Scoreboard – July 7, 2024

CALENDAR

TODAY

No local sporting events scheduled.

MONDAY

No local sporting events scheduled

PADDLING

Na ‘Ohana O Na Hui Wa‘a

Haleiwa Outrigger Regatta

Satuday

At Haleiwa

Team Standings

Division A

Kalihi Kai 31

Waikiki Yacht Club 31

Hale’iwa Outrigger 30

Kamehameha 21

Windward Kai 19

Pukana O Ke Kai 12

Team Olelo 11

I Mua 10

Kai Poha 9

Kamaha’o Canoe Club 7

Ka Mamalahoe Canoe Club 4

Division AA

Kaneohe 110

Lokahi 92

‘Alapa Hoe Canoe Club 73

Lahui O Koolauloa 67

Kumulokahi-Elks 49

Waikiki Beach Boys 40

Division AAA

Manu O Ke Kai 191

Na Keiki O Ka Mo’i 116Individual Results

Girls 10

1. Kaneohe (Alohi Abbey, Pomai Cambra, Koali Jones, Ola’a Beauty Jones, Xaysci Tilton, Kamahana Watson) 2:44.07; 2. Lahui O Koolauloa 2:50.03; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 2:50.68; 4. Manu O Ke Kai 2:58.21; 5. Kalihi Kai 3:32.41

Boys 10

1. Kaneohe (Loa’a Albinio , Kekoa Anderson-Lapinad, Garrett Ida Jr, Kilinahe Park, Ayden Salis, Ocean Silva) 2:32.90; 2. Lahui O Koolauloa 2:40.94; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 2:46.54; 4. Manu O Ke Kai 2:59.31; 5. Kalihi Kai 3:04.22

Girls 12

1. Manu O Ke Kai (Ka’iwa Amantiad, Kayne Chun, Amber-Lynn Foster, Journey Freitas, Alexis-Sofia Lopez-Camit, Karlie Vierra-Silva) 2:20.89; 2. Lahui O Koolauloa 2:25.15; 3. Kaneohe 2:25.93; 4. Na Keiki O Ka Mo’i 2:30.27; 5. Kalihi Kai 2:33.11

Boys 12

1. Manu O Ke Kai (Chalyce Ching, Reign Chun, Tavita Fuga, Kikau Hudgens, Douglas Maea, Kahiau Sonognini) 2:23.51; 2. Kaneohe 2:28.88; 3. Lokahi 2:33.37; 4. Kumulokahi-Elks 2:42.83; 5. Na Keiki O Ka Mo’i 2:51.95

Girls 13

1. Kumulokahi-Elks (Leyah Barretto, Elyana Belatti, Jai Bjorkholm, Miko Cvilikas, Leilani Maglidt, Kailea Ventar) 2:31.91; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 2:38.81; 3. Lokahi 2:53.14; 4. Lahui O Koolauloa 2:53.81; 5. Manu O Ke Kai 2:59.90

Boys 13

1. Kaneohe (Loa’a Albinio , Jaymie Arikawa, Koiawe Jones, Kyson Malufau, Jared Stephenson, Kaimakani Watson) 2:17.46; 2. Kumulokahi-Elks 2:19.58; 3. Manu O Ke Kai 2:28.31; 4. Lahui O Koolauloa 2:53.78

Girls 14

1. Manu O Ke Kai (Leona Gormley, Mahealani Gormley, Olivia Smith, Eliana Stultz, Jayati Sulastri, Ava Williams) 2:25.34; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 2:34.23; 3. Kumulokahi-Elks 2:35.16; 4. Kaneohe 2:42.33; 5. Lahui O Koolauloa 2:45.42

Boys 14

1. Manu O Ke Kai (Kade Celebre, Nico Esguerra, Ez Fitzsimmons, Kaua Hudgens, Luke Nakashima, Tupu Su’a) 2:07.23; 2. Kaneohe 2:08.46; 3. ‘Alapa Hoe Canoe Club 2:17.14; 4. Na Keiki O Ka Mo’i 2:27.19; 5. Lokahi 2:30.79

Mixed Boys And Girls 12

1. Manu O Ke Kai (Ka’iwa Amantiad, Kayne Chun, Reign Chun, Journey Freitas, Kikau Hudgens, Douglas Maea) 2:33.08; 2. Kaneohe 2:45.95; 3. Lokahi 2:46.49; 4. Lahui O Koolauloa 2:57.66; 5. Na Keiki O Ka Mo’i 3:02.98

