ke Kai 4:20.48

Boys 10

1. Kaneohe (Loa’a Albinio , Elias Gray, Garrett Ida Jr, Dominic Labrador, Kilinahe Park, Ayden Salis) 3:05.71; 2. Lahui O Koolauloa 3:08.78; 3. Kalihi Kai 3:19.73

Girls 12

1. Manu O Ke Kai (Ka’iwa Amantiad, Kayne Chun, Journey Freitas, Alexis-Sofia Lopez-Camit, Kawena Nakai, Karlie Vierra-Silva) 2:35.10; 2. Lahui O Koolauloa 2:39.95; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 2:47.70

Boys 12

1. Manu O Ke Kai (Chalyce Ching, Reign Chun, Tavita Fuga, Kikau Hudgens, Douglas Maea, Kahiau Sonognini) 2:21.80; 2. Kaneohe 2:35.94; 3. Lokahi 2:38.61

Girls 13

1. Kumulokahi-Elks (Leyah Barretto, Elyana Belatti, Jai Bjorkholm, Miko Cvilikas, Leilani Maglidt, Hana Masuda) 2:39.85; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 2:45.27; 3. Lahui O Koolauloa 2:49.39

Boys 13

1. Kaneohe (Loa’a Albinio , Jaymie Arikawa, Nainoa Chang, Jude Machado, Kyson Malufau, Jared Stephenson) 2:12.06; 2. Kumulokahi-Elks 2:20.77; 3. Manu O Ke Kai 2:22.32

Girls 14

1. Manu O Ke Kai (Mahealani Gormley, Eliana stultz, Jayati Sulastri, Moana Vilela, Kara Watson, Ava Williams) 2:26.29; 2. Kaneohe 2:27.67; 3. Kumulokahi-Elks 2:31.27

Boys 14

1. Manu O Ke Kai (Nico Esguerra, Ez Fitzsimmons, Hayden Kaaialii, Jaeden Rego, Kaliko Sellesin, Tupu Su’a) 2:00.80; 2. Kaneohe 2:09.58; 3. ‘Alapa Hoe Canoe Club 2:12.79

Mixed Boys and Girls 12

1. Kaneohe (Hoonani Cambra, Kevesi Malufau, Cienna Rosario, Ayden Salis, Karter Smith, Xaysci Tilton) 2:38.44; 2. Manu O Ke Kai 2:41.23; 3. Lahui O Koolauloa 2:45.08

Mixed Novice B

1. Kaneohe (Kamalei Albinio, Loea Albinio, Colleen Ford, Alex Nehajenko, “Kamaka” Silva, Kui Silva) 2:09.90; 2. Manu O Ke Kai 2:14.43; 3. Lahui O Koolauloa 2:22.84

Women Novice B

1. Kaneohe (Alana Abbey, Colleen Ford, “Kamaka” Silva, Kui Silva, Karla Silva-Park, Leila Smith) 2:31.64; 2. Manu O Ke Kai 2:32.53; 3. Waikiki Beach Boys 2:34.58

Men Novice B

1. Manu O Ke Kai (Curtis Hunt, Finley Konold, Guy Phillips, William Swim, Judge Thomson, Dane Watson) 1:54.81; 2. Kaneohe 1:55.43; 3. Lokahi 2:03.75

Girls 15

1. Kumulokahi-Elks (Rylie Anzai, Kaylen De Luna, Mikayla Ferrer, Anne Holt, Leilani Maglidt, Ha’a Ortiz) 4:52.05; 2. Kaneohe 4:56.42; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 4:56.90

Boys 15

1. Manu O Ke Kai (Kekai Amantiad, Nico Esguerra, Colt Gomersall, Kingston Iosua, Kaliko Sellesin, Kamaka Spalding) 4:06.28; 2. Lokahi 4:28.60; 3. Kumulokahi-Elks 4:37.77

Girls 16

1. Na Keiki O Ka Mo’i (Adrian Akau, Faith Manlapit, Kaiaulu Polite, Brystie Raspotnik, Lola Raspotnik, Leichelle Tabangcura) 4:39.45; 2. Manu O Ke Kai 4:54.16; 3. Lokahi 4:58.23

