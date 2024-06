Scoreboard – June 24, 2024

From as low as $12.95 /mo.

Calendar

TODAY

No local sporting events scheduled.

TUESDAY

No local sporting events scheduled.

BASEBALL

LITTLE LEAGUE DISTRICT 3

Saturday

Central 27, Kihei 0, 4 inn.

Leading hitters– Central: Evan Tavares 2-3, 3 runs, 3 RBI’s, 2b; Brextyn Hong 1-1, 3 runs, 2 RBI’s, 2b; Kanon Nakana 3-4, 3 runs, 2 RBI’s, 3b; Cam Kaneshiro 3-4, 3 runs, 2 RBI’s; Kaiehu Miller 3-4, 3 runs, RBI; Matt Yang 3-4, 2 RBI’s, 2b; Kolten Magno 3-4, 2 RBI’s, 2b; Kamalei Santos 1-4, 2 runs, 1 RBI, 2b; Gabriel Laloulu 1-3, 3 runs, 2 RBI’s, 2b; Hayden Takahashi 2-4, 1 runs, 2 RBI’s.

West Maui 7, Molokai 4

WP– Konohao Lanoza-Uyeda

LP–Hurley Kawano

Leading hitters–West: Zayden Hirouji 1-3, 1 RBI. Molokai: Hurley Kawano 2-2, 2 runs, 3b; Saidon-Lino Blevins 1-3, 1 runs, 2 RBI’s, HR; Asher Bicoy 1-1, 2b.

Sunday

West Maui 12, Kihei 1, 4 inn.

Leading hitters– West: Kiliona Bacalso 2-2, 1 run.

Central East Maui 12, Upcountry LL 0,

5 inn.

Leading hitters–Central: Eassie Miller 2-3, 2 runs, 2 RBI’s; Matthew Yang 2-3, 1 RBI; Kellen Takamura 2-3, 1 run.

College World Series

At Omaha, Neb.

Finals

(Best-of-three series)

Saturday

No. 3 Texas A&M 9, No. 1 Tennessee 5

Sunday

No. 1 Tennessee 4, No. 3 Texas A&M 1

Series tied, 1-1

Today

No. 3 Texas A&M vs. No. 1 Tennessee,

1 p.m., ESPN

Paddling

o’ahu hawaiian canoe racing association

Waimanalo Regatta

at Waimanalo Beach

Team Standings

Division AAA

Lanikai Canoe Club 239

Hui Nalu Canoe Club 138

Kailua Canoe Club 121

Outrigger Canoe Club 117

Keahiakahoe Canoe Club 96

Division AA

Leeward Kai Canoe Club 71

Waikiki Surf Club 55

Healani Canoe Club 45

New Hope Canoe Club 23

Waimanalo Canoe Club 20

Division A

Hui Lanakila Canoe Club 17

Kai Oni Canoe Club 17

Anuenue Canoe Club 7

Koa Kai Canoe Club 3

Makaha Canoe Club 2

Individual Results

Girls 12 & under

1. Leeward Kai Canoe Club (Leah Alama, Alohilani Ekau, Makayla Garibaldi, Anela

Kamana, Kalia-Rose Mundon-Kau,

Kaleilehua Victor) 2:16.18; 2. Hui Nalu

Canoe Club 2:16.96; 3. Lanikai Canoe Club 2:21.12.

Boys 12 & under

1. Lanikai Canoe Club (Kai Botelho, Moku Daniels, Koamalu DePonte, Alakai Freitas, Diego Lemes, Cameron Powlison) 1:58.99; 2. Leeward Kai Canoe Club 2:00.88;

3. Kailua Canoe Club 2:06.42.

Mixed Boys and Girls 12

1. Leeward Kai Canoe Club (Maika Delo, Ilena Hoohuli, Ka’upena Keopuhiwa, Matai Lave, Alfred Van Gieson, Kula Wright) 2:04.85; 2. Lanikai Canoe Club 2:07.11;

3. Hui Nalu Canoe Club 2:08.17.

Girls 13 & under 1. Kailua Canoe Club (Bryce Ayling, Malia Hundertmark, Saige McCabe, Farrah O’Connor, Leah Surina, Barb VanDerKamp) 2:08.51; 2. Outrigger Canoe Club 2:12.10;

3. Hui Nalu Canoe Club 2:12.41.

Boys 13 & under 1. Lanikai Canoe Club (Matisse Coudrier,

Diego Lemes, Kanalu Miars, Adam Smith, Maddox Souza, Karel Tresnak Jr.) 1:53.54;

2. Keahiakahoe Canoe Club 1:54.31;

3. Waikiki Surf Club 1:55.91.

Girls 14 & under 1. Hui Nalu Canoe Club (Kaha’i Brown, Tia Brown, Maliana Cagampang, Nina Kjonegaard, Kamala Rodrigues, Callie Thompson) 2:03.68; 2. Keahiakahoe Canoe Club 2:06.58; 3. Outrigger Canoe Club 2:07.62.

