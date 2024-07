Scoreboard – July 25, 2024

Calendar

TODAY

No local sporting events scheduled.

FRIDAY

No local sporting events scheduled.

SOFTBALL

Makua Alii

Wednesday

Golden Eagles 16, Fat Kats 4

Hawaiians 12, Islanders 4

Na Pueo 18, Kool Katz 7

Makules 22, Kupuna Kane 7

Aikane 20, Hui Ohana 12

Action 26, Bad Company 23

Waipio 14, Yankees 12

Lokahi 20, Go Deep 11

Sportsmen 19, Firehouse 1

P.H. Shipyard 14, Na Kahuna 8

Zen 16, Ho‘o Ikaika 13

BULLETIN BOARD

Kahuku High School

Kahuku is seeking girls softball, boys

soccer and boys volleyball head coaches. Must be able to organize and supervise a total sports program, including staffing

JV and varsity teams. Must be NFHS

fundamental of coaching certified and have at least two years of coaching experience at the high school level or above, or club coaching experience with high school-age athletes. College degree preferred.

Deadline is Aug. 5. E-mail resumes to

Kahuku athletic director Gillian Yamagata at gillian.yamagata@k12.hi.us

GOLF

Hawaii State Junior Golf

Association

Oahu Junior Championship

At Ewa Beach Country Club

Monday through Wednesday

Boys

7-10

Logan Matsumoto 86-84—170

Ace Nahiku Hickman 88-82—170

Cody Mau 90-81—171

Eric Wei 99-97—186

11-12

Kyle Schmidt 79-80—159

Keola Earle 82-80—162

Jason Uno 82-84—166

Duke Hironaka 84-87—171

Andrew Wong 95-90—185

Carter Yamada 95-94—189

Henry Potts IV 94-97—191

Preston Shinno 103-96—199

13-14

Carson Kage 81-82-77—240

Isaac Kim 79-85-81—245

Drew Tom 83-81-82—246

Donggeon Yoon 78-86-82—246

Jacob Schmidt 80-83-85—248

Jack Ibara 84-83-83—250

Ethan Nakatsukasa 84-84-84—252

Thomas Kim 82-89-83—254

Myron Kuo 83-90-89—262

Dean Pagliarini 94-82-87—263

15-18

Reagan James Miles 74-75-74—223

JordanTakai 77-74-76—227

Noah Izawa-Okazaki 77-76-75—228

Keola Silva 76-79-74—229

Braydn Sato 78-77-77—232

Jake Otani 79-79-78—236

Chance Wilson 78-77-82—237

Dylan Sakasegawa 83-78-76—237

Gunnar Lee 79-77-81—237

Noah Villarimo 77-87-77—241

Girls

11-12

Lucy Cui 81-76—157

Amelia Silva 80-81—161

Alicia Yoon 80-84—164

Angelina Lin 83-84—167

Brooke O’Heron 85-83—168

Kayla Magno 87-82—169

Cassidy Chang 83-87—170

Madison Sur 84-88—172

Makayla Yonemura 90-83—173

Audrey Fujikawa 89-85—174

13-14

Makena Yonemura 81-78-80—239

Kira Uno 81-83-79—243

Brooke Asao 81-82-83—246

Olivia Schmidt 84-80-83—247

Sakura Ramirez 86-84-81—251

Yuna Kong 83-85-92—260

Tay-Lina Nakagawa 90-85-89—264

Kylie Kuratani 89-86-93—268

Maile Liu 98-87-92—277

Mia Zeng 117-111-109—337

15-18

Mariko Yonemura 76-77-73—226

Kady Matsumoto 77-76-74—227

Jacey Kage 77-75-81—233

Kate Nakaoka 76-81-78—235

Bri-Ela Nakagawa 78-83-75—236

Mia Hirashima 81-75-85—241

Madison Kuratani 82-84-82—248

Paige Sur 85-79-86—250

Kieran Florino 89-86-80—255

Hudson Omori 92-80-85—257