Scoreboard – July 24, 2024

SOFTBALL

Little League

12-U West Regional

At San Bernardino, Calif.

Sunday

Wilcox (Ariz.) 2, Honolulu 0

Monday

Honolulu 8, Quartz Hill (Southern

California) 7

W—Kelsie Shibata.

Honolulu leading hitters—Ke‘alohilani Neal 2 runs; Taryn Nakamoto 2b.

Note: Honolulu scored the winning run in the bottom of the seventh when Teani Kolone-Rementer’s bunt to the third

baseman was thrown away and

Ke‘alohilani Neal came in on an error by the right fielder. Honolulu trailed 7-1 after

2 1/2 innings.

Tuesday

Honolulu 3, Washington (Utah) 2

W—Shelby Nagatori (five-hitter, no walks, five strikeouts).

Honolulu leaders hitters—Skyla-Kruse Moniz-Fa‘alafua 2-2; Aliya Kagami 2-2; Taryn Nakamoto 2b; Nagatori 3b.

PADDLING

Na ‘Ohana O Na Hui Wa‘a Schedule

Saturday, June 1

Manu O Ke Kai Regatta at Haleiwa

Beach Park

Top 3 by division

AAA: 1. Manu O Ke Kai 201. 2. Na Keiki O Ka Mo‘i 106. AA: 1. Kaneohe 95.

2. Lokahi 90. 3. Lahui O Koolauloa 74.

A: 1. Kumulokahi-Elks 39. 2. Haleiwa

Outrigger 37. 3. Waikiki Yacht Club 27.

Saturday, June 8

Kalihi Kai Regatta at Keehi Lagoon

Top 3 by division

AAA: 1. Manu O Ke Kai 195. 2. Lokahi 103. 3. Na Keiki O Ka Mo‘i 91. AA:

1. Kaneohe 95. 2. Lahui O Koolauloa 65. 3. Alapa Hoe 49. A: 1. Kumulokahi-Elks 48. 2. Haleiwa Outrigger 36. 3. Kalihi Kai 35.

Saturday, June 15

Windward Kai Regatta at Kailua

Beach Park

Top 3 by division

AAA: 1. Manu O Ke Kai 186. 2. Na Keiki O Ka Mo‘i 99. 3. Lokahi 91. AA:

1. Kaneohe 106. 2. Lahui O Koolauloa 97. 3. Alapa Hoe 70. A: 1. Kalihi Kai 36.

2. Haleiwa Outrigger 24. 3. Waikiki Yacht Club 23, Windward Kai 23.

Saturday, June 22

Lokahi Regatta at Keehi Lagoon

Top 3 by division

AAA: 1. Manu O Ke Kai 213. 2. Na Keiki O Ka Mo‘i 107. 3. Lokahi 96. AA:

1. Kaneohe 97. 2. Alapa Hoe 66. 3. Lahui O Koolauloa 63. A: 1. Waikiki Yacht Club 37, Kalihi Kai 37. 3. Haleiwa Outrigger 31.

Saturday, June 29

Na Keiki O Ka Mo‘i Regatta at Maili

Beach

Top 3 by division

AAA: 1. Manu O Ke Kai 200. 2. Na Keiki O Ka Mo‘i 120. 3. Lokahi 87. AA:

1. Kaneohe 104. 2. Lahui O Koolauloa 68. 3. Alapa Hoe 41. A: 1. Kalihi Kai 33.

2. Waikiki Yacht Club 32. 3. Haleiwa

Outrigger 31.

Saturday, July 6

Haleiwa Outrigger Regatta at Haleiwa

Beach Park

Top 3 by division

AAA: 1. Manu O Ke Kai 191. 2. Na Keiki O Ka Mo‘i 116. AA: 1. Kaneohe 110.