Mixed Novice B

1. Kaneohe (Kamalei Albinio, Loea Albinio, Colleen Ford, Alex Nehajenko, “Kamaka” Silva, Kui Silva) 2:04.90; 2. Lahui O Koolauloa 2:06.72; 3. Manu O Ke Kai 2:10.35; 4. Waikiki Beach Boys 2:13.45; 5. Lokahi 2:15.83

Women Novice B

1. Kaneohe (Alana Abbey, Colleen Ford, “Kamaka” Silva, Kui Silva, Karla Silva-Park, Leila Smith) 2:19.09; 2. Hale’iwa Outrigger 2:20.80; 3. Waikiki Beach Boys 2:21.22; 4. Manu O Ke Kai 2:21.68; 5. Lahui O Koolauloa 2:39.02

Men Novice B

1. Manu O Ke Kai (Finley Konold, Aiden Liberato-Wassum, Guy Phillips, William Swim, Judge Thomson, Dane Watson) 1:50.70; 2. Kaneohe 1:51.49; 3. Lokahi 1:56.86; 4. Lahui O Koolauloa 1:58.92; 5. Waikiki Beach Boys 2:00.11

Girls 15

1. Kumulokahi-Elks (Rylie Anzai, Zhoe Beckmann, Miko Cvilikas, Mikayla Ferrer, Ha’a Ortiz, Kawehi Woo) 4:50.99; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 4:55.42; 3. Kamehameha 5:03.28; 4. Manu O Ke Kai 5:07.52; 5. Kaneohe 5:16.13

Boys 15

1. Manu O Ke Kai (Kekai Amantiad, Nico Esguerra, Colt Gomersall, Alec Pao, Jaeden Rego, Kaliko Sellesin) 4:10.41; 2. Kumulokahi-Elks 4:24.77; 3. Lokahi 4:36.04; 4. Kalihi Kai 4:52.89; 5. Pukana O Ke Kai 5:02.28

Girls 16

1. Na Keiki O Ka Mo’i (Adrian Akau, Faith Manlapit, Coco Palmer, Brystie Raspotnik, Lola Raspotnik, Leichelle Tabangcura) 4:45.56; 2. Kumulokahi-Elks 4:55.29; 3. Manu O Ke Kai 5:03.16; 4. Lokahi 5:10.26; 5. Kamehameha 5:19.12

Boys 16

1. Na Keiki O Ka Mo’i (Kaikana Kahawai-Javonero, Michael Lozada-Longog, Kau’i Matthews, John Maynes, Spencer Yadao, Elijah Yockeman) 4:07.75; 2. Manu O Ke Kai 4:10.17; 3. Waikiki Yacht Club 4:16.20; 4. Lokahi 4:20.75; 5. Kumulokahi-Elks 4:22.16

Girls 18

1. Lokahi (Hi’iaka Aipia White Eagle, Itili Mafi, Gerricka Pang, Lexy Saena, Lucy Shanefield, Kiki Tamashiro) 4:38.65; 2. Kamehameha 4:42.71; 3. Manu O Ke Kai 4:49.38; 4. Kumulokahi-Elks 5:14.17; 5. Kaneohe 5:17.38

Boys 18

1. Lokahi (Kama Akana-Phillips, Dan Jean-Baptiste, Ryu Kalua, Logan Ledesma, Dayson Li’i, Kai Naus) 4:06.73; 2. Pukana O Ke Kai 4:15.84; 3. Manu O Ke Kai 4:18.21; 4. Kaneohe 4:44.59; 5. Waikiki Yacht Club 5:03.48

Mixed Boys And Girls 18

1. Lokahi (Hi’iaka Aipia White Eagle, Dan Jean-Baptiste, Dayson Li’i, Gerricka Pang, Jahsiah Sabanal, Kiki Tamashiro) 4:15.96; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 4:24.76; 3. Manu O Ke Kai 4:25.53; 4. Kaneohe 4:38.37; 5. Kumulokahi-Elks 4:39.37

Women 70

1. Manu O Ke Kai (Gloria Butterworth, Linda Cox, Judy Myers, Yolanda Racca, Pua Ruane, Charlyn Sales) 5:33.41; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 5:39.66; 3. Kai Poha 5:47.88

Men 70

1. Lokahi (Ka’ai Fernandez, Colin Galang, Marshall Giddens, Ken Montpas, Billy Rees Jr, Burt Shimoda) 4:39.95; 2. Manu O Ke Kai 4:40.89; 3. Kalihi Kai 4:43.64; 4. Na Keiki O Ka Mo’i 5:02.08; 5. Windward Kai 5:04.67

