The Palestine Red Crescent Society evacuates casualties in the central Gaza Strip on June 16 in this picture obtained from a social media video.

Synopsis: During the first presidential debate on June 27, both candidates failed to recognize the human toll of Israel’s assault on Gaza, and revealed the shameful failure of the U.S. to defend the humanity and rights of Palestinians.

Ua piha 9 mahina o kä æIseraæela hoæouka mau æana i ke kaua i nä känaka Palesetine o Gaza. Ke piæi aæe nei ka heluna o nä känaka halaæole e pepehi æia ana he 39,000 a æoi, a æo ka wï kekahi mea kaua e hoæïnea æia nei he mau miliona. He 15,000 a æoi ka heluna o nä kamaliæi halaæole i pepehi æia a make.

Wahi a Biden ma ka paio manaæo, “The only one who wants the war to continue is Hamas.” He pane hoæopunipuni këia i kü æole i ka æoiaæiæo. Ua höæike äkea nä kuhina o ke aupuni æIseraæela a möakaaka ko läkou manaæo e mau ka luku æana i nä Palesetine. E hoæomaopopo æia nä mea a Itamar Ben-Gvir, a ka Minister of National Security, i æölelo ai i mua o ka lehulehu. Ua paipai i ka hoæopau æia o ka lähui Palesetine me ka hoæoneæe æana i ka lähui, i mea e käæili ai æo æIseraæela i ka æäina. E hoæomaopopo æia hoæi ka æölelo a Ioav Galant, ka Defence Minister: “There will be no electricity, no food, no fuel… We are fighting human animals and we are acting accordingly.” æO Trump kekahi näna e höæole i kä Biden manaæo a paipai äkea i kä æIseraæela luku æana i ka lähui Palesetine: “Actually, Israel is the one, and you should let them go and let them finish the job.”

I loko nö o ko Hawaiæi me Palesetine æano he mau æäina küæokoæa e hoæokaumaha æia nei ma lalo o ke aupuni hoæopanaläæau, æo ko Hawaiæi kekahi e helu pü æia ma lalo o ke aupuni æAmerika. æO kä käkou kälä æauhau kekahi e uku no ka make a æIseraæela e hoæolele nei i luna o nä Palesetine halaæole – nä kamaliæi, wähine, küpuna, me nä käne pü. E like me kä Biden æölelo ma ka paio æölelo me Trump: “We’re providing Israel with all the weapons they need and when they need them.”

Eia koæu wahi manaæo: E küæë loa käkou i këia mau moho æelua me kä läua käkoæo iä æIseraæela. Mai hoæohui hewa käkou iä Hamas me ko Gaza mau känaka halaæole he mau miliona. æO ia hoæohui æana ka mea e hoæolale ai æo æIseraæela i ka hoæopahü wale æana i nä külanakauhale o Gaza. A laila, mai nö käkou a hoæohui i ke aupuni o æIseraæela me ka poæe hoæomana Iudaio a pau, o häæule pü käkou i ka nenelu o ka hoæokae æili.

A he aha kä käkou ma Nowemapa i ka wä koho bälota? æO nä luna makaæäinana me nä kenekoa o ka pae mokuæäina me ka pae federala kahi e mana ai kä käkou bälota. E haæalele a hoæähewa käkou i nä Demokarata e palai maka nei i ka hana æino a æIseraæela, me nä Repubalika e paipai hilahila æole aku nei i ka luku æana i ke ola ma Gaza – ua æelepaio æia ia waæa. E huli kua aku käkou i këia mau moho peresidena æelua, a e æimi aku naæe käkou i nä moho e külia maoli i ka pono, nä moho e kaulona pono aku i ka hewa a hoæolale i ke käkoæo iä Palesetine. E käkoæo i nä æahahui Iudaio e hoæähewa nei iä æIseraæela me ka leo nui a koæikoæi. E kui lima nä lähui a puni ka honua e hoæopiæi i ke aupuni a me nä känaka e hoæouka mäkaha nei i ka lukuna iä Gaza, a e hoæolako käkou i ke käkoæo nui e hoæonä ai i kaæïnea e kau æia nei i luna o ko Gaza. E ola ka lähui Palesetine.