Boys 16

1. Na Keiki O Ka Mo’i (Noah Draper, Kaikana Kahawai-Javonero, Michael Lozada-Longog, Kau’i Matthews, Spencer Yadao, Elijah Yockeman) 4:07.49; 2. Waikiki Yacht Club 4:08.00; 3. Lokahi 4:08.74

Girls 18

1. Kamehameha (Taylor Gonsalves, Megan Kelley, Lily Merritt, Mahina Monsarrat-Ohelo, Mia Potter, Maelia Thomas) 4:42.39; 2. Lokahi 4:43.94; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 5:00.97

Boys 18

1. Lokahi (Koa Arroyo, Dan Jean-Baptiste, Ryu Kalua, Logan Ledesma, Dayson Li’i, David Partin II) 3:52.57; 2. Manu O Ke Kai 3:55.06; 3. Kaneohe 4:01.01

Mixed Boys and Girls 18

1. Lokahi (Hi’iaka Aipia White Eagle, Dan Jean-Baptiste, Kai Naus, Gerricka Pang, Jahsiah Sabanal, Kiki Tamashiro) 4:09.88; 2. Kaneohe 4:20.95; 3. Manu O Ke Kai 4:27.19

Women 70

1. Manu O Ke Kai (Linda Cox, Judy Myers, Dawn Peerson, Yolanda Racca, Pua Ruane, Charlyn Sales) 5:24.25; 2. Kai Poha 5:33.18; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 5:39.68

Men 70

1. Kalihi Kai (Rod Bayne, Dickie Chow, Guy Thomas Gamurot, Kamu Magno, Allan Moon, Vernon Ramos) 4:25.14; 2. Lokahi 4:26.94; 3. Manu O Ke Kai 4:35.85

Women 65

1. Kalihi Kai (Luana Baker, Lyn Dubbs, Linda Kozlovsky, Leohone Magno, Roz Perez, JoJo Rasmussen) 5:31.62; 2. Manu O Ke Kai 6:01.88; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 6:36.06

Men 65

1. Windward Kai (Bill Cooper, Dave Krahe, Chico Kualapai, Jack Laufer, Kukona Lopes, Bob Robello) 4:31.77; 2. Lokahi 4:33.40; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 4:42.86

Women 60

1. ‘Alapa Hoe Canoe Club (Karen Cheatham, Lei Cunningham, Lisa Jones, Gina LeTourneur, Mati Sapolu-Palmer, Lilinoe Yong) 4:55.36; 2. Kaneohe 5:22.22; 3. Manu O Ke Kai 5:23.72

Men 60

1. Waikiki Yacht Club (Troy Branstetter, Michael Durkin, Brian Goldstein, Mark Hines, Ted Jung, Steve Wilkins) 4:18.78; 2. Kalihi Kai 4:23.65; 3. Manu O Ke Kai 4:24.83

Women 55

1. ‘Alapa Hoe Canoe Club (Francine Cabigon, Karen Cheatham, Marsha Kaleikau, Maile Kaohi-Demello, Mati Sapolu-Palmer, Charmaine Vergara) 4:53.40; 2. Waikiki Yacht Club 5:04.47; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 5:06.49

Men 55

1. Manu O Ke Kai (George Cox, Sam Fisher 3rd, Derek Leeloy, Roel Meneses, Moku Sanborn, Thomas Schlotman) 4:10.93; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 4:16.85; 3. I Mua 4:18.26

Women 50

1. Hale’iwa Outrigger (Makana Clarke, Nani Manning, Folly Murdock, Michele Rego, Linda Thoresen, Tani Waye) 4:39.13; 2. Manu O Ke Kai 4:52.00; 3. ‘Alapa Hoe Canoe Club 5:06.53

Mixed Men and Wmn 55

1. Waikiki Yacht Club (Joan Bennet, Troy Branstetter, Leela Goldstein, Ted Jung, Jim Morin, Malia Zimmerman) 4:17.61; 2. Hale’iwa Outrigger 4:24.54; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 4:28.72

Men 50

1. Manu O Ke Kai (Steve Canon, Sam Fisher 3rd, Richard Kamikawa, Thomas Schlotman, Tim Vierra, Glenn Williams) 3:50.09; 2. Kamehameha 4:14.70; 3. Team Olelo 4:15.85