Women 65

1. Manu O Ke Kai (Kay Burgoyne, Cindy Covell, Faith Craycroft, Susie Giambalvo, Helen Kalili, Isabelle Yao) 5:25.54; 2. Kalihi Kai 5:36.39; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 6:50.60

Men 65

1. Kalihi Kai (Walter Fox Jr., Guy Thomas Gamurot, Allan Moon, Tai Okamura Jr., Ole Oleole Jr, Freddie Tauotaha) 4:41.33; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 4:46.76; 3. Windward Kai 4:47.40; 4. Lokahi 4:51.60

Women 60

1. ‘Alapa Hoe Canoe Club (Karen Cheatham, Lei Cunningham, Lisa Jones, Gina Letourneur, Mati Sapolu-Palmer, Lilinoe Yong) 4:46.93; 2. Waikiki Yacht Club 4:59.08; 3. Manu O Ke Kai 5:03.40; 4. Kaneohe 5:07.96; 5. Kalihi Kai 5:18.42

Men 60

1. Manu O Ke Kai (George Cox, John Hoogsteden, Donald Kilmer, Michael Knott, Albert Lagunte, Ioane Sellesin) 4:41.37; 2. Kamehameha 4:45.23; 3. Team Olelo 4:51.82; 4. Kalihi Kai 4:57.84; 5. Lokahi 5:01.80

Women 55

1. ‘Alapa Hoe Canoe Club (Francine Cabigon, Marsha Kaleikau, Maile Kaohi-Demello, Bernie Moniz, Mati Sapolu-Palmer, Charmaine Vergara) 5:02.68; 2. Waikiki Yacht Club 5:14.26; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 5:18.64; 4. Kaneohe 5:35.32; 5. Ka Mamalahoe Canoe Club 5:46.61

Men 55

1. Manu O Ke Kai (Johnny Agoo, Ama Amantiad, Sam Fisher 3rd, Michael Knott, Moku Sanborn, Thomas Schlotman) 4:06.24; 2. I Mua 4:20.12; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 4:28.65; 4. Team Olelo 4:30.70; 5. Ka Mamalahoe Canoe Club 4:34.48

Women 50

1. Hale’iwa Outrigger (Makana Clarke, Deidre M. Erickson, Folly Murdock, Michele Rego, Linda Thoresen, Tani Waye) 4:50.10; 2. Waikiki Yacht Club 5:10.76; 3. ‘Alapa Hoe Canoe Club 5:16.22; 4. Waikiki Beach Boys 5:30.39; 5. Kai Poha 5:39.14

Mixed Men And Wmn 55

1. Hale’iwa Outrigger (Thom Cashman III, Deidre M. Erickson, Scott McIntire, Folly Murdock, Lindsay Shinall, Yago Yago) 4:30.98; 2. ‘Alapa Hoe Canoe Club 4:42.97; 3. Waikiki Yacht Club 4:44.61; 4. Windward Kai 4:48.55; 5. Na Keiki O Ka Mo’i 4:49.16

Men 50

1. Manu O Ke Kai (Ama Amantiad, Sam Fisher 3rd, Richard Kamikawa, Thomas Schlotman, Tim Vierra, Glenn Williams) 3:54.45; 2. Kamehameha 4:16.25; 3. ‘Alapa Hoe Canoe Club 4:31.78; 4. Team Olelo 4:33.13; 5. Waikiki Yacht Club 4:34.69

Women Novice A

1. Lahui O Koolauloa (Tricia Kreidler, Kawehilani Lindsey, Haley Mathis, Jill Rabaino, Rochelle Ramirez, Sunny Unga) 5:02.60; 2. Hale’iwa Outrigger 5:03.79; 3. ‘Alapa Hoe Canoe Club 5:07.38; 4. Kaneohe 5:10.65; 5. Windward Kai 5:14.89

Men Novice A

1. Manu O Ke Kai (Ken Capes, Fernando Carvalho Pacheco, Kevin Courville, Pomai Hoapili, Joe Rogers, Nate Schindler) 3:59.42; 2. Waikiki Beach Boys 4:01.15; 3. Lahui O Koolauloa 4:13.78; 4. Kamaha’o Canoe Club 4:14.31; 5. ‘Alapa Hoe Canoe Club 4:18.29