Boys 14 & under 1. Lanikai Canoe Club (Matisse Coudrier,

Alakai Freitas, Christoph Gutierrez, Austin Holmquist, Anthony Klutz, Nathan

Stoutemyer) 1:47.90; 2. Outrigger Canoe Club 1:49.27; 3. Leeward Kai Canoe Club 1:50.96.

Open Keiki 1. Outrigger Canoe Club (Elena Fujioka, Ka’elele’alaea Ho, Matthew Mench,

Laikunamakaokauaiiki Reilly, Nanea

Solmssen, Lucy Williams) 1:54.76; 2. Hui Nalu Canoe Club 1:57.13; 3. Lanikai Canoe Club 2:01.66.

Women Novice B 1. Waikiki Surf Club (Caterina Cecchin, Waileia DeFries, Edy Gawiran, Lori

Nakamura, Lily Simpson, Jacie Vandezilver) 2:05.53; 2. Lanikai Canoe Club 2:06.29;

3. Outrigger Canoe Club 2:08.07.

Mixed Novice B 1. Outrigger Canoe Club (Reece Foy, Sarah Gow, Justin Harrer, Katherine Kemp,

Matthew Mench, Malia Zannoni) 1:53.28;

2. Lanikai Canoe Club 1:55.30; 3. New Hope Canoe Club 1:57.28.

Men Novice B 1. Lanikai Canoe Club (Jerome Coudrier, Mike Dalton, Mark Fishcher, Jim Foti, Peter Taamu, Daniel Lane Waddell) 1:48.82;

2. Outrigger Canoe Club 1:49.37;

3. Anuenue Canoe Club 1:50.70.

Girls 15 & under 1. Lanikai Canoe Club (Solbee Ahina,

Elizabeth Boerstler, Gemma Canevari, Kate Carvill, Hiiwai Dudoit, Vaihiti Eckart) 5:00.21

2. Waikiki Surf Club 5:14.07; 3. Hui Nalu Canoe Club 5:21.08.

Boys 15 & under 1. Lanikai Canoe Club (Brody Driscoll, Jack Kellerman, Anthony Klutz, Kai Nunnery, Ean Omori, Nathan Stoutemyer) 4:10.70;

2. Keahiakahoe Canoe Club 4:21.51;

3. Outrigger Canoe Club 4:25.42.

Girls 16 & under 1. Lanikai Canoe Club (Wailea Daniels, Alexis Heyer, Olivia Holmquist, Kala’i Jay,

Nicole Mench, Jaden Scott) 5:01.61;

2. Keahiakahoe Canoe Club 5:11.90; 3. Hui Nalu Canoe Club 5:15.70.

Boys 16 & under 1. Lanikai Canoe Club (Max Beringer, Noah Berryman, Kael Edwards, Max Kamai, Oliver Miller, Kepler Pharaon) 4:15.03; 2. Hui Nalu Canoe Club 4:17.02; 3. Kailua Canoe Club 4:21.21.

Girls 18 & under 1. Hui Nalu Canoe Club (Liu Higgins, Anna King, Mehana Kukea, Hoapili Kukea-Shultz, Aliya Lundell, Haya Stein) 4:47.95; 2. Lanikai Canoe Club 4:50.47; 3. Waikiki Surf Club 5:05.95.

Boys 18 & under 1. Lanikai Canoe Club (Abhi Erukulapati, Castle Foti, Jaemon Foti, Kala’i Grounds, Zayn Khan, Luc Lambert) 4:02.91; 2. Kailua Canoe Club 4:10.56; 3. Hui Lanakila Canoe Club 4:11.70.

