Scoreboard – July 19, 2024

No local sporting events scheduled.

SATURDAY

BASEBALL

Cal Ripken 12U Pacific Southwest Regional: Semifinal, Teams TBD, noon; Championship, Teams TBD, 2 p.m. Games at Central Oahu Regional Park.

PADDLING

Na ‘Ohana O Na Hui Wa‘a: Championship Regatta, 8:30 a.m. at Ke’ehi Lagoon.

CAL RIPKEN PACIFIC SOUTHWEST REGIONALS

Thursday

8U

At Rohnert Park, Calif.

Manoa Youth Baseball (2-1) had a bye and will conclude pool play today against Tulare (Calif.).

9U

At Galt, Calif.

Manoa Youth Baseball 11, Scottsdale (Ariz.) 1

Hawaii Kai 11, Long Beach (Calif.) 0

Hawaii Kai (3-0) and Manoa Youth Baseball (2-1) will conclude pool play today.

10U

At Kingsburg, Calif.

Kingsburg (Calif.) 1, OBRL

On the Rize 0 Manoa Youth Baseball completed pool play Wednesday

OBRL On the Rize (2-1) and MYBL (2-1) will face each other today in the quarterfinals.

11U

At Fallon, Nev.

Hawaii Kai 19, Fallon (Nev.) 1

OBRL Westside Bombers 5, Hanford (Calif.) 4

Hawaii Kai completed pool play 4-0 and advanced to Saturday’s semifinals.

The OBRL Westside Bombers (3-0) complete pool play today against Rohnert Park (Calif.)

12U

At Patsy Mink Central Oahu Regional Park

Championship Bracket

First Round

Fallon (Nev.) 14, Emery (Utah) 13

OBRL Homegrown (3-0), OBRL Astros (2-1) and the Hawaii Kai Cubs (2-1) had the day off and will play quarterfinal games Friday.

GOLF

HAWAII STATE JUNIOR GOLF ASSOCIATION

Dean Wilson Junior Golf Classic

At Pali Golf Course

Monday through Wednesday

Boys 13-14

Lakota Lee…………………………..76-75-79—230

Isaac Kim…………………………… 78-80-73—231

Thomas Kim………………………..77-79-78—234

Cade Huddleston ………………82-75-79—236

Jacob Schmidt……………………85-79-77—241

Hansen Wong……………………85-82-82—249

Jaden Kalaikai…………………….91-88-83—262

Lancelot Wang ………………….96-92-92—280

15-18

Tyler Tamayori……………………..74-75-68—217

Keola Silva………………………….. 74-74-70—218

Jake Otani …………………………. 75-77-68—220

Noah Miyazono…………………..76-74-71—221

Jordan Takai………………………..74-75-72—221

Chance Wilson…………………..76-74-71—221

Dylan Sakasegawa…………….80-71-76—227

Anthony Uehara………………….77-78-73—228

Reagan James…………………….80-75-74—229

Ryder Obrero-Ueno……………80-75-78—233

Girls 13-14

Mara Gillespie…………………… 78-82-79—239

Olivia Schmidt……………………80-83-81—244

Brooke Asao………………………80-82-83—245

Kayley Provine……………………83-85-84—252

Yuna Kong………………………….87-85-83—255

Jordyn Kawachi………………….85-89-91—265

Maile Liu……………………………..91-91-86—268

Mia Zeng……………………..105-103-105—313

15-18

Kate Nakaoka……………………..78-75-72—225

Samantha Monroe……………..77-78-77—232

Mia Nakaoka………………………81-80-73—234

Sydney Fuke……………………….83-77-75—235

Kieran Florino ……………………..81-78-79—238

Hudson Omori…………………..90-79-81—250

Olivia Chi Huang…………..111-92-100—303