2. Lokahi 91. 3. Alapa Hoe 73. A: 1. Kalihi Kai 31. 2. (tie) Haleiwa Outrigger 30, Waikiki Yacht Club 30.

Saturday, July 13

Waikiki Beach Boys Regatta at

Waikiki Beach (non-scoring event)

Top 3 by division

AAA: 1. Na Keiki O Ka Mo‘i 121. AA:

1. Lokahi 115. 2. Kaneohe 95. 3. Lahui O Koolauloa 86. A: 1. Waikiki Beach Boys 62. 2. Kumulokahi-Elks 60. 3. Waikiki Yacht Club 45.

Saturday, July 20

Championship Regatta at Ke’ehi

Lagoon

Top 3 by division

AAA: 1. Manu O Ke Kai 204. 2. Na Keiki O Ka Mo‘i 103. 3. Lokahi 85. AA: Kaneohe 111. 2. Alapa Hoe 70. 3. Lahui O Koolauloa 58. A: 1. Kalihi Kai 41. 2. Haleiwa Outrigger 30. 3. Ka Mamalahoe 18.

Oahu Hawaiian Canoe Racing Association Schedule

Sunday, June 2

Clement D. Paiaina Regatta at Keehi

Lagoon

Top 3 by division

AAA: 1. Lanikai 227. 2. Kailua 125. 3. Hui Nalu 118. AA: 1. Waikiki Surf 58. 2.

Healani 47. 3. Waimanalo 22. A: 1. Hui

Lanakila 23. 2. Koa Kai 14. 3. Makaha 11.

Sunday, June 9

King Kamehameha Day Regatta at

Kailua Beach

Top 3 by division

AAA: 1. Lanikai 225. 2. Kailua 127. 3.

Outrigger 116. AA: 1. Leeward Kai 70.

2. Waikiki Surf 46. 3. Healani 41. A:

1. Waimanalo 21. 2. Hui Lanakila 18.

3. Anuenue 13, Kai Oni 13, Koa Kai 13.

Sunday, June 16

Father’s Day Regatta at Nanakuli

Beach

Top 3 by division

AAA: 1. Lanikai 203. 2. Hui Nalu 120.

3. Kailua 119. AA: 1. Leeward Kai 82.

2. Waikiki Surf 64. 3. Healani 46.

A: 1. Hui Lanakila 23. 2. Kai Oni 18.

3. Anuenue 10, Koa Kai 10.

Sunday, June 23

Waimanalo Regatta at Waimanalo

Beach

Top 3 by division

AAA: 1. Lanikai 235. 2. Hui Nalu 132.

3. Kailua 118. AA: 1. Leeward Kai 71.

2. Waikiki Surf 55. 3. Healani 45.

A: 1. Waimanalo 18. 2. Hui Lanakila 17, Kai Oni 17.



Thursday, July 4

Walter J. MacFarlane Regatta at

Waikiki Beach (non-scoring event)

Top 3 by division

AAA: 1. Lanikai 211. 2. Outrigger 161.

3. Hui Nalu 121. AA: 1. Leeward Kai 94.

2. Waikiki Surf 46. A: 1. Healani 53. 2. Kai Oni 25. 3. Hui Lanakila 23.

Sunday, July 14

John D. Kaupiko Regatta at Kaneohe

Marine Corp Base

Top 3 by division

AAA: 1. Lanikai 213. 2. Hui Nalu 126.

3. Kailua 112. AA: 1. Leeward Kai 75.

2. Waikiki Surf 61. 3. Healani 54. A:

1. Kai Oni 32. 2. Hui Lanakila 17.

3. Anuenue 13.

Sunday, July 21

Championship Regatta at Keehi

Lagoon

Top 3 by division

AAA: 1. Lanikai 219. 2. Hui Nalu 140.

3. Kailua 109. AA: 1. Leeward Kai 65.

2. Waikiki Surf 62. 3. Healani 42.

A: 1. Kai Oni 32. 2. Hui Lanakila 16.

3. Koa Kai 12.

Hawaiian Canoe Racing

Association

Saturday, Aug. 3

Championship Regatta, 8:30 a.m. at

Keehi Lagoon