Women Freshmen

1. Manu O Ke Kai (Ivy Blomfield, Jenna Kiejko, Molly O Keefe, Telynn Pascual, Barbara Souki, Lili Taliulu) 4:32.95; 2. Kaneohe 4:52.22; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 4:53.78; 4. Lahui O Koolauloa 4:54.75; 5. ‘Alapa Hoe Canoe Club 4:56.47

Men Freshmen

1. Manu O Ke Kai (Cito Bortolai, Ha’aheo Foster-Blomfield, Tavita Maea, Solomon Souki, Ramsey Van Blyenburg, Glenn Williams) 3:40.58; 2. Kaneohe 3:50.41; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 4:01.67; 4. Lokahi 4:06.46; 5. Pukana O Ke Kai 4:08.02

Women Junior

1. Lokahi (Lea Iaea, Gina Nicosia, Jessie Olinda, Sarah Post, Zoe Smith, Esther Widiasih) 9:51.52; 2. Manu O Ke Kai 9:53.02; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 10:12.56; 4. Waikiki Beach Boys 10:20.27; 5. ‘Alapa Hoe Canoe Club 10:45.61

Men Junior

1. ‘Alapa Hoe Canoe Club (Jeremy Berano, Luciano Caraang III, Ranson Marquez, Joshua Ramelb, Tyler Sanford, Jared Tangonan) 8:20.98; 2. Waikiki Beach Boys 8:27.05; 3. Lokahi 8:32.10; 4. Kumulokahi-Elks 8:56.82

Women Senior

1. Na Keiki O Ka Mo’i (Ipo Kaeo, Deedee Kila, Faith Manlapit, Coco Palmer, April Polite, Branz Williams) 15:45.47; 2. Kaneohe 16:19.76; 3. Windward Kai 16:28.57; 4. Lahui O Koolauloa 16:49.62; 5. Lokahi 16:49.99

Men Senior

1. Manu O Ke Kai (Steve Canon, David Fuga, Colt Gomersall, Doug Osborn, Thomas Schlotman, George Smith 4th) 12:49.99; 2. ‘Alapa Hoe Canoe Club 12:59.67; 3. Lokahi 13:25.93

Women 40

1. Manu O Ke Kai (Erica Adamczyk, Ivy Blomfield, Danielle Cretsinger, Gordean Kaluahine, Barbara Souki, Lili Taliulu) 4:30.02; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 4:42.13; 3. Hale’iwa Outrigger 4:43.93; 4. Windward Kai 5:05.29; 5. Waikiki Beach Boys 5:08.42

Men 40

1. Manu O Ke Kai (Kyle Bennett, Ken Capes, Moku Sanborn, Craig Sinclair Jr, George Smith 4th, Kevin Wilson) 4:01.98; 2. Waikiki Beach Boys 4:02.36; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 4:03.64; 4. Lokahi 4:12.30; 5. Kamaha’o Canoe Club 4:20.90

Women Open Four

1. Lahui O Koolauloa (Amber Almeida, Soloia Kamauoha, Tricia Kreidler, Jill Rabaino) 4:57.71; 2. I Mua 5:08.79; 3. ‘Alapa Hoe Canoe Club 5:09.39; 4. Lokahi 5:09.96; 5. Waikiki Beach Boys 5:31.42

Men Open Four

1. Manu O Ke Kai (Ha’aheo Foster-Blomfield, Tavita Maea, Solomon Souki, Ben Wilkinson) 4:02.87; 2. ‘Alapa Hoe Canoe Club 4:08.52; 3. Lahui O Koolauloa 4:16.93; 4. Kaneohe 4:22.97; 5. Lokahi 4:27.95

Mixed Men And Wmn 40

1. Na Keiki O Ka Mo’i (Shelley Kaauwai, Ipo Kaeo, Mana Kamakele, Kelii Keaweehu, Bloss Pontes, Matt Vossen) 4:18.39; 2. Kaneohe 4:22.62; 3. ‘Alapa Hoe Canoe Club 4:30.42; 4. Pukana O Ke Kai 4:36.18; 5. Waikiki Yacht Club 4:36.60

Mixed Men And Women

1. Lahui O Koolauloa (Tatum Chee, Vonn Chee, Tasha Hopkins-Moniz, Nai Kahale, Nicole Mijares, Kamu Valmoja) 4:10.22; 2. Waikiki Beach Boys 4:13.11; 3. Kaneohe 4:14.36; 4. ‘Alapa Hoe Canoe Club 4:24.85; 5. Kai Poha 4:28.71