Women Novice A

1. Lahui O Koolauloa (Tricia Kreidler, Kawehilani Lindsey, Haley Mathis, Jill Rabaino, Amber Rose, Sunny Unga) 4:46.65; 2. Hale’iwa Outrigger 4:49.18; 3. Windward Kai 4:58.32

Men Novice A

1. Waikiki Beach Boys (RJ Cabusora, Guilherme Fernandes da Silva, T Fernando, Brandon Hedrick, Arlen Rafiyeoiut, Andrei Tregubov) 3:53.44; 2. Manu O Ke Kai 3:55.55; 3. Kamaha’o Canoe Club 4:06.49

Women Freshmen

1. Manu O Ke Kai (Varina Amantiad, Evonne Amantiad-Williams, Shavelle Goodell-Wilson, Jenna Kiejko, Sami Palhano , Michele Sales) 4:28.77; 2. Kaneohe 4:35.58; 3. Lokahi 4:38.01

Men Freshmen

1. Manu O Ke Kai (Cito Bortolai, David Fuga, Tavita Maea, Thomas Pule, Tim Vierra, Glenn Williams) 3:43.43; 2. Kaneohe 3:46.69; 3. I Mua 4:07.40

Women Junior

1. Manu O Ke Kai (Ivy Blomfield, Kelly Godwin, Gordean Kaluahine, Molly O Keefe, Telynn Pascual, Bree Thuston) 9:17.59; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 9:38.43; 3. Waikiki Beach Boys 9:42.53

Men Junior

1. Manu O Ke Kai (Cito Bortolai, Ha’aheo Foster-Blomfield, David Fuga, Richard Kamikawa, Ramsey Van Blyenburg, Ben Wilkinson) 8:05.57; 2. Lokahi 8:21.55; 3. ‘Alapa Hoe Canoe Club 8:22.75

Women Senior

1. Manu O Ke Kai (Varina Amantiad, Evonne Amantiad-Williams, Jenna Kiejko, Dekoda Lazaro, Lili Taliulu, Bree Thuston) 13:59.91; 2. Lokahi 15:21.39; 3. Windward Kai 15:38.13

Men Senior

1. ‘Alapa Hoe Canoe Club (Maison Hakikawa, Kamu Leoiki-Mutch, Mitchel Merrick, Ryan Sanford, Lanaki Sanford Kalauli, Russell Spitler) 12:45.54; 2. I Mua 12:58.12; 3. Manu O Ke Kai 13:00.28

Women 40

1. Manu O Ke Kai (Erica Adamczyk, Ivy Blomfield, Danielle Cretsinger, Barbara Souki, Lili Taliulu, Carla Vierra) 4:19.79; 2. Hale’iwa Outrigger 4:25.03; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 4:25.57

Men 40

1. Manu O Ke Kai (Johnny Agoo, Kyle Bennett, Ken Capes, Moku Sanborn, Craig Sinclair Jr, Kevin Wilson) 3:58.81; 2. Lokahi 4:02.00; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 4:04.45

Women Open Four

1. Lahui O Koolauloa (Amber Almeida, Soloia Kamauoha, Tricia Kreidler, Jill Rabaino) 4:48.31; 2. Manu O Ke Kai 4:58.71; 3. ‘Alapa Hoe Canoe Club 5:01.94

Men Open Four

1. Manu O Ke Kai (Ha’aheo Foster-Blomfield, Tavita Maea, Thomas Pule, Ben Wilkinson) 4:01.15; 2. ‘Alapa Hoe Canoe Club 4:03.70; 3. Lahui O Koolauloa 4:10.48

Mixed Men and Wmn 40

0. Team Olelo (Jesse Mene, El Montano, Jessica Morton, Marvin Shelton, Tim Terlaje, Adah Yandall) 4:47.38; 0. Waikiki Beach Boys 4:58.07; 1. Na Keiki O Ka Mo’i 4:18.81; 2. Manu O Ke Kai 4:19.28; 3. Waikiki Yacht Club 4:21.52

Mixed Men and Women

1. Kaneohe (Keoni Anderson, Damien Mercado, Mari Quinn, Harley Salis, Kiana Salis, Kaohu Smith) 4:00.72; 2. Lahui O Koolauloa 4:05.05; 3. Waikiki Beach Boys 4:08.58