Mixed Boys and Girls 18 1. Lanikai Canoe Club (Olivia Boyden,

Castle Foti, Sophia Giambelluca, Alohilani Morris, Cole Whiteman, Jack Zinsius) 4:28.34; 2. Waimanalo Canoe Club 4:37.68;

3. Kailua Canoe Club 4:41.66.

Women Novice A

1. Lanikai Canoe Club (Lindsey Haeusler, Mel Hurwitz, Kirsten McGuinness, Courtney Spencer, Malia Torres, Ninya Ybarra) 4:45.83; 2. Outrigger Canoe Club 4:51.48; 3. Kailua Canoe Club 4:56.08.

Men Novice A 1. Lanikai Canoe Club (Travis Branch,

Andrew Chen, Nick de la Mare, Andrew Poulin, Chad Thompson, Wailani Wong) 3:57.24; 2. Outrigger Canoe Club 4:06.46; 3. Kai Oni Canoe Club 4:06.98.

Women Freshmen 1. Waikiki Surf Club (Lexy Freitas, Kaysie Ho, Rachel Kapule, Kamalei Marrotte, Tara

Meggett, Lori Nakamura) 4:41.44; 2. Lanikai Canoe Club 4:42.05; 3. Keahiakahoe

Canoe Club 4:45.48

Men Freshmen 1. Lanikai Canoe Club (Max Dieckmann, Ryan Dolan, Kenny Esquivel, Johnny Farfan, Paie Moehau, Karel Tresnak Jr.) 3:45.94;

2. Hui Nalu Canoe Club 3:56.30;

3. Keahiakahoe Canoe Club 4:02.83.

Women Sophomore 1. Hui Nalu Canoe Club (Tia Brown, Nohea Frizzell, Casey Johnston, Malia Mizuno, Amanda Smith, Maggie Twigg-Smith) 4:41.84; 2. Lanikai Canoe Club 4:42.51;

3. Keahiakahoe Canoe Club 4:45.64.

Men Sophomore 1. Outrigger Canoe Club (Raphael Betelli, Ryland Hart, Nathan Loyola, Miles Orr, Noah Paoa Kannegiesser, Kai Wilding) 3:43.24;

2. Lanikai Canoe Club 3:53.90; 3. Hui Nalu Canoe Club 4:13.97.

Women Junior 1. Outrigger Canoe Club (Anella Borges, Blair Grant, Gigi Graves, Rachel Kincaid,

Kahala Schneider, Jasmine Vieira) 4:38.29; 2. Lanikai Canoe Club 4:41.38;

3. Keahiakahoe Canoe Club 5:00.65

Men Junior 1. Lanikai Canoe Club (Aaron Creps, Matt Crowley, Nick Foti, Alakai Freitas, Aaron

Norris, Quinlan Pharaon) 3:50.32; 2. Kailua Canoe Club 4:00.34; 3. Outrigger Canoe Club 4:06.48.

Women Senior 1. Healani Canoe Club (Kelly Allen, Violet Carrillo, Dondi Dawson, Amanda Herbert, Alexia Lopez-Savage, Celeste Paiaina) 9:51.82; 2. Lanikai Canoe Club 9:52.67;

3. Outrigger Canoe Club 9:59.37.

Men Senior 1. Lanikai Canoe Club (Matt Crowley, Nick Foti, Jordan Gomes, Paie Moehau, Aaron Norris, Karel Tresnak Jr.) 7:48.06;

2. Outrigger Canoe Club 7:54.02;

3. Healani Canoe Club 8:14.05.

Women Master (70) 1. Hui Nalu Canoe Club (Lita Blankenfeld, Mary Fern, Christie Gibson, Barbara Held, Lurline McGregor, Dee Sawyers) 5:40.23; 2. Keahiakahoe Canoe Club 5:40.53;

3. Kailua Canoe Club 6:14.63.

Men Master (70) 1. Waimanalo Canoe Club (Cam Cavasso, Glen Fujihara, Kapena Kim, Cormac

O’Carroll, Dennis Sallas, Christian Smith) 4:53.54; 2. Outrigger Canoe Club 5:00.36; 3. Hui Nalu Canoe Club 5:15.20

Women Masters (65) 1. Kailua Canoe Club (Lesline Conner, Kathy Erwin, Linda Fernandez, Vivian Griffin, Lois Hewlett, Carleen Ornellas) 5:38.72;

2. Keahiakahoe Canoe Club 5:45.93; 3. Hui Nalu Canoe Club 5:47.12

Men Masters (65) 1. Lanikai Canoe Club (Ron Barron, Carl Evensen, Ira Fujisaki, Gene Maestas, Benny Quitevis, Peter Roney) 4:36.04; 2. Kailua Canoe Club 4:38.47; 3. Hui Nalu Canoe Club 4:56.43.

