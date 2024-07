Scoreboard – July 12, 2024

From as low as $12.95 /mo.

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

High school: Chace Numata Senior All-Star Game, 7:05 p.m. at Les Murakami Stadium.

SATURDAY

PADDLING

Na ‘Ohana O Na Hui Wa‘a: Waikiki Beach Boys Regatta, 8:30 a.m. at Waikiki Beach.

BASEBALL

CHACE NUMATA SENIOR ALL-STAR GAME

ROSTERS

Game is today at 7:05 p.m. at Les Murakami Stadium

ALOHA STARS

2 Christian Dominno, Baldwin

2 Shaysten Nagasako, Waianae

5 Joshua Rego, Kauai

6 Loren Iwata, Waiakea

6 Francis O’Connor, Damien

7 Kaohu Kawelu, KS-Hawaii

8 Sean Yamaguchi, Saint Louis

8 Jace Souza, Kamehameha

9 Jayden Montero, Kamehameha

11 Kolby Gushiken, Saint Louis

11 Jaxon Wong, King Kekaulike

12 Davin Almeida, Waialua

12 Tanner Chun, Saint Louis

12 Bob Manintin, Kapaa

14 Legend Lancaster, Hilo

21 Dominic Christensen, KS-Hawaii

22 Makana Oniate, ‘Iolani

22 Cole Yonamine, ‘Iolani

23 Aiden Takuma, Punahou

26 Kaimi Kahalekai, KS-Maui

29 Payton Dixon, Mid-Pacific

65 Dylan Villanueva, Hilo

74 Zion Palea, Hilo

Coaches: Keoki Torres, Brent McCreadie, Chad Bailey

HAWAIIAN STARS

1 Kayne Carlos, Campbell

1 Kylan Kono, Aiea

2 Hezekiah Colburn, Kahuku

2 Colt Fujii, Kapolei

5 Jayden Andrade, Farrington

6 Kaiden Sonoda-Fukumoto, Moanalua

7 Conner Dempsey, Moanalua

7 Bostan Ujimori, Aiea

10 Chase Maruyama, Waipahu

10 Aidan Yoshida, Aiea

11 Carl Julian, Damien

12 Wyatt Ishii, Kalani

12 Dawson Sugawa, Moanalua

13 Kaimana Burgo, Kailua

14 Shaveh Harono, Campbell

17 Nathan Kurano, Roosevelt

17 Hunter Lindsey, Campbell

18 Devin Fujino, Pearl City

20 Brandon Deth, Moanalua

31 Coy Sasano, Moanalua

Coaches: Nathan Numata, Garrett Nago, Mike DeKneef