Woman Masters (60) 1. Lanikai Canoe Club (Susan Butterbaugh, Jennifer Fisher, Grace Lambert, Barrie

Morgan, Miche Rainville, Kelly Smith) 5:04.01; 2. Kailua Canoe Club 5:21.03;

3. Hui Nalu Canoe Club 5:53.59.

Men Masters (60) 1. Lanikai Canoe Club (Sam Alama, Philip Binney, Jeff Cummings, John Foti, Scott

Freitas, Kanai Kauhane) 4:14.44;

2. Keahiakahoe Canoe Club 4:15.04;

3. Kailua Canoe Club 4:30.38

Women Masters (55) 1. Lanikai Canoe Club (Robin Aipa-Nagami, Melanie Bailey, Robin Cooper, Denise

Darval-Chang, Judy Drake, Dar Silva) 5:05.90; 2. Hui Nalu Canoe Club 5:28.27; 3. Kailua Canoe Club 5:37.27.

Men Masters (55) 1. Kailua Canoe Club 4:23.97 (Doug

Borton, Kahai Canario, Stu Dawrs,

Creighton Litton, Rey Quebral, Trevor Taylor);

2. Lanikai Canoe Club 4:25.26;

3. Keahiakahoe Canoe Club 4:28.80.

Women Masters (50) 1. Kailua Canoe Club (Worreen Hamocon, Arlene Holzman, Tracy Kane, Karen Kiefer, Ginger Lockette, Nicole Mahoe) 5:05.48;

2. Hui Lanakila Canoe Club 5:27.22;

3. Keahiakahoe Canoe Club 5:37.44.

Men Masters (50) 1. Lanikai Canoe Club (Kahele Anderson,

Jason Bellefeuille, Kekoa Bruhn, Alan Carvalho, David Daniels, Brett Fillmore) 4:07.74; 2. Kailua Canoe Club 4:08.33; 3. New Hope Canoe Club 4:51.72.

Women Masters (40) 1. Healani Canoe Club (Kelly Allen, Violet Carrillo, Dondi Dawson, Heidi Frattalone, Alexia Lopez-Savage, Celeste Paiaina) 4:47.05; 2. Lanikai Canoe Club 5:13.34;

3. Outrigger Canoe Club 5:22.37.

Men Masters (40) 1. Leeward Kai Canoe Club (Jaymar

Bucasas, Tim Ekau, Randyjake Keopuhiwa, Kila Kila, Alfred Van Gieson, Keola Wright) 4:06.26; 2. Healani Canoe Club 4:07.75;

3. Hui Nalu Canoe Club 4:13.79.

Women Open Four 1. Leeward Kai Canoe Club (Maile Kalahiki, Anela Kamana, Daria Kawaauhau, Kanoe Nao) 5:40.67; 2. Hui Lanakila Canoe Club 5:46.99; 3. Kailua Canoe Club 6:02.05.

Men Open Four 1. Leeward Kai Canoe Club (Kekoa Kau, Kepa Resentes, Po’okela Van Gieson, Kaihi Wong) 4:33.19; 2. Keahiakahoe Canoe Club 4:38.03; 3. Kai Oni Canoe Club 4:44.91.

Mixed Masters (55) 1. Lanikai Canoe Club (Tracy Buscher, Gio Camuso, Cindi Chess, Jim Foti, Lisa

Hanohano, Ryan Makua) 4:49.46; 2. Kailua Canoe Club 5:09.39; 3. Outrigger Canoe Club 5:19.19.

Mixed Masters (40) 1. Lanikai Canoe Club (Allison Abdias,

Clifton Botelho, Ethan Creps, Jenn Davis, Leinaala Hall, Keone Loo) 4:39.25;

2. Healani Canoe Club 4:51.96; 3. Leeward Kai Canoe Club 4:54.11.

Mixed Men and Women 1. Lanikai Canoe Club (Monica Esquivel, Connor Foti, Kamalani Freitas, Spencer

Niemann, Heather Saboff, Stryker Scales) 4:28.49; 2. Keahiakahoe Canoe Club 4:38.03; 3. Kailua Canoe Club 4:52.86.